Медиарейтинг губернаторов за октябрь

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за октябрь 2023 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.

В октябре 2023 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге Пере- мещение

за месяц Персоны Регион Кол-во

сообщений Медиа Индекс 1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 62 108 560 458,0 2 0 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 62 821 436 440,0 3 0 ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович Белгородская обл. 16 304 168 331,6 4 0 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 10 901 86 813,4 5 0 СТАРОВОЙТ Роман Владимирович Курская обл. 8 477 81 346,4 6 0 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 12 395 54 913,1 7 0 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 7 470 43 851,7 8 +2 АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 8 428 37 942,4 9 +3 ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич Ярославская обл. 3 999 29 156,6 10 +5 МАЛКОВ Павел Викторович Рязанская обл. 3 596 28 770,5 11 0 ШАПША Владислав Валерьевич Калужская обл. 3 669 25 268,3 12 -3 ГУСЕВ Александр Викторович Воронежская обл. 2 820 19 517,0 13 +3 ЕГОРОВ Максим Борисович Тамбовская обл. 4 112 19 339,1 14 -1 АНОХИН Василий Николаевич Смоленская обл. 3 010 17 674,4 15 -7 КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 3 506 15 107,1 16 +1 АВДЕЕВ Александр Александрович Владимирская обл. 3 149 14 520,9 17 -3 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 2 265 9 350,1 18 0 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 3 225 8 338,0

Движение на Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы полностью восстановлено, введено в график после столкновения двух поездов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что при столкновении поездов в московском метро пострадали пять человек, состояние пострадавших в результате происшествия удовлетворительное. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица готова к проведению международной выставки-форума “Россия”, которая пройдет с 4 ноября по 12 апреля 2024 года. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин и художественный руководитель Театра Эстрады Геннадий Хазанов открыли после комплексной реставрации историческое здание Московского государственного Театра Эстрады на Берсеневской набережной. Помимо этого, сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по транспортной развязке на пересечении дублера Люблинской улицы и южного направления Московского скоростного диаметра. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что одно из крупнейших в столичном метро электродепо “Столбово” будет достроено в конце 2024 года.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания президента России Владимира Путина с кабмином доложили о начале работы селекционного центра по выведению кур в Подмосковье. Также СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе визита в Китай на встрече с первым заммэра Чунцина Ченом Мингбо обсудил развитие совместных образовательных программ. Помимо этого, сообщалось, что на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов обсудили ход реализации программы комплексного ремонта учреждений здравоохранения Подмосковья. Кроме того, губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе официального визита в Пекин провел переговоры с китайскими партнерами о ходе строительства второй очереди международного комплекса “Гринвуд” в Красногорске.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков озвучил в своем Телеграм-канале последствия падения украинского дрона под Белгородом. Шесть беспилотников самолетного типа сбили в Белгородском районе и Яковлевском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Система ПВО сбила шесть беспилотников над Белгородом и Белгородским районом. Об этом 5 октября сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем официальном Telegram-канале. Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли район центрального рынка в Шебекино Белгородской области. Кроме того, глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Телеграм-канале о том, что над Белгородом, Белгородским и Корочанским районами было сбито около 19 беспилотных летающих объектов.

Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Рязанской области Павла Малкова (+5), губернатора Ярославской области Михаила Евраева (+3) и губернатора Тамбовской области Максима Егорова (+3).

Губернатор Павел Малков в комментарии журналистам по итогам заседания правительства Рязанской области, которое он провел 24 октября, сообщил, что в бюджете следующего года увеличены социальные расходы.

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудили развитие инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе.

Глава Тамбовской области Максим Егоров внес в областную Думу законопроект о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности, за нарушение которого предусматривается административная ответственность в виде штрафов.

Главы регионов в октябре 2023 года: