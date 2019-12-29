450 рублей на ребенка-инвалида и 3700 на депутата

3700 рублей в месяц будут получать депутаты муниципального совета Рыбинска в качестве «компенсации» за свою деятельность.
Расходы могут быть направлены на изготовление печатной продукции, транспорт, аренду помещения (для приема избирателей) и так далее.
Ранее, в 2016 году, когда депутаты «приостановили» действие льгот для «отдельных категорий граждан», в муниципальном совете решили отказаться от этих денег, направив средства на финансирование городских театров.
В конце декабря 2019 года, муниципальный совет окончательно отменил муниципальные выплаты многодетным семьям, семьям, в которых одновременно родилось двое и более детей, инвалидам и так далее (примерно на 26,5 млн рублей в год), заменив их, по предложению главы Рыбинска Дениса Добрякова, одной – для детей инвалидов (около 2,5 млн рублей в год, по 450 рублей в месяц).
Но вот «компенсации» на свои нужды депутаты оставили.
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