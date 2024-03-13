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Медиарейтинг губернаторов за февраль

13.03.2024, 13:46, Детали
Теги: , ,

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за февраль 2024 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.

В феврале 2024 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге

Пере- мещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во cообщений

Медиа Индекс

1

+1

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

46 862

503 189,4

2

+1

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

30 693

383 443,7

3

-2

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

23 854

300 499,3

4

+1

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

9 215

104 791,9

5

-1

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

9 420

92 103,1

6

+2

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

8 209

58 659,3

7

0

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

11 533

51 690,1

8

+3

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

9 449

41 488,8

9

-3

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

4 372

37 797,0

10

-1

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

5 325

29 829,6

11

+1

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

3 359

25 642,1

12

+2

МАЛКОВ Павел Викторович

Рязанская обл.

3 355

22 645,1

13

-3

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

4 201

19 532,3

14

-1

ЕГОРОВ Максим Борисович

Тамбовская обл.

4 139

16 667,4

15

0

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

3 576

12 203,3

16

0

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

3 108

11 707,3

17

+1

АНОХИН Василий Николаевич

Смоленская обл.

2 611

11 246,2

18

-1

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

2 262

7 645,0

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что Москва наряду с другими заинтересованными регионами примет участие в финансировании проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) до Санкт-Петербурга. 19 февраля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о транспортной программе столицы до 2030 года. Сергей Собянин сообщил, что до 2030-го в Москве появятся три ветки метро и 39 новых станций. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра Центра диагностики и телемедицины доложил президенту РФ Владимиру Путину о модернизации системы здравоохранения Москвы и внедрении в нее цифровых технологий и искусственного интеллекта. Власти Москвы бесплатно откроют доступ к столичным ИИ-сервисам для всех медицинских организаций и регионов России, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Помимо этого, сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин и министр обороны России Сергей Шойгу осмотрели итоги комплексной реставрации исторического здания штаба Московского военного округа на Космодамианской набережной столицы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил на «Дне цифровой экономики» в рамках форума национальных достижений на международной выставке-форуме «Россия». Также СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с руководящим составом регионального правительства и главами округов работу по привлечению специалистов в сферу образования. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. Медики в Подмосковье начнут получать компенсацию на аренду жилья в 30 тысяч рублей, но в том случае, если они оба являются супругами, работающими в организациях, подведомственных Минздраву региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Автотрассу М-5 “Урал” в обход поселка Октябрьский и Южно-Лыткаринскую трассу планируют запустить в конце 2024 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале сообщал о последствиях ракетного обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что 128 квартир и 34 машины повреждены при обстреле Белгорода со стороны украинской армии. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и мэр Белгорода Валентин Демидов приехали к ТЦ, по которому ВСУ нанесли удар. Система ПВО сбила шесть воздушных целей в Грайворонском городском округе Белгородской области на подлете к городу, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В Белгородской области под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Ржевка Шебекинского городского округа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что украинские войска атаковали автобус в селе Новая Таволжанка.

Самое заметное перемещение в рейтинге у губернатора Липецкой области Игоря Артамонова (+3).
В одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) произошло возгорание, огонь потушен, пострадавших нет, угроза выброса опасных веществ отсутствует, сообщил в Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Главы регионов в феврале 2024 года:

Место в рейтинге

Пере- мещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во сообщений

Медиа Индекс

1

+1

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

46 862

503 189,4

2

+1

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

30 693

383 443,7

3

-2

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

23 854

300 499,3

4

0

ПУШИЛИН Денис Владимирович

ДНР

9 848

144 770,8

5

+9

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

Татарстан

12 252

120 004,1

6

+6

САЛЬДО Владимир Васильевич

Херсонская обл.

8 370

119 696,9

7

+2

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

9 215

104 791,9

8

+5

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

9 793

102 401,0

9

-4

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург

9 371

95 455,0

10

-3

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

9 420

92 103,1

11

-3

ХАБИРОВ Радий Фаритович

Башкортостан

10 179

88 337,9

12

+15

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

Челябинская обл.

8 091

67 523,4

13

+2

ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич

Ростовская обл.

8 355

60 639,9

14

+8

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

8 209

58 659,3

15

+2

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

11 289

52 695,7

16

-5

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич

Ленинградская обл.

5 320

51 733,5

17

+2

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

11 533

51 690,1

18

-12

РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович

Севастополь

6 122

51 155,9

19

+9

НИКИТИН Глеб Сергеевич

Нижегородская обл.

8 375

49 896,3

20

+19

АЗАРОВ Дмитрий Игоревич

Самарская обл.

7 344

46 030,0

21

+34

ПАСЕЧНИК Леонид Иванович

ЛНР

5 082

45 969,2

22

-6

НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич

Республика Саха

7 235

44 569,6

23

+22

КОМАРОВА Наталья Владимировна

Ханты-Мансийский АО

4 947

41 854,8

24

+13

КОБЗЕВ Игорь Иванович

Иркутская обл.

8 336

41 757,4

25

+7

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

9 449

41 488,8

26

+8

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

Свердловская обл.

7 415

38 602,2

27

-17

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

4 372

37 797,0

28

+3

ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич

Кемеровская обл.

7 965

37 291,3

29

+4

МООР Александр Викторович

Тюменская обл.

4 071

37 130,2

30

-12

АКСЕНОВ Сергей Валерьевич

Крым

4 753

36 975,1

31

-11

ТРАВНИКОВ Андрей Александрович

Новосибирская обл.

4 882

36 919,7

32

+11

АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич

Ямало-Ненецкий АО

3 423

36 906,6

33

+25

ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович

Карелия

4 337

35 754,2

34

+2

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

6 711

35 313,8

35

-5

ХОЦЕНКО Виталий Павлович

Омская обл.

5 995

34 484,3

36

-1

ФИЛИМОНОВ Георгий Юрьевич

Вологодская обл.

4 638

34 420,1

37

+3

БОЧАРОВ Андрей Иванович

Волгоградская обл.

7 669

32 755,3

38

+14

МАХОНИН Дмитрий Николаевич

Пермский край

4 460

30 737,5

39

-14

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

5 325

29 829,6

40

+16

БАЛИЦКИЙ Евгений Витальевич

Запорожская обл.

2 157

29 327,0

41

+22

МЕЛИКОВ Сергей Алимович

Дагестан

6 567

28 631,3

42

-18

БУСАРГИН Роман Викторович

Саратовская обл.

6 055

28 466,3

43

-17

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Псковская обл.

4 109

27 322,5

44

+4

ЧИБИС Андрей Владимирович

Мурманская обл.

4 939

27 099,5

45

-22

ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович

Хабаровский край

3 952

26 562,2

46

0

РУССКИХ Алексей Юрьевич

Ульяновская обл.

4 012

25 943,2

47

-6

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

3 359

25 642,1

48

-10

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич

Приморский край

5 190

25 371,2

49

+1

ШУМКОВ Вадим Михайлович

Курганская обл.

3 446

23 944,2

50

-29

АЛИХАНОВ Антон Андреевич

Калиниградская обл.

2 826

22 804,7

51

+15

МАЛКОВ Павел Викторович

Рязанская обл.

3 355

22 645,1

52

-10

НИКИТИН Андрей Сергеевич

Новгородская обл.

3 424

22 102,2

53

+15

МЕНЯЙЛО Сергей Иванович

Северная Осетия – Алания

2 713

21 530,0

54

+21

НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич

Чувашия

6 493

20 797,1

55

+9

БАБУШКИН Игорь Юрьевич

Астраханская область

3 391

20 744,2

56

+4

ОРЛОВ Василий Александрович

Амурская область

3 070

19 724,0

57

-4

КОТЮКОВ Михаил Михайлович

Красноярский край

2 860

19 617,2

58

-11

ПАСЛЕР Денис Владимирович

Оренбургская обл.

3 203

19 548,0

59

-30

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

4 201

19 532,3

60

+5

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич

Архангельская обл.

5 516

19 359,8

61

0

ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич

Бурятия

3 601

18 665,0

62

-18

ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич

Сахалинская обл.

3 124

18 276,1

63

-12

СОКОЛОВ Александр Валентинович

Кировская обл.

4 805

18 194,8

64

-5

МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович

Пензенская обл.

4 996

17 293,0

65

-16

ЕГОРОВ Максим Борисович

Тамбовская обл.

4 139

16 667,4

66

+15

ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич

Карачаево-Черкесия

2 508

15 858,1

67

+4

СОЛОДОВ Владимир Викторович

Камчатский край

2 735

15 288,1

68

-11

ОСИПОВ Александр Михайлович

Забайкальский край

2 216

15 125,0

69

-2

УЙБА Владимир Викторович

Коми

2 814

14 368,2

70

+4

ЗДУНОВ Артем Алексеевич

Мордовия

2 490

12 406,4

71

-2

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

3 576

12 203,3

72

-2

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

3 108

11 707,3

73

+3

КОНОВАЛОВ Валентин Олегович

Хакасия

2 071

11 681,1

74

+5

МАЗУР Владимир Владимирович

Томская обл.

2 592

11 339,7

75

+3

АНОХИН Василий Николаевич

Смоленская обл.

2 611

11 246,2

76

-22

БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович

Удмуртия

2 462

11 138,3

77

-4

ТОМЕНКО Виктор Петрович

Алтайский край

2 843

10 231,0

78

+6

КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович

Ингушетия

2 480

9 618,5

79

-7

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

2 262

7 645,0

80

-3

ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович

Марий Эл

1 578

7 550,1

81

+6

ХАСИКОВ Бату Сергеевич

Калмыкия

1 362

6 651,0

82

0

КОКОВ Казбек Валерьевич

Кабардино-Балкария

1 417

5 574,2

83

-3

НОСОВ Сергей Константинович

Магаданская обл.

950

5 569,0

84

+1

КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич

Адыгея

1 731

5 160,9

85

-23

КУЗНЕЦОВ Владислав Гариевич

Чукотский АО

902

4 302,0

86

-3

ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович

Тыва

883

3 852,1

87

+2

ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович

Еврейская автономная обл.

750

2 901,2

88

0

БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич

Ненецкий АО

553

2 869,2

89

-3

ХОРОХОРДИН Олег Леонидович

Республика Алтай

921

2 720,1



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