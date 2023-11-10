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Медиарейтинг губернаторов за октябрь

10.11.2023, 5:01, Детали
Теги: , ,

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за октябрь 2023 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.

В октябре 2023 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге

Пере- мещение
за месяц

Персоны

Регион

Кол-во
сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

62 108

560 458,0

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

62 821

436 440,0

3

0

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

16 304

168 331,6

4

0

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

10 901

86 813,4

5

0

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

8 477

81 346,4

6

0

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

12 395

54 913,1

7

0

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

7 470

43 851,7

8

+2

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

8 428

37 942,4

9

+3

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

3 999

29 156,6

10

+5

МАЛКОВ Павел Викторович

Рязанская обл.

3 596

28 770,5

11

0

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

3 669

25 268,3

12

-3

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

2 820

19 517,0

13

+3

ЕГОРОВ Максим Борисович

Тамбовская обл.

4 112

19 339,1

14

-1

АНОХИН Василий Николаевич

Смоленская обл.

3 010

17 674,4

15

-7

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

3 506

15 107,1

16

+1

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

3 149

14 520,9

17

-3

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

2 265

9 350,1

18

0

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

3 225

8 338,0

Движение на Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы полностью восстановлено, введено в график после столкновения двух поездов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что при столкновении поездов в московском метро пострадали пять человек, состояние пострадавших в результате происшествия удовлетворительное. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица готова к проведению международной выставки-форума “Россия”, которая пройдет с 4 ноября по 12 апреля 2024 года. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин и художественный руководитель Театра Эстрады Геннадий Хазанов открыли после комплексной реставрации историческое здание Московского государственного Театра Эстрады на Берсеневской набережной. Помимо этого, сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по транспортной развязке на пересечении дублера Люблинской улицы и южного направления Московского скоростного диаметра. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что одно из крупнейших в столичном метро электродепо “Столбово” будет достроено в конце 2024 года.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания президента России Владимира Путина с кабмином доложили о начале работы селекционного центра по выведению кур в Подмосковье. Также СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе визита в Китай на встрече с первым заммэра Чунцина Ченом Мингбо обсудил развитие совместных образовательных программ. Помимо этого, сообщалось, что на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов обсудили ход реализации программы комплексного ремонта учреждений здравоохранения Подмосковья. Кроме того, губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе официального визита в Пекин провел переговоры с китайскими партнерами о ходе строительства второй очереди международного комплекса “Гринвуд” в Красногорске.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков озвучил в своем Телеграм-канале последствия падения украинского дрона под Белгородом. Шесть беспилотников самолетного типа сбили в Белгородском районе и Яковлевском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Система ПВО сбила шесть беспилотников над Белгородом и Белгородским районом. Об этом 5 октября сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем официальном Telegram-канале. Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли район центрального рынка в Шебекино Белгородской области. Кроме того, глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Телеграм-канале о том, что над Белгородом, Белгородским и Корочанским районами было сбито около 19 беспилотных летающих объектов.

Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Рязанской области Павла Малкова (+5), губернатора Ярославской области Михаила Евраева (+3) и губернатора Тамбовской области Максима Егорова (+3).
Губернатор Павел Малков в комментарии журналистам по итогам заседания правительства Рязанской области, которое он провел 24 октября, сообщил, что в бюджете следующего года увеличены социальные расходы.
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудили развитие инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе.
Глава Тамбовской области Максим Егоров внес в областную Думу законопроект о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности, за нарушение которого предусматривается административная ответственность в виде штрафов.

Главы регионов в октябре 2023 года:

Место в рейтинге

Пере- мещение
за месяц

Персоны

Регион

Кол-во
сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

62 108

560 458,0

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

62 821

436 440,0

3

+11

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

16 012

223 494,1

4

-1

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

16 304

168 331,6

5

-1

РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович

Севастополь

12 078

138 691,1

6

+55

МЕЛИКОВ Сергей Алимович

Дагестан

11 735

113 689,7

7

-2

ПУШИЛИН Денис Владимирович

ДНР

6 929

102 809,6

8

0

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

Татарстан

9 990

89 094,8

9

-3

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

10 901

86 813,4

10

+2

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург

7 911

86 299,5

11

-4

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

8 477

81 346,4

12

+8

САЛЬДО Владимир Васильевич

Херсонская обл.

4 955

79 195,3

13

+5

ХАБИРОВ Радий Фаритович

Башкортостан

8 436

72 793,9

14

+10

АКСЕНОВ Сергей Валерьевич

Крым

7 816

65 110,8

15

+18

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

Челябинская обл.

8 762

55 583,6

16

+12

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

12 395

54 913,1

17

+5

АЗАРОВ Дмитрий Игоревич

Самарская обл.

8 386

54 001,1

18

+20

КОБЗЕВ Игорь Иванович

Иркутская обл.

9 608

53 002,6

19

+8

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

12 764

52 501,9

20

-10

НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич

Республика Саха

9 224

50 087,2

21

-8

ХОЦЕНКО Виталий Павлович

Омская обл.

7 831

49 824,4

22

-6

ТРАВНИКОВ Андрей Александрович

Новосибирская обл.

5 669

47 690,6

23

-8

ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич

Ростовская обл.

6 154

46 953,1

24

+6

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

8 083

44 338,0

25

-4

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич

Ленинградская обл.

5 096

44 202,1

26

+3

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

7 470

43 851,7

27

-10

НИКИТИН Глеб Сергеевич

Нижегородская обл.

7 231

43 490,1

28

+21

МАХОНИН Дмитрий Николаевич

Пермский край

6 295

42 602,7

29

+14

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

8 428

37 942,4

30

+12

БУСАРГИН Роман Викторович

Саратовская обл.

8 268

37 558,8

31

-22

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич

Приморский край

6 808

36 447,0

32

+2

ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич

Сахалинская обл.

4 311

35 276,5

33

-1

ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич

Кемеровская обл.

8 072

34 450,4

34

+5

КОМАРОВА Наталья Владимировна

Ханты-Мансийский АО

5 649

34 179,8

35

-4

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

Свердловская обл.

7 843

34 139,4

36

-17

МООР Александр Викторович

Тюменская обл.

4 030

33 832,1

37

+13

ЧИБИС Андрей Владимирович

Мурманская обл.

5 446

33 396,4

38

+13

РУССКИХ Алексей Юрьевич

Ульяновская обл.

4 909

33 110,5

39

+13

АЛИХАНОВ Антон Андреевич

Калиниградская обл.

3 672

31 985,5

40

+17

БАБУШКИН Игорь Юрьевич

Астраханская область

4 232

30 992,1

41

+37

МЕНЯЙЛО Сергей Иванович

Северная Осетия – Алания

2 836

29 437,2

42

+14

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

3 999

29 156,6

43

+12

БОЧАРОВ Андрей Иванович

Волгоградская обл.

7 235

28 797,7

44

+22

МАЛКОВ Павел Викторович

Рязанская обл.

3 596

28 770,5

45

+20

СОКОЛОВ Александр Валентинович

Кировская обл.

6 117

27 667,7

46

-20

АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич

Ямало-Ненецкий АО

3 012

26 619,8

47

0

ПАСЛЕР Денис Владимирович

Оренбургская обл.

3 450

26 470,2

48

+23

ШУМКОВ Вадим Михайлович

Курганская обл.

3 022

26 208,0

49

-1

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

3 669

25 268,3

50

-14

ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович

Хабаровский край

4 263

24 949,0

51

-5

СОЛОДОВ Владимир Викторович

Камчатский край

3 503

23 228,0

52

-29

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Псковская обл.

3 205

22 670,1

53

+14

ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович

Карелия

2 960

21 860,2

54

+10

МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович

Пензенская обл.

5 089

21 818,3

55

-20

ОРЛОВ Василий Александрович

Амурская область

2 827

21 042,4

56

+3

БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович

Удмуртия

2 686

20 073,3

57

+30

КОКОВ Казбек Валерьевич

Кабардино-Балкария

2 350

19 827,0

58

+4

ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич

Бурятия

3 136

19 824,3

59

-19

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

2 820

19 517,0

60

-35

КОТЮКОВ Михаил Михайлович

Красноярский край

3 465

19 412,4

61

+12

ЕГОРОВ Максим Борисович

Тамбовская обл.

4 112

19 339,1

62

-51

БАЛИЦКИЙ Евгений Витальевич

Запорожская обл.

1 851

19 157,0

63

+11

НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич

Чувашия

5 329

18 309,6

64

-6

АНОХИН Василий Николаевич

Смоленская обл.

3 010

17 674,4

65

-12

ЗДУНОВ Артем Алексеевич

Мордовия

2 137

17 294,7

66

-12

НИКИТИН Андрей Сергеевич

Новгородская обл.

2 142

17 227,2

67

+5

УЙБА Владимир Викторович

Коми

3 332

16 486,1

68

-8

НОСОВ Сергей Константинович

Магаданская обл.

2 031

16 336,2

69

+7

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич

Архангельская обл.

4 647

16 055,8

70

-33

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

3 506

15 107,1

71

+4

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

3 149

14 520,9

72

-27

ТОМЕНКО Виктор Петрович

Алтайский край

3 352

13 785,8

73

+12

ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич

Карачаево-Черкесия

1 997

13 017,0

74

-6

ОСИПОВ Александр Михайлович

Забайкальский край

2 497

12 792,1

75

-34

ПАСЕЧНИК Леонид Иванович

ЛНР

1 880

12 501,0

76

-32

КОНОВАЛОВ Валентин Олегович

Хакасия

2 349

11 075,3

77

+5

КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич

Адыгея

2 034

10 358,0

78

-15

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

2 265

9 350,1

79

+2

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

3 225

8 338,0

80

-1

МАЗУР Владимир Владимирович

Томская обл.

1 629

7 626,2

81

+3

ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович

Марий Эл

1 627

7 582,3

82

new

ФИЛИМОНОВ Георгий Юрьевич

Вологодская обл.

383

7 474,0

83

0

КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович

Ингушетия

1 812

7 079,1

84

-4

ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович

Еврейская автономная обл.

975

4 826,0

85

+3

ХОРОХОРДИН Олег Леонидович

Республика Алтай

1 009

4 023,0

86

0

ХАСИКОВ Бату Сергеевич

Калмыкия

958

3 600,1

87

-17

КУЗНЕЦОВ Владислав Гариевич

Чукотский АО

832

3 471,1

88

-11

ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович

Тыва

922

2 916,0

89

0

БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич

Ненецкий АО

651

2 282,0



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