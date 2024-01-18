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Медиарейтинг губернаторов за 2023 год

18.01.2024, 18:44, Детали
Теги: , ,

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за 2023 год. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.

В Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге

Переме- щение за год

Персоны

Регион

Кол-во сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

828 359

6 894 754,5

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

602 944

4 632 528,5

3

0

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

244 173

2 857 353,5

4

+2

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

128 881

1 079 205,6

5

-1

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

100 420

1 026 932,8

6

-1

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

145 871

669 784,0

7

0

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

92 875

572 473,3

8

0

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

107 912

474 374,9

9

+3

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

61 177

464 028,5

10

+1

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

58 394

411 630,0

11

-1

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

51 255

304 542,5

12

-3

МАЛКОВ Павел Викторович

Рязанская обл.

48 412

289 074,4

13

+2

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

56 001

271 874,6

14

-1

ЕГОРОВ Максим Борисович

Тамбовская обл.

56 461

222 697,8

15

-1

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

46 133

178 289,5

16

new

АНОХИН Василий Николаевич

Смоленская обл.

29 527

163 744,1

17

+1

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

37 438

159 724,2

18

-1

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

40 979

112 833,3

Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал онлайн на выборах мэра столицы. Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы в сентябре. Президент РФ Владимир Путин поздравил Сергея Собянина с официальным вступлением в должность на инаугурации мэра Москвы. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили Большую кольцевую линию (БКЛ). Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что открытая 1 марта 70-километровая Большая кольцевая линия стала самой протяженной в мире. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин по видеосвязи на площадке Московского урбанистического форума запустили пассажирское движение по линии МЦД-3, связавшей московский Зеленоград и подмосковный город Раменское. Также СМИ сообщали, что власти Москвы приняли решение ввести в нескольких районах города карантин из-за выявленных случаев заболевания диких птиц гриппом. Соответствующее распоряжение отдал мэр столицы Сергей Собянин. Помимо этого, сообщалось, что мэр столицы Сергей Собянин торжественно открыл станцию метро “Аэропорт “Внуково” Солнцевской линии, а также соседнюю станцию “Пыхтино”. Президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным высоко оценил транспортные проекты в столице. Кроме того, сообщалось, что президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли в столице первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 30 мая утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения, все экстренные службы города находятся на местах происшествий, никто серьезно не пострадал. В августе мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько беспилотных летательных аппаратов были сбиты системами противовоздушной обороны при попытке проникновения в столицу, однако один из них достиг Москва-Сити, что привело к повреждению фасада одной из башен на 21-м этаже.

Глава Московской области Андрей Воробьев посетил место происшествия в Сергиевом Посаде. По данным губернатора области Андрея Воробьева, взрыв на заводе в Сергиевом Посаде произошел на складе пиротехники, который арендовала частная компания. Глава региона Андрей Воробьев сообщил, что всем пострадавшим при взрыве окажут необходимую помощь. 20 сентября в подмосковной Балашихе произошел взрыв газа на четвертом этаже жилого девятиэтажного дома. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, обрушились третий, четвертый и пятый этажи, повреждено не менее 10 квартир. Андрей Воробьев рассказал, что провел заседание оперативного штаба на месте взрыва газа в доме в Балашихе. Звуки взрывов, которые слышали утром жители некоторых районов Московской области, являются следствием работы систем противовоздушной обороны (ПВО). На подлете к Москве было сбито несколько беспилотников. Об этом 30 мая сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Также СМИ сообщали, что Андрей Воробьев победил на выборах губернатора Московской области. 7 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с традиционным ежегодным обращением к жителям региона, коснувшись положения дел во всех важнейших сферах жизнедеятельности Подмосковья. Помимо этого, сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в запуске движения по МЦД-3 “Зеленоград – Раменское”. Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Подмосковья Андреем Воробьевым. Губернатор Московской области Андрей Воробьев прибыл в Минск и встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, чтобы обсудить партнерство республики и Подмосковья, сообщалось в официальном Telegram-канале губернатора.

Диверсионно-разведывательная группа Украины зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Министерство обороны РФ совместно с силовыми структурами произвела зачистку территории Грайворонского округа Белгородской области от диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Об этом сообщил Вячеслав Гладков. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о массированном обстреле города Шебекино и расположенных рядом населенных пунктов. Из-за обстрелов в Шебекино Белгородской области остановили работу десять предприятий, сообщил Вячеслав Гладков. Также губернатор Вячеслав Гладков рассказал о соцподдержке жителей Шебекино. Украинские военные за сутки обстреляли семь приграничных районов Белгородской области и областной центр более 90 раз из разных видов вооружения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Правительство Белгородской области перешло на круглосуточный режим работы в связи с трагедией в Белгороде, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о последствиях обстрела Белгорода.

Самое заметное перемещение в рейтинге у губернатора Воронежской области Александра Гусева (+3).
Три человека пострадали при падения беспилотного летательного аппарата в Воронеже, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Телеграм-канале. На нефтебазе в Воронеже произошла разгерметизация одного резервуара с авиационным топливом, на место прибыл пожарный поезд, сообщил в Телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.

«Новичком» рейтинга (new) стал губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Смоленской области Алексея Островского и назначении временно исполняющим обязанности главы региона директора департамента регионального развития правительства РФ, бывшего вице-губернатора Смоленщины по финансам Василия Анохина. В сентябре Василий Анохин победил на выборах губернатора Смоленской области.

Главы регионов в 2023 году:

Место в рейтинге

Переме- щение за год

Персоны

Регион

Кол-во сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

828 359

6 894 754,5

2

+1

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

602 944

4 632 528,5

3

+1

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

244 173

2 857 353,5

4

+9

ПУШИЛИН Денис Владимирович

ДНР

158 061

2 181 577,3

5

-3

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

151 148

1 746 525,9

6

0

АКСЕНОВ Сергей Валерьевич

Крым

142 167

1 303 353,1

7

-2

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург

140 398

1 150 422,6

8

-1

ХАБИРОВ Радий Фаритович

Башкортостан

135 967

1 125 749,0

9

+36

САЛЬДО Владимир Васильевич

Херсонская обл.

76 359

1 091 890,8

10

+11

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

128 881

1 079 205,6

11

+11

РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович

Севастополь

110 399

1 053 980,9

12

-2

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

100 420

1 026 932,8

13

-5

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

Татарстан

126 707

1 002 654,0

14

-5

НИКИТИН Глеб Сергеевич

Нижегородская обл.

120 884

806 415,9

15

0

НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич

Республика Саха

127 007

752 262,6

16

+7

ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич

Ростовская обл.

99 468

748 342,8

17

+58

БАЛИЦКИЙ Евгений Витальевич

Запорожская обл.

53 416

726 056,1

18

-6

АЗАРОВ Дмитрий Игоревич

Самарская обл.

96 130

715 848,0

19

-1

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

145 871

669 784,0

20

+4

ТРАВНИКОВ Андрей Александрович

Новосибирская обл.

74 155

646 822,5

21

new

ХОЦЕНКО Виталий Павлович

Омская обл.

87 984

620 595,8

22

-5

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич

Ленинградская обл.

70 045

620 147,1

23

+3

МООР Александр Викторович

Тюменская обл.

65 267

617 798,2

24

-4

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

103 717

617 649,1

25

-9

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

Челябинская обл.

98 195

612 759,6

26

-7

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

145 565

593 893,3

27

-16

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

Свердловская обл.

110 489

588 386,3

28

+3

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

92 875

572 473,3

29

+6

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич

Приморский край

90 310

566 168,4

30

+10

МЕЛИКОВ Сергей Алимович

Дагестан

98 011

546 919,1

31

-3

КОБЗЕВ Игорь Иванович

Иркутская обл.

102 413

490 155,5

32

+1

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

107 912

474 374,9

33

+17

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

61 177

464 028,5

34

-5

АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич

Ямало-Ненецкий АО

47 652

458 835,2

35

+8

ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич

Кемеровская обл.

91 183

444 621,0

36

+12

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

58 394

411 630,0

37

-10

КОМАРОВА Наталья Владимировна

Ханты-Мансийский АО

53 438

409 995,7

38

-1

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Псковская обл.

54 180

406 571,7

39

-1

БУСАРГИН Роман Викторович

Саратовская обл.

87 389

401 119,2

40

+22

ПАСЕЧНИК Леонид Иванович

ЛНР

47 420

391 443,4

41

+1

РУССКИХ Алексей Юрьевич

Ульяновская обл.

60 057

387 000,7

42

+7

ЧИБИС Андрей Владимирович

Мурманская обл.

59 094

379 872,1

43

-18

ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич

Сахалинская обл.

46 138

363 034,5

44

-5

МАХОНИН Дмитрий Николаевич

Пермский край

63 644

356 863,6

45

+11

БАБУШКИН Игорь Юрьевич

Астраханская область

50 604

355 887,7

46

-16

ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович

Хабаровский край

54 203

350 702,0

47

-1

БОЧАРОВ Андрей Иванович

Волгоградская обл.

84 814

344 045,1

48

-12

ОРЛОВ Василий Александрович

Амурская область

42 354

339 918,0

49

new

КОТЮКОВ Михаил Михайлович

Красноярский край

44 701

310 730,6

50

-3

ПАСЛЕР Денис Владимирович

Оренбургская обл.

43 859

309 002,0

51

-7

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

51 255

304 542,5

52

+8

ШУМКОВ Вадим Михайлович

Курганская обл.

40 014

296 832,5

53

+19

ТОМЕНКО Виктор Петрович

Алтайский край

59 477

296 295,6

54

-20

МАЛКОВ Павел Викторович

Рязанская обл.

48 412

289 074,4

55

-41

АЛИХАНОВ Антон Андреевич

Калиниградская обл.

39 181

287 028,9

56

+13

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

56 001

271 874,6

57

+8

СОКОЛОВ Александр Валентинович

Кировская обл.

64 741

270 642,0

58

-6

МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович

Пензенская обл.

63 687

268 567,4

59

-6

ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич

Бурятия

43 211

250 376,0

60

-9

ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович

Карелия

35 154

243 676,0

61

+5

ОСИПОВ Александр Михайлович

Забайкальский край

38 798

243 483,0

62

+6

НИКИТИН Андрей Сергеевич

Новгородская обл.

30 394

237 163,6

63

-22

БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович

Удмуртия

39 031

231 911,7

64

0

ЗДУНОВ Артем Алексеевич

Мордовия

30 182

226 322,2

65

-8

ЕГОРОВ Максим Борисович

Тамбовская обл.

56 461

222 697,8

66

-12

СОЛОДОВ Владимир Викторович

Камчатский край

34 760

210 439,2

67

-8

НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич

Чувашия

63 657

204 098,0

68

-1

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич

Архангельская обл.

57 309

203 991,1

69

-6

УЙБА Владимир Викторович

Коми

38 264

189 811,7

70

-12

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

46 133

178 289,5

71

-1

МЕНЯЙЛО Сергей Иванович

Северная Осетия – Алания

25 555

174 771,7

72

new

АНОХИН Василий Николаевич

Смоленская обл.

29 527

163 744,1

73

+6

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

37 438

159 724,2

74

+4

КОНОВАЛОВ Валентин Олегович

Хакасия

34 329

153 805,1

75

+7

КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович

Ингушетия

26 702

128 703,5

76

0

НОСОВ Сергей Константинович

Магаданская обл.

19 438

121 081,0

77

0

КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич

Адыгея

24 908

117 405,5

78

-4

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

40 979

112 833,3

79

+6

ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич

Карачаево-Черкесия

25 525

112 265,5

80

0

КОКОВ Казбек Валерьевич

Кабардино-Балкария

19 850

106 674,5

81

+2

ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович

Марий Эл

20 009

106 583,0

82

-11

МАЗУР Владимир Владимирович

Томская обл.

25 444

104 311,6

83

new

ФИЛИМОНОВ Георгий Юрьевич

Вологодская обл.

9 832

100 840,4

84

new

КУЗНЕЦОВ Владислав Гариевич

Чукотский АО

11 724

90 719,6

85

-4

ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович

Еврейская автономная обл.

16 525

86 270,9

86

+2

ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович

Тыва

12 653

68 196,3

87

-3

ХАСИКОВ Бату Сергеевич

Калмыкия

15 102

64 944,6

88

-2

БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич

Ненецкий АО

12 243

47 365,0

89

-2

ХОРОХОРДИН Олег Леонидович

Республика Алтай

11 738

46 625,6



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