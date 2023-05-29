Остекление зимнего сада

С каждым годом становится все больше людей, которые хотят устроить в своем частном доме или квартире зимний сад. И в этом нет ничего удивительного, потому что это место обязательно понравится каждому члену семьи. Здесь можно отдохнуть после тяжелого рабочего дня, устроить посиделки с друзьями или вечерами пить чаи с родными.

Если размеры помещения позволяют, то помимо зеленых насаждений можно установить удобные кресла. Растения положительно влияют на настроение и заряжают энергией. Зимние сады строят не по общему проекту. Каждый вариант индивидуален и специалисты разрабатывают проекты, которые имеют уникальный размер и форму. Также стоит отметить, что зимний сад требует максимальное количество солнечного света. Если летом с солнечным светом проблем не возникает, то зимой растениям может не хватать естественного тепла и света. Подробнее можно узнать на сайте компании «Витраж-СПб».

Основные типы остекления

Остеклить зимний сад можно разными способами:

Теплое остекление

В этом случае используют многокамерные стеклопакеты. И если установить такие окна, то можно неплохо сэкономить на отоплении. Специалисты создают пластиковые порталы и используют закаленное стекло.

Такой сад станет идеальным местом для размещения различных растений, а также для отдыха.

Холодное остекление

Данный вариант пользуется популярностью по той причине, что обходится намного дешевле, чем теплое остекление. Основа таких стеклопакетов – алюминий. Данный материал не только считается прочным и легким, но и может прослужить на протяжение долгого времени.

И если сделать из него каркас, то он получится изящным и будет смотреться презентабельно.

Нюансы, на которые стоит обратить внимание

При организации зимнего сада стоит помнить о том, что растения и частый полив могут способствовать появлению пара. Стекло будет летом сильно нагреваться, а зимой замерзать. Именно поэтому специалисты советуют сразу же устанавливать систему проветривания.

Чтобы растения росли и не пропадали, стоит продумывать каждую мелочь. Идеальным местом для зимнего сада можно считать крышу, в которую будут встроены окна.

Желательно, обращаться к специалистам, которые смогут провести остекление правильно и качество. От правильно проведенных работ зависит: