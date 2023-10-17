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Медиарейтинг губернаторов за сентябрь

17.10.2023, 12:12, Детали
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«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за сентябрь 2023 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в сентябре 2023 года.

В сентябре 2023 года в Центральном федеральном округе лидеры – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге

Пере- мещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

95 370

846 310,2

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

67 092

459 678,6

3

0

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

18 643

214 293,1

4

0

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

14 301

137 272,8

5

0

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

10 144

128 597,6

6

+1

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

11 910

52 170,1

7

+1

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

7 156

51 982,3

8

+3

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

5 233

43 212,4

9

+1

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

5 022

40 519,4

10

-1

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

9 278

35 814,3

11

-5

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

4 775

32 956,7

12

+1

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

4 233

27 966,8

13

+3

АНОХИН Василий Николаевич

Смоленская обл.

3 749

26 774,2

14

+3

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

4 068

23 268,7

15

-3

МАЛКОВ Павел Викторович

Рязанская обл.

3 508

21 617,2

16

-2

ЕГОРОВ Максим Борисович

Тамбовская обл.

4 367

16 011,8

17

-2

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

3 577

15 012,3

18

0

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

3 155

8 553,0

Сергей Собянин одержал победу на выборах мэра Москвы. Президент РФ Владимир Путин поздравил Сергея Собянина с официальным вступлением в должность на инаугурации мэра Москвы. Сергей Собянин утвердил состав столичного правительства после переизбрания на пост мэра Москвы. Также СМИ сообщали, что мэр столицы Сергей Собянин торжественно открыл станцию метро “Аэропорт “Внуково” Солнцевской линии, а также соседнюю станцию “Пыхтино”. Мэр Сергей Собянин заявил о пресечении атаки беспилотников на Москву, их сбили над Тверской, Калужской и Московской областями. Помимо этого, сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ПАО “КамАЗ” Сергей Когогин открыли серийную сборку новой модели автомобилей – седана “Москвич 6”. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл три станции на Люблинско-Дмитриевской линии: “Яхромскую”, “Лианозово” и “Физтех”.
Поэт-песенник Николай Добронравов будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, заявил в своем Телеграм-канале мэр российской столицы Сергей Собянин. Также сообщалось, что президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин по видеосвязи запустили пассажирское движение по четвертому Московскому центральному диаметру.

20 сентября в подмосковной Балашихе произошел взрыв газа на четвертом этаже жилого девятиэтажного дома. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, обрушились третий, четвертый и пятый этажи, повреждено не менее 10 квартир. Андрей Воробьев рассказал, что провел заседание оперативного штаба на месте взрыва газа в доме в Балашихе. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования семьям погибших от взрыва жителей дома и спасателей. Также СМИ сообщали, что Андрей Воробьев победил на выборах губернатора Московской области. Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в торжественном открытии участка трассы М-12. Помимо этого, сообщалось, что глава Минобороны Сергей Шойгу посетил вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым предприятие ОПК – корпорация “Тактическое ракетное вооружение” в Московской области, где проверил ход выполнения гособоронзаказа.

Системы ПВО сбили беспилотник самолетного типа в районе села Батрацкая Дача Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российские средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа в Грайворонском городском округе региона. Около 30 частных домовладений повреждены после обстрела из РСЗО поселка Уразово Валуйского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Более 10 домов, а также линия электропередачи и газоснабжения повреждены после украинского обстрела села Козинка Грайворонского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Украинские военные обстреляли город Шебекино минометными и танковыми снарядами, повреждены несколько производственных цехов и ЛЭП, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Орловской области Андрея Клычкова (+3), губернатора Смоленской области Василия Анохина (+3) и губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского (+3). СМИ сообщали, что Андрей Клычков одержал победу на выборах губернатора Орловской области. Василий Анохин, избранный на пост губернатора Смоленской области, официально вступил в должность. Станислав Воскресенский победил на выборах губернатора Ивановской области.

Главы регионов в сентябре 2023 года:

Место в рейтинге

Пере- мещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

95 370

846 310,2

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

67 092

459 678,6

3

0

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

18 643

214 293,1

4

+15

РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович

Севастополь

16 313

195 245,0

5

-1

ПУШИЛИН Денис Владимирович

ДНР

11 324

183 682,4

6

0

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

14 301

137 272,8

7

+1

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

10 144

128 597,6

8

+4

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

Татарстан

13 557

113 916,7

9

+6

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич

Приморский край

12 455

107 214,8

10

+7

НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич

Республика Саха

13 979

95 237,0

11

-6

БАЛИЦКИЙ Евгений Витальевич

Запорожская обл.

5 888

94 285,3

12

+8

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург

8 281

93 470,9

13

+3

ХОЦЕНКО Виталий Павлович

Омская обл.

12 085

90 416,4

14

-4

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

12 375

88 033,2

15

+9

ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич

Ростовская обл.

10 408

87 527,8

16

+12

ТРАВНИКОВ Андрей Александрович

Новосибирская обл.

7 624

80 158,4

17

+4

НИКИТИН Глеб Сергеевич

Нижегородская обл.

10 766

79 863,5

18

-9

ХАБИРОВ Радий Фаритович

Башкортостан

9 630

79 166,4

19

+3

МООР Александр Викторович

Тюменская обл.

7 308

77 705,7

20

-9

САЛЬДО Владимир Васильевич

Херсонская обл.

4 222

66 918,0

21

+9

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич

Ленинградская обл.

6 844

64 671,1

22

+5

АЗАРОВ Дмитрий Игоревич

Самарская обл.

7 836

64 221,4

23

+3

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Псковская обл.

7 076

59 994,7

24

-10

АКСЕНОВ Сергей Валерьевич

Крым

6 843

57 411,5

25

+21

КОТЮКОВ Михаил Михайлович

Красноярский край

6 743

56 409,9

26

-1

АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич

Ямало-Ненецкий АО

4 699

54 648,6

27

-4

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

13 421

53 443,6

28

-10

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

11 910

52 170,1

29

+4

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

7 156

51 982,3

30

+1

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

8 220

51 573,5

31

+1

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

Свердловская обл.

9 292

48 956,0

32

+8

ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич

Кемеровская обл.

9 088

48 420,6

33

-4

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

Челябинская обл.

6 820

47 307,6

34

+5

ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич

Сахалинская обл.

4 685

46 968,1

35

+8

ОРЛОВ Василий Александрович

Амурская область

4 629

45 576,4

36

+2

ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович

Хабаровский край

6 119

43 625,8

37

+13

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

5 233

43 212,4

38

-4

КОБЗЕВ Игорь Иванович

Иркутская обл.

9 016

42 412,6

39

+14

КОМАРОВА Наталья Владимировна

Ханты-Мансийский АО

4 962

41 019,5

40

-4

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

5 022

40 519,4

41

+1

ПАСЕЧНИК Леонид Иванович

ЛНР

3 548

39 050,8

42

+7

БУСАРГИН Роман Викторович

Саратовская обл.

8 954

38 826,8

43

-8

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

9 278

35 814,3

44

+29

КОНОВАЛОВ Валентин Олегович

Хакасия

5 171

35 450,8

45

0

ТОМЕНКО Виктор Петрович

Алтайский край

5 807

35 296,4

46

+5

СОЛОДОВ Владимир Викторович

Камчатский край

3 920

33 160,8

47

0

ПАСЛЕР Денис Владимирович

Оренбургская обл.

4 033

33 139,6

48

-35

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

4 775

32 956,7

49

-1

МАХОНИН Дмитрий Николаевич

Пермский край

5 150

32 522,7

50

+9

ЧИБИС Андрей Владимирович

Мурманская обл.

5 424

32 240,6

51

-14

РУССКИХ Алексей Юрьевич

Ульяновская обл.

5 110

30 900,0

52

+11

АЛИХАНОВ Антон Андреевич

Калиниградская обл.

3 877

29 895,5

53

+4

ЗДУНОВ Артем Алексеевич

Мордовия

3 027

29 206,8

54

+8

НИКИТИН Андрей Сергеевич

Новгородская обл.

2 984

28 540,4

55

-3

БОЧАРОВ Андрей Иванович

Волгоградская обл.

6 949

28 126,8

56

0

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

4 233

27 966,8

57

-3

БАБУШКИН Игорь Юрьевич

Астраханская область

3 857

27 554,2

58

+16

АНОХИН Василий Николаевич

Смоленская обл.

3 749

26 774,2

59

+12

БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович

Удмуртия

3 560

26 521,1

60

+23

НОСОВ Сергей Константинович

Магаданская обл.

2 683

26 204,4

61

-54

МЕЛИКОВ Сергей Алимович

Дагестан

7 405

26 175,3

62

-21

ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич

Бурятия

4 156

23 451,5

63

+12

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

4 068

23 268,7

64

-6

МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович

Пензенская обл.

5 230

23 267,2

65

-1

СОКОЛОВ Александр Валентинович

Кировская обл.

5 235

22 894,3

66

-11

МАЛКОВ Павел Викторович

Рязанская обл.

3 508

21 617,2

67

-7

ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович

Карелия

2 817

20 241,5

68

-24

ОСИПОВ Александр Михайлович

Забайкальский край

3 077

19 372,8

69

-8

КУВШИННИКОВ Олег Александрович

Вологодская обл.

2 943

18 680,0

70

+12

КУЗНЕЦОВ Владислав Гариевич

Чукотский АО

1 850

17 058,6

71

-2

ШУМКОВ Вадим Михайлович

Курганская обл.

2 414

17 033,3

72

-5

УЙБА Владимир Викторович

Коми

2 918

16 093,2

73

-8

ЕГОРОВ Максим Борисович

Тамбовская обл.

4 367

16 011,8

74

-2

НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич

Чувашия

5 148

15 199,6

75

-9

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

3 577

15 012,3

76

-6

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич

Архангельская обл.

4 146

14 602,0

77

+10

ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович

Тыва

1 641

13 721,4

78

-1

МЕНЯЙЛО Сергей Иванович

Северная Осетия – Алания

1 757

11 288,3

79

0

МАЗУР Владимир Владимирович

Томская обл.

1 992

9 379,6

80

+5

ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович

Еврейская автономная обл.

1 441

9 038,2

81

0

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

3 155

8 553,0

82

-6

КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич

Адыгея

1 631

7 790,7

83

-15

КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович

Ингушетия

2 174

7 453,2

84

-6

ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович

Марий Эл

1 701

7 103,0

85

-5

ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич

Карачаево-Черкесия

1 697

6 690,0

86

0

ХАСИКОВ Бату Сергеевич

Калмыкия

1 324

6 163,1

87

-3

КОКОВ Казбек Валерьевич

Кабардино-Балкария

1 452

5 143,3

88

+1

ХОРОХОРДИН Олег Леонидович

Республика Алтай

972

5 012,5

89

-1

БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич

Ненецкий АО

842

3 805,0



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