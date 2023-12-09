Медиарейтинг губернаторов за ноябрь

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за ноябрь 2023 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.

В ноябре 2023 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге Пере- мещение

за месяц Персоны Регион Кол-во

сообщений Медиа Индекс 1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 57 865 584 563,6 2 0 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 58 585 422 150,5 3 0 ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович Белгородская обл. 12 882 108 808,9 4 +2 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 12 989 67 550,0 5 -1 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 8 449 62 236,0 6 -1 СТАРОВОЙТ Роман Владимирович Курская обл. 6 667 61 815,7 7 0 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 8 831 60 373,6 8 0 АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 8 747 41 643,7 9 +2 ШАПША Владислав Валерьевич Калужская обл. 4 250 33 202,3 10 0 МАЛКОВ Павел Викторович Рязанская обл. 3 905 32 099,0 11 +1 ГУСЕВ Александр Викторович Воронежская обл. 3 881 30 886,0 12 +3 КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 4 468 30 803,5 13 -4 ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич Ярославская обл. 4 194 28 745,0 14 -1 ЕГОРОВ Максим Борисович Тамбовская обл. 4 368 19 530,6 15 -1 АНОХИН Василий Николаевич Смоленская обл. 2 630 17 489,1 16 0 АВДЕЕВ Александр Александрович Владимирская обл. 3 088 12 977,4 17 0 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 2 438 12 608,0 18 0 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 3 315 10 675,1

Мэр Москвы Сергей Собянин и военный комиссар Москвы, полковник Максим Локтев встретились с участниками специальной военной операции в едином пункте отбора на военную службу на улице Яблочкова. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры России Ольга Любимова осмотрели объекты, которые отреставрировали в этом году на территории Донского монастыря. Помимо этого, сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строящийся велопешеходный мост через Москву-реку в районе Нагатинский Затон. Столичный градоначальник Сергей Собянин осмотрел ход строительства моста через Москву-реку в створе Берегового проезда, который свяжет районы Хорошево-Мневники и Филевский Парк. Павильон “АТОМ” открылся на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) на северо-востоке столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале. Мэр Москвы Сергей Собянин досрочно открыл движение по сквозному участку улицы Окской, от 2-го Вязовского проезда до Рязанского проспекта, осмотрел ход строительства станции “Тютчевская” Троицкой линии московского метрополитена. Помимо этого, мэр столицы Сергей Собянин подвел итоги четырех лет работы Московских центральных диаметров и озвучил планы на ближайшее будущее.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с генерал-лейтенантом, заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками России Александром Матовниковым и военкомом Подмосковья Алексеем Астаховым посетил воинскую часть, в которой проходит комплектование полка Московской области. Самый мощный снегопад за последние 40 лет прошел в Подмосковье, идет расчистка дорог, ночью было задействовано более 2 тысяч единиц спецтехники, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Также СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил медали “За храбрость” подмосковным добровольцам из отряда “Барс”. Памятник инженеру, историку и географу Василию Татищеву открыли под Солнечногорском в Подмосковье при участии губернатора Московской области Андрея Воробьева. Помимо этого, губернатор Московской области Андрей Воробьев провел с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов совещание, одной из тем которого стала подготовка спортивной инфраструктуры к началу зимнего сезона.

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области около 95 боеприпасов, также регион атаковали несколько дронов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков 1 ноября в своем Telegram-канале. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ обстреляли поселок Ровеньки. По предварительным данным, повреждено три частных домовладения, также повреждена линия электропередачи. Помимо этого, губернатор Вячеслав Гладков заявил, что село Козинка Грайворонского городского округа подверглось атаке с помощью дрона-камикадзе. Под очередной обстрел со стороны Украины попал приграничный город Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Самое заметное перемещение в рейтинге у губернатора Орловской области Андрея Клычкова (+3).

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что украинский дрон был сбит на северо-западе региона, в результате чего повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших не зафиксировано.

Главы регионов в ноябре 2023 года: