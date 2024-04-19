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Бегущий по лезвию гротеска

19.04.2024, 13:13, Афиша
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«Капитан Волконогов бежал» – самый большой, по словам Андрея Плахова («Ъ»), сюрприз и одно из сильнейших впечатлений 78-го Венецианского фестиваля – будет представлен рыбинским киноклубом «Современник» 24 апреля, в среду, в 18 часов в ОКЦ.

Знакомый нам по прежним работам и живому общению Алексей Чупов и его жена Наташа Меркулова (так она себя именует) создали на сей раз гротескный образ большого террора 30-х годов. «Силой художественного вымысла, – пишет Плахов, – авторы высекают из почти сказочной условности ошеломляющую правду. Они не дублируют избитую тему «ужасов сталинизма», а поднимают её совсем на другой уровень, где она оказывается актуальна для России (не для неё одной, но для неё особенно) вчера, сегодня, всегда. Доносы, самооговоры, отказы от неблагонадёжных родственников, сама атмосфера охоты на «выполняющих функции иностранных агентов» – все это живуче, все это, увы, неистребимо». Абсолютно точен актёрский состав: непременный Юра Борисов в заглавной роли, его достойные соперники – неподражаемый Тимофей Трибунцев и как всегда органичный Юрий Кузнецов.

Показанная на «Кинотавре» и ещё на двух десятках престижных фестивалей, снискавшая немало наград (за лучший фильм, режиссуру, сценарий, художественное решение…), картина демонстрируется в разных странах, но до сих пор ожидает выхода в российский прокат. Обещают, правда, что скоро она появится на одной из интернет-платформ.




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