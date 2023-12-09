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Медиарейтинг губернаторов за ноябрь

09.12.2023, 6:13, Детали
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«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за ноябрь 2023 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.

В ноябре 2023 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге

Пере- мещение
за месяц

Персоны

Регион

Кол-во
сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

57 865

584 563,6

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

58 585

422 150,5

3

0

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

12 882

108 808,9

4

+2

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

12 989

67 550,0

5

-1

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

8 449

62 236,0

6

-1

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

6 667

61 815,7

7

0

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

8 831

60 373,6

8

0

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

8 747

41 643,7

9

+2

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

4 250

33 202,3

10

0

МАЛКОВ Павел Викторович

Рязанская обл.

3 905

32 099,0

11

+1

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

3 881

30 886,0

12

+3

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

4 468

30 803,5

13

-4

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

4 194

28 745,0

14

-1

ЕГОРОВ Максим Борисович

Тамбовская обл.

4 368

19 530,6

15

-1

АНОХИН Василий Николаевич

Смоленская обл.

2 630

17 489,1

16

0

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

3 088

12 977,4

17

0

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

2 438

12 608,0

18

0

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

3 315

10 675,1

Мэр Москвы Сергей Собянин и военный комиссар Москвы, полковник Максим Локтев встретились с участниками специальной военной операции в едином пункте отбора на военную службу на улице Яблочкова. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры России Ольга Любимова осмотрели объекты, которые отреставрировали в этом году на территории Донского монастыря. Помимо этого, сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строящийся велопешеходный мост через Москву-реку в районе Нагатинский Затон. Столичный градоначальник Сергей Собянин осмотрел ход строительства моста через Москву-реку в створе Берегового проезда, который свяжет районы Хорошево-Мневники и Филевский Парк. Павильон “АТОМ” открылся на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) на северо-востоке столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале. Мэр Москвы Сергей Собянин досрочно открыл движение по сквозному участку улицы Окской, от 2-го Вязовского проезда до Рязанского проспекта, осмотрел ход строительства станции “Тютчевская” Троицкой линии московского метрополитена. Помимо этого, мэр столицы Сергей Собянин подвел итоги четырех лет работы Московских центральных диаметров и озвучил планы на ближайшее будущее.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с генерал-лейтенантом, заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками России Александром Матовниковым и военкомом Подмосковья Алексеем Астаховым посетил воинскую часть, в которой проходит комплектование полка Московской области. Самый мощный снегопад за последние 40 лет прошел в Подмосковье, идет расчистка дорог, ночью было задействовано более 2 тысяч единиц спецтехники, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Также СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил медали “За храбрость” подмосковным добровольцам из отряда “Барс”. Памятник инженеру, историку и географу Василию Татищеву открыли под Солнечногорском в Подмосковье при участии губернатора Московской области Андрея Воробьева. Помимо этого, губернатор Московской области Андрей Воробьев провел с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов совещание, одной из тем которого стала подготовка спортивной инфраструктуры к началу зимнего сезона.

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области около 95 боеприпасов, также регион атаковали несколько дронов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков 1 ноября в своем Telegram-канале. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ обстреляли поселок Ровеньки. По предварительным данным, повреждено три частных домовладения, также повреждена линия электропередачи. Помимо этого, губернатор Вячеслав Гладков заявил, что село Козинка Грайворонского городского округа подверглось атаке с помощью дрона-камикадзе. Под очередной обстрел со стороны Украины попал приграничный город Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Самое заметное перемещение в рейтинге у губернатора Орловской области Андрея Клычкова (+3).
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что украинский дрон был сбит на северо-западе региона, в результате чего повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших не зафиксировано.

Главы регионов в ноябре 2023 года:

Место в рейтинге

Пере- мещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

57 865

584 563,6

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

58 585

422 150,5

3

0

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

13 543

170 577,6

4

+6

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург

11 033

120 579,1

5

+8

ХАБИРОВ Радий Фаритович

Башкортостан

11 501

115 731,8

6

-2

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

12 882

108 808,9

7

-2

РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович

Севастополь

10 681

106 325,0

8

+6

АКСЕНОВ Сергей Валерьевич

Крым

10 798

102 394,5

9

-1

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

Татарстан

9 631

84 611,7

10

-3

ПУШИЛИН Денис Владимирович

ДНР

6 576

73 989,3

11

-5

МЕЛИКОВ Сергей Алимович

Дагестан

9 753

73 535,9

12

+15

НИКИТИН Глеб Сергеевич

Нижегородская обл.

9 830

71 906,1

13

-1

САЛЬДО Владимир Васильевич

Херсонская обл.

5 673

70 599,0

14

+3

АЗАРОВ Дмитрий Игоревич

Самарская обл.

8 176

67 852,3

15

+1

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

12 989

67 550,0

16

-1

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

Челябинская обл.

9 302

63 653,5

17

+6

ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич

Ростовская обл.

7 962

63 433,2

18

+22

БАБУШКИН Игорь Юрьевич

Астраханская область

6 503

63 270,2

19

-10

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

8 449

62 236,0

20

+13

ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич

Кемеровская обл.

10 111

61 893,1

21

-10

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

6 667

61 815,7

22

-2

НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич

Республика Саха

10 227

61 173,6

23

+3

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

8 831

60 373,6

24

-3

ХОЦЕНКО Виталий Павлович

Омская обл.

9 167

59 348,8

25

+12

ЧИБИС Андрей Владимирович

Мурманская обл.

6 783

58 325,3

26

+10

МООР Александр Викторович

Тюменская обл.

4 779

53 290,6

27

-9

КОБЗЕВ Игорь Иванович

Иркутская обл.

8 702

49 671,1

28

+54

ФИЛИМОНОВ Георгий Юрьевич

Вологодская обл.

4 326

47 852,1

29

-10

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

11 220

47 259,3

30

+4

КОМАРОВА Наталья Владимировна

Ханты-Мансийский АО

5 226

45 321,2

31

+4

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

Свердловская обл.

8 055

44 296,4

32

-8

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

8 050

44 195,0

33

+10

БОЧАРОВ Андрей Иванович

Волгоградская обл.

8 361

41 800,4

34

-5

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

8 747

41 643,7

35

-4

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич

Приморский край

6 585

40 484,1

36

-11

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич

Ленинградская обл.

4 512

39 881,1

37

-5

ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич

Сахалинская обл.

4 340

39 716,4

38

+8

АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич

Ямало-Ненецкий АО

3 742

38 257,5

39

-11

МАХОНИН Дмитрий Николаевич

Пермский край

5 656

38 212,8

40

-2

РУССКИХ Алексей Юрьевич

Ульяновская обл.

4 927

37 191,4

41

+21

БАЛИЦКИЙ Евгений Витальевич

Запорожская обл.

3 295

36 500,2

42

-20

ТРАВНИКОВ Андрей Александрович

Новосибирская обл.

4 828

35 651,9

43

+17

КОТЮКОВ Михаил Михайлович

Красноярский край

5 044

34 044,0

44

+5

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

4 250

33 202,3

45

-1

МАЛКОВ Павел Викторович

Рязанская обл.

3 905

32 099,0

46

+13

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

3 881

30 886,0

47

+23

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

4 468

30 803,5

48

0

ШУМКОВ Вадим Михайлович

Курганская обл.

3 502

29 029,3

49

-19

БУСАРГИН Роман Викторович

Саратовская обл.

6 183

28 947,2

50

-3

ПАСЛЕР Денис Владимирович

Оренбургская обл.

3 418

28 940,0

51

-9

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

4 194

28 745,0

52

-2

ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович

Хабаровский край

4 579

27 467,2

53

-1

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Псковская обл.

4 074

27 413,8

54

+1

ОРЛОВ Василий Александрович

Амурская область

3 130

26 964,3

55

+12

УЙБА Владимир Викторович

Коми

4 181

26 948,3

56

+9

ЗДУНОВ Артем Алексеевич

Мордовия

3 074

25 752,4

57

-18

АЛИХАНОВ Антон Андреевич

Калиниградская обл.

3 374

25 726,5

58

-5

ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович

Карелия

3 100

24 135,3

59

-1

ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич

Бурятия

3 923

23 765,9

60

+12

ТОМЕНКО Виктор Петрович

Алтайский край

4 247

23 579,7

61

+13

ОСИПОВ Александр Михайлович

Забайкальский край

3 488

23 025,5

62

-6

БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович

Удмуртия

3 211

22 833,2

63

-9

МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович

Пензенская обл.

5 207

22 429,1

64

-3

ЕГОРОВ Максим Борисович

Тамбовская обл.

4 368

19 530,6

65

-14

СОЛОДОВ Владимир Викторович

Камчатский край

2 675

18 302,1

66

-3

НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич

Чувашия

5 388

18 146,8

67

+6

ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич

Карачаево-Черкесия

3 009

17 650,0

68

-4

АНОХИН Василий Николаевич

Смоленская обл.

2 630

17 489,1

69

-24

СОКОЛОВ Александр Валентинович

Кировская обл.

4 267

17 094,1

70

+17

КУЗНЕЦОВ Владислав Гариевич

Чукотский АО

1 683

17 031,3

71

-5

НИКИТИН Андрей Сергеевич

Новгородская обл.

2 332

16 762,0

72

-3

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич

Архангельская обл.

4 372

15 647,6

73

-16

КОКОВ Казбек Валерьевич

Кабардино-Балкария

1 886

14 958,0

74

-3

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

3 088

12 977,4

75

+3

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

2 438

12 608,0

76

-1

ПАСЕЧНИК Леонид Иванович

ЛНР

2 391

12 503,0

77

-1

КОНОВАЛОВ Валентин Олегович

Хакасия

2 039

12 297,0

78

-10

НОСОВ Сергей Константинович

Магаданская обл.

1 802

12 225,1

79

-38

МЕНЯЙЛО Сергей Иванович

Северная Осетия – Алания

1 801

11 651,1

80

+1

ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович

Марий Эл

2 001

11 039,2

81

-2

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

3 315

10 675,1

82

+2

ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович

Еврейская автономная обл.

1 431

10 135,3

83

0

КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович

Ингушетия

1 955

9 463,1

84

-4

МАЗУР Владимир Владимирович

Томская обл.

1 936

8 291,4

85

-8

КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич

Адыгея

1 710

7 350,0

86

0

ХАСИКОВ Бату Сергеевич

Калмыкия

1 186

6 412,1

87

-2

ХОРОХОРДИН Олег Леонидович

Республика Алтай

1 068

5 227,1

88

0

ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович

Тыва

825

4 111,0

89

0

БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич

Ненецкий АО

836

3 009,1



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