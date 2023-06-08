Медиарейтинг губернаторов за май

«Медиалогия» подготовила рейтинги губернаторов за май 2023 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.

В мае 2023 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Диверсионно-разведывательная группа Украины зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Министерство обороны РФ совместно с силовыми структурами произвела зачистку территории Грайворонского округа Белгородской области от диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Об этом сообщил Вячеслав Гладков. В Белгородской области отменен правовой режим контртеррористической операции. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Жители ряда обстрелянных со стороны вооруженных сил Украины сел в Белгородской области, эвакуированных накануне, вернулись домой, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В Грайворонском округе Белгородской области был поврежден газопровод, произошел небольшой пожар, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Также Вячеслав Гладков рассказал, что в округе восстанавливают электрические сети, поврежденные во время захода диверсионно-разведывательной группы.

Помимо этого, СМИ сообщали, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проводил первую группу из 300 школьников Шебекинского округа на летний отдых в Воронежскую область.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 30 мая утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения, все экстренные службы города находятся на местах происшествий, никто серьезно не пострадал. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дал поручение профильным специалистам в максимально короткие сроки устранить незначительные повреждения в зданиях после атаки беспилотников. Также СМИ сообщали, что власти Москвы приняли решение ввести в нескольких районах города карантин из-за выявленных случаев заболевания диких птиц гриппом. Соответствующее распоряжение отдал мэр столицы Сергей Собянин. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин ввел запрет на запуски беспилотных летательных аппаратов в городе, за исключением БПЛА, “используемых по решениям органов государственной власти”.

Мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск участка между станциями “Автозаводская” и “Орехово” Замоскворецкой линии столичного метрополитена.

Звуки взрывов, которые слышали утром жители некоторых районов Московской области, являются следствием работы систем противовоздушной обороны (ПВО). На подлете к Москве было сбито несколько беспилотников. Об этом 30 мая сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Губернатор Андрей Воробьев призвал жителей сохранять спокойствие и заверил, что все экстренные службы работают. Также СМИ сообщали, что по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе усилят контроль за безопасностью летнего детского отдыха. Помимо этого, сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписали соглашение об интеграции Московской электронной школы в школы региона. Также губернатор Андрей Воробьев рассказал о планах на выполнение программы переселения из аварийных домов в Подмосковье.

Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского (+6) и губернатора Воронежской области Александра Гусева (+5).

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским. Система противовоздушной обороны сбила беспилотник в небе над Воронежской областью утром 4 мая, сообщил в Telegram губернатор региона Александр Гусев.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге Пере-мещение за месяц Персоны Регион К-во сообщений МедиаИндекс 1 2 ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович Белгородская обл. 36 506 539 634,0 2 -1 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 62 255 525 710,2 3 -1 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 39 148 356 472,3 4 0 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 13 386 111 202,4 5 0 СТАРОВОЙТ Роман Владимирович Курская обл. 9 197 98 313,1 6 5 ГУСЕВ Александр Викторович Воронежская обл. 6 081 53 016,4 7 -1 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 10 699 44 659,4 8 -1 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 7 544 43 002,7 9 -1 АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 9 541 40 070,5 10 2 ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич Ярославская обл. 5 451 26 215,0 11 6 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 3 962 21 712,2 12 -2 МАЛКОВ Павел Викторович Рязанская обл. 3 865 20 321,5 13 1 КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 4 661 17 408,8 14 -1 ЕГОРОВ Максим Борисович Тамбовская обл. 5 012 15 817,6 15 1 АВДЕЕВ Александр Александрович Владимирская обл. 4 341 15 589,7 16 -7 ШАПША Владислав Валерьевич Калужская обл. 2 791 14 190,3 17 -2 АНОХИН Василий Николаевич Смоленская обл. 2 648 12 117,6 18 0 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 3 526 9 038,6

Главы регионов в мае 2023 года: