Нормы беспошлинного ввоза международных посылок изменились

С 1 января 2020 года порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, приобретаемых в зарубежных интернет-магазинах, снижен с 500 до 200 евро.

Размер таможенной пошлины сократился вдвое и составил 15% от стоимости ввозимых товаров, но не менее 2 евро за 1 килограмм веса в части превышения стоимостной и/или весовой нормы. Теперь установленный лимит в 200 евро считается не за месяц, как было ранее, а с каждой отдельной посылки, доставляемой перевозчиками или международными почтовыми отправлениями. Весовые нормы остались прежними – не более 31 килограмма.

Например, если стоимость товаров в вашей посылке составит 300 евро, а вес 31 килограмм, то пошлину необходимо будет уплатить со 100 евро, то есть в части превышения стоимостного порога, что составит 15 евро или 15% от стоимости, превышающей разрешенный лимит в 200 евро.

Если же превышены только весовые нормы посылки, то гражданин будет обязан уплатить пошлину в размере 2 евро с 1 килограмма, превышающего беспошлинную норму в 31 килограмм. К примеру, если вес посылки составит 36 килограмм, то пошлина будет уплачиваться с превышения весового порога, то есть с 5 килограммов, и составит 10 евро. За превышение суммы и веса покупки нужно будет внести только одну сумму – большую из двух.

— За 2019 год должностные лица Ярославской таможни оформили 417 зарубежных посылок с товарами для личного пользования, пришедших в адрес жителей области из Германии, США, Китая, Италии, Японии, Кореи, Франции, Финляндии, Нидерландов и других стран. В прошлом году ярославцы оплатили 997,1 тыс. рублей таможенных пошлин за международные почтовые отправления, что в 1,7 раза больше, чем в 2018 году. Чаще всего жители региона приобретали одежду, обувь, косметические средства, мобильные телефоны, комплектующие к компьютерной технике, запчасти к транспортным средствам и музыкальные инструменты, — сообщила временно исполняющая обязанности первого заместителя начальника Ярославской таможни Светлана Заостровская.

Более подробно с таможенными правилами пересылки международных почтовых отправлений можно ознакомиться на сайте Федеральной таможенной службы в разделе «Физическим лицам» — раздел «Международные почтовые отправления», либо записаться на бесплатную консультацию в Ярославскую таможню по телефону: 8(4852)79-76-39.

СПРАВОЧНО:

«Товары для личного пользования» – это товары, предназначенные для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, нужд физических лиц, перемещаемые через таможенную границу ЕАЭС в сопровождаемом или несопровождаемом багаже, путем пересылки в международных почтовых отправлениях либо иным способом.

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