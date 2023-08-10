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Медиарейтинги губернаторов за июль 2023 года

10.08.2023, 6:55, Детали
Теги: , ,

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за июль 2023 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.

В Центральном федеральном округе лидеры – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге

Пере-мещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

88 006

682 931,7

2

1

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

43 378

377 764,9

3

-1

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

22 318

262 327,2

4

0

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

7 993

81 658,4

5

5

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

8 994

60 443,0

6

0

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

12 444

48 206,7

7

-2

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

5 430

46 777,7

8

1

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

6 865

37 638,8

9

-2

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

8 119

31 853,5

10

1

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

3 504

21 604,5

11

1

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

4 582

20 654,2

12

2

МАЛКОВ Павел Викторович

Рязанская обл.

3 787

20 151,7

13

-5

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

3 302

19 842,2

14

-1

ЕГОРОВ Максим Борисович

Тамбовская обл.

4 532

18 476,3

15

2

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

3 432

14 238,1

16

-1

АНОХИН Василий Николаевич

Смоленская обл.

2 636

10 864,4

17

1

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

3 415

10 070,8

18

-2

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

2 748

9 112,2

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотников по двум нежилым зданиям города, серьезных разрушений и пострадавших нет. Украинские беспилотники ночью атаковали Москву, незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях “Москва-Сити”, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Также СМИ сообщали, что штаб поддержки кандидата на пост мэра Москвы Сергея Собянина заработал в столице, его возглавил вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой. В рамках осмотра реконструкции филиала №4 городской поликлиники №6 в Тимирязевском районе, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о решении городского руководства реконструировать еще 140 поликлиник в городе. Станции “Пыхтино” и “Аэропорт Внуково” Солнцевской линии метро будут запущены в ближайшие месяцы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра строительства станции “Пыхтино”. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале, что открыт новый путепровод с внутренней стороны МКАД на трассу М-4 “Дон” со съездом в сторону области. Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель генерального директора ОАО “РЖД” Олег Тони открыли после реконструкции городской вокзал “Тимирязевская” МЦД-1. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших при аварии в торговом центре “Времена года”. Новый медицинский комплекс создадут на месте старых советских корпусов НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Московская область заняла второе место в рейтинге эффективности промышленной политики среди всех регионов России, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Его результаты огласили на международной промышленной выставке “Иннопром” в Екатеринбурге. Помимо этого, СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как идет строительство Мытищинской хорды, а также рассказал о реконструкции другого крупного инфраструктурного объекта, Пироговского шоссе. Одна из задач Подмосковного региона – создание в каждом городском округе и населенном пункте собственного парка или сквера, поэтому сегодня на территории Московской области уже открыты 184 парка, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проинформировал, что из-за последствий ухудшения погодных условий в нескольких городах Подмосковья коммунальные службы перешли на усиленный режим. Подмосковные предприниматели смогут получить недвижимость за рубль без торгов с условием дальнейших инвестиций в ремонт и оборудование помещения, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Доля малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте Московской области достигла 24,8%, заявил губернатор Андрей Воробьев.

В результате чрезвычайного происшествия на Крымском мосту пострадала девочка, ее родители погибли, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Девочку доставили в одну из больниц Краснодарского края. Как рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков, как только позволят врачи, ее перевезут в Белгородскую область и окажут всю необходимую помощь. Восстановление Шебекина и возвращение жителей в город было временно приостановлено из-за ночных обстрелов города “Градами” со стороны украинских войск, об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. ВСУ выпустили по селу Журавлевка в Белгородском районе Белгородской области 21 артиллерийский снаряд, в том числе три кассетных боеприпаса из РСЗО, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Второй полк территориальной самообороны численностью 3 тыс. человек формируют в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Самое заметное перемещение в рейтинге у губернатора Брянской области Александра Богомаза (+5). В Брянской области система противовоздушной обороны (ПВО) сбила две украинские ракеты, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Главы регионов в июле 2023 года:

Место в рейтинге

Пере-мещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

88 006

682 931,7

2

1

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

43 378

377 764,9

3

4

АКСЕНОВ Сергей Валерьевич

Крым

29 366

290 533,9

4

-2

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

22 318

262 327,2

5

0

ПУШИЛИН Денис Владимирович

ДНР

12 194

144 996,2

6

0

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

9 982

112 644,3

7

3

ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич

Ростовская обл.

10 654

103 833,1

8

-4

САЛЬДО Владимир Васильевич

Херсонская обл.

7 305

101 575,3

9

-1

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург

9 586

93 627,4

10

30

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

11 287

89 783,0

11

1

ХАБИРОВ Радий Фаритович

Башкортостан

9 841

86 812,9

12

1

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

Татарстан

9 918

86 469,2

13

10

БАЛИЦКИЙ Евгений Витальевич

Запорожская обл.

5 878

82 503,4

14

-5

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

7 993

81 658,4

15

4

ХОЦЕНКО Виталий Павлович

Омская обл.

11 107

75 809,9

16

-2

НИКИТИН Глеб Сергеевич

Нижегородская обл.

11 563

75 622,6

17

0

НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич

Республика Саха

11 863

71 520,8

18

19

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

Свердловская обл.

11 267

62 072,5

19

2

МООР Александр Викторович

Тюменская обл.

6 677

61 896,5

20

11

РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович

Севастополь

7 722

60 902,7

21

12

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

8 994

60 443,0

22

-6

АЗАРОВ Дмитрий Игоревич

Самарская обл.

8 202

58 325,1

23

-5

ТРАВНИКОВ Андрей Александрович

Новосибирская обл.

6 295

55 483,7

24

4

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

Челябинская обл.

7 727

51 914,2

25

-1

КОБЗЕВ Игорь Иванович

Иркутская обл.

8 897

49 076,3

26

4

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

10 513

48 963,2

27

-12

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

12 444

48 206,7

28

7

МЕЛИКОВ Сергей Алимович

Дагестан

9 056

47 360,1

29

-18

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

5 430

46 777,7

30

-4

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич

Приморский край

8 188

45 542,4

31

-6

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич

Ленинградская обл.

5 363

44 010,9

32

26

БУСАРГИН Роман Викторович

Саратовская обл.

7 537

38 296,7

33

-4

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

6 865

37 638,8

34

4

КОМАРОВА Наталья Владимировна

Ханты-Мансийский АО

4 747

37 493,4

35

6

ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич

Кемеровская обл.

8 227

36 884,7

36

6

ЧИБИС Андрей Владимирович

Мурманская обл.

5 550

35 923,9

37

13

КОТЮКОВ Михаил Михайлович

Красноярский край

4 645

33 176,7

38

8

ТОМЕНКО Виктор Петрович

Алтайский край

6 072

32 960,4

39

31

ПАСЛЕР Денис Владимирович

Оренбургская обл.

3 961

32 223,7

40

-20

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

8 119

31 853,5

41

-9

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Псковская обл.

4 457

31 298,0

42

-6

АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич

Ямало-Ненецкий АО

3 602

30 434,6

43

-16

РУССКИХ Алексей Юрьевич

Ульяновская обл.

4 285

28 543,5

44

28

БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович

Удмуртия

3 792

28 430,6

45

9

ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович

Хабаровский край

4 661

26 799,8

46

11

БОЧАРОВ Андрей Иванович

Волгоградская обл.

6 489

26 249,9

47

12

СОКОЛОВ Александр Валентинович

Кировская обл.

6 296

26 085,4

48

-1

ОРЛОВ Василий Александрович

Амурская область

3 684

25 964,9

49

0

ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич

Сахалинская обл.

3 551

25 746,0

50

10

МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович

Пензенская обл.

5 590

25 736,2

51

10

ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович

Карелия

3 255

23 970,2

52

4

БАБУШКИН Игорь Юрьевич

Астраханская область

3 485

23 110,4

53

-10

МАХОНИН Дмитрий Николаевич

Пермский край

4 296

22 804,7

54

-15

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

3 504

21 604,5

55

-11

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

4 582

20 654,2

56

-4

ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич

Бурятия

3 418

20 447,6

57

-2

МАЛКОВ Павел Викторович

Рязанская обл.

3 787

20 151,7

58

-5

ОСИПОВ Александр Михайлович

Забайкальский край

3 236

20 025,3

59

-37

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

3 302

19 842,2

60

-26

АЛИХАНОВ Антон Андреевич

Калиниградская обл.

2 954

19 309,2

61

-13

ЕГОРОВ Максим Борисович

Тамбовская обл.

4 532

18 476,3

62

6

НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич

Чувашия

4 841

17 582,6

63

2

ШУМКОВ Вадим Михайлович

Курганская обл.

2 355

17 464,1

64

-19

ПАСЕЧНИК Леонид Иванович

ЛНР

2 497

15 667,0

65

-1

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич

Архангельская обл.

5 522

15 581,1

66

16

ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович

Марий Эл

2 105

15 279,0

67

7

УЙБА Владимир Викторович

Коми

2 983

14 596,2

68

5

ЗДУНОВ Артем Алексеевич

Мордовия

2 011

14 327,4

69

6

СОЛОДОВ Владимир Викторович

Камчатский край

3 312

14 292,0

70

-1

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

3 432

14 238,1

71

-8

КУВШИННИКОВ Олег Александрович

Вологодская обл.

2 338

13 766,2

72

-21

НИКИТИН Андрей Сергеевич

Новгородская обл.

2 146

13 718,5

73

7

КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович

Ингушетия

2 432

11 586,0

74

3

КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич

Адыгея

2 176

11 002,4

75

-9

АНОХИН Василий Николаевич

Смоленская обл.

2 636

10 864,4

76

2

МАЗУР Владимир Владимирович

Томская обл.

2 255

10 752,5

77

6

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

3 415

10 070,8

78

3

КОНОВАЛОВ Валентин Олегович

Хакасия

3 337

9 627,5

79

-12

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

2 748

9 112,2

80

-9

МЕНЯЙЛО Сергей Иванович

Северная Осетия – Алания

1 761

8 895,0

81

5

ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович

Еврейская автономная обл.

1 588

8 527,0

82

-6

ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич

Карачаево-Черкесия

2 034

7 497,3

83

1

КОКОВ Казбек Валерьевич

Кабардино-Балкария

1 584

7 104,5

84

-22

НОСОВ Сергей Константинович

Магаданская обл.

1 305

6 441,1

85

3

ХОРОХОРДИН Олег Леонидович

Республика Алтай

1 109

5 479,3

86

3

БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич

Ненецкий АО

964

4 183,2

87

-8

КУЗНЕЦОВ Владислав Гариевич

Чукотский АО

805

3 946,0

88

-1

ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович

Тыва

817

3 807,0

89

-4

ХАСИКОВ Бату Сергеевич

Калмыкия

886

2 685,0



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