Медиарейтинг губернаторов за ноябрь
«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за ноябрь 2023 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.
В ноябре 2023 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Главы регионов Центрального ФО:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
57 865
|
584 563,6
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
58 585
|
422 150,5
|
3
|
0
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
12 882
|
108 808,9
|
4
|
+2
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
12 989
|
67 550,0
|
5
|
-1
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
8 449
|
62 236,0
|
6
|
-1
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
6 667
|
61 815,7
|
7
|
0
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
8 831
|
60 373,6
|
8
|
0
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
8 747
|
41 643,7
|
9
|
+2
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
4 250
|
33 202,3
|
10
|
0
|
МАЛКОВ Павел Викторович
|
Рязанская обл.
|
3 905
|
32 099,0
|
11
|
+1
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
3 881
|
30 886,0
|
12
|
+3
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
4 468
|
30 803,5
|
13
|
-4
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
4 194
|
28 745,0
|
14
|
-1
|
ЕГОРОВ Максим Борисович
|
Тамбовская обл.
|
4 368
|
19 530,6
|
15
|
-1
|
АНОХИН Василий Николаевич
|
Смоленская обл.
|
2 630
|
17 489,1
|
16
|
0
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
3 088
|
12 977,4
|
17
|
0
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2 438
|
12 608,0
|
18
|
0
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
3 315
|
10 675,1
Мэр Москвы Сергей Собянин и военный комиссар Москвы, полковник Максим Локтев встретились с участниками специальной военной операции в едином пункте отбора на военную службу на улице Яблочкова. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры России Ольга Любимова осмотрели объекты, которые отреставрировали в этом году на территории Донского монастыря. Помимо этого, сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строящийся велопешеходный мост через Москву-реку в районе Нагатинский Затон. Столичный градоначальник Сергей Собянин осмотрел ход строительства моста через Москву-реку в створе Берегового проезда, который свяжет районы Хорошево-Мневники и Филевский Парк. Павильон “АТОМ” открылся на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) на северо-востоке столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале. Мэр Москвы Сергей Собянин досрочно открыл движение по сквозному участку улицы Окской, от 2-го Вязовского проезда до Рязанского проспекта, осмотрел ход строительства станции “Тютчевская” Троицкой линии московского метрополитена. Помимо этого, мэр столицы Сергей Собянин подвел итоги четырех лет работы Московских центральных диаметров и озвучил планы на ближайшее будущее.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с генерал-лейтенантом, заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками России Александром Матовниковым и военкомом Подмосковья Алексеем Астаховым посетил воинскую часть, в которой проходит комплектование полка Московской области. Самый мощный снегопад за последние 40 лет прошел в Подмосковье, идет расчистка дорог, ночью было задействовано более 2 тысяч единиц спецтехники, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Также СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил медали “За храбрость” подмосковным добровольцам из отряда “Барс”. Памятник инженеру, историку и географу Василию Татищеву открыли под Солнечногорском в Подмосковье при участии губернатора Московской области Андрея Воробьева. Помимо этого, губернатор Московской области Андрей Воробьев провел с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов совещание, одной из тем которого стала подготовка спортивной инфраструктуры к началу зимнего сезона.
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области около 95 боеприпасов, также регион атаковали несколько дронов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков 1 ноября в своем Telegram-канале. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ обстреляли поселок Ровеньки. По предварительным данным, повреждено три частных домовладения, также повреждена линия электропередачи. Помимо этого, губернатор Вячеслав Гладков заявил, что село Козинка Грайворонского городского округа подверглось атаке с помощью дрона-камикадзе. Под очередной обстрел со стороны Украины попал приграничный город Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Самое заметное перемещение в рейтинге у губернатора Орловской области Андрея Клычкова (+3).
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что украинский дрон был сбит на северо-западе региона, в результате чего повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших не зафиксировано.
Главы регионов в ноябре 2023 года:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во сообщений
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
57 865
|
584 563,6
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
58 585
|
422 150,5
|
3
|
0
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
13 543
|
170 577,6
|
4
|
+6
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
11 033
|
120 579,1
|
5
|
+8
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
11 501
|
115 731,8
|
6
|
-2
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
12 882
|
108 808,9
|
7
|
-2
|
РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович
|
Севастополь
|
10 681
|
106 325,0
|
8
|
+6
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
10 798
|
102 394,5
|
9
|
-1
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
9 631
|
84 611,7
|
10
|
-3
|
ПУШИЛИН Денис Владимирович
|
ДНР
|
6 576
|
73 989,3
|
11
|
-5
|
МЕЛИКОВ Сергей Алимович
|
Дагестан
|
9 753
|
73 535,9
|
12
|
+15
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская обл.
|
9 830
|
71 906,1
|
13
|
-1
|
САЛЬДО Владимир Васильевич
|
Херсонская обл.
|
5 673
|
70 599,0
|
14
|
+3
|
АЗАРОВ Дмитрий Игоревич
|
Самарская обл.
|
8 176
|
67 852,3
|
15
|
+1
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
12 989
|
67 550,0
|
16
|
-1
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
9 302
|
63 653,5
|
17
|
+6
|
ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич
|
Ростовская обл.
|
7 962
|
63 433,2
|
18
|
+22
|
БАБУШКИН Игорь Юрьевич
|
Астраханская область
|
6 503
|
63 270,2
|
19
|
-10
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
8 449
|
62 236,0
|
20
|
+13
|
ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|
Кемеровская обл.
|
10 111
|
61 893,1
|
21
|
-10
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
6 667
|
61 815,7
|
22
|
-2
|
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Республика Саха
|
10 227
|
61 173,6
|
23
|
+3
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
8 831
|
60 373,6
|
24
|
-3
|
ХОЦЕНКО Виталий Павлович
|
Омская обл.
|
9 167
|
59 348,8
|
25
|
+12
|
ЧИБИС Андрей Владимирович
|
Мурманская обл.
|
6 783
|
58 325,3
|
26
|
+10
|
МООР Александр Викторович
|
Тюменская обл.
|
4 779
|
53 290,6
|
27
|
-9
|
КОБЗЕВ Игорь Иванович
|
Иркутская обл.
|
8 702
|
49 671,1
|
28
|
+54
|
ФИЛИМОНОВ Георгий Юрьевич
|
Вологодская обл.
|
4 326
|
47 852,1
|
29
|
-10
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
11 220
|
47 259,3
|
30
|
+4
|
КОМАРОВА Наталья Владимировна
|
Ханты-Мансийский АО
|
5 226
|
45 321,2
|
31
|
+4
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
8 055
|
44 296,4
|
32
|
-8
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
8 050
|
44 195,0
|
33
|
+10
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
8 361
|
41 800,4
|
34
|
-5
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
8 747
|
41 643,7
|
35
|
-4
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
Приморский край
|
6 585
|
40 484,1
|
36
|
-11
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
4 512
|
39 881,1
|
37
|
-5
|
ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|
Сахалинская обл.
|
4 340
|
39 716,4
|
38
|
+8
|
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|
Ямало-Ненецкий АО
|
3 742
|
38 257,5
|
39
|
-11
|
МАХОНИН Дмитрий Николаевич
|
Пермский край
|
5 656
|
38 212,8
|
40
|
-2
|
РУССКИХ Алексей Юрьевич
|
Ульяновская обл.
|
4 927
|
37 191,4
|
41
|
+21
|
БАЛИЦКИЙ Евгений Витальевич
|
Запорожская обл.
|
3 295
|
36 500,2
|
42
|
-20
|
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|
Новосибирская обл.
|
4 828
|
35 651,9
|
43
|
+17
|
КОТЮКОВ Михаил Михайлович
|
Красноярский край
|
5 044
|
34 044,0
|
44
|
+5
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
4 250
|
33 202,3
|
45
|
-1
|
МАЛКОВ Павел Викторович
|
Рязанская обл.
|
3 905
|
32 099,0
|
46
|
+13
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
3 881
|
30 886,0
|
47
|
+23
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
4 468
|
30 803,5
|
48
|
0
|
ШУМКОВ Вадим Михайлович
|
Курганская обл.
|
3 502
|
29 029,3
|
49
|
-19
|
БУСАРГИН Роман Викторович
|
Саратовская обл.
|
6 183
|
28 947,2
|
50
|
-3
|
ПАСЛЕР Денис Владимирович
|
Оренбургская обл.
|
3 418
|
28 940,0
|
51
|
-9
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
4 194
|
28 745,0
|
52
|
-2
|
ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович
|
Хабаровский край
|
4 579
|
27 467,2
|
53
|
-1
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская обл.
|
4 074
|
27 413,8
|
54
|
+1
|
ОРЛОВ Василий Александрович
|
Амурская область
|
3 130
|
26 964,3
|
55
|
+12
|
УЙБА Владимир Викторович
|
Коми
|
4 181
|
26 948,3
|
56
|
+9
|
ЗДУНОВ Артем Алексеевич
|
Мордовия
|
3 074
|
25 752,4
|
57
|
-18
|
АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|
Калиниградская обл.
|
3 374
|
25 726,5
|
58
|
-5
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
3 100
|
24 135,3
|
59
|
-1
|
ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич
|
Бурятия
|
3 923
|
23 765,9
|
60
|
+12
|
ТОМЕНКО Виктор Петрович
|
Алтайский край
|
4 247
|
23 579,7
|
61
|
+13
|
ОСИПОВ Александр Михайлович
|
Забайкальский край
|
3 488
|
23 025,5
|
62
|
-6
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
3 211
|
22 833,2
|
63
|
-9
|
МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович
|
Пензенская обл.
|
5 207
|
22 429,1
|
64
|
-3
|
ЕГОРОВ Максим Борисович
|
Тамбовская обл.
|
4 368
|
19 530,6
|
65
|
-14
|
СОЛОДОВ Владимир Викторович
|
Камчатский край
|
2 675
|
18 302,1
|
66
|
-3
|
НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич
|
Чувашия
|
5 388
|
18 146,8
|
67
|
+6
|
ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич
|
Карачаево-Черкесия
|
3 009
|
17 650,0
|
68
|
-4
|
АНОХИН Василий Николаевич
|
Смоленская обл.
|
2 630
|
17 489,1
|
69
|
-24
|
СОКОЛОВ Александр Валентинович
|
Кировская обл.
|
4 267
|
17 094,1
|
70
|
+17
|
КУЗНЕЦОВ Владислав Гариевич
|
Чукотский АО
|
1 683
|
17 031,3
|
71
|
-5
|
НИКИТИН Андрей Сергеевич
|
Новгородская обл.
|
2 332
|
16 762,0
|
72
|
-3
|
ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич
|
Архангельская обл.
|
4 372
|
15 647,6
|
73
|
-16
|
КОКОВ Казбек Валерьевич
|
Кабардино-Балкария
|
1 886
|
14 958,0
|
74
|
-3
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
3 088
|
12 977,4
|
75
|
+3
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2 438
|
12 608,0
|
76
|
-1
|
ПАСЕЧНИК Леонид Иванович
|
ЛНР
|
2 391
|
12 503,0
|
77
|
-1
|
КОНОВАЛОВ Валентин Олегович
|
Хакасия
|
2 039
|
12 297,0
|
78
|
-10
|
НОСОВ Сергей Константинович
|
Магаданская обл.
|
1 802
|
12 225,1
|
79
|
-38
|
МЕНЯЙЛО Сергей Иванович
|
Северная Осетия – Алания
|
1 801
|
11 651,1
|
80
|
+1
|
ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович
|
Марий Эл
|
2 001
|
11 039,2
|
81
|
-2
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
3 315
|
10 675,1
|
82
|
+2
|
ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович
|
Еврейская автономная обл.
|
1 431
|
10 135,3
|
83
|
0
|
КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович
|
Ингушетия
|
1 955
|
9 463,1
|
84
|
-4
|
МАЗУР Владимир Владимирович
|
Томская обл.
|
1 936
|
8 291,4
|
85
|
-8
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
1 710
|
7 350,0
|
86
|
0
|
ХАСИКОВ Бату Сергеевич
|
Калмыкия
|
1 186
|
6 412,1
|
87
|
-2
|
ХОРОХОРДИН Олег Леонидович
|
Республика Алтай
|
1 068
|
5 227,1
|
88
|
0
|
ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович
|
Тыва
|
825
|
4 111,0
|
89
|
0
|
БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич
|
Ненецкий АО
|
836
|
3 009,1
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