5 эффективных способов защиты от мошенничества с ИИ

Технология искусственного интеллекта (ИИ) стремительно развивается, а вместе с ней и риск столкнуться с мошенничеством. Киберпреступники уже активно используют ИИ для обмана и достижения своих целей. К примеру, они могут клонировать голос родственника, чтобы убедить жертву перевести деньги.

Чтобы не стать жертвой мошенничества с ИИ, продолжайте читать и узнайте о пяти способах защитить себя. Приведенные ниже правила применимы и к другим видам онлайн-афер, так что эти советы помогут вам и вашим близким безопасно пользоваться интернетом.

Примеры мошенничества с искусственным интеллектом

Искусственный интеллект повышает опасность кибератак, ведь обнаружить его не так просто. Рассмотрим три проблемы, с которыми вы можете столкнуться.

Фишинг с использованием ИИ

Во время фишинга злоумышленники создают поддельные уведомления или сайты, похожие на официальные, и пытаются выманить конфиденциальные данные пользователей.

Если мошенники при этом используют искусственный интеллект, они создают персонализированные электронные письма и сообщения, которые выглядят крайне убедительно. Они могут имитировать стиль общения реальных лиц или организаций, а потому распознать такие уловки бывает сложно.

Все дело в том, что ИИ использует продвинутые алгоритмы машинного обучения. Они помогают собирать информацию из разных источников и создавать таргетированные тексты, которые снижают бдительность жертв и повышают вероятность кражи.

Мошенничество с инвестициями и применением ИИ

Злоумышленники часто используют жаргон трейдеров и обещают большую прибыль, чтобы заманить в поддельную инвестиционную схему. Они утверждают, что пользуются мощными алгоритмами на основе ИИ, которые могут предсказать колебания рынка. Или притворяются, что у них есть доступ к эксклюзивной платформе для трейдинга с использованием ИИ.

При этом мошенники настаивают, что им нужно перевести полную сумму инвестиций, а через какое-то время ее якобы вернут с процентами. На самом деле проверенного ИИ для инвестиций не существует, а деньги такие «трейдеры» забирают себе.

Кража личных данных с помощью ИИ

В некоторых схемах алгоритмы машинного обучения собирают конфиденциальную информацию пользователей из разных источников. Это позволяет злоумышленникам имитировать поведение своих жертв, создавать поддельные профили от их имени и отправлять фишинговые сообщения для обмана третьих лиц.

Из-за развития ИИ мошенники научились автоматизировать и масштабировать свои атаки, а потому обнаружить и предотвратить кражу личных данных становится все сложнее.

5 способов защитить себя от мошенничества с ИИ

Будьте осторожны с ИИ-сервисами

Если вам позвонят с незнакомого номера, скорее всего, во время разговора вы будете настороже. Сохраняйте эту бдительность и в интернете, особенно если пользуетесь ИИ-сервисами.

Не стоит доверять предложениям, которые звучат слишком выгодно. Мошенники часто подражают настоящим компаниям в области ИИ, чтобы втереться в доверие к жертвам, особенно людям старшего поколения.

Будьте осторожны при передаче персональных данных или доступа к вашим устройствам. Всегда проверяйте надежность ИИ-сервисов с помощью рекомендаций от проверенных источников.

Чтобы не попасться на уловки злоумышленников, лучше оставаться настороже.

Ищите надежные источники и отзывы

Один из верных способов защитить себя от мошенников — это искать надежные источники и отзывы. Это поможет разобраться не только в сфере технологий, но и во многих других областях, даже таких неожиданных, как отзывы на онлайн-казино .

Проверенные источники и обзоры предоставляют ценную информацию, которая поможет принять взвешенные решения. Возможно, вы изучаете программы на основе ИИ или рассматриваете сервисы с ИИ. В любом случае стоит проверить оценки на авторитетных сайтах.

Прочитайте мнения экспертов, анализ индустрии и отзывы других пользователей, а также изучите современные ИИ-тренды и советы по повышению безопасности онлайн. Так вы сможете отделить настоящие решения от поддельных схем.

Знания — сила, особенно в условиях постоянного развития ИИ. Поэтому чем больше вы будете изучать это пространство, тем лучше сможете в нем ориентироваться.

Используйте антивирусы и программы для защиты от вредоносного ПО

Технологии защиты пользователей существуют со времен создания самого интернета. Однако сейчас перед разработчиками стоит непростая задача: обновлять свои продукты с учетом новых возможностей искусственного интеллекта.

Чтобы сохранить свои данные и средства в безопасности, установите на своих устройствах надежные антивирусы и программы для защиты от вредоносного ПО. Кроме того, стоит регулярно обновлять инструменты безопасности — так они смогут своевременно обнаружить и заблокировать опасные программы.

Если вы уделяете должное внимание защите устройств, злоумышленникам будет гораздо сложнее проникнуть в вашу систему или украсть личные данные.

Будьте в курсе мошеннических схем с использованием ИИ

Следите за новостями о новых и популярных видах мошенничества, чтобы понимать, чего стоит остерегаться. Научитесь понимать тактики злоумышленников и распознавать подозрительные действия. В этом вам помогут статьи о кибербезопасности, компании по изучению ИИ и надежные новостные ресурсы.

Когда вы понимаете, с чем можете столкнуться, то можете продумывать свои решения и избегать уловок мошенников.

Защитите свои личные данные

Защита личных данных — важная линия защиты от мошенничества с использованием ИИ. Ограничьте объем личной информации, которой делитесь онлайн. Это особенно актуально для социальных сетей, ведь вашими фото и текстами могут воспользоваться мошенники.

Регулярно проверяйте свои настройки конфиденциальности, чтобы поддерживать желаемый уровень защиты. Придумайте надежные и уникальные пароли для всех онлайн-аккаунтов, включая профили на платформах с ИИ.

Кроме того, будьте осторожны при переходе по подозрительным ссылкам и проверяйте адреса отправителей электронных писем. Делитесь конфиденциальной информацией только после тщательного изучения получателя. Наконец, подумайте о настройке менеджера паролей, чтобы повысить свою безопасность в интернете.

Все эти меры значительно снизят риск кражи ваших персональных данных.