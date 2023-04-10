Медиарейтинг губернаторов за март 2023 года

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за март 2023 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов.

В марте 2023 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге Пере- мещение за месяц Персоны Регион Кол-во сообщений Медиа Индекс 1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 61809 493805,4 2 0 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 35901 327381,5 3 2 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 14963 158025,5 4 -1 ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович Белгородская обл. 11161 93448,4 5 -1 СТАРОВОЙТ Роман Владимирович Курская обл. 6339 57634,4 6 0 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 8126 47310,1 7 0 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 10822 43745,4 8 0 АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 9833 34788 9 2 ГУСЕВ Александр Викторович Воронежская обл. 5543 32034,2 10 0 МАЛКОВ Павел Викторович Рязанская обл. 4057 22061,1 11 new АНОХИН Василий Николаевич Смоленская обл. 2634 20803,2 12 -3 ШАПША Владислав Валерьевич Калужская обл. 4266 19764,8 13 -1 ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич Ярославская обл. 3926 19145,8 14 1 КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 4895 18403,6 15 -2 ЕГОРОВ Максим Борисович Тамбовская обл. 4912 15545,5 16 0 АВДЕЕВ Александр Александрович Владимирская обл. 3791 12399,1 17 1 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 3136 10616,3 18 -1 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 3868 9910,9

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили Большую кольцевую линию (БКЛ). Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что открытая 1 марта 70-километровая Большая кольцевая линия стала самой протяженной в мире. Помимо этого, в Москве после реконструкции открылась станция “Очаково”, которая станет частью четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4), в церемонии открытия принял участие мэр столицы Сергей Собянин. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции столичного метрополитена “Аэропорт Внуково” Солнцевской линии. В Москве 2 марта открыли новый пригородный вокзал Марьина Роща второго Московского центрального диаметра (МЦД-2), сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Телеграм-канале.

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход комплексной реставрации и ремонта Московского государственного театра эстрады на Берсеневской набережной, где уже завершаются работы. Также сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции Дмитровского путепровода через пути Октябрьской железной дороги. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей Зеленограда с 65-летием образования города.

В ходе визита на предприятие “Мобитрак” в Истре губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с представителями малого и среднего бизнеса. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов подчеркнул, что в этом году будет построено 27 школ на 18 тыс. мест, 13 детских садов на более 3,7 тыс. мест. Также СМИ сообщали, что губернатор региона Андрей Воробьев во время рабочей поездки в Воскресенск осмотрел предприятие АПХ “Эко-культура”, где производят экологически чистые овощи. Помимо этого, на еженедельном совещании с областным правительством и главами городских округов губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил подготовку территорий к весенне-летнему периоду. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году выделено более 100 млн рублей на закупку порядка 40 машин для поликлиник и паллиативных бригад.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram о том, что со стороны Украины в село Любечане Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. Александр Богомаз навестил в больнице 10-летнего мальчика Федора, пострадавшего при атаке украинских диверсантов на Брянскую область. Также СМИ сообщали, что губернатор Брянской области подписал распоряжение о выплате компенсаций жертвам нападения украинских диверсантов на села Климовского района. Российские военные уничтожили украинский беспилотник самолетного типа в районе поселка Навля Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Телеграм-канале.

«Новичком» рейтинга (new) стал врио губернатора Смоленской области Василий Анохин.

Президент Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Смоленской области Алексея Островского и назначении врио главы региона директора департамента регионального развития правительства РФ, бывшего вице-губернатора Смоленской области по финансам Василия Анохина.

Главы регионов в марте 2023 года: