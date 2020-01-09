В Рыбинске снизилась рождаемость на 15 процентов

7 056 актов записи гражданского состояния составили специалисты рыбинского отделения ЗАГС в прошлом году.

Остальные показатели сохранили свои прежние позиции. По сравнению с 2018 годом в городе только уменьшилась рождаемость.

В 2019 году в Рыбинске на свет появилось 1566 малышей. В 2018 году эта цифра была больше – 1821 ребенок. Самыми популярными женскими именами в прошлом году стали София и Софья. А мальчиков чаще всего называли Артёмами.

В уходящем году официально зарегистрировали свой брак 1279 пар (в 2018 году – 1303). Количество разводов по сравнению с предыдущим годом уменьшилось и составило в 2019-ом 796.

Уровень смертности по сравнению с прошлыми периодами значительно снизился и составил 3 022 человека (в 2018 году – 3200, в 2017 году — 3344).

Статистика первых чисел работы городского отдела ЗАГСА выглядит следующим образом: родилось 4 человека, заключено два брака, зафиксировано 4 развода, 32 рыбинца ушли из жизни с начала года.

На фоне снижения рождаемости, с января в Рыбинске увеличивается плата за детский сад. Необходимость пересмотра в сторону увеличения вызвана ростом цен на продукты питания. Родительскую плату подняли на 10 рублей в день.

С февраля 2019 года плата составляла 155 рублей в день, 170 рублей — в круглосуточных детсадах. С января 2020 она станет на 10 рублей в день выше.

— Повышение связано с увеличением стоимости продуктов питания. Родительская плата за детский сад на 80% состоит из затрат на организацию питания. Цены на продукты растут и, чтобы выдержать нормы СанПиНа для детского меню, мы сделали расчёты исходя из среднего увеличения, — пояснили в департаменте образования.

С января плата в дошкольных группах с 12-часовым пребыванием составит 165 рублей в день, с круглосуточным пребыванием – 180 рублей.

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