Не смотря на теплую погоду, в Рыбинске к празднику Крещения Господня организуют купель. Традиционно её расположат в районе спасательной станции в микрорайоне Переборы.

В условиях тонкого ледового покрова на водохранилище спасатели примут все необходимые меры безопасности. Совершить обряд желающие смогут с 0:30 до 17 часов 19 января.

В этом году к организации мест крещенских купаний особое внимание. В существующих погодных условиях слой льда на водохранилище едва достигает 10 сантиметров в толщину. При этом безопасным считается слой в 25 сантиметров. Коммунальные службы и спасатели предпримут дополнительные меры безопасности при организации купели.

— Выход желающих искупаться будут осуществляться с берега по специальным деревянным мосткам. Края ледяной купели будут дополнительно укреплены, — пояснил начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Сергей Пушкарный. – Прошу жителей быть максимально сознательными, не совершать купания в необорудованных местах, не подвергать свою жизнь опасности. Особенно это касается погружений в самодельных прорубях на водоемах с проточным течением.

Место, определенное для купания, будет оборудовано дополнительной подсветкой, здесь будут также установлены отапливаемые палатки для переодевания, организовано дежурство медиков, спасателей и полиции, отметили в пресс-службе администрации города.

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