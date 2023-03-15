Медиарейтинги губернаторов за февраль
«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за февраль 2023 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.
В феврале 2023 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Главы регионов Центрального ФО:
|
Место в рейтинге
|
Пере-мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во сообщений
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
50119
|
384172,6
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
29670
|
256585
|
3
|
0
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
13009
|
137451,2
|
4
|
0
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
6741
|
69430,3
|
5
|
0
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
7568
|
53108
|
6
|
2
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
7763
|
50643,6
|
7
|
0
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
9142
|
40359,9
|
8
|
-2
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
7667
|
31210,5
|
9
|
0
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
4140
|
22863,3
|
10
|
1
|
МАЛКОВ Павел Викторович
|
Рязанская обл.
|
3758
|
21924,9
|
11
|
-1
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
3614
|
21013,5
|
12
|
1
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
3576
|
20110,8
|
13
|
-1
|
ЕГОРОВ Максим Борисович
|
Тамбовская обл.
|
4633
|
16739
|
14
|
0
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
4642
|
15903,7
|
15
|
0
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
4039
|
14271
|
16
|
0
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
3367
|
10797,9
|
17
|
1
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
3417
|
8919
|
18
|
-1
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2228
|
7895
Президент РФ Владимир Путин встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным, который доложил о скором запуске крупнейшего транспортного проекта – Большой кольцевой линии метро. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл основной пусковой комплекс электродепо «Нижегородское» Большой кольцевой линии столичного метрополитена. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что завод «Москвич» и компания «Яндекс» подписали соглашение с графиком поставок новых автомобилей на 2023 год. И в ближайшее время для сервисов такси и каршеринга по всей стране предприятие поставит 3 тыс. кроссоверов «Москвич 3». Помимо этого сообщалось, что мэр столицы Сергей Собянин и зампред правительства Татьяна Голикова открыли Единый центр, где будут оказывать помощь семьям и участникам СВО.
В своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин написал, что промышленная зона бывшего автозавода «ЗИЛ» становится новым городским районом. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин посетил стройку нового лечебно-диагностического комплекса инфекционной клинической больницы (ИКБ) № 1 на Волоколамском шоссе. Помимо этого, Сергей Собянин провел заседание президиума правительства столицы, обсудив развитие территорий бывших промзон.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил предприятие по выпуску автобусов большого и особо большого классов в России – Ликинский автобусный завод, осмотрел выставку техники «Группы ГАЗ» и пообщался с сотрудниками предприятия. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в ближайшее время на федеральных трассах Московской области появятся выделенные дороги для общественного транспорта. Также СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с жителями ЖК “Гусарская баллада” Одинцовского городского округа и обсудил вопросы инфраструктуры и благоустройства. Помимо этого сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в церемонии запуска новой электроподстанции «Тютчево» в Пушкинском округе.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале сообщил, что в районе Коломны упал беспилотник. Андрей Воробьев уточнил, что безопасности местных жителей ничего не угрожает. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в преддверии Дня защитника Отечества посетил Кантемировскую дивизию в Наро-Фоминске и наградил ее военнослужащих, принявших участие в СВО.
Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в Телеграм-канале, что село Вознесеновка в Шебекинском городском округе Белгородской области попало под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале об обстреле города Шебекино со стороны ВСУ. Помимо этого, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Телеграм-канале сообщил, что в Валуйском городском округе упал самолет Минобороны России. В Белгородской области бессрочно продлили высокий уровень террористической опасности, об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Также глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Телеграм-канале, что в городе Белгород недалеко от границы с Украиной обнаружили обломки трех беспилотников.
Главы регионов в феврале 2023 года:
|
Место в рейтинге
|
Пере-мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во сообщений
|
Медиа Индекс
|
1
|
1
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
50119
|
384172,6
|
2
|
-1
|
ПУШИЛИН Денис Владимирович
|
ДНР
|
16891
|
275620,1
|
3
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
29670
|
256585
|
4
|
0
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
12936
|
194075
|
5
|
0
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
13009
|
137451,2
|
6
|
0
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
10998
|
86723,6
|
7
|
11
|
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|
Новосибирская обл.
|
8402
|
79204,5
|
8
|
1
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
6741
|
69430,3
|
9
|
-1
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
8257
|
67337,1
|
10
|
-3
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
11342
|
66951,5
|
11
|
13
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
6525
|
57650,4
|
12
|
3
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
7568
|
53108
|
13
|
8
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
5450
|
53088,8
|
14
|
-3
|
САЛЬДО Владимир Васильевич
|
Херсонская обл.
|
3346
|
52817
|
15
|
18
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
7763
|
50643,6
|
16
|
15
|
ПАСЕЧНИК Леонид Иванович
|
ЛНР
|
5371
|
48494,8
|
17
|
-3
|
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Республика Саха
|
8740
|
45181,4
|
18
|
-8
|
РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович
|
Севастополь
|
4828
|
44503,1
|
19
|
-2
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
7242
|
41590,6
|
20
|
-8
|
АЗАРОВ Дмитрий Игоревич
|
Самарская обл.
|
5906
|
40908,8
|
21
|
-2
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
9142
|
40359,9
|
22
|
3
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская обл.
|
6855
|
38680,5
|
23
|
4
|
БУРКОВ Александр Леонидович
|
Омская обл.
|
5448
|
34789,2
|
24
|
10
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
6297
|
32133,3
|
25
|
-9
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
7667
|
31210,5
|
26
|
2
|
ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|
Кемеровская обл.
|
5414
|
31050,8
|
27
|
38
|
ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|
Сахалинская обл.
|
3574
|
29328,2
|
28
|
12
|
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|
Ямало-Ненецкий АО
|
3067
|
29029,6
|
29
|
-9
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
9130
|
28741,7
|
30
|
2
|
ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич
|
Ростовская обл.
|
5282
|
28442,6
|
31
|
13
|
МООР Александр Викторович
|
Тюменская обл.
|
3108
|
27681,5
|
32
|
4
|
КОБЗЕВ Игорь Иванович
|
Иркутская обл.
|
7067
|
27629,4
|
33
|
-11
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
7540
|
27180,3
|
34
|
-5
|
КОМАРОВА Наталья Владимировна
|
Ханты-Мансийский АО
|
3391
|
26333,1
|
35
|
11
|
ОРЛОВ Василий Александрович
|
Амурская область
|
3373
|
25662,1
|
36
|
-13
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
5821
|
25317,5
|
37
|
-7
|
БУСАРГИН Роман Викторович
|
Саратовская обл.
|
5664
|
24442,4
|
38
|
4
|
ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович
|
Хабаровский край
|
3416
|
23678
|
39
|
18
|
БАБУШКИН Игорь Юрьевич
|
Астраханская область
|
3772
|
23148,4
|
40
|
7
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
4140
|
22863,3
|
41
|
13
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
3268
|
22363
|
42
|
13
|
МАЛКОВ Павел Викторович
|
Рязанская обл.
|
3758
|
21924,9
|
43
|
-5
|
МАХОНИН Дмитрий Николаевич
|
Пермский край
|
4831
|
21713,9
|
44
|
-7
|
РУССКИХ Алексей Юрьевич
|
Ульяновская обл.
|
4177
|
21632,6
|
45
|
3
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
3614
|
21013,5
|
46
|
12
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
3576
|
20110,8
|
47
|
-34
|
БАЛИЦКИЙ Евгений Витальевич
|
Запорожская обл.
|
1372
|
20084
|
48
|
2
|
МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович
|
Пензенская обл.
|
4796
|
19796,5
|
49
|
-10
|
УСС Александр Викторович
|
Красноярский край
|
4258
|
18294,1
|
50
|
13
|
ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич
|
Архангельская обл.
|
4072
|
17968
|
51
|
-16
|
ОСИПОВ Александр Михайлович
|
Забайкальский край
|
3003
|
17851,2
|
52
|
32
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
3024
|
17229
|
53
|
-4
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
Приморский край
|
2874
|
17124,3
|
54
|
-11
|
ПАСЛЕР Денис Владимирович
|
Оренбургская обл.
|
3060
|
17066,4
|
55
|
-14
|
СОКОЛОВ Александр Валентинович
|
Кировская обл.
|
4618
|
17036,5
|
56
|
0
|
ЕГОРОВ Максим Борисович
|
Тамбовская обл.
|
4633
|
16739
|
57
|
3
|
НИКИТИН Андрей Сергеевич
|
Новгородская обл.
|
2256
|
16263,4
|
58
|
-32
|
КУВШИННИКОВ Олег Александрович
|
Вологодская обл.
|
2594
|
16218,1
|
59
|
2
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
4642
|
15903,7
|
60
|
-1
|
ЧИБИС Андрей Владимирович
|
Мурманская обл.
|
3403
|
15590,3
|
61
|
-8
|
ЗДУНОВ Артем Алексеевич
|
Мордовия
|
2185
|
15329
|
62
|
-11
|
ШУМКОВ Вадим Михайлович
|
Курганская обл.
|
3043
|
14669
|
63
|
5
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
4039
|
14271
|
64
|
-2
|
АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|
Калиниградская обл.
|
2207
|
13417,2
|
65
|
10
|
ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич
|
Бурятия
|
3003
|
13179,6
|
66
|
-21
|
МЕЛИКОВ Сергей Алимович
|
Дагестан
|
4896
|
12647
|
67
|
12
|
ТОМЕНКО Виктор Петрович
|
Алтайский край
|
3215
|
12388,9
|
68
|
20
|
ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович
|
Тыва
|
1445
|
12368,1
|
69
|
-5
|
НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич
|
Чувашия
|
4777
|
12312,7
|
70
|
-18
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская обл.
|
2296
|
12017,4
|
71
|
3
|
УЙБА Владимир Викторович
|
Коми
|
2665
|
11558,4
|
72
|
-2
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
3367
|
10797,9
|
73
|
-6
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
2529
|
10689,2
|
74
|
9
|
ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович
|
Еврейская автономная обл.
|
1626
|
10515
|
75
|
-9
|
МЕНЯЙЛО Сергей Иванович
|
Северная Осетия – Алания
|
2141
|
9277
|
76
|
-4
|
КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович
|
Ингушетия
|
2142
|
8959,2
|
77
|
-1
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
3417
|
8919
|
78
|
2
|
СОЛОДОВ Владимир Викторович
|
Камчатский край
|
2053
|
8284,6
|
79
|
-8
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2228
|
7895
|
80
|
2
|
МАЗУР Владимир Владимирович
|
Томская обл.
|
2176
|
7577,1
|
81
|
-3
|
КОНОВАЛОВ Валентин Олегович
|
Хакасия
|
2179
|
7512,1
|
82
|
-5
|
КОКОВ Казбек Валерьевич
|
Кабардино-Балкария
|
1406
|
6820,1
|
83
|
-2
|
ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович
|
Марий Эл
|
1173
|
6678,5
|
84
|
-15
|
ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич
|
Карачаево-Черкесия
|
1816
|
6217,1
|
85
|
0
|
НОСОВ Сергей Константинович
|
Магаданская обл.
|
982
|
4879,3
|
86
|
3
|
ХАСИКОВ Бату Сергеевич
|
Калмыкия
|
922
|
4199,3
|
87
|
-1
|
ХОРОХОРДИН Олег Леонидович
|
Республика Алтай
|
837
|
2971,3
|
88
|
-1
|
КОПИН Роман Валентинович
|
Чукотский АО
|
641
|
2538
|
89
|
-16
|
БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич
|
Ненецкий АО
|
747
|
2436
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