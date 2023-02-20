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Доступная среда образования в детских садах и школах – что представляет собой, особенности и преимущества

20.02.2023, 12:48, Детали
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Специализированная федеральная программа «Доступная среда» направлена на внедрение инклюзивного образования в школах и детских дошкольных учреждениях. В соответствии с ней выделяются финансовые средства на оснащение учреждений и территорий, прилегающих к ним. Основной задачей тут становится устранение барьеров при получении образования для детей с особенными потребностями. Такая доступная среда в школах подразумевается под собой обеспечение доступа к зданиям, обустройство территории, улучшение инфраструктуры, создание равномерных возможностей для учеников. Обязательным условием служит и качественное оснащение кабинетов, организация работы психологов и дефектологов. Также предоставляются специализированные методические материалы.

Особенности инклюзивного образования

Инклюзивное образование в детских садах и начальных классах обеспечивает плавное вхождение ребенка с особыми потребностями в систему образования. От дошкольного воспитания и обучения зависит развитие ребенка, качественное получение знаний и базовых навыков. Дети с инвалидностью нуждаются в специализированных условиях для посещения образовательных учреждений. Здесь все направлено на улучшение способностей и социализации ребят. Вследствие этого, необходимо сделать инклюзивное образование в ДОУ по ФГОС повсеместной практикой. Таким образом, особенные дети погружаются в социальную сферу, улучшают жизненные перспективы, получают необходимые знания.

Особенностями доступной среды в начальных классах и детских садах выступают:

  • индивидуальный подход;
  • направленность на самостоятельную работу ребенка;
  • развитие социальных навыков;
  • формирование дисциплины;
  • персональные методики обучения и воспитания;
  • организация взаимодействия с семьей.

Главной целью тут станет внедрение специальных коррекционных программ педагогами. Также инклюзивное образование направлено на создание предметно-развивающей среды для малышей с особенностями здоровья.

Оборудование для доступной среды образования

Важным этапом оснащения кабинетов в школах и детских садах является закупка оборудования. Компания «Исток Аудио Мед» предлагает широкий ассортимент необходимой продукции для создания приятной и комфортной атмосферы инклюзивного образования. Сюда входят:

  • ЛФК кабинет для детей и инвентарь для его организации;
  • пандусы и поручни;
  • интерактивные материалы;
  • игры и игровые комплексы;
  • тренажеры, спортивная атрибутика.

Вся продукция компании «Исток Аудио Мед» направлена на расширение возможностей для малышей, имеющих проблемы с физическим или психическим здоровьем. Они потребуются для большей эффективности инклюзивного обучения в школах, садах и других образовательных учреждениях. Каталог регулярно пополняется новинками для комфортной и безопасной жизнедеятельности детей с ОВЗ.




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