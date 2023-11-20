Наконец-то пришло время Ленни!

Lenny’s Time Has Finally Come! – так выглядит слоган фильма в оригинале. В Америке его время пришло в 1974-м, когда и вышел этот байопик.

В советский прокат «Ленни» не попал, хотя промелькнул, вероятно, на ТВ. Теперь пора увидеть его нашим «кинофилам». Эту возможность рыбинский киноклуб «Современник» предоставит 22 ноября. Притом, что время его реального героя Ленни Брюса (1925-1966) – время вольной импровизации, свободного публичного выражения своих мыслей – в нашей стране не пришло до сих пор, – да и придёт ли когда-нибудь? Есть ли у нас хоть один настоящий стендапер?

– Комедийный актёр Ленни Брюс, доводивший публику до конвульсий своими дерзкими сатирическими выступлениями, был назван журналом The Hollywood Reporter «зеркалом поколения». Начиная с самой первой роли, комедиант постоянно отрабатывал свой стиль – игра Ленни Брюса была неподражаема, – гласит аннотация.

Художественность этого псевдодокументального произведения можно определить как талант в кубе = [таланта самого Брюса] х [талант режиссёра Боба Фосса («Кабаре», «Весь этот джаз»)] х [талант актёра Дастина Хофмана]. Фильм был выставлен в 6 номинациях на «Оскар», но не победил ни в одной. Наверное, потому что не вписывается ни в какой из привычных жанров. Зато увенчан в Каннах призом за лучшую женскую роль Валери Перрин, сыгравшей Хани Брюс, жену Ленни, и пятью менее звучными премиями.

Важнее другое: как это слово отзовётся в каждом из тех, кто придёт в будущую среду в 18 часов в ОКЦ?