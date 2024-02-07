«Звездный десант» на лыжах

Самый большой лыжный марафон страны вновь ожидает звездный десант.

На старт главной 50-километровой гонки выйдут члены сборной команды России, олимпийские чемпионы и призеры, победители прошлых лет, опытные марафонцы. Зрителей вновь ждет яркая борьба и, возможно, новый рекорд трассы.

Свое участие в XVII Ростех Деминском лыжном марафоне подтвердили члены сборной команды России Александр Большунов, Денис Спицов и Алексей Червоткин. Состав женской и молодежной команды в ближайшее время определит тренер Егор Сорин. На 50 километров выйдет бронзовый олимпийский призёр Николай Морилов. Поборются за лидерство победитель золотой гонки прошлого года Андрей Алипкин, марафонец Рауль Шакирзянов. Бронзовый призер Ванкувера Наталья Коростелева планирует выйти на дистанцию 25 км классическим стилем. Знаменитая лыжница обещала привести всех сыновей, в том числе Савелия, который является уже двукратным чемпионом мира среди юниоров.

— Состав участников XVII Ростех Деминского лыжного марафона традиционно будет сильным и интересным. За всю историю своего существования он стал событийным брендом Ярославской области и одним из главных стартов в мире любительского лыжного спорта. Готовим насыщенную программу для зрителей. Особое внимание уделяем мерам безопасности, — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Создать конкуренцию лыжникам планируют легкоатлеты. В этом году более 300 человек подали заявки на Деминский лыжный марафон, чтобы попробовать себя в новом виде спорта. Новшеством XVII Ростех Деминского лыжного марафона станет командный зачет в гонках.

— С президентом Russialoppet Георгием Кадыковым-Орбелиани договорились провести зачёт клубов. Команды формируются самостоятельно на основе интересов. Марафонская команда «Русская зима» уже прислала заявку. Желающие могут собрать команду единомышленников из разных городов и регионов и составить достойную конкуренцию лыжной элите, — рассказал директор СНП «Деминские марафоны» Игорь Самойлов.

Стать зрителем и болельщиком спортивного события, поприветствовать с трибуны участников может каждый желающий. Вход бесплатный, по электронной регистрации.

Самой массовой станет «золотая» марафонская гонка на 50 километров. Участие в ней примут представители восьми стран: России, Казахстана, Беларуси, Грузии, Азербайджана, Кипра, Румынии, Словакии. Россию представят 58 регионов.

Наравне с соревновательной программой идет подготовка культурно-развлекательных мероприятий, чтобы болельщики, проводив спортсменов на старте, могли интересно провести время в ожидании яркого финиша.

Зрители увидят концертные номера, поучаствуют в интерактивной программе. Также для них будет работать ярмарка сувениров, спортивных товаров и гастрономический фестиваль.

Программа марафона:

01 марта (пятница)

12:00 – Старт для юниоров на дистанцию 5 км,

12:20 – Старт для юниорок на дистанцию 5 км,

13:00 – Старт для участников 10 км,

15:00 – Церемония награждения.

02 марта (суббота)

10:45 – Торжественная церемония открытия,

11:00 – Старт «Золотой гонки»50 км FT,

14:30– Церемония награждения 50 км.

03 марта (воскресенье)

10:00 – Старт «Беби-марафон» на дистанцию 1 км,

10:10 – Старт «Беби-марафон» на дистанцию 1 км,

10:20 – Старт мальчиков на дистанцию 2 км, стиль классический (CT). Масс-старт,

10:30 – Старт девочек на дистанцию 2 км, стиль классический (CT). Масс-старт,

11:00 – Старт гонки на дистанцию 25 км, стиль классический (CT),

14:30 – Церемония награждения.