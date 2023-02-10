Медиарейтинги губернаторов за январь

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за январь 2023 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в январе 2023 года.

В январе 2023 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге Персоны Регион Кол-во сообщений Медиа Индекс 1 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 34660 237269,2 2 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 25634 196520,4 3 ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович Белгородская обл. 13140 120222 4 СТАРОВОЙТ Роман Владимирович Курская обл. 6088 58405 5 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 6538 38678,5 6 АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 7193 37577 7 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 9028 36545,1 8 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 5371 26828,6 9 ШАПША Владислав Валерьевич Калужская обл. 3767 17582 10 ГУСЕВ Александр Викторович Воронежская обл. 3200 17137,6 11 МАЛКОВ Павел Викторович Рязанская обл. 3304 15056,5 12 ЕГОРОВ Максим Борисович Тамбовская обл. 4332 14997 13 ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич Ярославская обл. 3215 13633,8 14 ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович Смоленская обл. 3946 12632 15 КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 3424 10727,1 16 АВДЕЕВ Александр Александрович Владимирская обл. 3149 9777,1 17 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 2429 9192,2 18 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 3183 7844

25 января в честь Дня студента в Москве президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин открыли кластер “Ломоносов” – флагман Инновационного научно-технического центра МГУ “Воробьевы горы”. Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поучаствовали в запуске первой линии по производству твердых лекарственных форм на новом заводе “Велфарм-М” в Зеленограде. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл третий участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе и рассказал о дальнейшем строительстве этого транспортного проекта. Московский скоростной диаметр (МСД) соединит скоростные дороги на Санкт-Петербург и Казань, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин открыл флагманский центр НИИ имени Склифосовского, рассказав о новых столичных стандартах экстренной помощи пациентам.

Также сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по реконструированному Старо-Рублевскому путепроводу, который проходит через железнодорожные пути МЦД-1 и новый дублер Кутузовского проспекта. Мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск четырех новых станций БКЛ и поделился планами по дальнейшему развитию столичного метрополитена.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2023 году в регионе подготовили к Крещенским купаниям примерно 220 площадок. Губернатор Андрей Воробьев проверил организацию купаний на одной из наиболее популярных купелей, которая находится на берегу реки Истры рядом с Ново-Иерусалимским монастырем. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин открыли станцию Лесной Городок в Одинцове после реконструкции. Также СМИ сообщали, что ремонт и строительство новых зданий автовокзалов на территории Подмосковья стало одной из тем еженедельного оперативного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководством регионального правительства и главами муниципалитетов. Помимо этого, губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался в Видновской больнице с ранеными в ходе “спецоперации” бойцами. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с послом Республики Беларусь в РФ Дмитрием Крутым вопросы реализации инвестиционных проектов, экономического партнерства и двусторонней торговли.

Президент России Владимир Путин и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на встрече в Кремле обсудили оперативную обстановку, связанную с обеспечением безопасности в Белгородской области.

Помимо этого, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины города Шебекино. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе под обстрел попало несколько сел в Шебекинском городском округе. Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Желтый уровень террористической опасности продлили до 4 февраля в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Главы регионов в январе 2023 года: