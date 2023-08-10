Медиарейтинги губернаторов за июль 2023 года
«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за июль 2023 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.
В Центральном федеральном округе лидеры – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Главы регионов Центрального ФО:
|
Место в рейтинге
|
Пере-мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во сообщений
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
88 006
|
682 931,7
|
2
|
1
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
43 378
|
377 764,9
|
3
|
-1
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
22 318
|
262 327,2
|
4
|
0
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
7 993
|
81 658,4
|
5
|
5
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
8 994
|
60 443,0
|
6
|
0
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
12 444
|
48 206,7
|
7
|
-2
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
5 430
|
46 777,7
|
8
|
1
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
6 865
|
37 638,8
|
9
|
-2
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
8 119
|
31 853,5
|
10
|
1
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
3 504
|
21 604,5
|
11
|
1
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
4 582
|
20 654,2
|
12
|
2
|
МАЛКОВ Павел Викторович
|
Рязанская обл.
|
3 787
|
20 151,7
|
13
|
-5
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
3 302
|
19 842,2
|
14
|
-1
|
ЕГОРОВ Максим Борисович
|
Тамбовская обл.
|
4 532
|
18 476,3
|
15
|
2
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
3 432
|
14 238,1
|
16
|
-1
|
АНОХИН Василий Николаевич
|
Смоленская обл.
|
2 636
|
10 864,4
|
17
|
1
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
3 415
|
10 070,8
|
18
|
-2
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2 748
|
9 112,2
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотников по двум нежилым зданиям города, серьезных разрушений и пострадавших нет. Украинские беспилотники ночью атаковали Москву, незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях “Москва-Сити”, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Также СМИ сообщали, что штаб поддержки кандидата на пост мэра Москвы Сергея Собянина заработал в столице, его возглавил вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой. В рамках осмотра реконструкции филиала №4 городской поликлиники №6 в Тимирязевском районе, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о решении городского руководства реконструировать еще 140 поликлиник в городе. Станции “Пыхтино” и “Аэропорт Внуково” Солнцевской линии метро будут запущены в ближайшие месяцы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра строительства станции “Пыхтино”. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале, что открыт новый путепровод с внутренней стороны МКАД на трассу М-4 “Дон” со съездом в сторону области. Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель генерального директора ОАО “РЖД” Олег Тони открыли после реконструкции городской вокзал “Тимирязевская” МЦД-1. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших при аварии в торговом центре “Времена года”. Новый медицинский комплекс создадут на месте старых советских корпусов НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Московская область заняла второе место в рейтинге эффективности промышленной политики среди всех регионов России, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Его результаты огласили на международной промышленной выставке “Иннопром” в Екатеринбурге. Помимо этого, СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как идет строительство Мытищинской хорды, а также рассказал о реконструкции другого крупного инфраструктурного объекта, Пироговского шоссе. Одна из задач Подмосковного региона – создание в каждом городском округе и населенном пункте собственного парка или сквера, поэтому сегодня на территории Московской области уже открыты 184 парка, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проинформировал, что из-за последствий ухудшения погодных условий в нескольких городах Подмосковья коммунальные службы перешли на усиленный режим. Подмосковные предприниматели смогут получить недвижимость за рубль без торгов с условием дальнейших инвестиций в ремонт и оборудование помещения, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Доля малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте Московской области достигла 24,8%, заявил губернатор Андрей Воробьев.
В результате чрезвычайного происшествия на Крымском мосту пострадала девочка, ее родители погибли, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Девочку доставили в одну из больниц Краснодарского края. Как рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков, как только позволят врачи, ее перевезут в Белгородскую область и окажут всю необходимую помощь. Восстановление Шебекина и возвращение жителей в город было временно приостановлено из-за ночных обстрелов города “Градами” со стороны украинских войск, об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. ВСУ выпустили по селу Журавлевка в Белгородском районе Белгородской области 21 артиллерийский снаряд, в том числе три кассетных боеприпаса из РСЗО, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Второй полк территориальной самообороны численностью 3 тыс. человек формируют в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Самое заметное перемещение в рейтинге у губернатора Брянской области Александра Богомаза (+5). В Брянской области система противовоздушной обороны (ПВО) сбила две украинские ракеты, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Главы регионов в июле 2023 года:
|
Место в рейтинге
|
Пере-мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во сообщений
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
88 006
|
682 931,7
|
2
|
1
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
43 378
|
377 764,9
|
3
|
4
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
29 366
|
290 533,9
|
4
|
-2
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
22 318
|
262 327,2
|
5
|
0
|
ПУШИЛИН Денис Владимирович
|
ДНР
|
12 194
|
144 996,2
|
6
|
0
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
9 982
|
112 644,3
|
7
|
3
|
ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич
|
Ростовская обл.
|
10 654
|
103 833,1
|
8
|
-4
|
САЛЬДО Владимир Васильевич
|
Херсонская обл.
|
7 305
|
101 575,3
|
9
|
-1
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
9 586
|
93 627,4
|
10
|
30
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
11 287
|
89 783,0
|
11
|
1
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
9 841
|
86 812,9
|
12
|
1
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
9 918
|
86 469,2
|
13
|
10
|
БАЛИЦКИЙ Евгений Витальевич
|
Запорожская обл.
|
5 878
|
82 503,4
|
14
|
-5
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
7 993
|
81 658,4
|
15
|
4
|
ХОЦЕНКО Виталий Павлович
|
Омская обл.
|
11 107
|
75 809,9
|
16
|
-2
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская обл.
|
11 563
|
75 622,6
|
17
|
0
|
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Республика Саха
|
11 863
|
71 520,8
|
18
|
19
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
11 267
|
62 072,5
|
19
|
2
|
МООР Александр Викторович
|
Тюменская обл.
|
6 677
|
61 896,5
|
20
|
11
|
РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович
|
Севастополь
|
7 722
|
60 902,7
|
21
|
12
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
8 994
|
60 443,0
|
22
|
-6
|
АЗАРОВ Дмитрий Игоревич
|
Самарская обл.
|
8 202
|
58 325,1
|
23
|
-5
|
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|
Новосибирская обл.
|
6 295
|
55 483,7
|
24
|
4
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
7 727
|
51 914,2
|
25
|
-1
|
КОБЗЕВ Игорь Иванович
|
Иркутская обл.
|
8 897
|
49 076,3
|
26
|
4
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
10 513
|
48 963,2
|
27
|
-12
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
12 444
|
48 206,7
|
28
|
7
|
МЕЛИКОВ Сергей Алимович
|
Дагестан
|
9 056
|
47 360,1
|
29
|
-18
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
5 430
|
46 777,7
|
30
|
-4
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
Приморский край
|
8 188
|
45 542,4
|
31
|
-6
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
5 363
|
44 010,9
|
32
|
26
|
БУСАРГИН Роман Викторович
|
Саратовская обл.
|
7 537
|
38 296,7
|
33
|
-4
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
6 865
|
37 638,8
|
34
|
4
|
КОМАРОВА Наталья Владимировна
|
Ханты-Мансийский АО
|
4 747
|
37 493,4
|
35
|
6
|
ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|
Кемеровская обл.
|
8 227
|
36 884,7
|
36
|
6
|
ЧИБИС Андрей Владимирович
|
Мурманская обл.
|
5 550
|
35 923,9
|
37
|
13
|
КОТЮКОВ Михаил Михайлович
|
Красноярский край
|
4 645
|
33 176,7
|
38
|
8
|
ТОМЕНКО Виктор Петрович
|
Алтайский край
|
6 072
|
32 960,4
|
39
|
31
|
ПАСЛЕР Денис Владимирович
|
Оренбургская обл.
|
3 961
|
32 223,7
|
40
|
-20
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
8 119
|
31 853,5
|
41
|
-9
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская обл.
|
4 457
|
31 298,0
|
42
|
-6
|
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|
Ямало-Ненецкий АО
|
3 602
|
30 434,6
|
43
|
-16
|
РУССКИХ Алексей Юрьевич
|
Ульяновская обл.
|
4 285
|
28 543,5
|
44
|
28
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
3 792
|
28 430,6
|
45
|
9
|
ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович
|
Хабаровский край
|
4 661
|
26 799,8
|
46
|
11
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
6 489
|
26 249,9
|
47
|
12
|
СОКОЛОВ Александр Валентинович
|
Кировская обл.
|
6 296
|
26 085,4
|
48
|
-1
|
ОРЛОВ Василий Александрович
|
Амурская область
|
3 684
|
25 964,9
|
49
|
0
|
ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|
Сахалинская обл.
|
3 551
|
25 746,0
|
50
|
10
|
МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович
|
Пензенская обл.
|
5 590
|
25 736,2
|
51
|
10
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
3 255
|
23 970,2
|
52
|
4
|
БАБУШКИН Игорь Юрьевич
|
Астраханская область
|
3 485
|
23 110,4
|
53
|
-10
|
МАХОНИН Дмитрий Николаевич
|
Пермский край
|
4 296
|
22 804,7
|
54
|
-15
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
3 504
|
21 604,5
|
55
|
-11
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
4 582
|
20 654,2
|
56
|
-4
|
ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич
|
Бурятия
|
3 418
|
20 447,6
|
57
|
-2
|
МАЛКОВ Павел Викторович
|
Рязанская обл.
|
3 787
|
20 151,7
|
58
|
-5
|
ОСИПОВ Александр Михайлович
|
Забайкальский край
|
3 236
|
20 025,3
|
59
|
-37
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
3 302
|
19 842,2
|
60
|
-26
|
АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|
Калиниградская обл.
|
2 954
|
19 309,2
|
61
|
-13
|
ЕГОРОВ Максим Борисович
|
Тамбовская обл.
|
4 532
|
18 476,3
|
62
|
6
|
НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич
|
Чувашия
|
4 841
|
17 582,6
|
63
|
2
|
ШУМКОВ Вадим Михайлович
|
Курганская обл.
|
2 355
|
17 464,1
|
64
|
-19
|
ПАСЕЧНИК Леонид Иванович
|
ЛНР
|
2 497
|
15 667,0
|
65
|
-1
|
ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич
|
Архангельская обл.
|
5 522
|
15 581,1
|
66
|
16
|
ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович
|
Марий Эл
|
2 105
|
15 279,0
|
67
|
7
|
УЙБА Владимир Викторович
|
Коми
|
2 983
|
14 596,2
|
68
|
5
|
ЗДУНОВ Артем Алексеевич
|
Мордовия
|
2 011
|
14 327,4
|
69
|
6
|
СОЛОДОВ Владимир Викторович
|
Камчатский край
|
3 312
|
14 292,0
|
70
|
-1
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
3 432
|
14 238,1
|
71
|
-8
|
КУВШИННИКОВ Олег Александрович
|
Вологодская обл.
|
2 338
|
13 766,2
|
72
|
-21
|
НИКИТИН Андрей Сергеевич
|
Новгородская обл.
|
2 146
|
13 718,5
|
73
|
7
|
КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович
|
Ингушетия
|
2 432
|
11 586,0
|
74
|
3
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
2 176
|
11 002,4
|
75
|
-9
|
АНОХИН Василий Николаевич
|
Смоленская обл.
|
2 636
|
10 864,4
|
76
|
2
|
МАЗУР Владимир Владимирович
|
Томская обл.
|
2 255
|
10 752,5
|
77
|
6
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
3 415
|
10 070,8
|
78
|
3
|
КОНОВАЛОВ Валентин Олегович
|
Хакасия
|
3 337
|
9 627,5
|
79
|
-12
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2 748
|
9 112,2
|
80
|
-9
|
МЕНЯЙЛО Сергей Иванович
|
Северная Осетия – Алания
|
1 761
|
8 895,0
|
81
|
5
|
ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович
|
Еврейская автономная обл.
|
1 588
|
8 527,0
|
82
|
-6
|
ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич
|
Карачаево-Черкесия
|
2 034
|
7 497,3
|
83
|
1
|
КОКОВ Казбек Валерьевич
|
Кабардино-Балкария
|
1 584
|
7 104,5
|
84
|
-22
|
НОСОВ Сергей Константинович
|
Магаданская обл.
|
1 305
|
6 441,1
|
85
|
3
|
ХОРОХОРДИН Олег Леонидович
|
Республика Алтай
|
1 109
|
5 479,3
|
86
|
3
|
БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич
|
Ненецкий АО
|
964
|
4 183,2
|
87
|
-8
|
КУЗНЕЦОВ Владислав Гариевич
|
Чукотский АО
|
805
|
3 946,0
|
88
|
-1
|
ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович
|
Тыва
|
817
|
3 807,0
|
89
|
-4
|
ХАСИКОВ Бату Сергеевич
|
Калмыкия
|
886
|
2 685,0
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