Последний доктор Сергея Пускепалиса

Прошлым летом киноклуб «Современник» и все друзья кино отметили 100-летие со дня рождения нашего великого земляка режиссёра Станислава Ростоцкого.

А на днях свой фильм «Доктор» привезёт его ученик Артём Темников. Он приедет к нам вместе с женой, продюсером Асей Темниковой. А главного героя в их картине сыграл Сергей Пускепалис, снискавший любовь зрителей страны и особенно Ярославщины – был он и гостем нашего киноклуба. Так случилось, что известность принесла ему роль доктора Маслова в «Простых вещах», и вот – доктор Христофоров, ставший, к прискорбию, последней его ролью в кино…

Фильм снят по роману Марии Ануфриевой «Доктор Х и его дети», в котором описаны реальные истории из жизни доктора Дениса Дыкина, психиатра детского отделения психиатрической больницы в Петербурге. На экране действие разворачивается в Ярославле. Доктор Христофоров, человек с большим, страдающим за других сердцем, подвергает сомнению ранее поставленные диагнозы, преодолевает бюрократические препоны и делает всё для того, чтобы помочь своим маленьким пациентам. Их роли исполнили как воспитанники детских домов, так и дети с настоящими диагнозами.

Тема фильма близка автору: в арсенале Артёма Темникова есть профессия социальный психолог. К тому же, он много работал в документальном кино, экстремальные ситуации знакомы ему не понаслышке. Тем не менее, на последнем 45-м ММКФ Федерация киноклубов России наградила его работу как лучший российский фильм фестивальной программы, с особой формулировкой «за человечность и свет в искусстве». Ранее, в декабре 2022 года, «Доктор» завоевал приз за лучший сценарий (Артём Темников) и специальный приз (Сергей Пускепалис) на Российском фестивале авторского кино «Зимний» в Москве.

Рыбинская премьера фильма пройдёт в субботу, 17 июня, в 16 часов в ОКЦ.

Иван Спиридонов