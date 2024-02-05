«Трактор должен убирать снег с 4-5 утра»

Вопрос уборки и вывоза снега вновь стал главным на аппаратном совещании главы Рыбинска.

В адрес дорожных служб и департамента ЖКХ прозвучала критика. Город закупил технику и поднял зарплату в МБУ «ДЭС», и вправе рассчитывать на качество и своевременность уборки.

Отметим, МБУ «ДЭС» является собственником ООО «Рыбинская генерация», отвечающей за теплоснабжение города. При норме суммы осадков в январе 48 мм, выпало 33 мм. Эта сумма составляет 68 процентов от нормы. В декабре выпало осадков больше – 158 процентов от нормы (норма – 51 мм, факт – 81 мм).

Дмитрий Рудаков подчеркнул, что строить рабочий график при расчистке тротуаров нужно ориентируясь на графики пешеходных потоков.

— Дорожные службы работают так, как удобно им, а не горожанам. Никому не нужна уборка у рынка в 15 часов. Рынок в это время уже закрывается. А вот с утра, напротив, идет большое количество людей. И когда я вижу технику на тротуаре днем, это неприемлемо. Трактор должен работать до основного пешеходного потока, в 4-5 утра, – пояснил Дмитрий Рудаков, глава города.

Так же должны убирать остановки общественного транспорта и проезды к объектам социальной сферы. Приводить их в порядок нужно утром, до того, как горожане выходят на работу.

Глава дал дорожникам сутки на уборку опорной дорожной сети, проездов к социальным объектам и внутриквартальных дорог, потребовал увеличивать темпы до наступления похолодания, которое прогнозируют синоптики. В морозы – заниматься вывозом снега и расширять улицы.

Контролировать работу управляющих компаний на дворовых территориях городские службы будут совместно с государственной жилищной инспекцией.

— Встречались с руководителем ГЖИ, абсолютно единодушны в вопросе оценки качества работы УК. Итог: одна управляющая организация уже лишена лицензии, планы в отношении еще двух. Равные требования ко всем – выполнение обязанностей перед жителями МКД, – сказал Дмитрий Рудаков.