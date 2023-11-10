Медиарейтинг губернаторов за октябрь
«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за октябрь 2023 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.
В октябре 2023 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Главы регионов Центрального ФО:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
62 108
|
560 458,0
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
62 821
|
436 440,0
|
3
|
0
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
16 304
|
168 331,6
|
4
|
0
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
10 901
|
86 813,4
|
5
|
0
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
8 477
|
81 346,4
|
6
|
0
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
12 395
|
54 913,1
|
7
|
0
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
7 470
|
43 851,7
|
8
|
+2
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
8 428
|
37 942,4
|
9
|
+3
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
3 999
|
29 156,6
|
10
|
+5
|
МАЛКОВ Павел Викторович
|
Рязанская обл.
|
3 596
|
28 770,5
|
11
|
0
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
3 669
|
25 268,3
|
12
|
-3
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
2 820
|
19 517,0
|
13
|
+3
|
ЕГОРОВ Максим Борисович
|
Тамбовская обл.
|
4 112
|
19 339,1
|
14
|
-1
|
АНОХИН Василий Николаевич
|
Смоленская обл.
|
3 010
|
17 674,4
|
15
|
-7
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
3 506
|
15 107,1
|
16
|
+1
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
3 149
|
14 520,9
|
17
|
-3
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2 265
|
9 350,1
|
18
|
0
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
3 225
|
8 338,0
Движение на Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы полностью восстановлено, введено в график после столкновения двух поездов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что при столкновении поездов в московском метро пострадали пять человек, состояние пострадавших в результате происшествия удовлетворительное. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица готова к проведению международной выставки-форума “Россия”, которая пройдет с 4 ноября по 12 апреля 2024 года. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин и художественный руководитель Театра Эстрады Геннадий Хазанов открыли после комплексной реставрации историческое здание Московского государственного Театра Эстрады на Берсеневской набережной. Помимо этого, сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по транспортной развязке на пересечении дублера Люблинской улицы и южного направления Московского скоростного диаметра. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что одно из крупнейших в столичном метро электродепо “Столбово” будет достроено в конце 2024 года.
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания президента России Владимира Путина с кабмином доложили о начале работы селекционного центра по выведению кур в Подмосковье. Также СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе визита в Китай на встрече с первым заммэра Чунцина Ченом Мингбо обсудил развитие совместных образовательных программ. Помимо этого, сообщалось, что на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов обсудили ход реализации программы комплексного ремонта учреждений здравоохранения Подмосковья. Кроме того, губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе официального визита в Пекин провел переговоры с китайскими партнерами о ходе строительства второй очереди международного комплекса “Гринвуд” в Красногорске.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков озвучил в своем Телеграм-канале последствия падения украинского дрона под Белгородом. Шесть беспилотников самолетного типа сбили в Белгородском районе и Яковлевском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Система ПВО сбила шесть беспилотников над Белгородом и Белгородским районом. Об этом 5 октября сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем официальном Telegram-канале. Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли район центрального рынка в Шебекино Белгородской области. Кроме того, глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Телеграм-канале о том, что над Белгородом, Белгородским и Корочанским районами было сбито около 19 беспилотных летающих объектов.
Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Рязанской области Павла Малкова (+5), губернатора Ярославской области Михаила Евраева (+3) и губернатора Тамбовской области Максима Егорова (+3).
Губернатор Павел Малков в комментарии журналистам по итогам заседания правительства Рязанской области, которое он провел 24 октября, сообщил, что в бюджете следующего года увеличены социальные расходы.
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудили развитие инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе.
Глава Тамбовской области Максим Егоров внес в областную Думу законопроект о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности, за нарушение которого предусматривается административная ответственность в виде штрафов.
Главы регионов в октябре 2023 года:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
62 108
|
560 458,0
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
62 821
|
436 440,0
|
3
|
+11
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
16 012
|
223 494,1
|
4
|
-1
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
16 304
|
168 331,6
|
5
|
-1
|
РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович
|
Севастополь
|
12 078
|
138 691,1
|
6
|
+55
|
МЕЛИКОВ Сергей Алимович
|
Дагестан
|
11 735
|
113 689,7
|
7
|
-2
|
ПУШИЛИН Денис Владимирович
|
ДНР
|
6 929
|
102 809,6
|
8
|
0
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
9 990
|
89 094,8
|
9
|
-3
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
10 901
|
86 813,4
|
10
|
+2
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
7 911
|
86 299,5
|
11
|
-4
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
8 477
|
81 346,4
|
12
|
+8
|
САЛЬДО Владимир Васильевич
|
Херсонская обл.
|
4 955
|
79 195,3
|
13
|
+5
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
8 436
|
72 793,9
|
14
|
+10
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
7 816
|
65 110,8
|
15
|
+18
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
8 762
|
55 583,6
|
16
|
+12
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
12 395
|
54 913,1
|
17
|
+5
|
АЗАРОВ Дмитрий Игоревич
|
Самарская обл.
|
8 386
|
54 001,1
|
18
|
+20
|
КОБЗЕВ Игорь Иванович
|
Иркутская обл.
|
9 608
|
53 002,6
|
19
|
+8
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
12 764
|
52 501,9
|
20
|
-10
|
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Республика Саха
|
9 224
|
50 087,2
|
21
|
-8
|
ХОЦЕНКО Виталий Павлович
|
Омская обл.
|
7 831
|
49 824,4
|
22
|
-6
|
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|
Новосибирская обл.
|
5 669
|
47 690,6
|
23
|
-8
|
ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич
|
Ростовская обл.
|
6 154
|
46 953,1
|
24
|
+6
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
8 083
|
44 338,0
|
25
|
-4
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
5 096
|
44 202,1
|
26
|
+3
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
7 470
|
43 851,7
|
27
|
-10
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская обл.
|
7 231
|
43 490,1
|
28
|
+21
|
МАХОНИН Дмитрий Николаевич
|
Пермский край
|
6 295
|
42 602,7
|
29
|
+14
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
8 428
|
37 942,4
|
30
|
+12
|
БУСАРГИН Роман Викторович
|
Саратовская обл.
|
8 268
|
37 558,8
|
31
|
-22
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
Приморский край
|
6 808
|
36 447,0
|
32
|
+2
|
ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|
Сахалинская обл.
|
4 311
|
35 276,5
|
33
|
-1
|
ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|
Кемеровская обл.
|
8 072
|
34 450,4
|
34
|
+5
|
КОМАРОВА Наталья Владимировна
|
Ханты-Мансийский АО
|
5 649
|
34 179,8
|
35
|
-4
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
7 843
|
34 139,4
|
36
|
-17
|
МООР Александр Викторович
|
Тюменская обл.
|
4 030
|
33 832,1
|
37
|
+13
|
ЧИБИС Андрей Владимирович
|
Мурманская обл.
|
5 446
|
33 396,4
|
38
|
+13
|
РУССКИХ Алексей Юрьевич
|
Ульяновская обл.
|
4 909
|
33 110,5
|
39
|
+13
|
АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|
Калиниградская обл.
|
3 672
|
31 985,5
|
40
|
+17
|
БАБУШКИН Игорь Юрьевич
|
Астраханская область
|
4 232
|
30 992,1
|
41
|
+37
|
МЕНЯЙЛО Сергей Иванович
|
Северная Осетия – Алания
|
2 836
|
29 437,2
|
42
|
+14
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
3 999
|
29 156,6
|
43
|
+12
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
7 235
|
28 797,7
|
44
|
+22
|
МАЛКОВ Павел Викторович
|
Рязанская обл.
|
3 596
|
28 770,5
|
45
|
+20
|
СОКОЛОВ Александр Валентинович
|
Кировская обл.
|
6 117
|
27 667,7
|
46
|
-20
|
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|
Ямало-Ненецкий АО
|
3 012
|
26 619,8
|
47
|
0
|
ПАСЛЕР Денис Владимирович
|
Оренбургская обл.
|
3 450
|
26 470,2
|
48
|
+23
|
ШУМКОВ Вадим Михайлович
|
Курганская обл.
|
3 022
|
26 208,0
|
49
|
-1
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
3 669
|
25 268,3
|
50
|
-14
|
ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович
|
Хабаровский край
|
4 263
|
24 949,0
|
51
|
-5
|
СОЛОДОВ Владимир Викторович
|
Камчатский край
|
3 503
|
23 228,0
|
52
|
-29
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская обл.
|
3 205
|
22 670,1
|
53
|
+14
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
2 960
|
21 860,2
|
54
|
+10
|
МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович
|
Пензенская обл.
|
5 089
|
21 818,3
|
55
|
-20
|
ОРЛОВ Василий Александрович
|
Амурская область
|
2 827
|
21 042,4
|
56
|
+3
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
2 686
|
20 073,3
|
57
|
+30
|
КОКОВ Казбек Валерьевич
|
Кабардино-Балкария
|
2 350
|
19 827,0
|
58
|
+4
|
ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич
|
Бурятия
|
3 136
|
19 824,3
|
59
|
-19
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
2 820
|
19 517,0
|
60
|
-35
|
КОТЮКОВ Михаил Михайлович
|
Красноярский край
|
3 465
|
19 412,4
|
61
|
+12
|
ЕГОРОВ Максим Борисович
|
Тамбовская обл.
|
4 112
|
19 339,1
|
62
|
-51
|
БАЛИЦКИЙ Евгений Витальевич
|
Запорожская обл.
|
1 851
|
19 157,0
|
63
|
+11
|
НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич
|
Чувашия
|
5 329
|
18 309,6
|
64
|
-6
|
АНОХИН Василий Николаевич
|
Смоленская обл.
|
3 010
|
17 674,4
|
65
|
-12
|
ЗДУНОВ Артем Алексеевич
|
Мордовия
|
2 137
|
17 294,7
|
66
|
-12
|
НИКИТИН Андрей Сергеевич
|
Новгородская обл.
|
2 142
|
17 227,2
|
67
|
+5
|
УЙБА Владимир Викторович
|
Коми
|
3 332
|
16 486,1
|
68
|
-8
|
НОСОВ Сергей Константинович
|
Магаданская обл.
|
2 031
|
16 336,2
|
69
|
+7
|
ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич
|
Архангельская обл.
|
4 647
|
16 055,8
|
70
|
-33
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
3 506
|
15 107,1
|
71
|
+4
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
3 149
|
14 520,9
|
72
|
-27
|
ТОМЕНКО Виктор Петрович
|
Алтайский край
|
3 352
|
13 785,8
|
73
|
+12
|
ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич
|
Карачаево-Черкесия
|
1 997
|
13 017,0
|
74
|
-6
|
ОСИПОВ Александр Михайлович
|
Забайкальский край
|
2 497
|
12 792,1
|
75
|
-34
|
ПАСЕЧНИК Леонид Иванович
|
ЛНР
|
1 880
|
12 501,0
|
76
|
-32
|
КОНОВАЛОВ Валентин Олегович
|
Хакасия
|
2 349
|
11 075,3
|
77
|
+5
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
2 034
|
10 358,0
|
78
|
-15
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2 265
|
9 350,1
|
79
|
+2
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
3 225
|
8 338,0
|
80
|
-1
|
МАЗУР Владимир Владимирович
|
Томская обл.
|
1 629
|
7 626,2
|
81
|
+3
|
ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович
|
Марий Эл
|
1 627
|
7 582,3
|
82
|
new
|
ФИЛИМОНОВ Георгий Юрьевич
|
Вологодская обл.
|
383
|
7 474,0
|
83
|
0
|
КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович
|
Ингушетия
|
1 812
|
7 079,1
|
84
|
-4
|
ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович
|
Еврейская автономная обл.
|
975
|
4 826,0
|
85
|
+3
|
ХОРОХОРДИН Олег Леонидович
|
Республика Алтай
|
1 009
|
4 023,0
|
86
|
0
|
ХАСИКОВ Бату Сергеевич
|
Калмыкия
|
958
|
3 600,1
|
87
|
-17
|
КУЗНЕЦОВ Владислав Гариевич
|
Чукотский АО
|
832
|
3 471,1
|
88
|
-11
|
ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович
|
Тыва
|
922
|
2 916,0
|
89
|
0
|
БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич
|
Ненецкий АО
|
651
|
2 282,0
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