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Феномен второго дыхания: научное объяснение

02.04.2024, 14:19, Детали
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В мире спорта и физических упражнений часто упоминается загадочное явление, известное как «второе дыхание». Это состояние, при котором после периода интенсивной физической нагрузки человек внезапно ощущает прилив энергии и снижение одышки. Хотя этот феномен широко распространен, его точная физиологическая основа до сих пор остается предметом научных исследований. Скачав 1xbet приложение, можно убедиться в наличии такого феномена воочию – посмотрите, например, как действуют в концовках матчей проигрывающие спортсмены.

Теория накопления лактата

Одна из ведущих теорий, объясняющих феномен второго дыхания, связана с накоплением молочной кислоты в мышцах. Во время интенсивных упражнений анаэробный метаболизм преобладает, что приводит к образованию молочной кислоты как побочного продукта. Накопление молочной кислоты может вызывать жжение и усталость в мышцах, что ограничивает физическую работоспособность.

Согласно теории накопления лактата, по мере продолжения упражнений организм адаптируется к повышенному уровню молочной кислоты. Сердечно-сосудистая система становится более эффективной в доставке кислорода к работающим мышцам, а мышцы улучшают свою способность использовать молочную кислоту в качестве источника энергии. Это приводит к снижению накопления лактата и, следовательно, к уменьшению мышечной усталости и одышки.

Теория центрального управления

Другая теория, объясняющая феномен второго дыхания, связана с центральным управлением физической нагрузкой. Эта теория предполагает, что мозг играет важную роль в регулировании интенсивности упражнений. Во время интенсивных упражнений мозг получает сигналы от тела, указывающие на усталость и дискомфорт.

Согласно теории центрального управления, по мере продолжения упражнений мозг адаптируется к этим сигналам и переоценивает воспринимаемую интенсивность нагрузки. Это приводит к снижению воспринимаемой усталости и одышки, что позволяет человеку продолжать упражнения с большей интенсивностью.




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