Вторая мировая война. Хронология и потери

Формально Вторая мировая война продолжалась с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года. В ней принимали участие 57 стран. Общая численность населения государств, ввергнутых в войну, превышала 1,7 млрд человек. Общие потери, по разным оценкам, составляют от 50 до 80 млн погибших с учетом и военных, и гражданского населения.

За шесть лет войны выделяется 5 театров военных действий:

– Западноевропейский: Западная Германия, Дания, Норвегия, Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Франция, Великобритания (авиабомбардировки).

– Восточноевропейский: СССР (западная часть), Польша, Финляндия, Северная Норвегия, Чехословакия, Румыния, Венгрия, Болгария, Югославия, Австрия (восточная часть), Восточная Германия.

– Средиземноморский: Югославия, Греция, Албания, Италия, средиземноморские острова (Мальта, Кипр и пр.), Египет, Ливия, Французская Северная Африка, Сирия, Ливан, Ирак, Иран.

– Африканский: Эфиопия, Итальянское Сомали, Британское Сомали, Кения, Судан, Французская Западная Африка, Французская Экваториальная Африка, Мадагаскар.

– Тихоокеанский: Китай, Япония (Корея, Южный Сахалин, Курильские острова), СССР (Дальний Восток), Алеутские острова, Монголия, Гонконг, Французский Индокитай, Бирма, Андаманские острова, Малайя, Сингапур, Саравак, Голландская Ост-Индия, Сабах, Бруней, Новая Гвинея, Папуа, Соломоновы Острова, Филиппины, Гавайские острова, Гуам, Уэйк, Мидуэй, Марианские острова, Каролинские острова, Маршалловы острова, Острова Гилберта.

Хронология событий:

– 18 сентября 1931 года. Нападение Японии на Маньчжурию.

– 2 октября 1935 – май 1936 года. Вторжение фашистской Италии в Эфиопию, ее завоевание и аннексия.

– 25 октября – 1 ноября 1936 года. 25 октября нацистская Германия и фашистская Италия заключили договор о сотрудничестве. 1 ноября было объявлено о создании «Оси Рим-Берлин».

– 25 ноября 1936 года нацистская Германия и империалистическая Япония заключили Антикоминтерновский пакт. Он был направлен против СССР и международного коммунистического движения.

– 7 июля 1937 года Япония вторглась в Китай.

– 26 ноября 1937 года Италия присоединилась к Антикоминтерновскому пакту Германии и Японии.

– 11-13 марта 1938 года. Германия присоединила Австрию (аншлюс).

– 9 сентября 1938 года Германия, Италия, Великобритания и Франция подписали Мюнхенское соглашение, обязывающее Чехословацкую республику уступить нацистской Германии Судетскую область (где находились ключевые чехословацкие оборонительные сооружения).

– 14-15 марта 1939 года. Под давлением Германии словаки объявили о своей независимости и создали Словацкую республику. Немцы нарушили Мюнхенское соглашение, оккупировав остатки чешских земель и создали Протекторат Богемии и Моравии.

– 31 марта 1939 года Франция и Великобритания предоставили гарантии неприкосновенности границ Польского государства.

– 7-15 апреля 1939 года. Нападение фашистской Италии на Албанию, ее аннексия.

– 23 августа 1939 года нацистская Германия и Советский Союз подписали пакт Молотова-Риббентропа о ненападении и секретный протокол к нему, по которому Восточная Европа разделялась на сферы влияния.

– 1 сентября 1939 года Германия вторглась в Польшу, началась Вторая мировая война в Европе.

– 3 сентября 1939 года. Выполняя свои обязательства перед Польшей, Великобритания и Франция объявили войну Германии.

– 17 сентября 1939 года. СССР вторгся в Польшу с востока. Польское правительство отправилось в изгнание: сначала через Румынию во Францию, затем в Великобританию.

– 27-29 сентября 1939 года. 27 сентября пала Варшава. Германия и Советский Союз разделяют Польшу между собой.

– 30 ноября 1939 года – 12 марта 1940 года. Советский Союз напал на Финляндию, развязав так называемую Зимнюю войну. Финны запросили перемирие и были вынуждены уступить Советскому Союзу северный берег Ладожского озера. Также они уступили небольшой участок побережья Северного Ледовитого океана.

– 9 апреля – 9 июня 1940 года. Германия вторглась в Данию и Норвегию. Дания капитулировала в день нападения. Норвегия сопротивлялась до 9 июня.

– 10 мая – 22 июня 1940 года. Германия напала на Западную Европу: Францию и нейтральные страны Бенилюкса (Бельгию, Нидерланды и Люксембург). Люксембург был оккупирован 10 мая; Нидерланды капитулировали 14 мая; Бельгия — 28 мая. 22 июня Франция подписала соглашение о перемирии, согласно которому германские войска оккупировали северную часть страны и все атлантическое побережье. В южной части Франции был установлен коллаборационистский режим со столицей в городе Виши.

– 10 июня 1940 года Италия вступила в войну. 21 июня Муссолини вторгся в южную Францию.

– 28 июня 1940 года СССР принудил Румынию уступить восточную область Бессарабии и северную часть Буковины Советской Украине.

– 14 июня – 6 августа 1940 года. 14-18 июня Советский Союз оккупировали страны Балтии (Эстонию, Латвию и Литву). 14-15 июля он устроил в каждом из них коммунистический переворот, а затем, 3-6 августа, присоединил их в качестве советских республик.

– 10 июля – 31 октября 1940 года. Война в воздухе против Англии, известная как Битва за Британию, завершившаяся поражением нацистской Германии выразившемся в отказе от сухопутного вторжения.

– 30 августа 1940 года. Второй Венский арбитраж: Германия и Италия приняли решение разделить спорную Трансильванию между Румынией и Венгрией. Потеря северной Трансильвании привела к тому, что румынский король Кароль II отрекся от престола в пользу своего сына Михая. К власти пришел диктаторский режим генерала Иона Антонеску.

– 13 сентября 1940 года Италия вторглась на находящийся под контролем Британии Египет с территории подконтрольной Ливии.

– 27 сентября 1940 года Германия, Италия и Япония подписали Трехсторонний пакт.

– 28 октября 1940 года Италия вторглась в Грецию с территории Албании.

– Ноябрь 1940 года. К германской коалиции присоединилась Венгрия (20 ноября), Румыния (23 ноября) и Словакия (24 ноября).

– Февраль 1941 года. Германия направила в Северную Африку свой Африканский корпус с целью поддержки нерешительно действующих итальянцев.

– 1 марта 1941 года Болгария присоединилась к «Оси».

– 6 апреля – июнь 1941 года. Германия, Италия, Венгрия и Болгария вторглись в Югославию и разделили ее. 17 апреля капитулировала Югославия. Германия и Болгария вторглись в Грецию, помогая итальянцам. Греция прекратила сопротивление в начале июня 1941 года.

– 10 апреля 1941 года лидеры террористического движения усташей провозгласили так называемое Независимое государство Хорватия. Немедленно признанное Германией и Италией, новое государство включало в себя также Боснию и Герцеговину. Хорватия официально присоединилась к государствам «Оси» 15 июня 1941 года.

– 22 июня – ноябрь 1941 года. Нацистская Германия и ее союзники (за исключением Болгарии) напали на СССР – началась Великая отечественная война. Финляндия, стремясь вернуть потерянные во время Зимней войны территории, присоединилась к «Оси» непосредственно перед вторжением. Немцы быстро захватили прибалтийские государства и уже к сентябрю при поддержке присоединившихся финнов осадили Ленинград (Санкт-Петербург). На центральном фронте германские войска в начале августа заняли Смоленск и к октябрю подошли к Москве. На юге германские и румынские войска в сентябре захватили Киев, а в ноябре — Ростов-на-Дону.

– 1 октября 1941 года США и Советский Союз подписали первый официальный протокол о безвозмездных поставках вооружений и гражданской продукции (ленд-лиз). Всего с июня 1941 по сентябрь 1945 года в СССР было направлено 17,5 млн т различных грузов, доставлено к месту назначения 16,6 млн т (разницу составляют потери при потоплении судов) – в современных ценах стоимость поставок по составила порядка 180 млрд долларов.

– 6 декабря 1941 года предпринятое Советским Союзом контрнаступление заставило гитлеровцев отступить от Москвы.

– 7 декабря 1941 года Япония напала на военно-морскую базу США в Перл-Харбор.

– 8 декабря 1941 года США объявила войну Японии и вступила во Вторую мировую войну. Японские войска высадились на Филиппинах, во французском Индокитае (Вьетнам, Лаос, Камбоджа) и в британском Сингапуре. К апрелю 1942 года японцы оккупировали Филиппины, Индокитай и Сингапур, к маю была взята под контроль Бирма.

– 11-13 декабря 1941 года. Нацистская Германия и ее союзники объявили войну Соединенным Штатам.

– 30 мая 1942 года – май 1945 года. Бомбардировка Кельна британцами. Таким образом военные действия впервые были перенесены на территорию самой Германии. В последующие три года англо-американская авиация почти полностью разрушила крупные города Германии.

– Июнь 1942 года. Военно-морские силы США останавливали продвижение японского флота в центральной части Тихого океана возле островов Мидуэй.

– 28 июня – сентябрь 1942 года. Германия и ее союзники предприняли новое наступление в СССР. Германские войска к середине сентября пробились к Сталинграду (Волгограду) на Волге и вторглись на Кавказ, предварительно захватив Крымский полуостров. В Северной Африке немецкие силы вступили в Египет. Это наивысшая точка военного успеха Германии во Второй мировой войне.

– 7 августа – 9 февраля 1943 года. Союзные войска перешли в первое контрнаступление против японцев: высадка и захват Тулаги, Флориды и Гуадалканала в архипелаге Соломоновых островов.

– 23-24 октября 1942 года. Британская армия нанесла поражение Германии и Италии в битве при Эль-Аламейне (Египет), принудив войска фашистского блока к беспорядочному отступлению через Ливию к восточной границе Туниса.

– 8 ноября 1942 года американские и британские войска высадились в нескольких местах на побережье Алжира и Марокко во французской Северной Африке. Неудачная попытка вишистской французской армии помешать вторжению позволила Союзникам быстро достигнуть западной границы Туниса и привела к тому, что 11 ноября Германия оккупировала южную Францию.

– 23 ноября 1942 года – 2 февраля 1943 года. Контрнаступление Советской армии, прорыв линии фронта венгерских и румынских войск к северо-западу и юго-западу от Сталинграда и окружение в городе германской Шестой армии. Остатки Шестой армии, которой Гитлер запретил отступать или пытаться вырваться из окружения, капитулировали 30 января и 2 февраля 1943 года.

– 13 мая 1943 года войска фашистского блока в Тунисе сдались Союзникам, на этом североафриканская кампания закончилась.

– 5 июля 1943 года германские войска предприняли массированную танковую атаку под советским городом Курском. Советская армия в течение недели отразила атаку, а затем перешла в наступление.

– 10 июля 1943 года американские и британские войска высадились на Сицилии. К середине августа Союзники взяли Сицилию под свой контроль.

– 25 июля 1943 года большой совет итальянской фашистской партии сместил Бенито Муссолини и поручил маршалу Пьетро Бадольо сформировать новое правительство.

– 8 сентября 1943 года правительство Бадольо безоговорочно капитулировало перед Союзниками. Германия немедленно захватила контроль над Римом и северной Италией, установив марионеточный режим во главе с Муссолини, который был освобожден из заключения германским диверсионным отрядом 12 сентября.

– 9 сентября 1943 года союзные войска высадились на побережье Салерно возле Неаполя.

– 6 ноября 1943 года светская армия выгнала нацистов из Киева.

– 22 января 1944 года союзные войска успешно высадились возле Анцио, чуть южнее Рима.

– 19 марта 1944 года, предупреждая намерение Венгрии выйти из коалиции «Оси», Германия оккупировала Венгрию и заставила ее правителя, адмирала Миклоша Хорти, назначить прогерманского премьер-министра.

– 4 июня 1944 года союзные войска освободили Рим. Англо-американские бомбардировщики впервые поразили цели, расположенные в восточной Германии; это продолжалось шесть недель.

– 6 июня 1944 года британские, американские и канадские войска успешно высадились на побережье Нормандии (Франция), открыв Второй фронт против Германии.

– 22 июня 1944 года Советские войска начали массированное наступление в восточной Белоруссии (Беларуси), уничтожив германскую армию группы «Центр», и к 1 августа направились на запад, к реке Висле и Варшаве (центральная Польша).

– 25 июля 1944 года армия Союзников прорвалась с плацдарма в Нормандии и продвинулась на восток по направлению к Парижу.

– 1 августа – 5 октября 1944 года. Армия Крайова (польское антикоммунистическое сопротивление) подняла восстание против германского режима, пытаясь освободить Варшаву до подхода Советских войск. Продвижение советской армии приостановилось на восточном берегу Вислы. 5 октября остатки сражавшейся в Варшаве Армии Крайовы сдались немцам.

– 15 августа 1944 года союзные войска высадились в южной Франции недалеко от Ниццы и быстро продвинулись на северо-восток, к Рейну.

– 20-25 августа 1944 года. Союзные войска достигли Парижа. 25 августа Французская Свободная армия при поддержке Союзных войск вступила в Париж. К сентябрю Союзники достигли германской границы. К декабрю практически вся Франция, большая часть Бельгии и часть южных Нидерландов были освобождены.

– 23 августа 1944 года появление советской армии на реке Прут побуждает румынскую оппозицию свергнуть режим Антонеску. Новое правительство заключило перемирие и незамедлительно перешло на сторону Союзников. Такой поворот румынской политики заставил Болгарию сдаться 8 сентября, а Германию — покинуть территорию Греции, Албании и южной Югославии в октябре.

– 29 августа – 28 октября 1944 года. Подпольные отряды словацкого Сопротивления под руководством Словацкого национального совета, в который вошли как коммунисты, так и антикоммунисты, подняли восстание против германских властей и местного фашистского режима. В конце октября немцы захватили город Банска Бистрица, где находится штаб восставших, и подавили организованное сопротивление.

– 4 сентября 1944 года Финляндия согласилась на перемирие с СССР и вывод немецких войск.

– 15 октября 1944 года венгерская фашистская партия «Скрещенные стрелы» совершила прогерманский государственный переворот, чтобы помешать венгерскому правительству начать переговоры с Советским Союзом о капитуляции.

– 20 октября 1944 года американские войска высадились на Филиппинах.

– 16 декабря 1944 года Германия предприняла на западном фронте последнее успешное контрнаступление, известное как Арденнское сражение, пытаясь отвоевать Бельгию и разделить силы Союзников, размещенные вдоль германской границы. К 1 января 1945 года немцы были вынуждены отступить.

– 12 января 1945 года советская армия предпринимает новое наступление, в январе она освободила Варшаву и Краков. 13 февраля после двухмесячной осады был захвачен Будапешт; в начале апреля красноармейцы выгнали из Венгрии немцев и венгерских коллаборационистов.

– 7 марта 1945 года американские войска пересекли Рейн под Ремагеном.

– 4 апреля 1945 года взятие Братиславы вынудило Словакию капитулировать.

– 13 апреля 1945 года советская армия захватила Вену.

– 16 апреля 1945 года советские войска перешли в решающее наступление, окружив Берлин.

– Апрель 1945 года. Партизанские отряды под руководством лидера югославских коммунистов Иосипа Броз Тито захватили Загреб и свергли режим усташей. Руководители партии усташей бежали в Италию и Австрию.

– 30 апреля 1945 года Гитлер совершил самоубийство.

– 7 мая в Реймсе представитель Германии подписал акт о безоговорочной капитуляции в штабе американского генерала Дуайта Д. Эйзенхауэра, командира сил Союзников в северо-восточной Европе. Капитуляция вступила в силу 8 мая в 23:01 по центральноевропейскому времени.

– 8 мая 1945 года представители Германии подписывают второй очень похожий документ о капитуляции в Берлине. Он также вступил в силу 8 мая в 23:01 по центральноевропейскому времени. По московскому времени акт вступил в силу после полуночи, 9 мая.

– Май 1945 года. Союзные войска захватили Окинаву, последний остров на пути к Японскому архипелагу.

– 6 августа 1945 года Соединенные Штаты сбросили атомную бомбу на Хиросиму.

– 8 августа 1945 года Советский Союз объявил войну Японии и вторгся в Маньчжурию.

– 9 августа 1945 года Соединенные Штаты сбросили атомную бомбу на Нагасаки.

– 2 сентября 1945 года Япония, согласившись на условия безоговорочной капитуляции еще 14 августа 1945 года, официально капитулировала, тем самым поставив точку во Второй мировой войне.

Приблизительные потери сторон:

– Китай. С 1 сентября 1939 г. по 2 сентября 1945 г. в войне против Японии погибли от 3 млн до 3,75 млн военнослужащих и порядка 10 млн человек гражданского населения. Всего за годы войны с Японией (с 1931 по 1945 гг.) потери Китая составили, согласно официальной китайской статистике, более 35 млн военных и гражданских.

– СССР. С 22 июня 1941 г. по 2 сентября 1945 г. погибли порядка 26,6 млн человек. Общие материальные потери – $2 трлн 569 млрд (около 30% всех национальных богатств); военные расходы – $192 млрд в ценах 1945 г. Разрушено 1 710 городов и поселков, 70 тыс. сел и деревень, 32 тыс. промышленных предприятий.

– Польша. С 1 сентября 1939 г. по 8 мая 1945 г. погибли порядка 240 тыс. военнослужащих и около 6 млн гражданских лиц. Территория страны была оккупирована Германией, действовали силы сопротивления.

– Югославия. С 6 апреля 1941 г. по 8 мая 1945 г., по разным данным, погибли от 300 тыс. до 446 тыс. военнослужащих и от 581 тыс. до 1,4 млн гражданских лиц. Страна была оккупирована Германией, действовали отряды сопротивления.

– Франция. С 3 сентября 1939 г. по 8 мая 1945 г. погибли 201 568 военнослужащих и около 400 тыс. гражданских лиц. Страна была оккупирована Германией, действовало движение сопротивления. Материальные потери – 21 млрд долларов США в ценах 1945 г.

– Великобритания. С 3 сентября 1939 г. по 2 сентября 1945 г. погибли 382 600 военнослужащих и 67 100 гражданских лиц. Материальные потери – около 120 млрд долларов США в ценах 1945 г.

– США. С 7 декабря 1941 г. по 2 сентября 1945 г. погибли 407 316 военнослужащих и около 6 тыс. гражданских лиц. Затраты на военные действия – порядка 341 млрд долларов США в ценах 1945 г.

– Греция. С 28 октября 1940 г. по 8 мая 1945 г. погибли около 35 тыс. военнослужащих и от 300 до 600 тыс. гражданских лиц.

– Чехословакия. С 1 сентября 1939 г. по 11 мая 1945 г., по разным оценкам, погибли от 35 тыс. до 46 тыс. военнослужащих и от 294 тыс. до 320 тыс. гражданских лиц. Страна была оккупирована Германией. Добровольческие части сражались в составе вооруженных сил союзников.

– Индия. С 3 сентября 1939 г. по 2 сентября 1945 г. погибли порядка 87 тыс. военнослужащих. Гражданское население прямых потерь не понесло, но ряд исследователей считает прямым следствием войны гибель от 1,5 до 2,5 млн индийцев во время голода 1943 г. (был вызван ростом поставок продовольствия британской армии).

– Канада. С 10 сентября 1939 г. по 2 сентября 1945 г. погибли 42 тыс. военнослужащих и порядка 1 тыс. 600 моряков торгового флота. Материальные потери составили около 45 млрд долларов США в ценах 1945 г.

– Германия. С 1 сентября 1939 г. по 8 мая 1945 г., по разным данным, погибли от 3,2 до 4,7 млн военнослужащих, потери гражданского населения составили от 1,4 млн до 3,6 млн человек. Затраты на военные действия – порядка 272 млрд долларов США в ценах 1945 г.

– Япония. С 7 декабря 1941 г. по 2 сентября 1945 г. погибли 1,27 млн военнослужащих, небоевые потери – 620 тыс., ранены 140 тыс., пропали без вести 85 тыс. человек; потери гражданского населения – 380 тыс. человек. Военные расходы – 56 млрд долларов США в ценах 1945 г.

– Италия. С 10 июня 1940 г. по 8 мая 1945 г., по разным данным, погибли от 150 тыс. до 400 тыс. военнослужащих, пропали без вести 131 тыс. Потери гражданского населения – от 60 тыс. до 152 тыс. человек. Военные расходы – порядка 94 млрд долларов США в ценах 1945 г.

– Венгрия. С 27 июня 1941 г. по 8 мая 1945 г., по разным данным, погибли от 120 тыс. до 200 тыс. военнослужащих. Потери гражданского населения – около 450 тыс. человек.

– Румыния. С 22 июня 1941 г. по 7 мая 1945 г., по разным данным, погибли от 300 тыс. до 520 тыс. военнослужащих и от 200 тыс. до 460 тыс. гражданских лиц. Румыния первоначально была на стороне стран «Оси», но 25 августа 1944 года объявила войну Германии.

– Финляндия. С 26 июня 1941 г. по 7 мая 1945 г. погибли порядка 83 тыс. военнослужащих и около 2 тыс. гражданских лиц. 4 марта 1945 года страна объявила войну Германии.