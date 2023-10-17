Медиарейтинг губернаторов за сентябрь

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за сентябрь 2023 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в сентябре 2023 года.

В сентябре 2023 года в Центральном федеральном округе лидеры – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге Пере- мещение за месяц Персоны Регион Кол-во Медиа Индекс 1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 95 370 846 310,2 2 0 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 67 092 459 678,6 3 0 ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович Белгородская обл. 18 643 214 293,1 4 0 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 14 301 137 272,8 5 0 СТАРОВОЙТ Роман Владимирович Курская обл. 10 144 128 597,6 6 +1 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 11 910 52 170,1 7 +1 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 7 156 51 982,3 8 +3 КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 5 233 43 212,4 9 +1 ГУСЕВ Александр Викторович Воронежская обл. 5 022 40 519,4 10 -1 АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 9 278 35 814,3 11 -5 ШАПША Владислав Валерьевич Калужская обл. 4 775 32 956,7 12 +1 ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич Ярославская обл. 4 233 27 966,8 13 +3 АНОХИН Василий Николаевич Смоленская обл. 3 749 26 774,2 14 +3 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 4 068 23 268,7 15 -3 МАЛКОВ Павел Викторович Рязанская обл. 3 508 21 617,2 16 -2 ЕГОРОВ Максим Борисович Тамбовская обл. 4 367 16 011,8 17 -2 АВДЕЕВ Александр Александрович Владимирская обл. 3 577 15 012,3 18 0 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 3 155 8 553,0

Сергей Собянин одержал победу на выборах мэра Москвы. Президент РФ Владимир Путин поздравил Сергея Собянина с официальным вступлением в должность на инаугурации мэра Москвы. Сергей Собянин утвердил состав столичного правительства после переизбрания на пост мэра Москвы. Также СМИ сообщали, что мэр столицы Сергей Собянин торжественно открыл станцию метро “Аэропорт “Внуково” Солнцевской линии, а также соседнюю станцию “Пыхтино”. Мэр Сергей Собянин заявил о пресечении атаки беспилотников на Москву, их сбили над Тверской, Калужской и Московской областями. Помимо этого, сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ПАО “КамАЗ” Сергей Когогин открыли серийную сборку новой модели автомобилей – седана “Москвич 6”. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл три станции на Люблинско-Дмитриевской линии: “Яхромскую”, “Лианозово” и “Физтех”.

Поэт-песенник Николай Добронравов будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, заявил в своем Телеграм-канале мэр российской столицы Сергей Собянин. Также сообщалось, что президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин по видеосвязи запустили пассажирское движение по четвертому Московскому центральному диаметру.

20 сентября в подмосковной Балашихе произошел взрыв газа на четвертом этаже жилого девятиэтажного дома. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, обрушились третий, четвертый и пятый этажи, повреждено не менее 10 квартир. Андрей Воробьев рассказал, что провел заседание оперативного штаба на месте взрыва газа в доме в Балашихе. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования семьям погибших от взрыва жителей дома и спасателей. Также СМИ сообщали, что Андрей Воробьев победил на выборах губернатора Московской области. Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в торжественном открытии участка трассы М-12. Помимо этого, сообщалось, что глава Минобороны Сергей Шойгу посетил вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым предприятие ОПК – корпорация “Тактическое ракетное вооружение” в Московской области, где проверил ход выполнения гособоронзаказа.

Системы ПВО сбили беспилотник самолетного типа в районе села Батрацкая Дача Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российские средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа в Грайворонском городском округе региона. Около 30 частных домовладений повреждены после обстрела из РСЗО поселка Уразово Валуйского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Более 10 домов, а также линия электропередачи и газоснабжения повреждены после украинского обстрела села Козинка Грайворонского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Украинские военные обстреляли город Шебекино минометными и танковыми снарядами, повреждены несколько производственных цехов и ЛЭП, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Орловской области Андрея Клычкова (+3), губернатора Смоленской области Василия Анохина (+3) и губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского (+3). СМИ сообщали, что Андрей Клычков одержал победу на выборах губернатора Орловской области. Василий Анохин, избранный на пост губернатора Смоленской области, официально вступил в должность. Станислав Воскресенский победил на выборах губернатора Ивановской области.

Главы регионов в сентябре 2023 года: