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Медиарейтинг губернаторов за май

08.06.2023, 17:09, Новости
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«Медиалогия» подготовила рейтинги губернаторов за май 2023 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.

В мае 2023 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Диверсионно-разведывательная группа Украины зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Министерство обороны РФ совместно с силовыми структурами произвела зачистку территории Грайворонского округа Белгородской области от диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Об этом сообщил Вячеслав Гладков. В Белгородской области отменен правовой режим контртеррористической операции. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
Жители ряда обстрелянных со стороны вооруженных сил Украины сел в Белгородской области, эвакуированных накануне, вернулись домой, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В Грайворонском округе Белгородской области был поврежден газопровод, произошел небольшой пожар, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Также Вячеслав Гладков рассказал, что в округе восстанавливают электрические сети, поврежденные во время захода диверсионно-разведывательной группы.
Помимо этого, СМИ сообщали, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проводил первую группу из 300 школьников Шебекинского округа на летний отдых в Воронежскую область.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 30 мая утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения, все экстренные службы города находятся на местах происшествий, никто серьезно не пострадал. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дал поручение профильным специалистам в максимально короткие сроки устранить незначительные повреждения в зданиях после атаки беспилотников. Также СМИ сообщали, что власти Москвы приняли решение ввести в нескольких районах города карантин из-за выявленных случаев заболевания диких птиц гриппом. Соответствующее распоряжение отдал мэр столицы Сергей Собянин. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин ввел запрет на запуски беспилотных летательных аппаратов в городе, за исключением БПЛА, “используемых по решениям органов государственной власти”.
Мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск участка между станциями “Автозаводская” и “Орехово” Замоскворецкой линии столичного метрополитена.

Звуки взрывов, которые слышали утром жители некоторых районов Московской области, являются следствием работы систем противовоздушной обороны (ПВО). На подлете к Москве было сбито несколько беспилотников. Об этом 30 мая сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Губернатор Андрей Воробьев призвал жителей сохранять спокойствие и заверил, что все экстренные службы работают. Также СМИ сообщали, что по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе усилят контроль за безопасностью летнего детского отдыха. Помимо этого, сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписали соглашение об интеграции Московской электронной школы в школы региона. Также губернатор Андрей Воробьев рассказал о планах на выполнение программы переселения из аварийных домов в Подмосковье.

Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского (+6) и губернатора Воронежской области Александра Гусева (+5).

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским. Система противовоздушной обороны сбила беспилотник в небе над Воронежской областью утром 4 мая, сообщил в Telegram губернатор региона Александр Гусев.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге

Пере-мещение за месяц

Персоны

Регион

К-во сообщений

МедиаИндекс

1

2

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

36 506

539 634,0

2

-1

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

62 255

525 710,2

3

-1

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

39 148

356 472,3

4

0

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

13 386

111 202,4

5

0

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

9 197

98 313,1

6

5

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

6 081

53 016,4

7

-1

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

10 699

44 659,4

8

-1

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

7 544

43 002,7

9

-1

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

9 541

40 070,5

10

2

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

5 451

26 215,0

11

6

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

3 962

21 712,2

12

-2

МАЛКОВ Павел Викторович

Рязанская обл.

3 865

20 321,5

13

1

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

4 661

17 408,8

14

-1

ЕГОРОВ Максим Борисович

Тамбовская обл.

5 012

15 817,6

15

1

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

4 341

15 589,7

16

-7

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

2 791

14 190,3

17

-2

АНОХИН Василий Николаевич

Смоленская обл.

2 648

12 117,6

18

0

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

3 526

9 038,6

Главы регионов в мае 2023 года:

Место в рейтинге

Пере-мещение за месяц

Персоны

Регион

К-во сообщений

МедиаИндекс

1

3

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

36 506

539 634,0

2

-1

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

62 255

525 710,2

3

-1

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

39 148

356 472,3

4

-1

ПУШИЛИН Денис Владимирович

ДНР

14 345

188 271,6

5

0

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

14 609

170 563,8

6

10

НИКИТИН Глеб Сергеевич

Нижегородская обл.

15 266

137 718,9

7

2

АКСЕНОВ Сергей Валерьевич

Крым

15 191

126 343,6

8

0

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

13 386

111 202,4

9

4

ХАБИРОВ Радий Фаритович

Башкортостан

13 032

109 462,9

10

2

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

9 197

98 313,1

11

25

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

11 968

96 056,3

12

17

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

Татарстан

11 415

89 543,3

13

8

МООР Александр Викторович

Тюменская обл.

8 389

85 270,9

14

-8

РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович

Севастополь

8 644

83 085,0

15

-8

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург

11 395

80 776,3

16

2

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич

Ленинградская обл.

7 912

76 080,2

17

15

БАЛИЦКИЙ Евгений Витальевич

Запорожская обл.

5 892

75 346,1

18

-7

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

Свердловская обл.

11 530

75 022,4

19

8

ПАСЕЧНИК Леонид Иванович

ЛНР

7 081

67 110,0

20

-5

АЗАРОВ Дмитрий Игоревич

Самарская обл.

9 001

64 858,5

21

17

ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич

Ростовская обл.

7 803

61 723,8

22

-5

НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич

Республика Саха

8 553

60 682,3

23

33

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

6 081

53 016,4

24

-10

ХОЦЕНКО Виталий Павлович

Омская обл.

6 946

52 406,1

25

1

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

13 218

52 119,9

26

2

ТРАВНИКОВ Андрей Александрович

Новосибирская обл.

5 247

49 862,3

27

7

ШУМКОВ Вадим Михайлович

Курганская обл.

5 088

48 088,4

28

-8

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

10 699

44 659,4

29

-6

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

Челябинская обл.

7 201

44 263,8

30

24

ОРЛОВ Василий Александрович

Амурская область

4 449

44 122,8

31

-7

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

7 544

43 002,7

32

14

ТОМЕНКО Виктор Петрович

Алтайский край

7 133

42 635,3

33

-2

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

9 541

40 070,5

34

-9

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич

Приморский край

8 018

38 697,2

35

7

КОМАРОВА Наталья Владимировна

Ханты-Мансийский АО

4 455

36 290,4

36

-26

САЛЬДО Владимир Васильевич

Херсонская обл.

3 165

35 361,1

37

8

ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович

Хабаровский край

4 749

34 694,7

38

2

КОБЗЕВ Игорь Иванович

Иркутская обл.

8 190

34 552,1

39

-2

ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич

Кемеровская обл.

7 169

31 724,4

40

-5

БАБУШКИН Игорь Юрьевич

Астраханская область

4 146

31 670,1

41

-22

АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич

Ямало-Ненецкий АО

3 834

29 801,1

42

-12

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Псковская обл.

4 058

28 746,7

43

-2

БОЧАРОВ Андрей Иванович

Волгоградская обл.

7 122

28 588,8

44

-11

ЧИБИС Андрей Владимирович

Мурманская обл.

4 103

27 378,3

45

-2

БУСАРГИН Роман Викторович

Саратовская обл.

6 125

27 189,4

46

15

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

5 451

26 215,0

47

2

МАХОНИН Дмитрий Николаевич

Пермский край

4 933

25 766,0

48

-1

РУССКИХ Алексей Юрьевич

Ульяновская обл.

4 244

25 476,7

49

-27

КОТЮКОВ Михаил Михайлович

Красноярский край

4 555

25 233,2

50

1

СОКОЛОВ Александр Валентинович

Кировская обл.

5 332

23 934,6

51

-12

ПАСЛЕР Денис Владимирович

Оренбургская обл.

3 436

23 830,2

52

12

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич

Архангельская обл.

5 153

23 735,7

53

2

ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич

Сахалинская обл.

3 507

23 687,2

54

4

МЕЛИКОВ Сергей Алимович

Дагестан

7 470

23 522,1

55

2

АЛИХАНОВ Антон Андреевич

Калиниградская обл.

2 856

23 335,0

56

20

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

3 962

21 712,2

57

-9

МАЛКОВ Павел Викторович

Рязанская обл.

3 865

20 321,5

58

-6

МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович

Пензенская обл.

4 892

20 146,4

59

10

ЗДУНОВ Артем Алексеевич

Мордовия

2 542

18 732,2

60

8

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

4 661

17 408,8

61

-2

БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович

Удмуртия

2 732

16 307,1

62

0

НИКИТИН Андрей Сергеевич

Новгородская обл.

2 070

16 215,0

63

8

ОСИПОВ Александр Михайлович

Забайкальский край

3 245

16 112,0

64

-4

ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович

Карелия

2 366

15 896,6

65

0

ЕГОРОВ Максим Борисович

Тамбовская обл.

5 012

15 817,6

66

7

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

4 341

15 589,7

67

-1

ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич

Бурятия

2 852

14 631,5

68

7

КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович

Ингушетия

2 585

14 593,0

69

-16

МЕНЯЙЛО Сергей Иванович

Северная Осетия – Алания

2 212

14 221,7

70

-26

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

2 791

14 190,3

71

3

УЙБА Владимир Викторович

Коми

3 164

13 765,0

72

-5

НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич

Чувашия

4 909

13 249,2

73

-10

КУВШИННИКОВ Олег Александрович

Вологодская обл.

2 360

12 223,5

74

-2

АНОХИН Василий Николаевич

Смоленская обл.

2 648

12 117,6

75

7

МАЗУР Владимир Владимирович

Томская обл.

2 226

10 035,6

76

1

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

3 526

9 038,6

77

1

КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич

Адыгея

2 053

9 028,1

78

-28

СОЛОДОВ Владимир Викторович

Камчатский край

2 035

8 981,3

79

-9

КОНОВАЛОВ Валентин Олегович

Хакасия

2 136

8 544,2

80

-1

ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич

Карачаево-Черкесия

2 397

7 925,3

81

-1

КОКОВ Казбек Валерьевич

Кабардино-Балкария

1 707

7 406,1

82

2

ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович

Еврейская автономная обл.

1 584

7 131,1

83

0

ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович

Марий Эл

1 446

5 821,3

84

2

НОСОВ Сергей Константинович

Магаданская обл.

1 437

5 778,5

85

-4

ХАСИКОВ Бату Сергеевич

Калмыкия

1 202

4 688,0

86

3

БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич

Ненецкий АО

1 081

3 965,8

87

0

ХОРОХОРДИН Олег Леонидович

Республика Алтай

848

3 939,1

88

-3

ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович

Тыва

856

2 934,0

89

-1

КУЗНЕЦОВ Владислав Гариевич

Чукотский АО

579

2 165,0



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