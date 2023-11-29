Как работает в Melbet вход регистрация

Чтобы окунуться в мир спортивных ставок и игр в казино, игроку достаточно выбрать надежную и проверенную букмекерскую контору и зарегистрироваться в ней. Для этого идеально подходит компания Melbet, вход регистрация в которую занимает не более пары минут.

Чтобы создать аккаунт, букмекер предлагает несколько способов. Первый – через социальные сети, в котором игрок на основе аккаунта в одной из своих соцсетей создает личный кабинет на сайте БК. При этом потребуется указать валюту ставок и страну проживания, а также дать разрешение на обработку данных.

Второй вариант – это регистрация в один клик, где вообще указывается только валюта и страна. Сайт автоматически сгенерирует логин и пароль для авторизации. Беттеру нужно их сохранить в надежном месте, а лучше со временем поменять на свои. Еще один быстрый способ – регистрация по номеру телефона, где указывается номер, валюта и страна. На телефон будет отправлено сообщение с паролем для входа.

Самый полный способ регистрации – это через электронную почту. Тут игроку нужно будет указать такие данные:

Страна, регион и город проживания. Валюту для ставок. Имя и фамилию. Номер телефона. Электронную почту. Придумать пароль.

Также во всех способах регистрации есть поле для ввода промокода. Введя его, пользователь получит более щедрый приветственный бонус.

Какие бонусы дает букмекер за регистрацию

Приветственный бонус выбирается во время регистрации в БК Melbet, а войдя в аккаунт его можно начинать отыгрывать. Предлагается два типа поощрения: для ставок на спорт и для игр в казино. Условия этих бонусов отличаются, поэтому перед выбором рекомендуется почитать правила и выбрать тот, который будет наиболее выгодный.

Приветственный бонус для ставок на спорт дает удвоение первого внесенного депозита. То есть, когда игрок впервые пополняет счет, то букмекерская контора даст 100% от его суммы на бонусный счет. Максимальная сумма бонуса составляет 100 долларов.

Бонус для казино отличается и позволяет получить до 1750 долларов и 290 фриспинов за первые пять пополнений счета. Эти средства нужно отыгрывать на условиях букмекера, а вот фриспины в отыгрыше не нуждаются и их можно сразу использовать для выигрыша на ставках.

Если возникнут любые вопросы по регистрации, входе в аккаунт, бонусах и так далее, всегда можно обратиться в службу поддержки, которая работает круглосуточно.