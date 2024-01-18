Медиарейтинг губернаторов за 2023 год

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за 2023 год. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.

В Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге Переме- щение за год Персоны Регион Кол-во сообщений Медиа Индекс 1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 828 359 6 894 754,5 2 0 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 602 944 4 632 528,5 3 0 ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович Белгородская обл. 244 173 2 857 353,5 4 +2 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 128 881 1 079 205,6 5 -1 СТАРОВОЙТ Роман Владимирович Курская обл. 100 420 1 026 932,8 6 -1 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 145 871 669 784,0 7 0 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 92 875 572 473,3 8 0 АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 107 912 474 374,9 9 +3 ГУСЕВ Александр Викторович Воронежская обл. 61 177 464 028,5 10 +1 ШАПША Владислав Валерьевич Калужская обл. 58 394 411 630,0 11 -1 ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич Ярославская обл. 51 255 304 542,5 12 -3 МАЛКОВ Павел Викторович Рязанская обл. 48 412 289 074,4 13 +2 КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 56 001 271 874,6 14 -1 ЕГОРОВ Максим Борисович Тамбовская обл. 56 461 222 697,8 15 -1 АВДЕЕВ Александр Александрович Владимирская обл. 46 133 178 289,5 16 new АНОХИН Василий Николаевич Смоленская обл. 29 527 163 744,1 17 +1 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 37 438 159 724,2 18 -1 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 40 979 112 833,3

Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал онлайн на выборах мэра столицы. Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы в сентябре. Президент РФ Владимир Путин поздравил Сергея Собянина с официальным вступлением в должность на инаугурации мэра Москвы. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили Большую кольцевую линию (БКЛ). Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что открытая 1 марта 70-километровая Большая кольцевая линия стала самой протяженной в мире. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин по видеосвязи на площадке Московского урбанистического форума запустили пассажирское движение по линии МЦД-3, связавшей московский Зеленоград и подмосковный город Раменское. Также СМИ сообщали, что власти Москвы приняли решение ввести в нескольких районах города карантин из-за выявленных случаев заболевания диких птиц гриппом. Соответствующее распоряжение отдал мэр столицы Сергей Собянин. Помимо этого, сообщалось, что мэр столицы Сергей Собянин торжественно открыл станцию метро “Аэропорт “Внуково” Солнцевской линии, а также соседнюю станцию “Пыхтино”. Президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным высоко оценил транспортные проекты в столице. Кроме того, сообщалось, что президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли в столице первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 30 мая утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения, все экстренные службы города находятся на местах происшествий, никто серьезно не пострадал. В августе мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько беспилотных летательных аппаратов были сбиты системами противовоздушной обороны при попытке проникновения в столицу, однако один из них достиг Москва-Сити, что привело к повреждению фасада одной из башен на 21-м этаже.

Глава Московской области Андрей Воробьев посетил место происшествия в Сергиевом Посаде. По данным губернатора области Андрея Воробьева, взрыв на заводе в Сергиевом Посаде произошел на складе пиротехники, который арендовала частная компания. Глава региона Андрей Воробьев сообщил, что всем пострадавшим при взрыве окажут необходимую помощь. 20 сентября в подмосковной Балашихе произошел взрыв газа на четвертом этаже жилого девятиэтажного дома. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, обрушились третий, четвертый и пятый этажи, повреждено не менее 10 квартир. Андрей Воробьев рассказал, что провел заседание оперативного штаба на месте взрыва газа в доме в Балашихе. Звуки взрывов, которые слышали утром жители некоторых районов Московской области, являются следствием работы систем противовоздушной обороны (ПВО). На подлете к Москве было сбито несколько беспилотников. Об этом 30 мая сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Также СМИ сообщали, что Андрей Воробьев победил на выборах губернатора Московской области. 7 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с традиционным ежегодным обращением к жителям региона, коснувшись положения дел во всех важнейших сферах жизнедеятельности Подмосковья. Помимо этого, сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в запуске движения по МЦД-3 “Зеленоград – Раменское”. Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Подмосковья Андреем Воробьевым. Губернатор Московской области Андрей Воробьев прибыл в Минск и встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, чтобы обсудить партнерство республики и Подмосковья, сообщалось в официальном Telegram-канале губернатора.

Диверсионно-разведывательная группа Украины зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Министерство обороны РФ совместно с силовыми структурами произвела зачистку территории Грайворонского округа Белгородской области от диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Об этом сообщил Вячеслав Гладков. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о массированном обстреле города Шебекино и расположенных рядом населенных пунктов. Из-за обстрелов в Шебекино Белгородской области остановили работу десять предприятий, сообщил Вячеслав Гладков. Также губернатор Вячеслав Гладков рассказал о соцподдержке жителей Шебекино. Украинские военные за сутки обстреляли семь приграничных районов Белгородской области и областной центр более 90 раз из разных видов вооружения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Правительство Белгородской области перешло на круглосуточный режим работы в связи с трагедией в Белгороде, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о последствиях обстрела Белгорода.

Самое заметное перемещение в рейтинге у губернатора Воронежской области Александра Гусева (+3).

Три человека пострадали при падения беспилотного летательного аппарата в Воронеже, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Телеграм-канале. На нефтебазе в Воронеже произошла разгерметизация одного резервуара с авиационным топливом, на место прибыл пожарный поезд, сообщил в Телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.

«Новичком» рейтинга (new) стал губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Смоленской области Алексея Островского и назначении временно исполняющим обязанности главы региона директора департамента регионального развития правительства РФ, бывшего вице-губернатора Смоленщины по финансам Василия Анохина. В сентябре Василий Анохин победил на выборах губернатора Смоленской области.

Главы регионов в 2023 году: