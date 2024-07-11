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Медиарейтинг губернаторов за июнь 2024 года

11.07.2024, 17:27, Детали
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«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за июнь 2024 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.

В Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге

Перемещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во сообщений

Медиа Индекс

1

+1

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

41 294

462 632,8

2

+1

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

40 602

426 596,1

3

-2

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

30 985

394 473,4

4

+1

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

7 715

75 150,9

5

+1

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

9 646

73 180,4

6

+2

МИЛЯЕВ Дмитрий Вячеславович

Тульская обл.

6 567

66 159,5

7

0

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

13 715

65 145,3

8

-4

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

10 476

58 645,4

9

+2

СМИРНОВ Алексей Борисович

Курская обл.

4 494

42 059,7

10

0

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

5 739

37 323,6

11

+3

ЕГОРОВ Максим Борисович

Тамбовская обл.

5 348

31 016,0

12

+1

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

4 712

27 535,5

13

-1

МАЛКОВ Павел Викторович

Рязанская обл.

3 487

24 942,5

14

+2

АНОХИН Василий Николаевич

Смоленская обл.

3 219

21 362,5

15

-6

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

4 014

15 571,8

16

+2

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

3 774

14 138,9

17

0

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

2 884

10 957,5

18

-3

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

3 029

8 317,0

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе рабочей поездки в столицу Китая Пекин обсудил с членом политбюро ЦК КПК, секретарем пекинского горкома КПК господином Инь Ли планы по дальнейшему взаимодействию в рамках новой программы сотрудничества двух столиц. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе рабочей поездки в Китай встретился с губернатором провинции Аньхой Ван Цинсянем и мэром Хэфэя (административного центра провинции Аньхой) Ло Юньфэном. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор РЖД Олег Белозеров открыли новую пешеходную галерею, напрямую связавшую станцию МЦД-4 «Кутузовская» с одноименной станцией метро. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате атаки ВСУ на Севастополь, он сообщил, что клиники столицы готовы принять пострадавших. Приемное отделение детской Морозовской больницы открыли после реконструкции. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин 21 июня написал в своем Telegram-канале, что он провел технический пуск первого участка Троицкой линии метро от станции «Новаторская» до станции «Тютчевская».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев прибыл на место тушения пожара в административном здании во Фрязине. Взрывы в здании в подмосковном Фрязино спровоцировали кислородные баллоны, положение воздуховодов ускорило возгорание, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Двое сотрудников МЧС, которые участвовали в тушении пожара во Фрязине, обратились за медпомощью, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Помимо этого, губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Центральную городскую больницу, куда поступили пострадавшие при пожаре во Фрязине. Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Подмосковья Андреем Воробьевым, в ходе которой глава Московской области рассказал о социально-экономическом развитии региона, решении проблемы обманутых дольщиков, строительстве индустриальных парков и объектов инфраструктуры, модернизации ЖКХ. Кроме того, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что восстановление концертного зала на месте сгоревшего «Крокус Сити Холла» не планируется.

В Шебекино в Белгородской области после обстрела обрушился подъезд жилого дома, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Около 20 квартир повреждены после частичного обрушения дома в белгородском Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о формировании списков для единоразовых выплат после обрушения подъезда жилого дома в белгородском Шебекино. Помимо этого, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавшему в результате взрыва украинской мины в белгородском Шебекино сотруднику телеканала «Россия 24» успешно проведена операция по извлечению осколка. Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о массированной атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район в ночь на 25 июня.

Самое заметное перемещение в рейтинге у губернатора Тамбовской области Максима Егорова (+3).
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил о возгорании резервуара на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе. Также глава региона Максим Егоров сообщил, что к ликвидации последствий привлечены силы территориальной подсистемы РСЧС, в том числе пожарно-спасательные подразделения МЧС.

Главы регионов в июне 2024 года:

Место в рейтинге

Перемещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во сообщений

Медиа Индекс

1

+1

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

41 294

462 632,8

2

+1

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

40 602

426 596,1

3

-2

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

30 985

394 473,4

4

+4

РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович

Севастополь

18 957

229 915,3

5

-1

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург

17 201

179 648,7

6

+16

МЕЛИКОВ Сергей Алимович

Дагестан

15 521

134 244,4

7

+21

ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич

Ростовская обл.

12 751

108 348,4

8

-1

ХАБИРОВ Радий Фаритович

Башкортостан

11 162

99 137,4

9

-3

ПУШИЛИН Денис Владимирович

ДНР

7 529

96 335,9

10

-1

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

Татарстан

10 788

96 037,4

11

-1

САЛЬДО Владимир Васильевич

Херсонская обл.

7 369

95 877,7

12

+22

КУХАРУК Руслан Николаевич

Ханты-Мансийский АО

6 640

85 059,3

13

-8

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

8 077

84 453,6

14

+75

ФЕДОРИЩЕВ Вячеслав Андреевич

Самарская обл.

8 807

77 691,5

15

+27

УЙБА Владимир Викторович

Коми

8 232

75 683,4

16

+3

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

7 715

75 150,9

17

+8

НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич

Республика Саха

10 886

73 795,2

18

+2

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

9 646

73 180,4

19

-3

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

Челябинская обл.

10 171

72 698,1

20

+13

МИЛЯЕВ Дмитрий Вячеславович

Тульская обл.

6 567

66 159,5

21

+2

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

13 715

65 145,3

22

new

ТУРЧАК Андрей Анатольевич

Республика Алтай

7 095

65 019,3

23

-8

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

10 262

64 728,7

24

-7

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

10 476

58 645,4

25

-13

ХОЦЕНКО Виталий Павлович

Омская обл.

9 169

58 356,7

26

-12

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

12 039

58 166,7

27

+10

БАЛИЦКИЙ Евгений Витальевич

Запорожская обл.

4 548

49 251,1

28

-4

ФИЛИМОНОВ Георгий Юрьевич

Вологодская обл.

6 531

48 710,0

29

-3

НИКИТИН Глеб Сергеевич

Нижегородская обл.

7 776

46 700,6

30

-9

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич

Ленинградская обл.

5 378

46 169,5

31

-2

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

Свердловская обл.

7 972

45 194,4

32

-14

МООР Александр Викторович

Тюменская обл.

5 151

44 613,2

33

-2

ЧИБИС Андрей Владимирович

Мурманская обл.

6 960

44 447,0

34

+4

ДЕМЕШИН Дмитрий Викторович

Хабаровский край

5 708

44 270,5

35

-8

ПАСЛЕР Денис Владимирович

Оренбургская обл.

6 531

44 126,1

36

+10

СМИРНОВ Алексей Борисович

Курская обл.

4 494

42 059,7

37

-7

КОБЗЕВ Игорь Иванович

Иркутская обл.

7 367

41 274,6

38

-6

АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич

Ямало-Ненецкий АО

4 519

40 354,3

39

-3

БОЧАРОВ Андрей Иванович

Волгоградская обл.

9 549

40 306,3

40

+7

СЕРЕДЮК Илья Владимирович

Кемеровская обл.

6 123

39 329,5

41

-30

ПАСЕЧНИК Леонид Иванович

ЛНР

3 406

38 832,2

42

+3

БУСАРГИН Роман Викторович

Саратовская обл.

7 609

38 312,5

43

-30

АКСЕНОВ Сергей Валерьевич

Крым

5 203

37 484,2

44

-4

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

5 739

37 323,6

45

-4

ТРАВНИКОВ Андрей Александрович

Новосибирская обл.

4 445

33 941,3

46

+2

МЕНЯЙЛО Сергей Иванович

Северная Осетия – Алания

3 537

33 830,3

47

-3

МАХОНИН Дмитрий Николаевич

Пермский край

5 408

33 029,0

48

-13

БАБУШКИН Игорь Юрьевич

Астраханская область

4 587

31 658,1

49

+15

ЕГОРОВ Максим Борисович

Тамбовская обл.

5 348

31 016,0

50

+2

ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич

Сахалинская обл.

4 900

29 758,8

51

+9

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Псковская обл.

4 279

28 939,7

52

+9

МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович

Пензенская обл.

6 225

28 235,7

53

-4

РУССКИХ Алексей Юрьевич

Ульяновская обл.

4 421

28 038,3

54

-4

БЕСПРОЗВАННЫХ Алексей Сергеевич

Калиниградская обл.

4 027

27 798,6

55

+2

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

4 712

27 535,5

56

0

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич

Приморский край

3 875

26 648,6

57

+8

ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович

Карелия

3 416

25 717,6

58

+10

СОКОЛОВ Александр Валентинович

Кировская обл.

6 187

25 698,1

59

-8

МАЛКОВ Павел Викторович

Рязанская обл.

3 487

24 942,5

60

-6

ОСИПОВ Александр Михайлович

Забайкальский край

5 704

23 439,7

61

-18

ШУМКОВ Вадим Михайлович

Курганская обл.

3 026

23 008,1

62

-7

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич

Архангельская обл.

5 276

22 081,6

63

+3

ОРЛОВ Василий Александрович

Амурская область

3 180

21 534,6

64

+10

АНОХИН Василий Николаевич

Смоленская обл.

3 219

21 362,5

65

-2

НИКИТИН Андрей Сергеевич

Новгородская обл.

2 906

20 942,8

66

+11

КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич

Адыгея

2 755

20 888,8

67

+8

НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич

Чувашия

5 713

18 941,8

68

+4

ЗДУНОВ Артем Алексеевич

Мордовия

2 783

18 830,5

69

+7

СОЛОДОВ Владимир Викторович

Камчатский край

3 145

18 226,3

70

-1

МАЗУР Владимир Владимирович

Томская обл.

3 319

17 499,9

71

-9

ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич

Бурятия

3 172

17 471,8

72

-19

КОТЮКОВ Михаил Михайлович

Красноярский край

3 058

16 923,2

73

-3

ТОМЕНКО Виктор Петрович

Алтайский край

3 826

16 807,7

74

-35

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

4 014

15 571,8

75

+5

ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович

Марий Эл

2 518

15 235,3

76

+6

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

3 774

14 138,9

77

+1

КОНОВАЛОВ Валентин Олегович

Хакасия

2 372

13 637,7

78

-19

БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович

Удмуртия

2 709

13 178,2

79

-6

КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович

Ингушетия

2 649

12 025,0

80

-13

КОКОВ Казбек Валерьевич

Кабардино-Балкария

2 581

11 103,5

81

-2

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

2 884

10 957,5

82

-1

ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич

Карачаево-Черкесия

2 713

10 769,6

83

-25

ХАСИКОВ Бату Сергеевич

Калмыкия

2 052

9 925,6

84

-13

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

3 029

8 317,0

85

+1

ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович

Тыва

1 231

6 562,4

86

-2

НОСОВ Сергей Константинович

Магаданская обл.

1 114

6 141,1

87

-4

ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович

Еврейская автономная обл.

1 448

5 726,0

88

-1

БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич

Ненецкий АО

959

5 565,2

89

-4

КУЗНЕЦОВ Владислав Гариевич

Чукотский АО

736

3 991,5



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