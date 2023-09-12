Медиарейтинг губернаторов за август
«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за август 2023 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.
В августе 2023 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Главы регионов Центрального ФО:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во сообщений
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
112 289
|
898 319,7
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
74 267
|
524 710,0
|
3
|
0
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
18 275
|
237 759,4
|
4
|
1
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
12 221
|
134 006,1
|
5
|
-1
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
9 782
|
117 154,4
|
6
|
7
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
9 209
|
94 615,6
|
7
|
-1
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
14 898
|
80 376,1
|
8
|
0
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
7 657
|
48 937,8
|
9
|
0
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
8 899
|
39 150,3
|
10
|
-3
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
5 015
|
38 474,2
|
11
|
0
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
5 208
|
28 252,4
|
12
|
0
|
МАЛКОВ Павел Викторович
|
Рязанская обл.
|
4 425
|
24 630,4
|
13
|
-3
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
4 648
|
24 517,0
|
14
|
0
|
ЕГОРОВ Максим Борисович
|
Тамбовская обл.
|
4 218
|
16 934,0
|
15
|
0
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
3 479
|
16 783,0
|
16
|
0
|
АНОХИН Василий Николаевич
|
Смоленская обл.
|
2 610
|
13 107,1
|
17
|
1
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
3 379
|
11 531,2
|
18
|
-1
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
3 065
|
6 975,0
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько беспилотных летательных аппаратов были сбиты системами противовоздушной обороны при попытке проникновения в столицу, однако один из них достиг Москва-Сити, что привело к повреждению фасада одной из башен на 21-м этаже. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин по видеосвязи на площадке Московского урбанистического форума запустили пассажирское движение по линии МЦД-3, связавшей московский Зеленоград и подмосковный город Раменское. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин на деловой сессии Московского урбанистического форума в “Зарядье” представил основные направления развития столицы. Помимо этого, сообщалось, что Сергей Собянин встретился со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе на Покровке и поделился планом развития города.
Мэр Москвы Сергей Собянин и Минобороны России сообщили в своих Тelegram-каналах, что силами ПВО в небе над Калужской и Московской областями уничтожены два беспилотника (БПЛА), летящих в направлении Москвы. Также СМИ сообщали, что новый фармзавод, который запустили в Зеленограде зампредседателя правительства РФ, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин, будет выпускать 26 жизненно важных препаратов, многие из которых прежде не производились в нашей стране. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды.
Глава Московской области Андрей Воробьев посетил место происшествия в Сергиевом Посаде. По данным губернатора области Андрея Воробьева, взрыв на заводе в Сергиевом Посаде произошел на складе пиротехники, который арендовала частная компания. Глава региона Андрей Воробьев сообщил, что всем пострадавшим при взрыве окажут необходимую помощь. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что по 2 млн рублей выплатят семьям погибших при взрыве в Сергиевом Посаде. Глава Подмосковья Андрей Воробьев также подчеркнул, что власти окажут всю необходимую помощь тем, у кого при взрыве пострадало имущество. Также СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в запуске движения по МЦД-3 “Зеленоград – Раменское”. Помимо этого, сообщалось, что президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Подмосковья Андреем Воробьевым.
Два беспилотника были перехвачены ПВО на территории Подмосковья в Одинцовском округе и в Красногорске, пострадавших среди жителей нет, сообщил в своем Тelegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Украинские военные обстреляли село Лавы Валуйского городского округа в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Телеграм-канале. Пять квартир и шестнадцать автомобилей повреждено в Белгороде в результате взрыва, причиной которого мог стать беспилотник, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле кассетными боеприпасами поселка Уразово со стороны ВС Украины. Помимо этого, СМИ сообщали, что добровольцам территориальной самообороны в Белгородской области выдали автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ, на церемонии вручения представителям теробороны присутствовал губернатор Вячеслав Гладков.
Самое заметное перемещение в рейтинге у губернатора Калужской области Владислава Шапши (+7).
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) при попытке пролета через Калужскую область, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале. В результате никто не пострадал, разрушений на земле также удалось избежать, рассказал Владислав Шапша.
Главы регионов РФ:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во сообщений
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
112 289
|
898 319,7
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
74 267
|
524 710,0
|
3
|
1
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
18 275
|
237 759,4
|
4
|
1
|
ПУШИЛИН Денис Владимирович
|
ДНР
|
13 735
|
206 211,9
|
5
|
8
|
БАЛИЦКИЙ Евгений Витальевич
|
Запорожская обл.
|
8 678
|
153 306,2
|
6
|
15
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
12 221
|
134 006,1
|
7
|
21
|
МЕЛИКОВ Сергей Алимович
|
Дагестан
|
12 827
|
120 986,3
|
8
|
6
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
9 782
|
117 154,4
|
9
|
2
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
12 863
|
116 838,6
|
10
|
-4
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
9 796
|
108 424,8
|
11
|
-3
|
САЛЬДО Владимир Васильевич
|
Херсонская обл.
|
6 278
|
98 497,3
|
12
|
0
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
11 408
|
96 232,4
|
13
|
46
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
9 209
|
94 615,6
|
14
|
-11
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
9 214
|
93 760,2
|
15
|
15
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
Приморский край
|
11 302
|
90 675,6
|
16
|
-1
|
ХОЦЕНКО Виталий Павлович
|
Омская обл.
|
12 356
|
84 803,5
|
17
|
0
|
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Республика Саха
|
12 871
|
84 130,1
|
18
|
9
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
14 898
|
80 376,1
|
19
|
1
|
РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович
|
Севастополь
|
8 560
|
78 151,3
|
20
|
-11
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
8 318
|
76 605,1
|
21
|
-5
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская обл.
|
11 654
|
74 795,6
|
22
|
-3
|
МООР Александр Викторович
|
Тюменская обл.
|
7 270
|
70 669,1
|
23
|
3
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
13 814
|
66 010,3
|
24
|
-17
|
ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич
|
Ростовская обл.
|
8 610
|
65 846,1
|
25
|
17
|
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|
Ямало-Ненецкий АО
|
5 686
|
63 576,7
|
26
|
15
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская обл.
|
6 168
|
61 086,7
|
27
|
-5
|
АЗАРОВ Дмитрий Игоревич
|
Самарская обл.
|
8 358
|
61 008,5
|
28
|
-5
|
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|
Новосибирская обл.
|
7 420
|
60 716,4
|
29
|
-5
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
7 905
|
59 573,1
|
30
|
1
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
5 916
|
53 405,6
|
31
|
-21
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
7 982
|
50 867,7
|
32
|
-14
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
9 882
|
50 717,5
|
33
|
0
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
7 657
|
48 937,8
|
34
|
-9
|
КОБЗЕВ Игорь Иванович
|
Иркутская обл.
|
9 094
|
43 028,8
|
35
|
5
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
8 899
|
39 150,3
|
36
|
-7
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
5 015
|
38 474,2
|
37
|
6
|
РУССКИХ Алексей Юрьевич
|
Ульяновская обл.
|
6 020
|
38 058,5
|
38
|
7
|
ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович
|
Хабаровский край
|
5 367
|
38 035,6
|
39
|
10
|
ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|
Сахалинская обл.
|
4 489
|
37 841,1
|
40
|
-5
|
ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|
Кемеровская обл.
|
9 163
|
37 840,6
|
41
|
15
|
ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич
|
Бурятия
|
4 601
|
35 883,6
|
42
|
22
|
ПАСЕЧНИК Леонид Иванович
|
ЛНР
|
3 177
|
35 866,1
|
43
|
5
|
ОРЛОВ Василий Александрович
|
Амурская область
|
4 101
|
35 139,6
|
44
|
14
|
ОСИПОВ Александр Михайлович
|
Забайкальский край
|
3 961
|
34 712,5
|
45
|
-7
|
ТОМЕНКО Виктор Петрович
|
Алтайский край
|
6 224
|
33 761,8
|
46
|
-9
|
КОТЮКОВ Михаил Михайлович
|
Красноярский край
|
5 298
|
33 626,6
|
47
|
-8
|
ПАСЛЕР Денис Владимирович
|
Оренбургская обл.
|
3 861
|
31 649,8
|
48
|
5
|
МАХОНИН Дмитрий Николаевич
|
Пермский край
|
5 266
|
29 265,0
|
49
|
-17
|
БУСАРГИН Роман Викторович
|
Саратовская обл.
|
6 891
|
28 746,8
|
50
|
5
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
5 208
|
28 252,4
|
51
|
18
|
СОЛОДОВ Владимир Викторович
|
Камчатский край
|
3 788
|
25 939,1
|
52
|
-6
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
6 688
|
25 753,9
|
53
|
-19
|
КОМАРОВА Наталья Владимировна
|
Ханты-Мансийский АО
|
3 186
|
25 158,4
|
54
|
-2
|
БАБУШКИН Игорь Юрьевич
|
Астраханская область
|
3 898
|
24 881,4
|
55
|
2
|
МАЛКОВ Павел Викторович
|
Рязанская обл.
|
4 425
|
24 630,4
|
56
|
-2
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
4 648
|
24 517,0
|
57
|
11
|
ЗДУНОВ Артем Алексеевич
|
Мордовия
|
3 112
|
24 166,0
|
58
|
-8
|
МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович
|
Пензенская обл.
|
5 103
|
21 587,1
|
59
|
-23
|
ЧИБИС Андрей Владимирович
|
Мурманская обл.
|
3 758
|
20 793,5
|
60
|
-9
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
2 935
|
20 790,1
|
61
|
10
|
КУВШИННИКОВ Олег Александрович
|
Вологодская обл.
|
3 331
|
20 567,8
|
62
|
10
|
НИКИТИН Андрей Сергеевич
|
Новгородская обл.
|
2 775
|
19 644,4
|
63
|
-3
|
АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|
Калиниградская обл.
|
2 823
|
17 745,3
|
64
|
-17
|
СОКОЛОВ Александр Валентинович
|
Кировская обл.
|
4 850
|
17 532,5
|
65
|
-4
|
ЕГОРОВ Максим Борисович
|
Тамбовская обл.
|
4 218
|
16 934,0
|
66
|
4
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
3 479
|
16 783,0
|
67
|
0
|
УЙБА Владимир Викторович
|
Коми
|
3 296
|
16 405,1
|
68
|
5
|
КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович
|
Ингушетия
|
2 457
|
16 294,2
|
69
|
-6
|
ШУМКОВ Вадим Михайлович
|
Курганская обл.
|
2 791
|
16 078,0
|
70
|
-5
|
ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич
|
Архангельская обл.
|
5 637
|
16 029,2
|
71
|
-27
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
2 893
|
15 352,0
|
72
|
-10
|
НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич
|
Чувашия
|
4 950
|
15 283,2
|
73
|
5
|
КОНОВАЛОВ Валентин Олегович
|
Хакасия
|
3 793
|
13 199,7
|
74
|
1
|
АНОХИН Василий Николаевич
|
Смоленская обл.
|
2 610
|
13 107,1
|
75
|
4
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
3 379
|
11 531,2
|
76
|
-2
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
1 871
|
10 597,5
|
77
|
3
|
МЕНЯЙЛО Сергей Иванович
|
Северная Осетия – Алания
|
1 698
|
9 980,5
|
78
|
-12
|
ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович
|
Марий Эл
|
1 708
|
9 046,6
|
79
|
-3
|
МАЗУР Владимир Владимирович
|
Томская обл.
|
1 989
|
8 592,3
|
80
|
2
|
ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич
|
Карачаево-Черкесия
|
1 864
|
7 220,1
|
81
|
-4
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
3 065
|
6 975,0
|
82
|
5
|
КУЗНЕЦОВ Владислав Гариевич
|
Чукотский АО
|
1 110
|
6 922,4
|
83
|
1
|
НОСОВ Сергей Константинович
|
Магаданская обл.
|
1 455
|
6 903,2
|
84
|
-1
|
КОКОВ Казбек Валерьевич
|
Кабардино-Балкария
|
1 373
|
6 749,1
|
85
|
-4
|
ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович
|
Еврейская автономная обл.
|
1 296
|
6 625,2
|
86
|
3
|
ХАСИКОВ Бату Сергеевич
|
Калмыкия
|
1 301
|
5 706,5
|
87
|
1
|
ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович
|
Тыва
|
907
|
3 995,5
|
88
|
-2
|
БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич
|
Ненецкий АО
|
876
|
3 807,1
|
89
|
-4
|
ХОРОХОРДИН Олег Леонидович
|
Республика Алтай
|
955
|
3 282,5
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