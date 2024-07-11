Медиарейтинг губернаторов за июнь 2024 года
«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за июнь 2024 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.
В Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Главы регионов Центрального ФО:
|
Место в рейтинге
|
Перемещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во сообщений
|
Медиа Индекс
|
1
|
+1
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
41 294
|
462 632,8
|
2
|
+1
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
40 602
|
426 596,1
|
3
|
-2
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
30 985
|
394 473,4
|
4
|
+1
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
7 715
|
75 150,9
|
5
|
+1
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
9 646
|
73 180,4
|
6
|
+2
|
МИЛЯЕВ Дмитрий Вячеславович
|
Тульская обл.
|
6 567
|
66 159,5
|
7
|
0
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
13 715
|
65 145,3
|
8
|
-4
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
10 476
|
58 645,4
|
9
|
+2
|
СМИРНОВ Алексей Борисович
|
Курская обл.
|
4 494
|
42 059,7
|
10
|
0
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
5 739
|
37 323,6
|
11
|
+3
|
ЕГОРОВ Максим Борисович
|
Тамбовская обл.
|
5 348
|
31 016,0
|
12
|
+1
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
4 712
|
27 535,5
|
13
|
-1
|
МАЛКОВ Павел Викторович
|
Рязанская обл.
|
3 487
|
24 942,5
|
14
|
+2
|
АНОХИН Василий Николаевич
|
Смоленская обл.
|
3 219
|
21 362,5
|
15
|
-6
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
4 014
|
15 571,8
|
16
|
+2
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
3 774
|
14 138,9
|
17
|
0
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2 884
|
10 957,5
|
18
|
-3
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
3 029
|
8 317,0
Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе рабочей поездки в столицу Китая Пекин обсудил с членом политбюро ЦК КПК, секретарем пекинского горкома КПК господином Инь Ли планы по дальнейшему взаимодействию в рамках новой программы сотрудничества двух столиц. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе рабочей поездки в Китай встретился с губернатором провинции Аньхой Ван Цинсянем и мэром Хэфэя (административного центра провинции Аньхой) Ло Юньфэном. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор РЖД Олег Белозеров открыли новую пешеходную галерею, напрямую связавшую станцию МЦД-4 «Кутузовская» с одноименной станцией метро. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате атаки ВСУ на Севастополь, он сообщил, что клиники столицы готовы принять пострадавших. Приемное отделение детской Морозовской больницы открыли после реконструкции. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин 21 июня написал в своем Telegram-канале, что он провел технический пуск первого участка Троицкой линии метро от станции «Новаторская» до станции «Тютчевская».
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев прибыл на место тушения пожара в административном здании во Фрязине. Взрывы в здании в подмосковном Фрязино спровоцировали кислородные баллоны, положение воздуховодов ускорило возгорание, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Двое сотрудников МЧС, которые участвовали в тушении пожара во Фрязине, обратились за медпомощью, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Помимо этого, губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Центральную городскую больницу, куда поступили пострадавшие при пожаре во Фрязине. Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Подмосковья Андреем Воробьевым, в ходе которой глава Московской области рассказал о социально-экономическом развитии региона, решении проблемы обманутых дольщиков, строительстве индустриальных парков и объектов инфраструктуры, модернизации ЖКХ. Кроме того, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что восстановление концертного зала на месте сгоревшего «Крокус Сити Холла» не планируется.
В Шебекино в Белгородской области после обстрела обрушился подъезд жилого дома, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Около 20 квартир повреждены после частичного обрушения дома в белгородском Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о формировании списков для единоразовых выплат после обрушения подъезда жилого дома в белгородском Шебекино. Помимо этого, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавшему в результате взрыва украинской мины в белгородском Шебекино сотруднику телеканала «Россия 24» успешно проведена операция по извлечению осколка. Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о массированной атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район в ночь на 25 июня.
Самое заметное перемещение в рейтинге у губернатора Тамбовской области Максима Егорова (+3).
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил о возгорании резервуара на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе. Также глава региона Максим Егоров сообщил, что к ликвидации последствий привлечены силы территориальной подсистемы РСЧС, в том числе пожарно-спасательные подразделения МЧС.
Главы регионов в июне 2024 года:
|
Место в рейтинге
|
Перемещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во сообщений
|
Медиа Индекс
|
1
|
+1
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
41 294
|
462 632,8
|
2
|
+1
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
40 602
|
426 596,1
|
3
|
-2
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
30 985
|
394 473,4
|
4
|
+4
|
РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович
|
Севастополь
|
18 957
|
229 915,3
|
5
|
-1
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
17 201
|
179 648,7
|
6
|
+16
|
МЕЛИКОВ Сергей Алимович
|
Дагестан
|
15 521
|
134 244,4
|
7
|
+21
|
ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич
|
Ростовская обл.
|
12 751
|
108 348,4
|
8
|
-1
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
11 162
|
99 137,4
|
9
|
-3
|
ПУШИЛИН Денис Владимирович
|
ДНР
|
7 529
|
96 335,9
|
10
|
-1
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
10 788
|
96 037,4
|
11
|
-1
|
САЛЬДО Владимир Васильевич
|
Херсонская обл.
|
7 369
|
95 877,7
|
12
|
+22
|
КУХАРУК Руслан Николаевич
|
Ханты-Мансийский АО
|
6 640
|
85 059,3
|
13
|
-8
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
8 077
|
84 453,6
|
14
|
+75
|
ФЕДОРИЩЕВ Вячеслав Андреевич
|
Самарская обл.
|
8 807
|
77 691,5
|
15
|
+27
|
УЙБА Владимир Викторович
|
Коми
|
8 232
|
75 683,4
|
16
|
+3
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
7 715
|
75 150,9
|
17
|
+8
|
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Республика Саха
|
10 886
|
73 795,2
|
18
|
+2
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
9 646
|
73 180,4
|
19
|
-3
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
10 171
|
72 698,1
|
20
|
+13
|
МИЛЯЕВ Дмитрий Вячеславович
|
Тульская обл.
|
6 567
|
66 159,5
|
21
|
+2
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
13 715
|
65 145,3
|
22
|
new
|
ТУРЧАК Андрей Анатольевич
|
Республика Алтай
|
7 095
|
65 019,3
|
23
|
-8
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
10 262
|
64 728,7
|
24
|
-7
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
10 476
|
58 645,4
|
25
|
-13
|
ХОЦЕНКО Виталий Павлович
|
Омская обл.
|
9 169
|
58 356,7
|
26
|
-12
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
12 039
|
58 166,7
|
27
|
+10
|
БАЛИЦКИЙ Евгений Витальевич
|
Запорожская обл.
|
4 548
|
49 251,1
|
28
|
-4
|
ФИЛИМОНОВ Георгий Юрьевич
|
Вологодская обл.
|
6 531
|
48 710,0
|
29
|
-3
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская обл.
|
7 776
|
46 700,6
|
30
|
-9
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
5 378
|
46 169,5
|
31
|
-2
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
7 972
|
45 194,4
|
32
|
-14
|
МООР Александр Викторович
|
Тюменская обл.
|
5 151
|
44 613,2
|
33
|
-2
|
ЧИБИС Андрей Владимирович
|
Мурманская обл.
|
6 960
|
44 447,0
|
34
|
+4
|
ДЕМЕШИН Дмитрий Викторович
|
Хабаровский край
|
5 708
|
44 270,5
|
35
|
-8
|
ПАСЛЕР Денис Владимирович
|
Оренбургская обл.
|
6 531
|
44 126,1
|
36
|
+10
|
СМИРНОВ Алексей Борисович
|
Курская обл.
|
4 494
|
42 059,7
|
37
|
-7
|
КОБЗЕВ Игорь Иванович
|
Иркутская обл.
|
7 367
|
41 274,6
|
38
|
-6
|
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|
Ямало-Ненецкий АО
|
4 519
|
40 354,3
|
39
|
-3
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
9 549
|
40 306,3
|
40
|
+7
|
СЕРЕДЮК Илья Владимирович
|
Кемеровская обл.
|
6 123
|
39 329,5
|
41
|
-30
|
ПАСЕЧНИК Леонид Иванович
|
ЛНР
|
3 406
|
38 832,2
|
42
|
+3
|
БУСАРГИН Роман Викторович
|
Саратовская обл.
|
7 609
|
38 312,5
|
43
|
-30
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
5 203
|
37 484,2
|
44
|
-4
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
5 739
|
37 323,6
|
45
|
-4
|
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|
Новосибирская обл.
|
4 445
|
33 941,3
|
46
|
+2
|
МЕНЯЙЛО Сергей Иванович
|
Северная Осетия – Алания
|
3 537
|
33 830,3
|
47
|
-3
|
МАХОНИН Дмитрий Николаевич
|
Пермский край
|
5 408
|
33 029,0
|
48
|
-13
|
БАБУШКИН Игорь Юрьевич
|
Астраханская область
|
4 587
|
31 658,1
|
49
|
+15
|
ЕГОРОВ Максим Борисович
|
Тамбовская обл.
|
5 348
|
31 016,0
|
50
|
+2
|
ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|
Сахалинская обл.
|
4 900
|
29 758,8
|
51
|
+9
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская обл.
|
4 279
|
28 939,7
|
52
|
+9
|
МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович
|
Пензенская обл.
|
6 225
|
28 235,7
|
53
|
-4
|
РУССКИХ Алексей Юрьевич
|
Ульяновская обл.
|
4 421
|
28 038,3
|
54
|
-4
|
БЕСПРОЗВАННЫХ Алексей Сергеевич
|
Калиниградская обл.
|
4 027
|
27 798,6
|
55
|
+2
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
4 712
|
27 535,5
|
56
|
0
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
Приморский край
|
3 875
|
26 648,6
|
57
|
+8
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
3 416
|
25 717,6
|
58
|
+10
|
СОКОЛОВ Александр Валентинович
|
Кировская обл.
|
6 187
|
25 698,1
|
59
|
-8
|
МАЛКОВ Павел Викторович
|
Рязанская обл.
|
3 487
|
24 942,5
|
60
|
-6
|
ОСИПОВ Александр Михайлович
|
Забайкальский край
|
5 704
|
23 439,7
|
61
|
-18
|
ШУМКОВ Вадим Михайлович
|
Курганская обл.
|
3 026
|
23 008,1
|
62
|
-7
|
ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич
|
Архангельская обл.
|
5 276
|
22 081,6
|
63
|
+3
|
ОРЛОВ Василий Александрович
|
Амурская область
|
3 180
|
21 534,6
|
64
|
+10
|
АНОХИН Василий Николаевич
|
Смоленская обл.
|
3 219
|
21 362,5
|
65
|
-2
|
НИКИТИН Андрей Сергеевич
|
Новгородская обл.
|
2 906
|
20 942,8
|
66
|
+11
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
2 755
|
20 888,8
|
67
|
+8
|
НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич
|
Чувашия
|
5 713
|
18 941,8
|
68
|
+4
|
ЗДУНОВ Артем Алексеевич
|
Мордовия
|
2 783
|
18 830,5
|
69
|
+7
|
СОЛОДОВ Владимир Викторович
|
Камчатский край
|
3 145
|
18 226,3
|
70
|
-1
|
МАЗУР Владимир Владимирович
|
Томская обл.
|
3 319
|
17 499,9
|
71
|
-9
|
ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич
|
Бурятия
|
3 172
|
17 471,8
|
72
|
-19
|
КОТЮКОВ Михаил Михайлович
|
Красноярский край
|
3 058
|
16 923,2
|
73
|
-3
|
ТОМЕНКО Виктор Петрович
|
Алтайский край
|
3 826
|
16 807,7
|
74
|
-35
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
4 014
|
15 571,8
|
75
|
+5
|
ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович
|
Марий Эл
|
2 518
|
15 235,3
|
76
|
+6
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
3 774
|
14 138,9
|
77
|
+1
|
КОНОВАЛОВ Валентин Олегович
|
Хакасия
|
2 372
|
13 637,7
|
78
|
-19
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
2 709
|
13 178,2
|
79
|
-6
|
КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович
|
Ингушетия
|
2 649
|
12 025,0
|
80
|
-13
|
КОКОВ Казбек Валерьевич
|
Кабардино-Балкария
|
2 581
|
11 103,5
|
81
|
-2
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2 884
|
10 957,5
|
82
|
-1
|
ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич
|
Карачаево-Черкесия
|
2 713
|
10 769,6
|
83
|
-25
|
ХАСИКОВ Бату Сергеевич
|
Калмыкия
|
2 052
|
9 925,6
|
84
|
-13
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
3 029
|
8 317,0
|
85
|
+1
|
ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович
|
Тыва
|
1 231
|
6 562,4
|
86
|
-2
|
НОСОВ Сергей Константинович
|
Магаданская обл.
|
1 114
|
6 141,1
|
87
|
-4
|
ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович
|
Еврейская автономная обл.
|
1 448
|
5 726,0
|
88
|
-1
|
БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич
|
Ненецкий АО
|
959
|
5 565,2
|
89
|
-4
|
КУЗНЕЦОВ Владислав Гариевич
|
Чукотский АО
|
736
|
3 991,5
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