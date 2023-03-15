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Медиарейтинги губернаторов за февраль

15.03.2023, 7:07, Детали
Теги: , ,

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за февраль 2023 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.

В феврале 2023 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге

Пере-мещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

50119

384172,6

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

29670

256585

3

0

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

13009

137451,2

4

0

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

6741

69430,3

5

0

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

7568

53108

6

2

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

7763

50643,6

7

0

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

9142

40359,9

8

-2

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

7667

31210,5

9

0

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

4140

22863,3

10

1

МАЛКОВ Павел Викторович

Рязанская обл.

3758

21924,9

11

-1

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

3614

21013,5

12

1

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

3576

20110,8

13

-1

ЕГОРОВ Максим Борисович

Тамбовская обл.

4633

16739

14

0

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович

Смоленская обл.

4642

15903,7

15

0

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

4039

14271

16

0

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

3367

10797,9

17

1

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

3417

8919

18

-1

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

2228

7895

Президент РФ Владимир Путин встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным, который доложил о скором запуске крупнейшего транспортного проекта – Большой кольцевой линии метро. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл основной пусковой комплекс электродепо «Нижегородское» Большой кольцевой линии столичного метрополитена. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что завод «Москвич» и компания «Яндекс» подписали соглашение с графиком поставок новых автомобилей на 2023 год. И в ближайшее время для сервисов такси и каршеринга по всей стране предприятие поставит 3 тыс. кроссоверов «Москвич 3».  Помимо этого сообщалось, что мэр столицы Сергей Собянин и зампред правительства Татьяна Голикова открыли Единый центр, где будут оказывать помощь семьям и участникам СВО.
В своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин написал, что промышленная зона бывшего автозавода «ЗИЛ» становится новым городским районом. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин посетил стройку нового лечебно-диагностического комплекса инфекционной клинической больницы (ИКБ) № 1 на Волоколамском шоссе. Помимо этого, Сергей Собянин провел заседание президиума правительства столицы, обсудив развитие территорий бывших промзон.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил предприятие по выпуску автобусов большого и особо большого классов в России – Ликинский автобусный завод, осмотрел выставку техники «Группы ГАЗ» и пообщался с сотрудниками предприятия. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в ближайшее время на федеральных трассах Московской области появятся выделенные дороги для общественного транспорта. Также СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с жителями ЖК “Гусарская баллада” Одинцовского городского округа и обсудил вопросы инфраструктуры и благоустройства. Помимо этого сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в церемонии запуска новой электроподстанции «Тютчево» в Пушкинском округе.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале сообщил, что в районе Коломны упал беспилотник. Андрей Воробьев уточнил, что безопасности местных жителей ничего не угрожает. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в преддверии Дня защитника Отечества посетил Кантемировскую дивизию в Наро-Фоминске и наградил ее военнослужащих, принявших участие в СВО.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в Телеграм-канале, что село Вознесеновка в Шебекинском городском округе Белгородской области попало под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале об обстреле города Шебекино со стороны ВСУ.  Помимо этого, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Телеграм-канале сообщил, что в Валуйском городском округе упал самолет Минобороны России.  В Белгородской области бессрочно продлили высокий уровень террористической опасности, об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Также глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Телеграм-канале, что в городе Белгород недалеко от границы с Украиной обнаружили обломки трех беспилотников.

Главы регионов в феврале 2023 года:

Место в рейтинге

Пере-мещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во сообщений

Медиа Индекс

1

1

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

50119

384172,6

2

-1

ПУШИЛИН Денис Владимирович

ДНР

16891

275620,1

3

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

29670

256585

4

0

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

12936

194075

5

0

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

13009

137451,2

6

0

ХАБИРОВ Радий Фаритович

Башкортостан

10998

86723,6

7

11

ТРАВНИКОВ Андрей Александрович

Новосибирская обл.

8402

79204,5

8

1

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

6741

69430,3

9

-1

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

Татарстан

8257

67337,1

10

-3

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург

11342

66951,5

11

13

АКСЕНОВ Сергей Валерьевич

Крым

6525

57650,4

12

3

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

7568

53108

13

8

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич

Ленинградская обл.

5450

53088,8

14

-3

САЛЬДО Владимир Васильевич

Херсонская обл.

3346

52817

15

18

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

7763

50643,6

16

15

ПАСЕЧНИК Леонид Иванович

ЛНР

5371

48494,8

17

-3

НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич

Республика Саха

8740

45181,4

18

-8

РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович

Севастополь

4828

44503,1

19

-2

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

Челябинская обл.

7242

41590,6

20

-8

АЗАРОВ Дмитрий Игоревич

Самарская обл.

5906

40908,8

21

-2

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

9142

40359,9

22

3

НИКИТИН Глеб Сергеевич

Нижегородская обл.

6855

38680,5

23

4

БУРКОВ Александр Леонидович

Омская обл.

5448

34789,2

24

10

БОЧАРОВ Андрей Иванович

Волгоградская обл.

6297

32133,3

25

-9

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

7667

31210,5

26

2

ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич

Кемеровская обл.

5414

31050,8

27

38

ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич

Сахалинская обл.

3574

29328,2

28

12

АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич

Ямало-Ненецкий АО

3067

29029,6

29

-9

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

9130

28741,7

30

2

ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич

Ростовская обл.

5282

28442,6

31

13

МООР Александр Викторович

Тюменская обл.

3108

27681,5

32

4

КОБЗЕВ Игорь Иванович

Иркутская обл.

7067

27629,4

33

-11

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

Свердловская обл.

7540

27180,3

34

-5

КОМАРОВА Наталья Владимировна

Ханты-Мансийский АО

3391

26333,1

35

11

ОРЛОВ Василий Александрович

Амурская область

3373

25662,1

36

-13

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

5821

25317,5

37

-7

БУСАРГИН Роман Викторович

Саратовская обл.

5664

24442,4

38

4

ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович

Хабаровский край

3416

23678

39

18

БАБУШКИН Игорь Юрьевич

Астраханская область

3772

23148,4

40

7

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

4140

22863,3

41

13

ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович

Карелия

3268

22363

42

13

МАЛКОВ Павел Викторович

Рязанская обл.

3758

21924,9

43

-5

МАХОНИН Дмитрий Николаевич

Пермский край

4831

21713,9

44

-7

РУССКИХ Алексей Юрьевич

Ульяновская обл.

4177

21632,6

45

3

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

3614

21013,5

46

12

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

3576

20110,8

47

-34

БАЛИЦКИЙ Евгений Витальевич

Запорожская обл.

1372

20084

48

2

МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович

Пензенская обл.

4796

19796,5

49

-10

УСС Александр Викторович

Красноярский край

4258

18294,1

50

13

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич

Архангельская обл.

4072

17968

51

-16

ОСИПОВ Александр Михайлович

Забайкальский край

3003

17851,2

52

32

КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич

Адыгея

3024

17229

53

-4

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич

Приморский край

2874

17124,3

54

-11

ПАСЛЕР Денис Владимирович

Оренбургская обл.

3060

17066,4

55

-14

СОКОЛОВ Александр Валентинович

Кировская обл.

4618

17036,5

56

0

ЕГОРОВ Максим Борисович

Тамбовская обл.

4633

16739

57

3

НИКИТИН Андрей Сергеевич

Новгородская обл.

2256

16263,4

58

-32

КУВШИННИКОВ Олег Александрович

Вологодская обл.

2594

16218,1

59

2

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович

Смоленская обл.

4642

15903,7

60

-1

ЧИБИС Андрей Владимирович

Мурманская обл.

3403

15590,3

61

-8

ЗДУНОВ Артем Алексеевич

Мордовия

2185

15329

62

-11

ШУМКОВ Вадим Михайлович

Курганская обл.

3043

14669

63

5

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

4039

14271

64

-2

АЛИХАНОВ Антон Андреевич

Калиниградская обл.

2207

13417,2

65

10

ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич

Бурятия

3003

13179,6

66

-21

МЕЛИКОВ Сергей Алимович

Дагестан

4896

12647

67

12

ТОМЕНКО Виктор Петрович

Алтайский край

3215

12388,9

68

20

ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович

Тыва

1445

12368,1

69

-5

НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич

Чувашия

4777

12312,7

70

-18

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Псковская обл.

2296

12017,4

71

3

УЙБА Владимир Викторович

Коми

2665

11558,4

72

-2

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

3367

10797,9

73

-6

БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович

Удмуртия

2529

10689,2

74

9

ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович

Еврейская автономная обл.

1626

10515

75

-9

МЕНЯЙЛО Сергей Иванович

Северная Осетия – Алания

2141

9277

76

-4

КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович

Ингушетия

2142

8959,2

77

-1

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

3417

8919

78

2

СОЛОДОВ Владимир Викторович

Камчатский край

2053

8284,6

79

-8

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

2228

7895

80

2

МАЗУР Владимир Владимирович

Томская обл.

2176

7577,1

81

-3

КОНОВАЛОВ Валентин Олегович

Хакасия

2179

7512,1

82

-5

КОКОВ Казбек Валерьевич

Кабардино-Балкария

1406

6820,1

83

-2

ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович

Марий Эл

1173

6678,5

84

-15

ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич

Карачаево-Черкесия

1816

6217,1

85

0

НОСОВ Сергей Константинович

Магаданская обл.

982

4879,3

86

3

ХАСИКОВ Бату Сергеевич

Калмыкия

922

4199,3

87

-1

ХОРОХОРДИН Олег Леонидович

Республика Алтай

837

2971,3

88

-1

КОПИН Роман Валентинович

Чукотский АО

641

2538

89

-16

БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич

Ненецкий АО

747

2436



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