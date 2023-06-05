В Рыбинске благоустроят подъезды к новым участкам, выделенным для застройки

Работы запланированы на четырёх улицах в Заволжском районе. Новые грунтовые дороги построят к земельным участкам, выделенным многодетным семьям. ⁣

Башаровская, Брейтовская, Шекснинская и Мологская — улицы, где пройдёт обустройство подъездных путей. Все участки одинаковой протяженности — около 150 метров. Перечень работ по строительству также схожий.

— Участки будут выполнены в щебне с песчанным основанием. Проведем расчистку обочин от кустарника. С каждой стороны предусмотрены водоотводные канавы с водопропускными трубами. Такой способ формирования проезда позволяет сделать дорогу, которой владельцы участков могут пользоваться при строительстве домов, — рассказал заместитель главы по архитектуре и градостроительству Алишер Рустамов.

На обустройство подъездных путей из городского бюджета выделено почти 6, 5 млн рублей. ⁣

Первыми работы начнутся на улице Брейтовской. Здесь подрядчик — ООО «ТСС», должен выполнить устройство подъезда до 1 июля. Затем, по очереди, улицы Мологская, Шекснинская, Башаровская. Срок окончания контракта 1 октября.

Работы будут выполняться в рамках подпрограммы «Благоустройство парков, площадей и благоустройство других общественных территорий городского округа города Рыбинск».

Администрация города Рыбинска