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В Рыбинске начали обработку территорий от клещей

18.04.2023, 14:14, Новости
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В Рыбинске приступили к традиционной весенней акарицидной обработке зеленых общественных территорий от клещей.

В этом году в связи с ранней весной клещи активизировались рано. Первый случай был выявлен в марте. Обработку от опасных насекомых начали с территорий городских кладбищ.

— К религиозным праздникам жители приводят в порядок захоронения, важно сделать их пребывание на кладбище безопасным. Уже выполнена обработка кладбища в Гушицах, Софийского, Южного. До конца недели подрядная организация обработает Болтинское, Васильевское и Кипяческое, — рассказал директор МБУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» Антон Калякин.

Акарицидный препарат распыляется генераторами холодного тумана. Такое мелкодисперсное распыление проникает на травяной покров и первичной слой земли. Препарат оказывает нервнопаралитическое действие на насекомых. При попадании в туман они погибают в течение трех часов, при контакте с распыленным по траве препаратом также наступает гибель.

— После обработки препаратом проводится энтомологическое обследование территории. Если клещи будут выявлены, процедуру нужно повторить,— подчеркнула Елена Симакова, эпидемиолог.

В городской черте акарицидная обработка проводится в два этапа. Первый — с 19 по 26 апреля, второй — с 20 по 26 мая.

— Единовременно предстоит обработать около 400 тысяч квадратных метров. Это городские парки и зеленые территории, например, вдоль Черемухи. Всего по Рыбинску 23 объекта. Сегодня в вечернее время начнется работа в Петровском парке, – рассказала Игорь Клунок, заместитель директора МБУ «Управление городского хозяйства».

На обработанных территориях будут установлены предупреждающие аншлаги. В течение трех дней посещение этих участков не рекомендовано для людей и животных, отметили в администрация города Рыбинска.




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