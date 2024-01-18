Медиарейтинг губернаторов за 2023 год
«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за 2023 год. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.
В Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Главы регионов Центрального ФО:
|
Место в рейтинге
|
Переме- щение за год
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во сообщений
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
828 359
|
6 894 754,5
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
602 944
|
4 632 528,5
|
3
|
0
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
244 173
|
2 857 353,5
|
4
|
+2
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
128 881
|
1 079 205,6
|
5
|
-1
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
100 420
|
1 026 932,8
|
6
|
-1
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
145 871
|
669 784,0
|
7
|
0
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
92 875
|
572 473,3
|
8
|
0
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
107 912
|
474 374,9
|
9
|
+3
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
61 177
|
464 028,5
|
10
|
+1
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
58 394
|
411 630,0
|
11
|
-1
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
51 255
|
304 542,5
|
12
|
-3
|
МАЛКОВ Павел Викторович
|
Рязанская обл.
|
48 412
|
289 074,4
|
13
|
+2
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
56 001
|
271 874,6
|
14
|
-1
|
ЕГОРОВ Максим Борисович
|
Тамбовская обл.
|
56 461
|
222 697,8
|
15
|
-1
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
46 133
|
178 289,5
|
16
|
new
|
АНОХИН Василий Николаевич
|
Смоленская обл.
|
29 527
|
163 744,1
|
17
|
+1
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
37 438
|
159 724,2
|
18
|
-1
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
40 979
|
112 833,3
Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал онлайн на выборах мэра столицы. Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы в сентябре. Президент РФ Владимир Путин поздравил Сергея Собянина с официальным вступлением в должность на инаугурации мэра Москвы. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили Большую кольцевую линию (БКЛ). Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что открытая 1 марта 70-километровая Большая кольцевая линия стала самой протяженной в мире. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин по видеосвязи на площадке Московского урбанистического форума запустили пассажирское движение по линии МЦД-3, связавшей московский Зеленоград и подмосковный город Раменское. Также СМИ сообщали, что власти Москвы приняли решение ввести в нескольких районах города карантин из-за выявленных случаев заболевания диких птиц гриппом. Соответствующее распоряжение отдал мэр столицы Сергей Собянин. Помимо этого, сообщалось, что мэр столицы Сергей Собянин торжественно открыл станцию метро “Аэропорт “Внуково” Солнцевской линии, а также соседнюю станцию “Пыхтино”. Президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным высоко оценил транспортные проекты в столице. Кроме того, сообщалось, что президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли в столице первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 30 мая утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения, все экстренные службы города находятся на местах происшествий, никто серьезно не пострадал. В августе мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько беспилотных летательных аппаратов были сбиты системами противовоздушной обороны при попытке проникновения в столицу, однако один из них достиг Москва-Сити, что привело к повреждению фасада одной из башен на 21-м этаже.
Глава Московской области Андрей Воробьев посетил место происшествия в Сергиевом Посаде. По данным губернатора области Андрея Воробьева, взрыв на заводе в Сергиевом Посаде произошел на складе пиротехники, который арендовала частная компания. Глава региона Андрей Воробьев сообщил, что всем пострадавшим при взрыве окажут необходимую помощь. 20 сентября в подмосковной Балашихе произошел взрыв газа на четвертом этаже жилого девятиэтажного дома. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, обрушились третий, четвертый и пятый этажи, повреждено не менее 10 квартир. Андрей Воробьев рассказал, что провел заседание оперативного штаба на месте взрыва газа в доме в Балашихе. Звуки взрывов, которые слышали утром жители некоторых районов Московской области, являются следствием работы систем противовоздушной обороны (ПВО). На подлете к Москве было сбито несколько беспилотников. Об этом 30 мая сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Также СМИ сообщали, что Андрей Воробьев победил на выборах губернатора Московской области. 7 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с традиционным ежегодным обращением к жителям региона, коснувшись положения дел во всех важнейших сферах жизнедеятельности Подмосковья. Помимо этого, сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в запуске движения по МЦД-3 “Зеленоград – Раменское”. Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Подмосковья Андреем Воробьевым. Губернатор Московской области Андрей Воробьев прибыл в Минск и встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, чтобы обсудить партнерство республики и Подмосковья, сообщалось в официальном Telegram-канале губернатора.
Диверсионно-разведывательная группа Украины зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Министерство обороны РФ совместно с силовыми структурами произвела зачистку территории Грайворонского округа Белгородской области от диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Об этом сообщил Вячеслав Гладков. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о массированном обстреле города Шебекино и расположенных рядом населенных пунктов. Из-за обстрелов в Шебекино Белгородской области остановили работу десять предприятий, сообщил Вячеслав Гладков. Также губернатор Вячеслав Гладков рассказал о соцподдержке жителей Шебекино. Украинские военные за сутки обстреляли семь приграничных районов Белгородской области и областной центр более 90 раз из разных видов вооружения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Правительство Белгородской области перешло на круглосуточный режим работы в связи с трагедией в Белгороде, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о последствиях обстрела Белгорода.
Самое заметное перемещение в рейтинге у губернатора Воронежской области Александра Гусева (+3).
Три человека пострадали при падения беспилотного летательного аппарата в Воронеже, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Телеграм-канале. На нефтебазе в Воронеже произошла разгерметизация одного резервуара с авиационным топливом, на место прибыл пожарный поезд, сообщил в Телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.
«Новичком» рейтинга (new) стал губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Смоленской области Алексея Островского и назначении временно исполняющим обязанности главы региона директора департамента регионального развития правительства РФ, бывшего вице-губернатора Смоленщины по финансам Василия Анохина. В сентябре Василий Анохин победил на выборах губернатора Смоленской области.
Главы регионов в 2023 году:
|
Место в рейтинге
|
Переме- щение за год
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во сообщений
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
828 359
|
6 894 754,5
|
2
|
+1
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
602 944
|
4 632 528,5
|
3
|
+1
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
244 173
|
2 857 353,5
|
4
|
+9
|
ПУШИЛИН Денис Владимирович
|
ДНР
|
158 061
|
2 181 577,3
|
5
|
-3
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
151 148
|
1 746 525,9
|
6
|
0
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
142 167
|
1 303 353,1
|
7
|
-2
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
140 398
|
1 150 422,6
|
8
|
-1
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
135 967
|
1 125 749,0
|
9
|
+36
|
САЛЬДО Владимир Васильевич
|
Херсонская обл.
|
76 359
|
1 091 890,8
|
10
|
+11
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
128 881
|
1 079 205,6
|
11
|
+11
|
РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович
|
Севастополь
|
110 399
|
1 053 980,9
|
12
|
-2
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
100 420
|
1 026 932,8
|
13
|
-5
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
126 707
|
1 002 654,0
|
14
|
-5
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская обл.
|
120 884
|
806 415,9
|
15
|
0
|
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Республика Саха
|
127 007
|
752 262,6
|
16
|
+7
|
ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич
|
Ростовская обл.
|
99 468
|
748 342,8
|
17
|
+58
|
БАЛИЦКИЙ Евгений Витальевич
|
Запорожская обл.
|
53 416
|
726 056,1
|
18
|
-6
|
АЗАРОВ Дмитрий Игоревич
|
Самарская обл.
|
96 130
|
715 848,0
|
19
|
-1
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
145 871
|
669 784,0
|
20
|
+4
|
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|
Новосибирская обл.
|
74 155
|
646 822,5
|
21
|
new
|
ХОЦЕНКО Виталий Павлович
|
Омская обл.
|
87 984
|
620 595,8
|
22
|
-5
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
70 045
|
620 147,1
|
23
|
+3
|
МООР Александр Викторович
|
Тюменская обл.
|
65 267
|
617 798,2
|
24
|
-4
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
103 717
|
617 649,1
|
25
|
-9
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
98 195
|
612 759,6
|
26
|
-7
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
145 565
|
593 893,3
|
27
|
-16
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
110 489
|
588 386,3
|
28
|
+3
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
92 875
|
572 473,3
|
29
|
+6
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
Приморский край
|
90 310
|
566 168,4
|
30
|
+10
|
МЕЛИКОВ Сергей Алимович
|
Дагестан
|
98 011
|
546 919,1
|
31
|
-3
|
КОБЗЕВ Игорь Иванович
|
Иркутская обл.
|
102 413
|
490 155,5
|
32
|
+1
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
107 912
|
474 374,9
|
33
|
+17
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
61 177
|
464 028,5
|
34
|
-5
|
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|
Ямало-Ненецкий АО
|
47 652
|
458 835,2
|
35
|
+8
|
ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|
Кемеровская обл.
|
91 183
|
444 621,0
|
36
|
+12
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
58 394
|
411 630,0
|
37
|
-10
|
КОМАРОВА Наталья Владимировна
|
Ханты-Мансийский АО
|
53 438
|
409 995,7
|
38
|
-1
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская обл.
|
54 180
|
406 571,7
|
39
|
-1
|
БУСАРГИН Роман Викторович
|
Саратовская обл.
|
87 389
|
401 119,2
|
40
|
+22
|
ПАСЕЧНИК Леонид Иванович
|
ЛНР
|
47 420
|
391 443,4
|
41
|
+1
|
РУССКИХ Алексей Юрьевич
|
Ульяновская обл.
|
60 057
|
387 000,7
|
42
|
+7
|
ЧИБИС Андрей Владимирович
|
Мурманская обл.
|
59 094
|
379 872,1
|
43
|
-18
|
ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|
Сахалинская обл.
|
46 138
|
363 034,5
|
44
|
-5
|
МАХОНИН Дмитрий Николаевич
|
Пермский край
|
63 644
|
356 863,6
|
45
|
+11
|
БАБУШКИН Игорь Юрьевич
|
Астраханская область
|
50 604
|
355 887,7
|
46
|
-16
|
ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович
|
Хабаровский край
|
54 203
|
350 702,0
|
47
|
-1
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
84 814
|
344 045,1
|
48
|
-12
|
ОРЛОВ Василий Александрович
|
Амурская область
|
42 354
|
339 918,0
|
49
|
new
|
КОТЮКОВ Михаил Михайлович
|
Красноярский край
|
44 701
|
310 730,6
|
50
|
-3
|
ПАСЛЕР Денис Владимирович
|
Оренбургская обл.
|
43 859
|
309 002,0
|
51
|
-7
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
51 255
|
304 542,5
|
52
|
+8
|
ШУМКОВ Вадим Михайлович
|
Курганская обл.
|
40 014
|
296 832,5
|
53
|
+19
|
ТОМЕНКО Виктор Петрович
|
Алтайский край
|
59 477
|
296 295,6
|
54
|
-20
|
МАЛКОВ Павел Викторович
|
Рязанская обл.
|
48 412
|
289 074,4
|
55
|
-41
|
АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|
Калиниградская обл.
|
39 181
|
287 028,9
|
56
|
+13
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
56 001
|
271 874,6
|
57
|
+8
|
СОКОЛОВ Александр Валентинович
|
Кировская обл.
|
64 741
|
270 642,0
|
58
|
-6
|
МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович
|
Пензенская обл.
|
63 687
|
268 567,4
|
59
|
-6
|
ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич
|
Бурятия
|
43 211
|
250 376,0
|
60
|
-9
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
35 154
|
243 676,0
|
61
|
+5
|
ОСИПОВ Александр Михайлович
|
Забайкальский край
|
38 798
|
243 483,0
|
62
|
+6
|
НИКИТИН Андрей Сергеевич
|
Новгородская обл.
|
30 394
|
237 163,6
|
63
|
-22
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
39 031
|
231 911,7
|
64
|
0
|
ЗДУНОВ Артем Алексеевич
|
Мордовия
|
30 182
|
226 322,2
|
65
|
-8
|
ЕГОРОВ Максим Борисович
|
Тамбовская обл.
|
56 461
|
222 697,8
|
66
|
-12
|
СОЛОДОВ Владимир Викторович
|
Камчатский край
|
34 760
|
210 439,2
|
67
|
-8
|
НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич
|
Чувашия
|
63 657
|
204 098,0
|
68
|
-1
|
ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич
|
Архангельская обл.
|
57 309
|
203 991,1
|
69
|
-6
|
УЙБА Владимир Викторович
|
Коми
|
38 264
|
189 811,7
|
70
|
-12
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
46 133
|
178 289,5
|
71
|
-1
|
МЕНЯЙЛО Сергей Иванович
|
Северная Осетия – Алания
|
25 555
|
174 771,7
|
72
|
new
|
АНОХИН Василий Николаевич
|
Смоленская обл.
|
29 527
|
163 744,1
|
73
|
+6
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
37 438
|
159 724,2
|
74
|
+4
|
КОНОВАЛОВ Валентин Олегович
|
Хакасия
|
34 329
|
153 805,1
|
75
|
+7
|
КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович
|
Ингушетия
|
26 702
|
128 703,5
|
76
|
0
|
НОСОВ Сергей Константинович
|
Магаданская обл.
|
19 438
|
121 081,0
|
77
|
0
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
24 908
|
117 405,5
|
78
|
-4
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
40 979
|
112 833,3
|
79
|
+6
|
ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич
|
Карачаево-Черкесия
|
25 525
|
112 265,5
|
80
|
0
|
КОКОВ Казбек Валерьевич
|
Кабардино-Балкария
|
19 850
|
106 674,5
|
81
|
+2
|
ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович
|
Марий Эл
|
20 009
|
106 583,0
|
82
|
-11
|
МАЗУР Владимир Владимирович
|
Томская обл.
|
25 444
|
104 311,6
|
83
|
new
|
ФИЛИМОНОВ Георгий Юрьевич
|
Вологодская обл.
|
9 832
|
100 840,4
|
84
|
new
|
КУЗНЕЦОВ Владислав Гариевич
|
Чукотский АО
|
11 724
|
90 719,6
|
85
|
-4
|
ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович
|
Еврейская автономная обл.
|
16 525
|
86 270,9
|
86
|
+2
|
ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович
|
Тыва
|
12 653
|
68 196,3
|
87
|
-3
|
ХАСИКОВ Бату Сергеевич
|
Калмыкия
|
15 102
|
64 944,6
|
88
|
-2
|
БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич
|
Ненецкий АО
|
12 243
|
47 365,0
|
89
|
-2
|
ХОРОХОРДИН Олег Леонидович
|
Республика Алтай
|
11 738
|
46 625,6
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