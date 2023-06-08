Медиарейтинг губернаторов за май
«Медиалогия» подготовила рейтинги губернаторов за май 2023 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.
В мае 2023 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Диверсионно-разведывательная группа Украины зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Министерство обороны РФ совместно с силовыми структурами произвела зачистку территории Грайворонского округа Белгородской области от диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Об этом сообщил Вячеслав Гладков. В Белгородской области отменен правовой режим контртеррористической операции. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
Жители ряда обстрелянных со стороны вооруженных сил Украины сел в Белгородской области, эвакуированных накануне, вернулись домой, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В Грайворонском округе Белгородской области был поврежден газопровод, произошел небольшой пожар, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Также Вячеслав Гладков рассказал, что в округе восстанавливают электрические сети, поврежденные во время захода диверсионно-разведывательной группы.
Помимо этого, СМИ сообщали, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проводил первую группу из 300 школьников Шебекинского округа на летний отдых в Воронежскую область.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 30 мая утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения, все экстренные службы города находятся на местах происшествий, никто серьезно не пострадал. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дал поручение профильным специалистам в максимально короткие сроки устранить незначительные повреждения в зданиях после атаки беспилотников. Также СМИ сообщали, что власти Москвы приняли решение ввести в нескольких районах города карантин из-за выявленных случаев заболевания диких птиц гриппом. Соответствующее распоряжение отдал мэр столицы Сергей Собянин. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин ввел запрет на запуски беспилотных летательных аппаратов в городе, за исключением БПЛА, “используемых по решениям органов государственной власти”.
Мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск участка между станциями “Автозаводская” и “Орехово” Замоскворецкой линии столичного метрополитена.
Звуки взрывов, которые слышали утром жители некоторых районов Московской области, являются следствием работы систем противовоздушной обороны (ПВО). На подлете к Москве было сбито несколько беспилотников. Об этом 30 мая сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Губернатор Андрей Воробьев призвал жителей сохранять спокойствие и заверил, что все экстренные службы работают. Также СМИ сообщали, что по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе усилят контроль за безопасностью летнего детского отдыха. Помимо этого, сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписали соглашение об интеграции Московской электронной школы в школы региона. Также губернатор Андрей Воробьев рассказал о планах на выполнение программы переселения из аварийных домов в Подмосковье.
Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского (+6) и губернатора Воронежской области Александра Гусева (+5).
Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским. Система противовоздушной обороны сбила беспилотник в небе над Воронежской областью утром 4 мая, сообщил в Telegram губернатор региона Александр Гусев.
Главы регионов Центрального ФО:
|
Место в рейтинге
|
Пере-мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
К-во сообщений
|
МедиаИндекс
|
1
|
2
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
36 506
|
539 634,0
|
2
|
-1
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
62 255
|
525 710,2
|
3
|
-1
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
39 148
|
356 472,3
|
4
|
0
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
13 386
|
111 202,4
|
5
|
0
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
9 197
|
98 313,1
|
6
|
5
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
6 081
|
53 016,4
|
7
|
-1
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
10 699
|
44 659,4
|
8
|
-1
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
7 544
|
43 002,7
|
9
|
-1
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
9 541
|
40 070,5
|
10
|
2
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
5 451
|
26 215,0
|
11
|
6
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
3 962
|
21 712,2
|
12
|
-2
|
МАЛКОВ Павел Викторович
|
Рязанская обл.
|
3 865
|
20 321,5
|
13
|
1
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
4 661
|
17 408,8
|
14
|
-1
|
ЕГОРОВ Максим Борисович
|
Тамбовская обл.
|
5 012
|
15 817,6
|
15
|
1
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
4 341
|
15 589,7
|
16
|
-7
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
2 791
|
14 190,3
|
17
|
-2
|
АНОХИН Василий Николаевич
|
Смоленская обл.
|
2 648
|
12 117,6
|
18
|
0
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
3 526
|
9 038,6
Главы регионов в мае 2023 года:
|
Место в рейтинге
|
Пере-мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
К-во сообщений
|
МедиаИндекс
|
1
|
3
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
36 506
|
539 634,0
|
2
|
-1
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
62 255
|
525 710,2
|
3
|
-1
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
39 148
|
356 472,3
|
4
|
-1
|
ПУШИЛИН Денис Владимирович
|
ДНР
|
14 345
|
188 271,6
|
5
|
0
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
14 609
|
170 563,8
|
6
|
10
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская обл.
|
15 266
|
137 718,9
|
7
|
2
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
15 191
|
126 343,6
|
8
|
0
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
13 386
|
111 202,4
|
9
|
4
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
13 032
|
109 462,9
|
10
|
2
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
9 197
|
98 313,1
|
11
|
25
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
11 968
|
96 056,3
|
12
|
17
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
11 415
|
89 543,3
|
13
|
8
|
МООР Александр Викторович
|
Тюменская обл.
|
8 389
|
85 270,9
|
14
|
-8
|
РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович
|
Севастополь
|
8 644
|
83 085,0
|
15
|
-8
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
11 395
|
80 776,3
|
16
|
2
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
7 912
|
76 080,2
|
17
|
15
|
БАЛИЦКИЙ Евгений Витальевич
|
Запорожская обл.
|
5 892
|
75 346,1
|
18
|
-7
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
11 530
|
75 022,4
|
19
|
8
|
ПАСЕЧНИК Леонид Иванович
|
ЛНР
|
7 081
|
67 110,0
|
20
|
-5
|
АЗАРОВ Дмитрий Игоревич
|
Самарская обл.
|
9 001
|
64 858,5
|
21
|
17
|
ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич
|
Ростовская обл.
|
7 803
|
61 723,8
|
22
|
-5
|
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Республика Саха
|
8 553
|
60 682,3
|
23
|
33
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
6 081
|
53 016,4
|
24
|
-10
|
ХОЦЕНКО Виталий Павлович
|
Омская обл.
|
6 946
|
52 406,1
|
25
|
1
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
13 218
|
52 119,9
|
26
|
2
|
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|
Новосибирская обл.
|
5 247
|
49 862,3
|
27
|
7
|
ШУМКОВ Вадим Михайлович
|
Курганская обл.
|
5 088
|
48 088,4
|
28
|
-8
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
10 699
|
44 659,4
|
29
|
-6
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
7 201
|
44 263,8
|
30
|
24
|
ОРЛОВ Василий Александрович
|
Амурская область
|
4 449
|
44 122,8
|
31
|
-7
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
7 544
|
43 002,7
|
32
|
14
|
ТОМЕНКО Виктор Петрович
|
Алтайский край
|
7 133
|
42 635,3
|
33
|
-2
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
9 541
|
40 070,5
|
34
|
-9
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
Приморский край
|
8 018
|
38 697,2
|
35
|
7
|
КОМАРОВА Наталья Владимировна
|
Ханты-Мансийский АО
|
4 455
|
36 290,4
|
36
|
-26
|
САЛЬДО Владимир Васильевич
|
Херсонская обл.
|
3 165
|
35 361,1
|
37
|
8
|
ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович
|
Хабаровский край
|
4 749
|
34 694,7
|
38
|
2
|
КОБЗЕВ Игорь Иванович
|
Иркутская обл.
|
8 190
|
34 552,1
|
39
|
-2
|
ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|
Кемеровская обл.
|
7 169
|
31 724,4
|
40
|
-5
|
БАБУШКИН Игорь Юрьевич
|
Астраханская область
|
4 146
|
31 670,1
|
41
|
-22
|
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|
Ямало-Ненецкий АО
|
3 834
|
29 801,1
|
42
|
-12
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская обл.
|
4 058
|
28 746,7
|
43
|
-2
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
7 122
|
28 588,8
|
44
|
-11
|
ЧИБИС Андрей Владимирович
|
Мурманская обл.
|
4 103
|
27 378,3
|
45
|
-2
|
БУСАРГИН Роман Викторович
|
Саратовская обл.
|
6 125
|
27 189,4
|
46
|
15
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
5 451
|
26 215,0
|
47
|
2
|
МАХОНИН Дмитрий Николаевич
|
Пермский край
|
4 933
|
25 766,0
|
48
|
-1
|
РУССКИХ Алексей Юрьевич
|
Ульяновская обл.
|
4 244
|
25 476,7
|
49
|
-27
|
КОТЮКОВ Михаил Михайлович
|
Красноярский край
|
4 555
|
25 233,2
|
50
|
1
|
СОКОЛОВ Александр Валентинович
|
Кировская обл.
|
5 332
|
23 934,6
|
51
|
-12
|
ПАСЛЕР Денис Владимирович
|
Оренбургская обл.
|
3 436
|
23 830,2
|
52
|
12
|
ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич
|
Архангельская обл.
|
5 153
|
23 735,7
|
53
|
2
|
ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|
Сахалинская обл.
|
3 507
|
23 687,2
|
54
|
4
|
МЕЛИКОВ Сергей Алимович
|
Дагестан
|
7 470
|
23 522,1
|
55
|
2
|
АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|
Калиниградская обл.
|
2 856
|
23 335,0
|
56
|
20
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
3 962
|
21 712,2
|
57
|
-9
|
МАЛКОВ Павел Викторович
|
Рязанская обл.
|
3 865
|
20 321,5
|
58
|
-6
|
МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович
|
Пензенская обл.
|
4 892
|
20 146,4
|
59
|
10
|
ЗДУНОВ Артем Алексеевич
|
Мордовия
|
2 542
|
18 732,2
|
60
|
8
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
4 661
|
17 408,8
|
61
|
-2
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
2 732
|
16 307,1
|
62
|
0
|
НИКИТИН Андрей Сергеевич
|
Новгородская обл.
|
2 070
|
16 215,0
|
63
|
8
|
ОСИПОВ Александр Михайлович
|
Забайкальский край
|
3 245
|
16 112,0
|
64
|
-4
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
2 366
|
15 896,6
|
65
|
0
|
ЕГОРОВ Максим Борисович
|
Тамбовская обл.
|
5 012
|
15 817,6
|
66
|
7
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
4 341
|
15 589,7
|
67
|
-1
|
ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич
|
Бурятия
|
2 852
|
14 631,5
|
68
|
7
|
КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович
|
Ингушетия
|
2 585
|
14 593,0
|
69
|
-16
|
МЕНЯЙЛО Сергей Иванович
|
Северная Осетия – Алания
|
2 212
|
14 221,7
|
70
|
-26
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
2 791
|
14 190,3
|
71
|
3
|
УЙБА Владимир Викторович
|
Коми
|
3 164
|
13 765,0
|
72
|
-5
|
НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич
|
Чувашия
|
4 909
|
13 249,2
|
73
|
-10
|
КУВШИННИКОВ Олег Александрович
|
Вологодская обл.
|
2 360
|
12 223,5
|
74
|
-2
|
АНОХИН Василий Николаевич
|
Смоленская обл.
|
2 648
|
12 117,6
|
75
|
7
|
МАЗУР Владимир Владимирович
|
Томская обл.
|
2 226
|
10 035,6
|
76
|
1
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
3 526
|
9 038,6
|
77
|
1
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
2 053
|
9 028,1
|
78
|
-28
|
СОЛОДОВ Владимир Викторович
|
Камчатский край
|
2 035
|
8 981,3
|
79
|
-9
|
КОНОВАЛОВ Валентин Олегович
|
Хакасия
|
2 136
|
8 544,2
|
80
|
-1
|
ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич
|
Карачаево-Черкесия
|
2 397
|
7 925,3
|
81
|
-1
|
КОКОВ Казбек Валерьевич
|
Кабардино-Балкария
|
1 707
|
7 406,1
|
82
|
2
|
ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович
|
Еврейская автономная обл.
|
1 584
|
7 131,1
|
83
|
0
|
ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович
|
Марий Эл
|
1 446
|
5 821,3
|
84
|
2
|
НОСОВ Сергей Константинович
|
Магаданская обл.
|
1 437
|
5 778,5
|
85
|
-4
|
ХАСИКОВ Бату Сергеевич
|
Калмыкия
|
1 202
|
4 688,0
|
86
|
3
|
БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич
|
Ненецкий АО
|
1 081
|
3 965,8
|
87
|
0
|
ХОРОХОРДИН Олег Леонидович
|
Республика Алтай
|
848
|
3 939,1
|
88
|
-3
|
ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович
|
Тыва
|
856
|
2 934,0
|
89
|
-1
|
КУЗНЕЦОВ Владислав Гариевич
|
Чукотский АО
|
579
|
2 165,0
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