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Медиарейтинг губернаторов за август

12.09.2023, 16:16, Детали
Теги: , ,

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за август 2023 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.

В августе 2023 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге

Пере- мещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

112 289

898 319,7

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

74 267

524 710,0

3

0

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

18 275

237 759,4

4

1

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

12 221

134 006,1

5

-1

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

9 782

117 154,4

6

7

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

9 209

94 615,6

7

-1

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

14 898

80 376,1

8

0

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

7 657

48 937,8

9

0

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

8 899

39 150,3

10

-3

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

5 015

38 474,2

11

0

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

5 208

28 252,4

12

0

МАЛКОВ Павел Викторович

Рязанская обл.

4 425

24 630,4

13

-3

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

4 648

24 517,0

14

0

ЕГОРОВ Максим Борисович

Тамбовская обл.

4 218

16 934,0

15

0

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

3 479

16 783,0

16

0

АНОХИН Василий Николаевич

Смоленская обл.

2 610

13 107,1

17

1

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

3 379

11 531,2

18

-1

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

3 065

6 975,0

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько беспилотных летательных аппаратов были сбиты системами противовоздушной обороны при попытке проникновения в столицу, однако один из них достиг Москва-Сити, что привело к повреждению фасада одной из башен на 21-м этаже. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин по видеосвязи на площадке Московского урбанистического форума запустили пассажирское движение по линии МЦД-3, связавшей московский Зеленоград и подмосковный город Раменское. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин на деловой сессии Московского урбанистического форума в “Зарядье” представил основные направления развития столицы. Помимо этого, сообщалось, что Сергей Собянин встретился со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе на Покровке и поделился планом развития города.
Мэр Москвы Сергей Собянин и Минобороны России сообщили в своих Тelegram-каналах, что силами ПВО в небе над Калужской и Московской областями уничтожены два беспилотника (БПЛА), летящих в направлении Москвы. Также СМИ сообщали, что новый фармзавод, который запустили в Зеленограде зампредседателя правительства РФ, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин, будет выпускать 26 жизненно важных препаратов, многие из которых прежде не производились в нашей стране. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды.

Глава Московской области Андрей Воробьев посетил место происшествия в Сергиевом Посаде. По данным губернатора области Андрея Воробьева, взрыв на заводе в Сергиевом Посаде произошел на складе пиротехники, который арендовала частная компания. Глава региона Андрей Воробьев сообщил, что всем пострадавшим при взрыве окажут необходимую помощь. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что по 2 млн рублей выплатят семьям погибших при взрыве в Сергиевом Посаде. Глава Подмосковья Андрей Воробьев также подчеркнул, что власти окажут всю необходимую помощь тем, у кого при взрыве пострадало имущество. Также СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в запуске движения по МЦД-3 “Зеленоград – Раменское”. Помимо этого, сообщалось, что президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Подмосковья Андреем Воробьевым.
Два беспилотника были перехвачены ПВО на территории Подмосковья в Одинцовском округе и в Красногорске, пострадавших среди жителей нет, сообщил в своем Тelegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Украинские военные обстреляли село Лавы Валуйского городского округа в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Телеграм-канале. Пять квартир и шестнадцать автомобилей повреждено в Белгороде в результате взрыва, причиной которого мог стать беспилотник, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле кассетными боеприпасами поселка Уразово со стороны ВС Украины. Помимо этого, СМИ сообщали, что добровольцам территориальной самообороны в Белгородской области выдали автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ, на церемонии вручения представителям теробороны присутствовал губернатор Вячеслав Гладков.

Самое заметное перемещение в рейтинге у губернатора Калужской области Владислава Шапши (+7).
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) при попытке пролета через Калужскую область, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале. В результате никто не пострадал, разрушений на земле также удалось избежать, рассказал Владислав Шапша.

Главы регионов РФ:

Место в рейтинге

Пере- мещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

112 289

898 319,7

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

74 267

524 710,0

3

1

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

18 275

237 759,4

4

1

ПУШИЛИН Денис Владимирович

ДНР

13 735

206 211,9

5

8

БАЛИЦКИЙ Евгений Витальевич

Запорожская обл.

8 678

153 306,2

6

15

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

12 221

134 006,1

7

21

МЕЛИКОВ Сергей Алимович

Дагестан

12 827

120 986,3

8

6

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

9 782

117 154,4

9

2

ХАБИРОВ Радий Фаритович

Башкортостан

12 863

116 838,6

10

-4

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

9 796

108 424,8

11

-3

САЛЬДО Владимир Васильевич

Херсонская обл.

6 278

98 497,3

12

0

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

Татарстан

11 408

96 232,4

13

46

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

9 209

94 615,6

14

-11

АКСЕНОВ Сергей Валерьевич

Крым

9 214

93 760,2

15

15

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич

Приморский край

11 302

90 675,6

16

-1

ХОЦЕНКО Виталий Павлович

Омская обл.

12 356

84 803,5

17

0

НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич

Республика Саха

12 871

84 130,1

18

9

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

14 898

80 376,1

19

1

РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович

Севастополь

8 560

78 151,3

20

-11

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург

8 318

76 605,1

21

-5

НИКИТИН Глеб Сергеевич

Нижегородская обл.

11 654

74 795,6

22

-3

МООР Александр Викторович

Тюменская обл.

7 270

70 669,1

23

3

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

13 814

66 010,3

24

-17

ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич

Ростовская обл.

8 610

65 846,1

25

17

АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич

Ямало-Ненецкий АО

5 686

63 576,7

26

15

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Псковская обл.

6 168

61 086,7

27

-5

АЗАРОВ Дмитрий Игоревич

Самарская обл.

8 358

61 008,5

28

-5

ТРАВНИКОВ Андрей Александрович

Новосибирская обл.

7 420

60 716,4

29

-5

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

Челябинская обл.

7 905

59 573,1

30

1

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич

Ленинградская обл.

5 916

53 405,6

31

-21

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

7 982

50 867,7

32

-14

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

Свердловская обл.

9 882

50 717,5

33

0

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

7 657

48 937,8

34

-9

КОБЗЕВ Игорь Иванович

Иркутская обл.

9 094

43 028,8

35

5

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

8 899

39 150,3

36

-7

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

5 015

38 474,2

37

6

РУССКИХ Алексей Юрьевич

Ульяновская обл.

6 020

38 058,5

38

7

ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович

Хабаровский край

5 367

38 035,6

39

10

ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич

Сахалинская обл.

4 489

37 841,1

40

-5

ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич

Кемеровская обл.

9 163

37 840,6

41

15

ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич

Бурятия

4 601

35 883,6

42

22

ПАСЕЧНИК Леонид Иванович

ЛНР

3 177

35 866,1

43

5

ОРЛОВ Василий Александрович

Амурская область

4 101

35 139,6

44

14

ОСИПОВ Александр Михайлович

Забайкальский край

3 961

34 712,5

45

-7

ТОМЕНКО Виктор Петрович

Алтайский край

6 224

33 761,8

46

-9

КОТЮКОВ Михаил Михайлович

Красноярский край

5 298

33 626,6

47

-8

ПАСЛЕР Денис Владимирович

Оренбургская обл.

3 861

31 649,8

48

5

МАХОНИН Дмитрий Николаевич

Пермский край

5 266

29 265,0

49

-17

БУСАРГИН Роман Викторович

Саратовская обл.

6 891

28 746,8

50

5

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

5 208

28 252,4

51

18

СОЛОДОВ Владимир Викторович

Камчатский край

3 788

25 939,1

52

-6

БОЧАРОВ Андрей Иванович

Волгоградская обл.

6 688

25 753,9

53

-19

КОМАРОВА Наталья Владимировна

Ханты-Мансийский АО

3 186

25 158,4

54

-2

БАБУШКИН Игорь Юрьевич

Астраханская область

3 898

24 881,4

55

2

МАЛКОВ Павел Викторович

Рязанская обл.

4 425

24 630,4

56

-2

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

4 648

24 517,0

57

11

ЗДУНОВ Артем Алексеевич

Мордовия

3 112

24 166,0

58

-8

МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович

Пензенская обл.

5 103

21 587,1

59

-23

ЧИБИС Андрей Владимирович

Мурманская обл.

3 758

20 793,5

60

-9

ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович

Карелия

2 935

20 790,1

61

10

КУВШИННИКОВ Олег Александрович

Вологодская обл.

3 331

20 567,8

62

10

НИКИТИН Андрей Сергеевич

Новгородская обл.

2 775

19 644,4

63

-3

АЛИХАНОВ Антон Андреевич

Калиниградская обл.

2 823

17 745,3

64

-17

СОКОЛОВ Александр Валентинович

Кировская обл.

4 850

17 532,5

65

-4

ЕГОРОВ Максим Борисович

Тамбовская обл.

4 218

16 934,0

66

4

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

3 479

16 783,0

67

0

УЙБА Владимир Викторович

Коми

3 296

16 405,1

68

5

КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович

Ингушетия

2 457

16 294,2

69

-6

ШУМКОВ Вадим Михайлович

Курганская обл.

2 791

16 078,0

70

-5

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич

Архангельская обл.

5 637

16 029,2

71

-27

БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович

Удмуртия

2 893

15 352,0

72

-10

НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич

Чувашия

4 950

15 283,2

73

5

КОНОВАЛОВ Валентин Олегович

Хакасия

3 793

13 199,7

74

1

АНОХИН Василий Николаевич

Смоленская обл.

2 610

13 107,1

75

4

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

3 379

11 531,2

76

-2

КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич

Адыгея

1 871

10 597,5

77

3

МЕНЯЙЛО Сергей Иванович

Северная Осетия – Алания

1 698

9 980,5

78

-12

ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович

Марий Эл

1 708

9 046,6

79

-3

МАЗУР Владимир Владимирович

Томская обл.

1 989

8 592,3

80

2

ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич

Карачаево-Черкесия

1 864

7 220,1

81

-4

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

3 065

6 975,0

82

5

КУЗНЕЦОВ Владислав Гариевич

Чукотский АО

1 110

6 922,4

83

1

НОСОВ Сергей Константинович

Магаданская обл.

1 455

6 903,2

84

-1

КОКОВ Казбек Валерьевич

Кабардино-Балкария

1 373

6 749,1

85

-4

ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович

Еврейская автономная обл.

1 296

6 625,2

86

3

ХАСИКОВ Бату Сергеевич

Калмыкия

1 301

5 706,5

87

1

ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович

Тыва

907

3 995,5

88

-2

БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич

Ненецкий АО

876

3 807,1

89

-4

ХОРОХОРДИН Олег Леонидович

Республика Алтай

955

3 282,5



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