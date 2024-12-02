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«Кино, которое мы потеряли»

02.12.2024, 8:02, Афиша
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Одолев, наконец, постфестивальный синдром, «Современник» возвращается в ОКЦ.

В среду, 4 декабря, в 18 рыбинский киноклуб – вслед за Владимиром Грамматиковым – предлагает: «Смотри на меня!». Это сентиментальное роуд-муви, совсем непохожее на его детские и семейные фильмы («Шла собака по роялю», «Усатый нянь», «Маленькая принцесса»). И вместе с тем невероятно книжная история – сюжет из биографии самого Владимира Александровича. Практически автофикшн, фрагмент его детства, которое пришлось на «сороковые роковые».

Будущий режиссёр родился в 1942 г. в Свердловске. Его отец, Александр Николаевич, после того как немцы захватили Донбасс, предложил добывать уголь в Кузбассе открытым способом в угольном разрезе. В 1947-м он был вызван в Москву и… пропал. Перестал отвечать на письма, звонить. Мать, в прошлом оперная певица Нина Левицкая, распродала всё семейное имущество. На вырученные деньги арендовала вагон в товарном поезде. Погрузила туда пианино, корову-кормилицу и поилицу, четверых разновозрастных детей и отправилась на поиски отца и мужа… Это рискованное многодневное путешествие и воссоздано на экране. По приезде в Москву Грамматиковы жили по соседству с Михалковыми, дружили семьями. Неслучайно сценарий нынешнего фильма, давным-давно задуманного Владимиром, написал по его просьбе Андрей Кончаловский со своим нынешним соавтором Еленой Киселёвой. Он же придумал название.

– События рассказаны с точки зрения ребёнка, живущего под защитой мамы и собственного воображения, – пишет Лариса Малюкова («Новая газета»). – Словно сквозь призму ностальгии по детству: «Там, где – боже мой! – / Будет мама молодая / И отец живой». Маму, Нину Иосифовну, блестяще сыграла Александра Урсуляк. По словам Леонида Павлючика («Труд»), «правдивый и гуманный в каждом кадре и в каждой монтажной склейке, фильм втягивает в своё пространство, а потом властно берёт за душу. Это кино, которое мы потеряли, – кино открытых страстей и сильных эмоций, кино красивых людей и смелых поступков».


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