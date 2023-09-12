Медиарейтинг губернаторов за август

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за август 2023 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.

В августе 2023 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге Пере- мещение за месяц Персоны Регион Кол-во сообщений Медиа Индекс 1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 112 289 898 319,7 2 0 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 74 267 524 710,0 3 0 ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович Белгородская обл. 18 275 237 759,4 4 1 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 12 221 134 006,1 5 -1 СТАРОВОЙТ Роман Владимирович Курская обл. 9 782 117 154,4 6 7 ШАПША Владислав Валерьевич Калужская обл. 9 209 94 615,6 7 -1 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 14 898 80 376,1 8 0 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 7 657 48 937,8 9 0 АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 8 899 39 150,3 10 -3 ГУСЕВ Александр Викторович Воронежская обл. 5 015 38 474,2 11 0 КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 5 208 28 252,4 12 0 МАЛКОВ Павел Викторович Рязанская обл. 4 425 24 630,4 13 -3 ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич Ярославская обл. 4 648 24 517,0 14 0 ЕГОРОВ Максим Борисович Тамбовская обл. 4 218 16 934,0 15 0 АВДЕЕВ Александр Александрович Владимирская обл. 3 479 16 783,0 16 0 АНОХИН Василий Николаевич Смоленская обл. 2 610 13 107,1 17 1 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 3 379 11 531,2 18 -1 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 3 065 6 975,0

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько беспилотных летательных аппаратов были сбиты системами противовоздушной обороны при попытке проникновения в столицу, однако один из них достиг Москва-Сити, что привело к повреждению фасада одной из башен на 21-м этаже. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин по видеосвязи на площадке Московского урбанистического форума запустили пассажирское движение по линии МЦД-3, связавшей московский Зеленоград и подмосковный город Раменское. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин на деловой сессии Московского урбанистического форума в “Зарядье” представил основные направления развития столицы. Помимо этого, сообщалось, что Сергей Собянин встретился со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе на Покровке и поделился планом развития города.

Мэр Москвы Сергей Собянин и Минобороны России сообщили в своих Тelegram-каналах, что силами ПВО в небе над Калужской и Московской областями уничтожены два беспилотника (БПЛА), летящих в направлении Москвы. Также СМИ сообщали, что новый фармзавод, который запустили в Зеленограде зампредседателя правительства РФ, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин, будет выпускать 26 жизненно важных препаратов, многие из которых прежде не производились в нашей стране. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды.

Глава Московской области Андрей Воробьев посетил место происшествия в Сергиевом Посаде. По данным губернатора области Андрея Воробьева, взрыв на заводе в Сергиевом Посаде произошел на складе пиротехники, который арендовала частная компания. Глава региона Андрей Воробьев сообщил, что всем пострадавшим при взрыве окажут необходимую помощь. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что по 2 млн рублей выплатят семьям погибших при взрыве в Сергиевом Посаде. Глава Подмосковья Андрей Воробьев также подчеркнул, что власти окажут всю необходимую помощь тем, у кого при взрыве пострадало имущество. Также СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в запуске движения по МЦД-3 “Зеленоград – Раменское”. Помимо этого, сообщалось, что президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Подмосковья Андреем Воробьевым.

Два беспилотника были перехвачены ПВО на территории Подмосковья в Одинцовском округе и в Красногорске, пострадавших среди жителей нет, сообщил в своем Тelegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Украинские военные обстреляли село Лавы Валуйского городского округа в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Телеграм-канале. Пять квартир и шестнадцать автомобилей повреждено в Белгороде в результате взрыва, причиной которого мог стать беспилотник, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле кассетными боеприпасами поселка Уразово со стороны ВС Украины. Помимо этого, СМИ сообщали, что добровольцам территориальной самообороны в Белгородской области выдали автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ, на церемонии вручения представителям теробороны присутствовал губернатор Вячеслав Гладков.

Самое заметное перемещение в рейтинге у губернатора Калужской области Владислава Шапши (+7).

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) при попытке пролета через Калужскую область, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале. В результате никто не пострадал, разрушений на земле также удалось избежать, рассказал Владислав Шапша.

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