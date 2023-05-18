В Рыбинске пройдет фестиваль «Солнечный круг» имени Льва Ошанина

Мероприятия, посвященные 111-летию со дня рождения известного поэта-земляка, пройдут в Рыбинске с 21 по 28 мая.

В программе – пленэр известных российских художников, экскурсии по литературному маршруту, поэтические чтения и студенческие поэтические дуэли, книжная ярмарка, обучающие семинары от лучших мастеров слова, гала-концерт победителей Всероссийского творческого конкурса «Солнечный круг».

Впервые Ошанинский фестиваль состоялся в Рыбинске в мае прошлого года. Его литературную часть поддержали более двух десятков поэтов и прозаиков. В пленэре приняли участие девять живописцев из разных городов России. В этом году представительство будет еще шире.

С 21 по 31 мая на городских улицах можно будет встретить за работой художников из Москвы и Санкт-Петербурга, Тверской, Белгородской, Вологодской областей, Костромы и Вологды, Крыма и Ярославля. Это академики Академии Художеств, народные, заслуженные художники, члены Союза художников России.

– Свое участие в ежегодном Ошанинском пленэре подтвердили 14 живописцев. Это команда лучших этюдников страны, художников высочайшего уровня. Они работают в разных стилях, но тема будет одна – «Рыбинск и его люди», – рассказал Александр Шилов, руководитель Художественной галереи им. Л. И. Ошанина

Отчетная выставка по итогам пленэра состоится 30 мая в 15 часов в галерее по адресу: улица Крестовая, 29.

В дни Ошанинского фестиваля Рыбинск посетят более 50 представителей литературной общественности страны. Это гости из Москвы и Архангельска, Омска и Петрозаводска, Санкт-Петербурга и Вологды. Они примут участие в творческой и деловой программах литературного фестиваля.

– Покажем гостям наш литературный город Рыбинск, презентуем эталонный вариант литературного туризма, подтвердим статус флагмана этого направления на всероссийском уровне, – сказал Александр Рыжков, председатель Совета молодых литераторов Рыбинска.

27 мая – День ключевых мероприятий фестиваля, в который состоится книжная ярмарка на балюстраде и гала-концерт в музее-заповеднике.

Программа Всероссийского литературного фестиваля «Солнечный круг»:

22-23 мая, понедельник-вторник

Серия литературно-туристических маршрутов «Литературный город» с посещением Литературного музея для школьников города Рыбинска и Ярославской области.

24 мая, среда

Поэтические чтения «Литературный остров» в ДК «Волжский»

25 мая, четверг

Студенческие поэтические дуэли «Очки Ошанина» на балюстраде в Волжском парке

26 мая, пятница

13:00 – 18:00 Обучающие семинары «Проза» и «Поэзия» в Музее фортепиано

18:00 – 20:00 Поэтический вечер финалистов в Музее фортепиано»

27 мая, суббота

Творческая программа:

11:00 – 14:00 Книжная ярмарка на балюстраде

15:30 – 18:00 Обучающие семинары «Проза» и «Поэзия» в в Музее фортепиано

18:00 – 20:00 Гала-концерт в Музее-заповеднике

Деловая программа:

15:30 – 17:00 Расширенный Секретариат Союза писателей России

17:00 – 17:50 Мастер-класс «Фокус-группа» (Ведущие: А.Рыжков, А.Смолина)

28 мая, воскресенье

10:30 – 14:00 Обучающие семинары «Проза» и «Поэзия» в Музее фортепиано

14:00 – 15:00 Торжественное закрытие фестиваля в Музее фортепиано

Администрация города Рыбинска