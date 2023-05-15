Документальная «Книга моря»

К концу сезона рыбинский киноклуб «Современник» переводит взгляд на документальное кино.

И на ближайшем заседании – в среду, 17 мая, в ОКЦ – предлагает вниманию посетителей картину «Книга моря», завораживающую как сон одиссею морских зверобоев Чукотки, в которой нет грани между реальностью и мифом.

– Это больше, чем этно-кино, это зрелищный поэтический блокбастер, – пишет критик Лариса Малюкова, – сказание о морских охотниках Чукотки, лоринских зверобоях. Монументальный анимадок создавался пять лет. Но на самом деле, дольше. Режиссёр Алексей Вахрушев, родившийся на Чукотке, всю жизнь снимает северный эпос. Анимацию делал Эдуард Беляев. Материал для анимации – полимерная глина, поэтому перекладка напоминает ожившую объемную наскальную живопись. Сцены, снятые в море, кажутся продолжением мифа.

Миф рассказывают две сказительницы на двух национальных языках Крайнего Севера: чукотском и эскимосском наречии Наукана, древнего поселения на мысе Дежнева, закрытого в годы «холодной войны». Оригинальное звучание их речи сопровождается субтитрами.

В разговоре о фильме примет участие один из консультантов, этнограф, кандидат исторических наук Дмитрий Опарин (МГУ, ВШЭ). Начало, как обычно, в 18 часов.