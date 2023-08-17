Новая «Волна» подымается в Рыбинске

Предмет интереса киноклубного движения – авторское кино, которое составляет славу российской кинокультуры.

В связи с этим Федерация киноклубов России организует новый, специально киноклубный фестиваль. Его цели – показ лучших образцов отечественного кино, продвижение и популяризация авторских фильмов в киноклубной аудитории страны и за её пределами.

Местом проведения кинофестиваля под названием «Волна» избран Рыбинск, знаменитый своим киноклубом «Современник». Можно смело сказать, что нет в нашей стране кинематографиста, кому он не был бы известен. Презентация этого фестиваля состоится 25-27 августа в Общественно-культурном центре.

Без преувеличения яркое и неординарное событие в культурной жизни не только города, но и региона. По словам Сергея Зверева, члена оргкомитета фестиваля и Центрального совета Федерации киноклубов, трехдневная программа обещает быть насыщенной и разнообразной. Она включает восемь авторских фильмов, как художественных, так и документальных. На встречу со зрителями приедут известные режиссеры Андрей Смирнов, Светлана Проскурина, Ирина Евтеева. Кинопоказы пройдут в Общественно-культурном центре.

В первый день будет показана документальная лента режиссера Елены Якушевой «Моё время», посвящённая проекту благотворительного фонда «Не опоздай» под руководством Ирины Тортуновой. Фонд занимается помощью людям, больным муковисцидозом. На экране – судьба молодого человека и мальчика, борющихся с этой болезнью в надежде на благополучный исход, который зависит и от всех нас.

Будет премьера фильма «Сирота Казанская», сценарий которого написали два знаменитых писателя – Павел Басинский и Максим Гуреев, а последний стал и его режиссером. Авторы по-новому исследует известный факт попытки самоубийства в 1887 году Алексея Пешкова, будущего Максима Горького.

Необычную современную Россию показывает фильм «Голоса Арктики» Ивана Вдовина, три док. новеллы которого объединены поиском главным героем исчезающих песен народов Крайнего Севера.

Далее следует документальная лента 28-летней Юлии Бобковой «Беглецы». Юлия уже получила главные кинематографические награды за предыдущие работы: «Золотого орла» 2021 г. за фильм «Станиславский. Жажда жизни» и «Серебряного Св. Георгия» 45 ММКФ за лучший документальный фильм «История российских тюрем. Владимирский централ».

В программе два короткометражных художественных фильма. Один из них, «Гости», снят дебютанткой Софой Смирновой в жанре психологического триллера и стал лауреатом кинофестивалей в Лондоне, Мадриде, Брисбене (Австралия) и Брашове (Румыния). Другой – «Щелкунчик, пианино и венок из одуванчиков» – представит лично знаменитая Ирина Евтеева, умеющая найти синтез игрового и анимационного кино.

Программа из шести полнометражных игровых картин включает авторские ленты режиссеров разных поколений. Вообще, российские артхаусные фильмы с трудом добираются до экранов кинотеатров, так что на нашем фестивале есть уникальная возможность увидеть их в том виде, как их задумал и снял автор.

Фильмом открытия Фестиваля станет лента молодого, но уже известного якутского режиссёра Степана Бурнашёва «Айта». Это остросюжетная драма с детективной фабулой. В последние два года Степан работал очень интенсивно, сняв пять фильмов, многие из которых успешно демонстрируются на кинофестивалях. «Айта» только что прошла в программе МКФ «Зеркало». А фильмом закрытия будет работа одного из самых заслуженных наших режиссеров Светланы Проскуриной «Первая любовь» с

замечательным и неожиданным Игорем Верником в главной роли. Светлана Николаевна является многолетним другом киноклуба «Современник» и сама представит свой фильм.

Фильм Артёма Темникова «Доктор» получил приз нашей Федерации как лучший российский фильм на 45 ММКФ. Те, кто не видел его, смогут восполнить этот пробел. А те, кто видел – вновь получить удовольствие от доброго кино и от позитивного героя Сергея Пускепалиса, сыгравшего здесь свою последнюю роль.

В программе фестиваля – остросовременный новый фильм «Похожий человек» Семёна Серзина, который знаком нам по его социальной комедии «Человек из Подольска», представленной в нашем конкурсе 2020 г. «Похожий человек» сделан в совершенно другой манере и представляет собой, скорее, актуальное исследование взаимоотношений людей в современном мире. Автор сам исполнил главную роль, а в чудесном камео Ольги Лапшиной её поклонники насладятся игрой актрисы, ставшей другом нашей Федерации.

О «Тропе» алтайского режиссера Михаила Кулунакова очень хорошо отзывается президент Федерации Нина Кочеляева, по её рекомендации лента включена в программу нашего фестиваля. Первый фильм на алтайском языке, он был высоко оценен на фестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске, получив один из призов.

И, наконец, украшением фестиваля станет фильм «За нас с вами» Андрея Смирнова, который представит сам «живой классик». Фильм присутствует только на интернет-платформах и не будет идти в кинотеатрах, так как режиссер не подавал заявку в Минкульт на получение прокатного разрешения. Нам же выпадает редкий случай посмотреть его на киноэкране. Только выйдя в интернет, фильм вызвал яростные споры по идейному содержанию. Но все сходятся в одном: высочайшем профессиональном уровне постановки и актерской игры. Мы будем иметь возможность поговорить с Андреем Сергеевичем, задать ему вопросы, высказать своё мнение и поспорить.

Это относится и ко всем остальным фильмам фестиваля. Ведь особенностью киноклубной работы всегда была перспектива свободной дискуссии об увиденном. Предполагаются обсуждения после каждого показа с авторами — кто-то из них лично приедет на фестиваль, другие будут общаться с помощью удаленных средств коммуникации.

Фестиваль ожидается очень интересным!

Сергей Зверев, член ЦС ФКК, член оргкомитета Фестиваля киноклубов «Волна»

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25 августа

15.00 – СИРОТА КАЗАНСКАЯ, док., реж. Максим Гуреев, 54 мин.

Авторы по-новому исследует попытку самоубийства 19-летнего Алексея Пешкова, будущего М.Горького.

ГОСТИ, реж. Софья Смирнова, 24 мин.

Психологический триллер об одном дне человека, живущего в деревне.

МОЁ ВРЕМЯ, док., реж. Елена Якушева, 60 мин.

Фильм о людях, страдающих редкой генетической больезнью – муковисцидозом, об их мужестве в борьбе за жизнь.

19.00 – АЙТА, реж. Степан Бурнашёв, 86 мин.

Остросюжетная драма с детективной фабулой. Что случилось с девушкой, задержанной вместе с компанией пьяных ребят?..

26 августа

12.00 – БЕГЛЕЦЫ, док., реж. Юлия Бобкова, 60 мин.

Герой фильма Денис отстоял право воспитывать своих детей и едет в Швецию, чтобы забрать их из приёмной семьи.

14.30 – ТРОПА, реж. Михаил Кулунаков, 95 мин.

Первый фильм на алтайском языке, где играют не только актёры, но и простые местные жители, получил приз на МКФ «Дух огня».

17.00 – ЗА НАС С ВАМИ, реж. Андрей Смирнов, 151 мин.

Полгода из жизни московской интеллигенции в конце сталинской эпохи. В ролях: Юлия Снигирь, Андрей Смоляков, Леонид Ярмольник и др.

20.30 – ПОХОЖИЙ ЧЕЛОВЕК, реж. Семён Серзин, 72 мин.

Расследуя самоубийство, некий детектив (С.Серзин) допрашивает соседей, сослуживцев, девушку погибшего… Возникает срез человеческих отношений.

27 августа

12.00 – ГОЛОСА АРКТИКИ, док., реж. Иван Вдовин, 86 мин.

Три новеллы объединены путешествием известного модельера и телеведущего Дениса Симачёва в поисках подлинных песен народов Крайнего Севера.

14.30 – ДОКТОР, реж. Артём Темников, 120 мин.

Детский психиатр Иван Христофоров – последняя роль Сергея Пускепалиса.

16.30 – ЩЕЛКУНЧИК, ПИАНИНО И ВЕНОК ИЗ ОДУВАНЧИКОВ, реж. Ирина Евтеева, 23 мин. Трогательная история взаимоотношений двух подростков в блокадном Ленинграде, воплощённая в синтезе игрового и анимационного кино.

18.30 – ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ, реж. Светлана Проскурина, 89 мин.

Две особы, приехав в санаторий, видят жуткий эпизод «из жизни отдыхающих». В главных ролях Лиза Кугай, Марина Брусникина, Игорь Верник.

Все фильмы представляют их создатели.

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