Внимание! Выплат на детей пока не будет

Внимание! Выплат на детей пока не будет

17.01.2020, 9:06, Детали
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15 января президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет для семей, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума.

Меры социальной поддержки по поручениям Президента РФ предоставляются на основании Федеральных законов и постановлений Правительства Российской Федерации, которые определяют категорию получателя, размер выплаты, период предоставления, документы, необходимые для назначения выплаты, порядок предоставления выплаты.

До настоящего времени указанные нормативные правовые акты для назначения ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет в регионы Российской Федерации не поступили, отметили в рыбинском центре социальных выплат.

При поступлении нормативных правовых актов для исполнения органами исполнительной власти, информация о порядке обращения за ежемесячной выплатой и документах, которые необходимо представить для назначения, будет незамедлительно размещена на странице департамента социальной поддержки населения Ярославской области, на сайте администрации городского округа и в средствах массовой информации.



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