Медиарейтинг губернаторов за март 2023 года
«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за март 2023 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов.
В марте 2023 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Главы регионов Центрального ФО:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во сообщений
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
61809
|
493805,4
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
35901
|
327381,5
|
3
|
2
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
14963
|
158025,5
|
4
|
-1
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
11161
|
93448,4
|
5
|
-1
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
6339
|
57634,4
|
6
|
0
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
8126
|
47310,1
|
7
|
0
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
10822
|
43745,4
|
8
|
0
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
9833
|
34788
|
9
|
2
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
5543
|
32034,2
|
10
|
0
|
МАЛКОВ Павел Викторович
|
Рязанская обл.
|
4057
|
22061,1
|
11
|
new
|
АНОХИН Василий Николаевич
|
Смоленская обл.
|
2634
|
20803,2
|
12
|
-3
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
4266
|
19764,8
|
13
|
-1
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
3926
|
19145,8
|
14
|
1
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
4895
|
18403,6
|
15
|
-2
|
ЕГОРОВ Максим Борисович
|
Тамбовская обл.
|
4912
|
15545,5
|
16
|
0
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
3791
|
12399,1
|
17
|
1
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
3136
|
10616,3
|
18
|
-1
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
3868
|
9910,9
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили Большую кольцевую линию (БКЛ). Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что открытая 1 марта 70-километровая Большая кольцевая линия стала самой протяженной в мире. Помимо этого, в Москве после реконструкции открылась станция “Очаково”, которая станет частью четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4), в церемонии открытия принял участие мэр столицы Сергей Собянин. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции столичного метрополитена “Аэропорт Внуково” Солнцевской линии. В Москве 2 марта открыли новый пригородный вокзал Марьина Роща второго Московского центрального диаметра (МЦД-2), сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Телеграм-канале.
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход комплексной реставрации и ремонта Московского государственного театра эстрады на Берсеневской набережной, где уже завершаются работы. Также сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции Дмитровского путепровода через пути Октябрьской железной дороги. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей Зеленограда с 65-летием образования города.
В ходе визита на предприятие “Мобитрак” в Истре губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с представителями малого и среднего бизнеса. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов подчеркнул, что в этом году будет построено 27 школ на 18 тыс. мест, 13 детских садов на более 3,7 тыс. мест. Также СМИ сообщали, что губернатор региона Андрей Воробьев во время рабочей поездки в Воскресенск осмотрел предприятие АПХ “Эко-культура”, где производят экологически чистые овощи. Помимо этого, на еженедельном совещании с областным правительством и главами городских округов губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил подготовку территорий к весенне-летнему периоду. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году выделено более 100 млн рублей на закупку порядка 40 машин для поликлиник и паллиативных бригад.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram о том, что со стороны Украины в село Любечане Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. Александр Богомаз навестил в больнице 10-летнего мальчика Федора, пострадавшего при атаке украинских диверсантов на Брянскую область. Также СМИ сообщали, что губернатор Брянской области подписал распоряжение о выплате компенсаций жертвам нападения украинских диверсантов на села Климовского района. Российские военные уничтожили украинский беспилотник самолетного типа в районе поселка Навля Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Телеграм-канале.
«Новичком» рейтинга (new) стал врио губернатора Смоленской области Василий Анохин.
Президент Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Смоленской области Алексея Островского и назначении врио главы региона директора департамента регионального развития правительства РФ, бывшего вице-губернатора Смоленской области по финансам Василия Анохина.
Главы регионов в марте 2023 года:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во сообщений
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
61809
|
493805,4
|
2
|
1
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
35901
|
327381,5
|
3
|
-1
|
ПУШИЛИН Денис Владимирович
|
ДНР
|
12565
|
177967,5
|
4
|
8
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
14963
|
158025,5
|
5
|
-1
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
12372
|
144979,7
|
6
|
5
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
13225
|
133933
|
7
|
-2
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
11161
|
93448,4
|
8
|
-2
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
12431
|
91372,7
|
9
|
1
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
12014
|
76264,1
|
10
|
8
|
РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович
|
Севастополь
|
7 9 58
|
72179,7
|
11
|
9
|
АЗАРОВ Дмитрий Игоревич
|
Самарская обл.
|
8262
|
70126,8
|
12
|
2
|
САЛЬДО Владимир Васильевич
|
Херсонская обл.
|
4312
|
62986,1
|
13
|
17
|
ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич
|
Ростовская обл.
|
8425
|
58249,9
|
14
|
-6
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
6339
|
57634,4
|
15
|
-6
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
7212
|
53871,9
|
16
|
31
|
БАЛИЦКИЙ Евгений Витальевич
|
Запорожская обл.
|
4237
|
50746
|
17
|
0
|
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Республика Саха
|
9043
|
48671,9
|
18
|
-3
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
8126
|
47310,1
|
19
|
-6
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
5627
|
44865
|
20
|
-13
|
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|
Новосибирская обл.
|
5367
|
44681,1
|
21
|
-2
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
7999
|
44064
|
22
|
-1
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
10822
|
43745,4
|
23
|
-1
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская обл.
|
7335
|
41036,6
|
24
|
5
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
11125
|
39953,6
|
25
|
8
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
7884
|
36195,8
|
26
|
23
|
УСС Александр Викторович
|
Красноярский край
|
6476
|
35523,3
|
27
|
26
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
Приморский край
|
7004
|
35503,8
|
28
|
-3
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
9833
|
34788
|
29
|
new
|
ХОЦЕНКО Виталий Павлович
|
Омская обл.
|
2615
|
34575
|
30
|
14
|
РУССКИХ Алексей Юрьевич
|
Ульяновская обл.
|
5827
|
34449,4
|
31
|
6
|
БУСАРГИН Роман Викторович
|
Саратовская обл.
|
7555
|
34398,4
|
32
|
13
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
5543
|
32034,2
|
33
|
1
|
КОМАРОВА Наталья Владимировна
|
Ханты-Мансийский АО
|
4155
|
31635,1
|
34
|
-3
|
МООР Александр Викторович
|
Тюменская обл.
|
3716
|
31563,4
|
35
|
-19
|
ПАСЕЧНИК Леонид Иванович
|
ЛНР
|
4176
|
30875,3
|
36
|
26
|
ШУМКОВ Вадим Михайлович
|
Курганская обл.
|
4051
|
29785
|
37
|
-1
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
6622
|
29604,4
|
38
|
-10
|
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|
Ямало-Ненецкий АО
|
3384
|
29103
|
39
|
0
|
БАБУШКИН Игорь Юрьевич
|
Астраханская область
|
4529
|
28027,3
|
40
|
8
|
МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович
|
Пензенская обл.
|
6041
|
28017,1
|
41
|
-9
|
КОБЗЕВ Игорь Иванович
|
Иркутская обл.
|
7046
|
27629,9
|
42
|
27
|
НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич
|
Чувашия
|
6686
|
27460,7
|
43
|
-17
|
ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|
Кемеровская обл.
|
5360
|
26651,5
|
44
|
-17
|
ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|
Сахалинская обл.
|
3536
|
25249,2
|
45
|
-7
|
ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович
|
Хабаровский край
|
3806
|
24617,6
|
46
|
9
|
СОКОЛОВ Александр Валентинович
|
Кировская обл.
|
5205
|
23576,8
|
47
|
13
|
ЧИБИС Андрей Владимирович
|
Мурманская обл.
|
4054
|
22847,2
|
48
|
17
|
ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич
|
Бурятия
|
3789
|
22373,3
|
49
|
-7
|
МАЛКОВ Павел Викторович
|
Рязанская обл.
|
4057
|
22061,1
|
50
|
-26
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
6989
|
21792,7
|
51
|
0
|
ОСИПОВ Александр Михайлович
|
Забайкальский край
|
3701
|
21670,3
|
52
|
new
|
КУЗНЕЦОВ Владислав Гариевич
|
Чукотский АО
|
1729
|
21375,2
|
53
|
4
|
НИКИТИН Андрей Сергеевич
|
Новгородская обл.
|
2841
|
20867,8
|
54
|
-19
|
ОРЛОВ Василий Александрович
|
Амурская область
|
2745
|
20818,3
|
55
|
new
|
АНОХИН Василий Николаевич
|
Смоленская обл.
|
2634
|
20803,2
|
56
|
-2
|
ПАСЛЕР Денис Владимирович
|
Оренбургская обл.
|
3543
|
20679,4
|
57
|
-14
|
МАХОНИН Дмитрий Николаевич
|
Пермский край
|
4566
|
20212,5
|
58
|
-18
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
4266
|
19764,8
|
59
|
-13
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
3926
|
19145,8
|
60
|
-19
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
3147
|
19123,3
|
61
|
0
|
ЗДУНОВ Артем Алексеевич
|
Мордовия
|
2734
|
18682,5
|
62
|
5
|
ТОМЕНКО Виктор Петрович
|
Алтайский край
|
4653
|
18416,1
|
63
|
0
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
4895
|
18403,6
|
64
|
9
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
3583
|
18250,3
|
65
|
5
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская обл.
|
3137
|
17735,5
|
66
|
-8
|
КУВШИННИКОВ Олег Александрович
|
Вологодская обл.
|
2430
|
15838,1
|
67
|
-3
|
АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|
Калиниградская обл.
|
2504
|
15692,1
|
68
|
-12
|
ЕГОРОВ Максим Борисович
|
Тамбовская обл.
|
4912
|
15545,5
|
69
|
2
|
УЙБА Владимир Викторович
|
Коми
|
3108
|
13938,1
|
70
|
-4
|
МЕЛИКОВ Сергей Алимович
|
Дагестан
|
5475
|
13801
|
71
|
1
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
3791
|
12399,1
|
72
|
-22
|
ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич
|
Архангельская обл.
|
3905
|
11751,5
|
73
|
-21
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
2477
|
11728,5
|
74
|
5
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
3136
|
10616,3
|
75
|
3
|
СОЛОДОВ Владимир Викторович
|
Камчатский край
|
2327
|
10448,6
|
76
|
-1
|
МЕНЯЙЛО Сергей Иванович
|
Северная Осетия – Алания
|
1756
|
10284,3
|
77
|
0
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
3868
|
9910,9
|
78
|
3
|
КОНОВАЛОВ Валентин Олегович
|
Хакасия
|
3087
|
9632,3
|
79
|
4
|
ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович
|
Марий Эл
|
1485
|
8866,2
|
80
|
-4
|
КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович
|
Ингушетия
|
1543
|
7550
|
81
|
-1
|
МАЗУР Владимир Владимирович
|
Томская обл.
|
2138
|
7151,6
|
82
|
4
|
ХАСИКОВ Бату Сергеевич
|
Калмыкия
|
1263
|
5753,1
|
83
|
-1
|
КОКОВ Казбек Валерьевич
|
Кабардино-Балкария
|
1357
|
5630,2
|
84
|
1
|
НОСОВ Сергей Константинович
|
Магаданская обл.
|
1236
|
5604,2
|
85
|
-11
|
ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович
|
Еврейская автономная обл.
|
1409
|
5551
|
86
|
-2
|
ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич
|
Карачаево-Черкесия
|
1498
|
4954,2
|
87
|
-19
|
ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович
|
Тыва
|
1061
|
3546
|
88
|
-1
|
ХОРОХОРДИН Олег Леонидович
|
Республика Алтай
|
1001
|
3335,1
|
89
|
0
|
БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич
|
Ненецкий АО
|
1445
|
2501,9
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