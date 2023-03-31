Рыбинску вернут историческое имя

На фоне инициатив по возвращению исторических наименований российским городам (Волгоград в Сталинград и Казань в Ивангород-на-Волге) Рыбинск также предложили переименовать.

– Убеждены, что необходимо вернуть нашей Родине героическую фамилию Щербаков, – считают авторы петиции размещенной на прошлой неделе в сети интернет. – Это символ русской силы, отваги, мужества и трудовой доблести. Переименование Рыбинска в Щербаков станет посылом всему миру – Россия сегодня сильна как никогда, она сплоченная, готовая побеждать и строить светлое будущее держава!

Впрочем, с такой инициативой согласны не все. Так, по мнению другой стороны, городу уместнее вернуть название Андропов.

– Юрий Владимирович был не только прекрасным поэтом, но и борцом за трезвость и дисциплину, – напоминают противники переименования. – Именно при нем началась борьба с коррупцией, которую удалось победить только при нынешнем руководстве страны. Проводились проверки трудовой дисциплины, такие как посещение сотрудниками милиции кинотеатров и бань в будние дни, жёстко пресекались опоздания на работу, сажали тунеядцев и многое другое… Фактически он был Сталиным восьмидесятых.

Напомним, 13 сентября 1946 года город был переименован в Щербаков в честь партийного и государственного деятеля Александра Щербакова, но в октябре 1957 года ему было возвращено название Рыбинск. 23 февраля 1984 года город вновь переименован — уже в Андропов, в честь генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова (который одно время здесь жил и учился), а 4 марта 1989 года название Рыбинск вновь было возвращено.

Однако по мнению инициаторов переименования, именно при Щербакове, после войны в городе появились предприятия такие флагманы ВПК как Рыбинский завод приборостроения, Кабельный завод, электромеханический завод «Магма», крупный оптико-механический завод «Призма». Развивались деревообрабатывающая (мебельно-деревообрабатывающий комбинат «Свобода», спичечная фабрика «Маяк») и пищевая промышленность, а также машиностроение: появились завод гидромеханизации, завод деревообрабатывающих станков, а на базе механических мастерских Волгостроя в посёлке Волжском возник машиностроительный завод.

В мэрии Рыбинска пока отказались официально комментировать эту инициативу, но на условиях анонимности пояснили:

– Мы безусловно рассмотрим оба предложения и вероятно вынесем этот вопрос на публичное обсуждение, но надо понимать – переименование, это финансовые затраты для города, а в условиях падающих собственных доходов, когда даже не хватает средств на 4-кратное повышение зарплаты нашим чиновникам, без финансовой помощи из вышестоящих бюджетов нам не справиться.

– Впрочем, мне больше нравится Рыбная слобода, – добавил источник.