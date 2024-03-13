Медиарейтинг губернаторов за февраль

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за февраль 2024 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.

В феврале 2024 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге Пере- мещение за месяц Персоны Регион Кол-во cообщений Медиа Индекс 1 +1 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 46 862 503 189,4 2 +1 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 30 693 383 443,7 3 -2 ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович Белгородская обл. 23 854 300 499,3 4 +1 СТАРОВОЙТ Роман Владимирович Курская обл. 9 215 104 791,9 5 -1 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 9 420 92 103,1 6 +2 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 8 209 58 659,3 7 0 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 11 533 51 690,1 8 +3 АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 9 449 41 488,8 9 -3 ГУСЕВ Александр Викторович Воронежская обл. 4 372 37 797,0 10 -1 ШАПША Владислав Валерьевич Калужская обл. 5 325 29 829,6 11 +1 ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич Ярославская обл. 3 359 25 642,1 12 +2 МАЛКОВ Павел Викторович Рязанская обл. 3 355 22 645,1 13 -3 КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 4 201 19 532,3 14 -1 ЕГОРОВ Максим Борисович Тамбовская обл. 4 139 16 667,4 15 0 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 3 576 12 203,3 16 0 АВДЕЕВ Александр Александрович Владимирская обл. 3 108 11 707,3 17 +1 АНОХИН Василий Николаевич Смоленская обл. 2 611 11 246,2 18 -1 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 2 262 7 645,0

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что Москва наряду с другими заинтересованными регионами примет участие в финансировании проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) до Санкт-Петербурга. 19 февраля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о транспортной программе столицы до 2030 года. Сергей Собянин сообщил, что до 2030-го в Москве появятся три ветки метро и 39 новых станций. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра Центра диагностики и телемедицины доложил президенту РФ Владимиру Путину о модернизации системы здравоохранения Москвы и внедрении в нее цифровых технологий и искусственного интеллекта. Власти Москвы бесплатно откроют доступ к столичным ИИ-сервисам для всех медицинских организаций и регионов России, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Помимо этого, сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин и министр обороны России Сергей Шойгу осмотрели итоги комплексной реставрации исторического здания штаба Московского военного округа на Космодамианской набережной столицы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил на «Дне цифровой экономики» в рамках форума национальных достижений на международной выставке-форуме «Россия». Также СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с руководящим составом регионального правительства и главами округов работу по привлечению специалистов в сферу образования. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. Медики в Подмосковье начнут получать компенсацию на аренду жилья в 30 тысяч рублей, но в том случае, если они оба являются супругами, работающими в организациях, подведомственных Минздраву региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Автотрассу М-5 “Урал” в обход поселка Октябрьский и Южно-Лыткаринскую трассу планируют запустить в конце 2024 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале сообщал о последствиях ракетного обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что 128 квартир и 34 машины повреждены при обстреле Белгорода со стороны украинской армии. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и мэр Белгорода Валентин Демидов приехали к ТЦ, по которому ВСУ нанесли удар. Система ПВО сбила шесть воздушных целей в Грайворонском городском округе Белгородской области на подлете к городу, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В Белгородской области под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Ржевка Шебекинского городского округа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что украинские войска атаковали автобус в селе Новая Таволжанка.

Самое заметное перемещение в рейтинге у губернатора Липецкой области Игоря Артамонова (+3).

В одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) произошло возгорание, огонь потушен, пострадавших нет, угроза выброса опасных веществ отсутствует, сообщил в Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Главы регионов в феврале 2024 года: