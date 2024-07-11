Медиарейтинг губернаторов за июнь 2024 года

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за июнь 2024 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.

В Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге Перемещение за месяц Персоны Регион Кол-во сообщений Медиа Индекс 1 +1 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 41 294 462 632,8 2 +1 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 40 602 426 596,1 3 -2 ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович Белгородская обл. 30 985 394 473,4 4 +1 ГУСЕВ Александр Викторович Воронежская обл. 7 715 75 150,9 5 +1 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 9 646 73 180,4 6 +2 МИЛЯЕВ Дмитрий Вячеславович Тульская обл. 6 567 66 159,5 7 0 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 13 715 65 145,3 8 -4 АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 10 476 58 645,4 9 +2 СМИРНОВ Алексей Борисович Курская обл. 4 494 42 059,7 10 0 ШАПША Владислав Валерьевич Калужская обл. 5 739 37 323,6 11 +3 ЕГОРОВ Максим Борисович Тамбовская обл. 5 348 31 016,0 12 +1 ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич Ярославская обл. 4 712 27 535,5 13 -1 МАЛКОВ Павел Викторович Рязанская обл. 3 487 24 942,5 14 +2 АНОХИН Василий Николаевич Смоленская обл. 3 219 21 362,5 15 -6 КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 4 014 15 571,8 16 +2 АВДЕЕВ Александр Александрович Владимирская обл. 3 774 14 138,9 17 0 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 2 884 10 957,5 18 -3 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 3 029 8 317,0

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе рабочей поездки в столицу Китая Пекин обсудил с членом политбюро ЦК КПК, секретарем пекинского горкома КПК господином Инь Ли планы по дальнейшему взаимодействию в рамках новой программы сотрудничества двух столиц. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе рабочей поездки в Китай встретился с губернатором провинции Аньхой Ван Цинсянем и мэром Хэфэя (административного центра провинции Аньхой) Ло Юньфэном. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор РЖД Олег Белозеров открыли новую пешеходную галерею, напрямую связавшую станцию МЦД-4 «Кутузовская» с одноименной станцией метро. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате атаки ВСУ на Севастополь, он сообщил, что клиники столицы готовы принять пострадавших. Приемное отделение детской Морозовской больницы открыли после реконструкции. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин 21 июня написал в своем Telegram-канале, что он провел технический пуск первого участка Троицкой линии метро от станции «Новаторская» до станции «Тютчевская».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев прибыл на место тушения пожара в административном здании во Фрязине. Взрывы в здании в подмосковном Фрязино спровоцировали кислородные баллоны, положение воздуховодов ускорило возгорание, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Двое сотрудников МЧС, которые участвовали в тушении пожара во Фрязине, обратились за медпомощью, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Помимо этого, губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Центральную городскую больницу, куда поступили пострадавшие при пожаре во Фрязине. Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Подмосковья Андреем Воробьевым, в ходе которой глава Московской области рассказал о социально-экономическом развитии региона, решении проблемы обманутых дольщиков, строительстве индустриальных парков и объектов инфраструктуры, модернизации ЖКХ. Кроме того, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что восстановление концертного зала на месте сгоревшего «Крокус Сити Холла» не планируется.

В Шебекино в Белгородской области после обстрела обрушился подъезд жилого дома, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Около 20 квартир повреждены после частичного обрушения дома в белгородском Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о формировании списков для единоразовых выплат после обрушения подъезда жилого дома в белгородском Шебекино. Помимо этого, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавшему в результате взрыва украинской мины в белгородском Шебекино сотруднику телеканала «Россия 24» успешно проведена операция по извлечению осколка. Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о массированной атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район в ночь на 25 июня.

Самое заметное перемещение в рейтинге у губернатора Тамбовской области Максима Егорова (+3).

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил о возгорании резервуара на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе. Также глава региона Максим Егоров сообщил, что к ликвидации последствий привлечены силы территориальной подсистемы РСЧС, в том числе пожарно-спасательные подразделения МЧС.

Главы регионов в июне 2024 года: