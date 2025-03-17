Безопасно ли лечение зубов под наркозом для детей и взрослых

Многие люди с детства боятся ходить к зубному, причем иногда это не просто дискомфорт, а настоящая паника, затрудняющая работу врачу. В современных частных клиниках делают все для комфорта маленьких и взрослых пациентов, в том числе предлагают лечение зубов во сне или под общим наркозом. Однако некоторые сомневаются, безопасно ли применять такую анестезию. Чтобы разобраться, насколько их переживания оправданы, рассмотрим, как проходит процесс лечения.

Подготовка

Перед стоматологическими процедурами вам предстоит посетить консультацию с анестезиологом, который проверит наличие противопоказаний и рисков возникновения аллергии на препараты. Затем врач подберет оптимальный способ погружения в сон.

Чаще всего пациентам предлагают легкую седацию закисью азота: человек находится в расслабленном состоянии, но сознание и рефлексы сохраняются. Этот метод не является полноценным наркозом и применяется только с местной анестезией, зато он меньше всего влияет на организм. Для глубокой седации детям назначают ингаляционную анестезию севораном, а взрослым – инъекцию пропофола.

В редких случаях пациентам показано лечение зубов под наркозом с более сильнодействующими препаратами, когда сознание отключается полностью и требуется искусственная вентиляция легких.

Перед использованием любого из перечисленных методов анестезии необходимо пройти обследование и сдать анализы. После этого терапевт оценит общее состояние пациента и выдаст заключение.

Проведение операции

Современные препараты и оборудование делают седацию максимально безопасной, но, как и любое медицинское вмешательство, она имеет свои риски. В клиниках, где выполняют лечение или удаление зубов под общим наркозом , обязательно есть врач-анестезиолог, который должен контролировать весь процесс. Профессионал точно рассчитает дозу и будет непрерывно отслеживать состояние пациента.

Наиболее опасная проблема, связанная с медикаментозным сном – злокачественная гипертермия. Однако риск возникновения явления невелик: примерно 1 случай из 20 000. Врачи умеют определять ранние признаки этого состояния и быстро купировать его с помощью специального препарата.

Обычно клиники оснащены реанимационным оборудованием, следовательно, опасность не отойти от наркоза практически отсутствует.

Итак, стоматологические манипуляции под наркозом или седацией безопасны, потому что предварительное обследование позволяет заранее выявить риски, современные препараты максимально безвредны, а пациент все время находится под контролем квалифицированного врача. Поэтому не стоит откладывать лечение зубов из-за страхов. Главное – обращаться в проверенные клиники и доверять процедуру исключительно профессионалам.