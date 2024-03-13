Медиарейтинг губернаторов за февраль
«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за февраль 2024 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.
В феврале 2024 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Главы регионов Центрального ФО:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во cообщений
|
Медиа Индекс
|
1
|
+1
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
46 862
|
503 189,4
|
2
|
+1
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
30 693
|
383 443,7
|
3
|
-2
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
23 854
|
300 499,3
|
4
|
+1
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
9 215
|
104 791,9
|
5
|
-1
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
9 420
|
92 103,1
|
6
|
+2
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
8 209
|
58 659,3
|
7
|
0
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
11 533
|
51 690,1
|
8
|
+3
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
9 449
|
41 488,8
|
9
|
-3
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
4 372
|
37 797,0
|
10
|
-1
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
5 325
|
29 829,6
|
11
|
+1
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
3 359
|
25 642,1
|
12
|
+2
|
МАЛКОВ Павел Викторович
|
Рязанская обл.
|
3 355
|
22 645,1
|
13
|
-3
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
4 201
|
19 532,3
|
14
|
-1
|
ЕГОРОВ Максим Борисович
|
Тамбовская обл.
|
4 139
|
16 667,4
|
15
|
0
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
3 576
|
12 203,3
|
16
|
0
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
3 108
|
11 707,3
|
17
|
+1
|
АНОХИН Василий Николаевич
|
Смоленская обл.
|
2 611
|
11 246,2
|
18
|
-1
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2 262
|
7 645,0
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что Москва наряду с другими заинтересованными регионами примет участие в финансировании проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) до Санкт-Петербурга. 19 февраля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о транспортной программе столицы до 2030 года. Сергей Собянин сообщил, что до 2030-го в Москве появятся три ветки метро и 39 новых станций. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра Центра диагностики и телемедицины доложил президенту РФ Владимиру Путину о модернизации системы здравоохранения Москвы и внедрении в нее цифровых технологий и искусственного интеллекта. Власти Москвы бесплатно откроют доступ к столичным ИИ-сервисам для всех медицинских организаций и регионов России, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Помимо этого, сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин и министр обороны России Сергей Шойгу осмотрели итоги комплексной реставрации исторического здания штаба Московского военного округа на Космодамианской набережной столицы.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил на «Дне цифровой экономики» в рамках форума национальных достижений на международной выставке-форуме «Россия». Также СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с руководящим составом регионального правительства и главами округов работу по привлечению специалистов в сферу образования. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. Медики в Подмосковье начнут получать компенсацию на аренду жилья в 30 тысяч рублей, но в том случае, если они оба являются супругами, работающими в организациях, подведомственных Минздраву региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Автотрассу М-5 “Урал” в обход поселка Октябрьский и Южно-Лыткаринскую трассу планируют запустить в конце 2024 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале сообщал о последствиях ракетного обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что 128 квартир и 34 машины повреждены при обстреле Белгорода со стороны украинской армии. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и мэр Белгорода Валентин Демидов приехали к ТЦ, по которому ВСУ нанесли удар. Система ПВО сбила шесть воздушных целей в Грайворонском городском округе Белгородской области на подлете к городу, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В Белгородской области под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Ржевка Шебекинского городского округа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что украинские войска атаковали автобус в селе Новая Таволжанка.
Самое заметное перемещение в рейтинге у губернатора Липецкой области Игоря Артамонова (+3).
В одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) произошло возгорание, огонь потушен, пострадавших нет, угроза выброса опасных веществ отсутствует, сообщил в Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Главы регионов в феврале 2024 года:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во сообщений
|
Медиа Индекс
|
1
|
+1
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
46 862
|
503 189,4
|
2
|
+1
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
30 693
|
383 443,7
|
3
|
-2
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
23 854
|
300 499,3
|
4
|
0
|
ПУШИЛИН Денис Владимирович
|
ДНР
|
9 848
|
144 770,8
|
5
|
+9
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
12 252
|
120 004,1
|
6
|
+6
|
САЛЬДО Владимир Васильевич
|
Херсонская обл.
|
8 370
|
119 696,9
|
7
|
+2
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
9 215
|
104 791,9
|
8
|
+5
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
9 793
|
102 401,0
|
9
|
-4
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
9 371
|
95 455,0
|
10
|
-3
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
9 420
|
92 103,1
|
11
|
-3
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
10 179
|
88 337,9
|
12
|
+15
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
8 091
|
67 523,4
|
13
|
+2
|
ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич
|
Ростовская обл.
|
8 355
|
60 639,9
|
14
|
+8
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
8 209
|
58 659,3
|
15
|
+2
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
11 289
|
52 695,7
|
16
|
-5
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
5 320
|
51 733,5
|
17
|
+2
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
11 533
|
51 690,1
|
18
|
-12
|
РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович
|
Севастополь
|
6 122
|
51 155,9
|
19
|
+9
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская обл.
|
8 375
|
49 896,3
|
20
|
+19
|
АЗАРОВ Дмитрий Игоревич
|
Самарская обл.
|
7 344
|
46 030,0
|
21
|
+34
|
ПАСЕЧНИК Леонид Иванович
|
ЛНР
|
5 082
|
45 969,2
|
22
|
-6
|
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Республика Саха
|
7 235
|
44 569,6
|
23
|
+22
|
КОМАРОВА Наталья Владимировна
|
Ханты-Мансийский АО
|
4 947
|
41 854,8
|
24
|
+13
|
КОБЗЕВ Игорь Иванович
|
Иркутская обл.
|
8 336
|
41 757,4
|
25
|
+7
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
9 449
|
41 488,8
|
26
|
+8
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
7 415
|
38 602,2
|
27
|
-17
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
4 372
|
37 797,0
|
28
|
+3
|
ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|
Кемеровская обл.
|
7 965
|
37 291,3
|
29
|
+4
|
МООР Александр Викторович
|
Тюменская обл.
|
4 071
|
37 130,2
|
30
|
-12
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
4 753
|
36 975,1
|
31
|
-11
|
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|
Новосибирская обл.
|
4 882
|
36 919,7
|
32
|
+11
|
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|
Ямало-Ненецкий АО
|
3 423
|
36 906,6
|
33
|
+25
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
4 337
|
35 754,2
|
34
|
+2
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
6 711
|
35 313,8
|
35
|
-5
|
ХОЦЕНКО Виталий Павлович
|
Омская обл.
|
5 995
|
34 484,3
|
36
|
-1
|
ФИЛИМОНОВ Георгий Юрьевич
|
Вологодская обл.
|
4 638
|
34 420,1
|
37
|
+3
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
7 669
|
32 755,3
|
38
|
+14
|
МАХОНИН Дмитрий Николаевич
|
Пермский край
|
4 460
|
30 737,5
|
39
|
-14
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
5 325
|
29 829,6
|
40
|
+16
|
БАЛИЦКИЙ Евгений Витальевич
|
Запорожская обл.
|
2 157
|
29 327,0
|
41
|
+22
|
МЕЛИКОВ Сергей Алимович
|
Дагестан
|
6 567
|
28 631,3
|
42
|
-18
|
БУСАРГИН Роман Викторович
|
Саратовская обл.
|
6 055
|
28 466,3
|
43
|
-17
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская обл.
|
4 109
|
27 322,5
|
44
|
+4
|
ЧИБИС Андрей Владимирович
|
Мурманская обл.
|
4 939
|
27 099,5
|
45
|
-22
|
ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович
|
Хабаровский край
|
3 952
|
26 562,2
|
46
|
0
|
РУССКИХ Алексей Юрьевич
|
Ульяновская обл.
|
4 012
|
25 943,2
|
47
|
-6
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
3 359
|
25 642,1
|
48
|
-10
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
Приморский край
|
5 190
|
25 371,2
|
49
|
+1
|
ШУМКОВ Вадим Михайлович
|
Курганская обл.
|
3 446
|
23 944,2
|
50
|
-29
|
АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|
Калиниградская обл.
|
2 826
|
22 804,7
|
51
|
+15
|
МАЛКОВ Павел Викторович
|
Рязанская обл.
|
3 355
|
22 645,1
|
52
|
-10
|
НИКИТИН Андрей Сергеевич
|
Новгородская обл.
|
3 424
|
22 102,2
|
53
|
+15
|
МЕНЯЙЛО Сергей Иванович
|
Северная Осетия – Алания
|
2 713
|
21 530,0
|
54
|
+21
|
НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич
|
Чувашия
|
6 493
|
20 797,1
|
55
|
+9
|
БАБУШКИН Игорь Юрьевич
|
Астраханская область
|
3 391
|
20 744,2
|
56
|
+4
|
ОРЛОВ Василий Александрович
|
Амурская область
|
3 070
|
19 724,0
|
57
|
-4
|
КОТЮКОВ Михаил Михайлович
|
Красноярский край
|
2 860
|
19 617,2
|
58
|
-11
|
ПАСЛЕР Денис Владимирович
|
Оренбургская обл.
|
3 203
|
19 548,0
|
59
|
-30
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
4 201
|
19 532,3
|
60
|
+5
|
ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич
|
Архангельская обл.
|
5 516
|
19 359,8
|
61
|
0
|
ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич
|
Бурятия
|
3 601
|
18 665,0
|
62
|
-18
|
ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|
Сахалинская обл.
|
3 124
|
18 276,1
|
63
|
-12
|
СОКОЛОВ Александр Валентинович
|
Кировская обл.
|
4 805
|
18 194,8
|
64
|
-5
|
МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович
|
Пензенская обл.
|
4 996
|
17 293,0
|
65
|
-16
|
ЕГОРОВ Максим Борисович
|
Тамбовская обл.
|
4 139
|
16 667,4
|
66
|
+15
|
ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич
|
Карачаево-Черкесия
|
2 508
|
15 858,1
|
67
|
+4
|
СОЛОДОВ Владимир Викторович
|
Камчатский край
|
2 735
|
15 288,1
|
68
|
-11
|
ОСИПОВ Александр Михайлович
|
Забайкальский край
|
2 216
|
15 125,0
|
69
|
-2
|
УЙБА Владимир Викторович
|
Коми
|
2 814
|
14 368,2
|
70
|
+4
|
ЗДУНОВ Артем Алексеевич
|
Мордовия
|
2 490
|
12 406,4
|
71
|
-2
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
3 576
|
12 203,3
|
72
|
-2
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
3 108
|
11 707,3
|
73
|
+3
|
КОНОВАЛОВ Валентин Олегович
|
Хакасия
|
2 071
|
11 681,1
|
74
|
+5
|
МАЗУР Владимир Владимирович
|
Томская обл.
|
2 592
|
11 339,7
|
75
|
+3
|
АНОХИН Василий Николаевич
|
Смоленская обл.
|
2 611
|
11 246,2
|
76
|
-22
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
2 462
|
11 138,3
|
77
|
-4
|
ТОМЕНКО Виктор Петрович
|
Алтайский край
|
2 843
|
10 231,0
|
78
|
+6
|
КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович
|
Ингушетия
|
2 480
|
9 618,5
|
79
|
-7
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2 262
|
7 645,0
|
80
|
-3
|
ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович
|
Марий Эл
|
1 578
|
7 550,1
|
81
|
+6
|
ХАСИКОВ Бату Сергеевич
|
Калмыкия
|
1 362
|
6 651,0
|
82
|
0
|
КОКОВ Казбек Валерьевич
|
Кабардино-Балкария
|
1 417
|
5 574,2
|
83
|
-3
|
НОСОВ Сергей Константинович
|
Магаданская обл.
|
950
|
5 569,0
|
84
|
+1
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
1 731
|
5 160,9
|
85
|
-23
|
КУЗНЕЦОВ Владислав Гариевич
|
Чукотский АО
|
902
|
4 302,0
|
86
|
-3
|
ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович
|
Тыва
|
883
|
3 852,1
|
87
|
+2
|
ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович
|
Еврейская автономная обл.
|
750
|
2 901,2
|
88
|
0
|
БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич
|
Ненецкий АО
|
553
|
2 869,2
|
89
|
-3
|
ХОРОХОРДИН Олег Леонидович
|
Республика Алтай
|
921
|
2 720,1
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