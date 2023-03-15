Медиарейтинги губернаторов за февраль

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за февраль 2023 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.

В феврале 2023 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге Пере-мещение за месяц Персоны Регион Кол-во сообщений Медиа Индекс 1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 50119 384172,6 2 0 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 29670 256585 3 0 ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович Белгородская обл. 13009 137451,2 4 0 СТАРОВОЙТ Роман Владимирович Курская обл. 6741 69430,3 5 0 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 7568 53108 6 2 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 7763 50643,6 7 0 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 9142 40359,9 8 -2 АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 7667 31210,5 9 0 ШАПША Владислав Валерьевич Калужская обл. 4140 22863,3 10 1 МАЛКОВ Павел Викторович Рязанская обл. 3758 21924,9 11 -1 ГУСЕВ Александр Викторович Воронежская обл. 3614 21013,5 12 1 ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич Ярославская обл. 3576 20110,8 13 -1 ЕГОРОВ Максим Борисович Тамбовская обл. 4633 16739 14 0 ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович Смоленская обл. 4642 15903,7 15 0 КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 4039 14271 16 0 АВДЕЕВ Александр Александрович Владимирская обл. 3367 10797,9 17 1 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 3417 8919 18 -1 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 2228 7895

Президент РФ Владимир Путин встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным, который доложил о скором запуске крупнейшего транспортного проекта – Большой кольцевой линии метро. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл основной пусковой комплекс электродепо «Нижегородское» Большой кольцевой линии столичного метрополитена. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что завод «Москвич» и компания «Яндекс» подписали соглашение с графиком поставок новых автомобилей на 2023 год. И в ближайшее время для сервисов такси и каршеринга по всей стране предприятие поставит 3 тыс. кроссоверов «Москвич 3». Помимо этого сообщалось, что мэр столицы Сергей Собянин и зампред правительства Татьяна Голикова открыли Единый центр, где будут оказывать помощь семьям и участникам СВО.

В своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин написал, что промышленная зона бывшего автозавода «ЗИЛ» становится новым городским районом. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин посетил стройку нового лечебно-диагностического комплекса инфекционной клинической больницы (ИКБ) № 1 на Волоколамском шоссе. Помимо этого, Сергей Собянин провел заседание президиума правительства столицы, обсудив развитие территорий бывших промзон.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил предприятие по выпуску автобусов большого и особо большого классов в России – Ликинский автобусный завод, осмотрел выставку техники «Группы ГАЗ» и пообщался с сотрудниками предприятия. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в ближайшее время на федеральных трассах Московской области появятся выделенные дороги для общественного транспорта. Также СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с жителями ЖК “Гусарская баллада” Одинцовского городского округа и обсудил вопросы инфраструктуры и благоустройства. Помимо этого сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в церемонии запуска новой электроподстанции «Тютчево» в Пушкинском округе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале сообщил, что в районе Коломны упал беспилотник. Андрей Воробьев уточнил, что безопасности местных жителей ничего не угрожает. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в преддверии Дня защитника Отечества посетил Кантемировскую дивизию в Наро-Фоминске и наградил ее военнослужащих, принявших участие в СВО.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в Телеграм-канале, что село Вознесеновка в Шебекинском городском округе Белгородской области попало под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале об обстреле города Шебекино со стороны ВСУ. Помимо этого, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Телеграм-канале сообщил, что в Валуйском городском округе упал самолет Минобороны России. В Белгородской области бессрочно продлили высокий уровень террористической опасности, об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Также глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Телеграм-канале, что в городе Белгород недалеко от границы с Украиной обнаружили обломки трех беспилотников.

Главы регионов в феврале 2023 года: