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Медиарейтинг губернаторов за март 2023 года

10.04.2023, 16:16, Детали
Теги: , ,

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за март 2023 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов.

В марте 2023 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге

Пере- мещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

61809

493805,4

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

35901

327381,5

3

2

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

14963

158025,5

4

-1

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

11161

93448,4

5

-1

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

6339

57634,4

6

0

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

8126

47310,1

7

0

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

10822

43745,4

8

0

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

9833

34788

9

2

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

5543

32034,2

10

0

МАЛКОВ Павел Викторович

Рязанская обл.

4057

22061,1

11

new

АНОХИН Василий Николаевич

Смоленская обл.

2634

20803,2

12

-3

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

4266

19764,8

13

-1

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

3926

19145,8

14

1

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

4895

18403,6

15

-2

ЕГОРОВ Максим Борисович

Тамбовская обл.

4912

15545,5

16

0

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

3791

12399,1

17

1

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

3136

10616,3

18

-1

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

3868

9910,9

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили Большую кольцевую линию (БКЛ). Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что открытая 1 марта 70-километровая Большая кольцевая линия стала самой протяженной в мире. Помимо этого, в Москве после реконструкции открылась станция “Очаково”, которая станет частью четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4), в церемонии открытия принял участие мэр столицы Сергей Собянин. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции столичного метрополитена “Аэропорт Внуково” Солнцевской линии. В Москве 2 марта открыли новый пригородный вокзал Марьина Роща второго Московского центрального диаметра (МЦД-2), сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Телеграм-канале.
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход комплексной реставрации и ремонта Московского государственного театра эстрады на Берсеневской набережной, где уже завершаются работы. Также сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции Дмитровского путепровода через пути Октябрьской железной дороги. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей Зеленограда с 65-летием образования города.

В ходе визита на предприятие “Мобитрак” в Истре губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с представителями малого и среднего бизнеса. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов подчеркнул, что в этом году будет построено 27 школ на 18 тыс. мест, 13 детских садов на более 3,7 тыс. мест. Также СМИ сообщали, что губернатор региона Андрей Воробьев во время рабочей поездки в Воскресенск осмотрел предприятие АПХ “Эко-культура”, где производят экологически чистые овощи. Помимо этого, на еженедельном совещании с областным правительством и главами городских округов губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил подготовку территорий к весенне-летнему периоду. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году выделено более 100 млн рублей на закупку порядка 40 машин для поликлиник и паллиативных бригад.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram о том, что со стороны Украины в село Любечане Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. Александр Богомаз навестил в больнице 10-летнего мальчика Федора, пострадавшего при атаке украинских диверсантов на Брянскую область. Также СМИ сообщали, что губернатор Брянской области подписал распоряжение о выплате компенсаций жертвам нападения украинских диверсантов на села Климовского района. Российские военные уничтожили украинский беспилотник самолетного типа в районе поселка Навля Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Телеграм-канале.

«Новичком» рейтинга (new) стал врио губернатора Смоленской области Василий Анохин.
Президент Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Смоленской области Алексея Островского и назначении врио главы региона директора департамента регионального развития правительства РФ, бывшего вице-губернатора Смоленской области по финансам Василия Анохина.

Главы регионов в марте 2023 года:

Место в рейтинге

Пере- мещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

61809

493805,4

2

1

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

35901

327381,5

3

-1

ПУШИЛИН Денис Владимирович

ДНР

12565

177967,5

4

8

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

14963

158025,5

5

-1

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

12372

144979,7

6

5

АКСЕНОВ Сергей Валерьевич

Крым

13225

133933

7

-2

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

11161

93448,4

8

-2

ХАБИРОВ Радий Фаритович

Башкортостан

12431

91372,7

9

1

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург

12014

76264,1

10

8

РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович

Севастополь

7 9 58

72179,7

11

9

АЗАРОВ Дмитрий Игоревич

Самарская обл.

8262

70126,8

12

2

САЛЬДО Владимир Васильевич

Херсонская обл.

4312

62986,1

13

17

ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич

Ростовская обл.

8425

58249,9

14

-6

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

6339

57634,4

15

-6

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

Татарстан

7212

53871,9

16

31

БАЛИЦКИЙ Евгений Витальевич

Запорожская обл.

4237

50746

17

0

НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич

Республика Саха

9043

48671,9

18

-3

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

8126

47310,1

19

-6

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич

Ленинградская обл.

5627

44865

20

-13

ТРАВНИКОВ Андрей Александрович

Новосибирская обл.

5367

44681,1

21

-2

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

Челябинская обл.

7999

44064

22

-1

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

10822

43745,4

23

-1

НИКИТИН Глеб Сергеевич

Нижегородская обл.

7335

41036,6

24

5

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

11125

39953,6

25

8

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

Свердловская обл.

7884

36195,8

26

23

УСС Александр Викторович

Красноярский край

6476

35523,3

27

26

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич

Приморский край

7004

35503,8

28

-3

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

9833

34788

29

new

ХОЦЕНКО Виталий Павлович

Омская обл.

2615

34575

30

14

РУССКИХ Алексей Юрьевич

Ульяновская обл.

5827

34449,4

31

6

БУСАРГИН Роман Викторович

Саратовская обл.

7555

34398,4

32

13

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

5543

32034,2

33

1

КОМАРОВА Наталья Владимировна

Ханты-Мансийский АО

4155

31635,1

34

-3

МООР Александр Викторович

Тюменская обл.

3716

31563,4

35

-19

ПАСЕЧНИК Леонид Иванович

ЛНР

4176

30875,3

36

26

ШУМКОВ Вадим Михайлович

Курганская обл.

4051

29785

37

-1

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

6622

29604,4

38

-10

АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич

Ямало-Ненецкий АО

3384

29103

39

0

БАБУШКИН Игорь Юрьевич

Астраханская область

4529

28027,3

40

8

МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович

Пензенская обл.

6041

28017,1

41

-9

КОБЗЕВ Игорь Иванович

Иркутская обл.

7046

27629,9

42

27

НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич

Чувашия

6686

27460,7

43

-17

ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич

Кемеровская обл.

5360

26651,5

44

-17

ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич

Сахалинская обл.

3536

25249,2

45

-7

ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович

Хабаровский край

3806

24617,6

46

9

СОКОЛОВ Александр Валентинович

Кировская обл.

5205

23576,8

47

13

ЧИБИС Андрей Владимирович

Мурманская обл.

4054

22847,2

48

17

ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич

Бурятия

3789

22373,3

49

-7

МАЛКОВ Павел Викторович

Рязанская обл.

4057

22061,1

50

-26

БОЧАРОВ Андрей Иванович

Волгоградская обл.

6989

21792,7

51

0

ОСИПОВ Александр Михайлович

Забайкальский край

3701

21670,3

52

new

КУЗНЕЦОВ Владислав Гариевич

Чукотский АО

1729

21375,2

53

4

НИКИТИН Андрей Сергеевич

Новгородская обл.

2841

20867,8

54

-19

ОРЛОВ Василий Александрович

Амурская область

2745

20818,3

55

new

АНОХИН Василий Николаевич

Смоленская обл.

2634

20803,2

56

-2

ПАСЛЕР Денис Владимирович

Оренбургская обл.

3543

20679,4

57

-14

МАХОНИН Дмитрий Николаевич

Пермский край

4566

20212,5

58

-18

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

4266

19764,8

59

-13

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

3926

19145,8

60

-19

ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович

Карелия

3147

19123,3

61

0

ЗДУНОВ Артем Алексеевич

Мордовия

2734

18682,5

62

5

ТОМЕНКО Виктор Петрович

Алтайский край

4653

18416,1

63

0

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

4895

18403,6

64

9

БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович

Удмуртия

3583

18250,3

65

5

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Псковская обл.

3137

17735,5

66

-8

КУВШИННИКОВ Олег Александрович

Вологодская обл.

2430

15838,1

67

-3

АЛИХАНОВ Антон Андреевич

Калиниградская обл.

2504

15692,1

68

-12

ЕГОРОВ Максим Борисович

Тамбовская обл.

4912

15545,5

69

2

УЙБА Владимир Викторович

Коми

3108

13938,1

70

-4

МЕЛИКОВ Сергей Алимович

Дагестан

5475

13801

71

1

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

3791

12399,1

72

-22

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич

Архангельская обл.

3905

11751,5

73

-21

КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич

Адыгея

2477

11728,5

74

5

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

3136

10616,3

75

3

СОЛОДОВ Владимир Викторович

Камчатский край

2327

10448,6

76

-1

МЕНЯЙЛО Сергей Иванович

Северная Осетия – Алания

1756

10284,3

77

0

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

3868

9910,9

78

3

КОНОВАЛОВ Валентин Олегович

Хакасия

3087

9632,3

79

4

ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович

Марий Эл

1485

8866,2

80

-4

КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович

Ингушетия

1543

7550

81

-1

МАЗУР Владимир Владимирович

Томская обл.

2138

7151,6

82

4

ХАСИКОВ Бату Сергеевич

Калмыкия

1263

5753,1

83

-1

КОКОВ Казбек Валерьевич

Кабардино-Балкария

1357

5630,2

84

1

НОСОВ Сергей Константинович

Магаданская обл.

1236

5604,2

85

-11

ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович

Еврейская автономная обл.

1409

5551

86

-2

ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич

Карачаево-Черкесия

1498

4954,2

87

-19

ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович

Тыва

1061

3546

88

-1

ХОРОХОРДИН Олег Леонидович

Республика Алтай

1001

3335,1

89

0

БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич

Ненецкий АО

1445

2501,9



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