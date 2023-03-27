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Рыбинск пройдет молодежный театральный фестиваль «Золотая табуретка»

27.03.2023, 11:05, Афиша
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С 1 по 5 апреля в Рыбинске пройдет Всероссийском фестивале театрального искусства «Золотая табуретка».

Он соберет боле двухсот участников. Это представители Москвы, Санкт – Петербурга, Петрозаводска, Иванова, Череповца. Детские и молодёжные театры и студии представят и города Ярославской области.

В этом году фестиваль пройдет в третий раз. Пять дней молодые таланты представляют свои работы на сцене Хорошего театра, общаются, делятся опытом на мастер-классах и знакомятся с Рыбинском.

Театральные труппы участвуют в номинациях «Театр» и «Театр малых форм». Чтецы, вокалисты и актеры выступают в номинации «Соло». Все работы оценивает жюри. В этом году его возглавляет заслуженный деятель искусств России, кандидат искусствоведения, профессор кафедр режиссуры и актерского мастерства ГИТИСа Михаил Скандаров.

– Участие в фестивале – это хорошая проба себя, своих возможностей для тех, кто планирует поступать в театральный вуз. С другой стороной – это возможность через постановку, выбор сценария узнать, чем сейчас живет молодежь, что ей интересно, – рассказал идеолог создания фестиваля, руководитель «Хорошего театра» Николай Шишигин.

Фестиваль стартует первого апреля, торжественное открытие в 16:00 в Хорошем театре. Завершиться фестиваль 5 апреля в 18:00, на финальном мероприятии отметят победителей и лауреатов.




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