Медиарейтинги губернаторов за июль 2023 года

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за июль 2023 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.

В Центральном федеральном округе лидеры – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге Пере-мещение за месяц Персоны Регион Кол-во сообщений Медиа Индекс 1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 88 006 682 931,7 2 1 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 43 378 377 764,9 3 -1 ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович Белгородская обл. 22 318 262 327,2 4 0 СТАРОВОЙТ Роман Владимирович Курская обл. 7 993 81 658,4 5 5 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 8 994 60 443,0 6 0 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 12 444 48 206,7 7 -2 ГУСЕВ Александр Викторович Воронежская обл. 5 430 46 777,7 8 1 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 6 865 37 638,8 9 -2 АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 8 119 31 853,5 10 1 ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич Ярославская обл. 3 504 21 604,5 11 1 КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 4 582 20 654,2 12 2 МАЛКОВ Павел Викторович Рязанская обл. 3 787 20 151,7 13 -5 ШАПША Владислав Валерьевич Калужская обл. 3 302 19 842,2 14 -1 ЕГОРОВ Максим Борисович Тамбовская обл. 4 532 18 476,3 15 2 АВДЕЕВ Александр Александрович Владимирская обл. 3 432 14 238,1 16 -1 АНОХИН Василий Николаевич Смоленская обл. 2 636 10 864,4 17 1 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 3 415 10 070,8 18 -2 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 2 748 9 112,2

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотников по двум нежилым зданиям города, серьезных разрушений и пострадавших нет. Украинские беспилотники ночью атаковали Москву, незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях “Москва-Сити”, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Также СМИ сообщали, что штаб поддержки кандидата на пост мэра Москвы Сергея Собянина заработал в столице, его возглавил вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой. В рамках осмотра реконструкции филиала №4 городской поликлиники №6 в Тимирязевском районе, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о решении городского руководства реконструировать еще 140 поликлиник в городе. Станции “Пыхтино” и “Аэропорт Внуково” Солнцевской линии метро будут запущены в ближайшие месяцы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра строительства станции “Пыхтино”. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале, что открыт новый путепровод с внутренней стороны МКАД на трассу М-4 “Дон” со съездом в сторону области. Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель генерального директора ОАО “РЖД” Олег Тони открыли после реконструкции городской вокзал “Тимирязевская” МЦД-1. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших при аварии в торговом центре “Времена года”. Новый медицинский комплекс создадут на месте старых советских корпусов НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Московская область заняла второе место в рейтинге эффективности промышленной политики среди всех регионов России, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Его результаты огласили на международной промышленной выставке “Иннопром” в Екатеринбурге. Помимо этого, СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как идет строительство Мытищинской хорды, а также рассказал о реконструкции другого крупного инфраструктурного объекта, Пироговского шоссе. Одна из задач Подмосковного региона – создание в каждом городском округе и населенном пункте собственного парка или сквера, поэтому сегодня на территории Московской области уже открыты 184 парка, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проинформировал, что из-за последствий ухудшения погодных условий в нескольких городах Подмосковья коммунальные службы перешли на усиленный режим. Подмосковные предприниматели смогут получить недвижимость за рубль без торгов с условием дальнейших инвестиций в ремонт и оборудование помещения, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Доля малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте Московской области достигла 24,8%, заявил губернатор Андрей Воробьев.

В результате чрезвычайного происшествия на Крымском мосту пострадала девочка, ее родители погибли, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Девочку доставили в одну из больниц Краснодарского края. Как рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков, как только позволят врачи, ее перевезут в Белгородскую область и окажут всю необходимую помощь. Восстановление Шебекина и возвращение жителей в город было временно приостановлено из-за ночных обстрелов города “Градами” со стороны украинских войск, об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. ВСУ выпустили по селу Журавлевка в Белгородском районе Белгородской области 21 артиллерийский снаряд, в том числе три кассетных боеприпаса из РСЗО, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Второй полк территориальной самообороны численностью 3 тыс. человек формируют в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Самое заметное перемещение в рейтинге у губернатора Брянской области Александра Богомаза (+5). В Брянской области система противовоздушной обороны (ПВО) сбила две украинские ракеты, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Главы регионов в июле 2023 года: