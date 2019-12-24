В Рыбинске начинают работать елочные базары

В Рыбинске начинают работать елочные базары

24.12.2019, 11:15, Объявления
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В Рыбинске с 25 декабря открываются елочные базары. Купить символ нового года можно до 31 декабря включительно. В ассортименте елки и сосны разного размера — от 0,5 до 3,5 метров.

— Стоимость новогоднего дерева зависит от высоты. Полуметровую елочку можно приобрести за 300 рублей, дерево выше будет стоить порядка 1500 рублей. Елки привозные, из близлежащих районов. Основные поставки из Борисоглебского, Даниловского и Ярославского районов, а также из Тверской области, — пояснила начальник отдела потребительского рынка товаров и услуг Элина Абрамович.

Официальные точки продаж:

— ул. Крестовая, 117, у универмага «Юбилейный»;
— пл. Дерунова;
— ул. Плеханова / ул. Черкасова;
— ул. Герцена / ул. Луначарского, у магазина «Магнит»;
— пр. Мира, 23;
— ул. Моторостроителей, 2-а, у памятного знака «Самолет»;
— пр. 50 лет Октября, у детского парка;
— ул. 50 лет ВЛКСМ, 36;
— ул. Гагарина, 14;
— ул. Рокоссовского, у ТК «Дом торговли».

Выделены места для торговли елями и на территориях ярмарок: «Мытный двор», «Центральный рынок», «Рынок на ул. 9 Мая» и мини-рынках «Волочаевский» в Мариевке и у ТК «Уют» в микрорайоне Волжский.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



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