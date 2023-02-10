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Медиарейтинги губернаторов за январь

10.02.2023, 13:13, Детали
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«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за январь 2023 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в январе 2023 года.

В январе 2023 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге

Персоны

Регион

Кол-во сообщений

Медиа Индекс

1

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

34660

237269,2

2

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

25634

196520,4

3

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

13140

120222

4

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

6088

58405

5

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

6538

38678,5

6

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

7193

37577

7

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

9028

36545,1

8

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

5371

26828,6

9

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

3767

17582

10

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

3200

17137,6

11

МАЛКОВ Павел Викторович

Рязанская обл.

3304

15056,5

12

ЕГОРОВ Максим Борисович

Тамбовская обл.

4332

14997

13

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

3215

13633,8

14

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович

Смоленская обл.

3946

12632

15

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

3424

10727,1

16

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

3149

9777,1

17

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

2429

9192,2

18

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

3183

7844

25 января в честь Дня студента в Москве президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин открыли кластер “Ломоносов” – флагман Инновационного научно-технического центра МГУ “Воробьевы горы”. Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поучаствовали в запуске первой линии по производству твердых лекарственных форм на новом заводе “Велфарм-М” в Зеленограде. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл третий участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе и рассказал о дальнейшем строительстве этого транспортного проекта. Московский скоростной диаметр (МСД) соединит скоростные дороги на Санкт-Петербург и Казань, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин открыл флагманский центр НИИ имени Склифосовского, рассказав о новых столичных стандартах экстренной помощи пациентам.
Также сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по реконструированному Старо-Рублевскому путепроводу, который проходит через железнодорожные пути МЦД-1 и новый дублер Кутузовского проспекта. Мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск четырех новых станций БКЛ и поделился планами по дальнейшему развитию столичного метрополитена.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2023 году в регионе подготовили к Крещенским купаниям примерно 220 площадок. Губернатор Андрей Воробьев проверил организацию купаний на одной из наиболее популярных купелей, которая находится на берегу реки Истры рядом с Ново-Иерусалимским монастырем. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин открыли станцию Лесной Городок в Одинцове после реконструкции. Также СМИ сообщали, что ремонт и строительство новых зданий автовокзалов на территории Подмосковья стало одной из тем еженедельного оперативного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководством регионального правительства и главами муниципалитетов. Помимо этого, губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался в Видновской больнице с ранеными в ходе “спецоперации” бойцами. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с послом Республики Беларусь в РФ Дмитрием Крутым вопросы реализации инвестиционных проектов, экономического партнерства и двусторонней торговли.

Президент России Владимир Путин и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на встрече в Кремле обсудили оперативную обстановку, связанную с обеспечением безопасности в Белгородской области.
Помимо этого, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины города Шебекино. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе под обстрел попало несколько сел в Шебекинском городском округе. Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Желтый уровень террористической опасности продлили до 4 февраля в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Главы регионов в январе 2023 года:

Место в рейтинге

Персоны

Регион

Кол-во сообщений

Медиа Индекс

1

ПУШИЛИН Денис Владимирович

ДНР

19433

308713,5

2

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

34660

237269,2

3

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

25634

196520,4

4

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

11264

131651,2

5

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

13140

120222

6

ХАБИРОВ Радий Фаритович

Башкортостан

11931

90848,8

7

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург

16666

88957,4

8

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

Татарстан

9504

77543,7

9

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

6088

58405

10

РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович

Севастополь

6367

53115

11

САЛЬДО Владимир Васильевич

Херсонская обл.

3790

45129

12

АЗАРОВ Дмитрий Игоревич

Самарская обл.

6183

44809,8

13

БАЛИЦКИЙ Евгений Витальевич

Запорожская обл.

3160

41380,1

14

НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич

Республика Саха

8687

39737,4

15

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

6538

38678,5

16

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

7193

37577

17

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

Челябинская обл.

6592

37217,2

18

ТРАВНИКОВ Андрей Александрович

Новосибирская обл.

4253

36792,3

19

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

9028

36545,1

20

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

10501

36503,1

21

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич

Ленинградская обл.

4424

36078

22

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

Свердловская обл.

6526

35884,3

23

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

8799

35336,4

24

АКСЕНОВ Сергей Валерьевич

Крым

5257

33268,3

25

НИКИТИН Глеб Сергеевич

Нижегородская обл.

6165

32629,1

26

КУВШИННИКОВ Олег Александрович

Вологодская обл.

3786

32044

27

БУРКОВ Александр Леонидович

Омская обл.

4544

31417,4

28

ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич

Кемеровская обл.

5540

31005,9

29

КОМАРОВА Наталья Владимировна

Ханты-Мансийский АО

4706

30017,6

30

БУСАРГИН Роман Викторович

Саратовская обл.

6638

29674,5

31

ПАСЕЧНИК Леонид Иванович

ЛНР

4019

28701

32

ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич

Ростовская обл.

6119

28677,5

33

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

5371

26828,6

34

БОЧАРОВ Андрей Иванович

Волгоградская обл.

6734

23651

35

ОСИПОВ Александр Михайлович

Забайкальский край

3205

23021,3

36

КОБЗЕВ Игорь Иванович

Иркутская обл.

6560

21798,1

37

РУССКИХ Алексей Юрьевич

Ульяновская обл.

3916

21454,4

38

МАХОНИН Дмитрий Николаевич

Пермский край

4602

20620,8

39

УСС Александр Викторович

Красноярский край

4255

20608,5

40

АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич

Ямало-Ненецкий АО

2584

20487,1

41

СОКОЛОВ Александр Валентинович

Кировская обл.

5088

19327,7

42

ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович

Хабаровский край

3467

19220,5

43

ПАСЛЕР Денис Владимирович

Оренбургская обл.

3401

18613,2

44

МООР Александр Викторович

Тюменская обл.

2526

18604,4

45

МЕЛИКОВ Сергей Алимович

Дагестан

7236

18564,1

46

ОРЛОВ Василий Александрович

Амурская область

2967

18367,1

47

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

3767

17582

48

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

3200

17137,6

49

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич

Приморский край

3099

16937

50

МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович

Пензенская обл.

4685

16629,2

51

ШУМКОВ Вадим Михайлович

Курганская обл.

2836

16419

52

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Псковская обл.

2911

16398,6

53

ЗДУНОВ Артем Алексеевич

Мордовия

2364

15515,3

54

ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович

Карелия

2378

15331

55

МАЛКОВ Павел Викторович

Рязанская обл.

3304

15056,5

56

ЕГОРОВ Максим Борисович

Тамбовская обл.

4332

14997

57

БАБУШКИН Игорь Юрьевич

Астраханская область

2937

14673,1

58

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

3215

13633,8

59

ЧИБИС Андрей Владимирович

Мурманская обл.

3075

13188,1

60

НИКИТИН Андрей Сергеевич

Новгородская обл.

1905

13084,7

61

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович

Смоленская обл.

3946

12632

62

АЛИХАНОВ Антон Андреевич

Калиниградская обл.

2231

12578,3

63

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич

Архангельская обл.

4039

12447,1

64

НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич

Чувашия

4694

12343,3

65

ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич

Сахалинская обл.

2185

12241,1

66

МЕНЯЙЛО Сергей Иванович

Северная Осетия – Алания

2032

11320,1

67

БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович

Удмуртия

2674

10805,1

68

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

3424

10727,1

69

ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич

Карачаево-Черкесия

1958

9873,8

70

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

3149

9777,1

71

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

2429

9192,2

72

КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович

Ингушетия

2309

9183

73

БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич

Ненецкий АО

1302

9060

74

УЙБА Владимир Викторович

Коми

2214

8426

75

ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич

Бурятия

1917

7949,4

76

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

3183

7844

77

КОКОВ Казбек Валерьевич

Кабардино-Балкария

1153

7093

78

КОНОВАЛОВ Валентин Олегович

Хакасия

1918

6951,4

79

ТОМЕНКО Виктор Петрович

Алтайский край

1772

6781,4

80

СОЛОДОВ Владимир Викторович

Камчатский край

1794

6475,2

81

ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович

Марий Эл

908

6015,2

82

МАЗУР Владимир Владимирович

Томская обл.

1937

5632,1

83

ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович

Еврейская автономная обл.

1060

3988

84

КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич

Адыгея

1340

3646,1

85

НОСОВ Сергей Константинович

Магаданская обл.

856

3167,8

86

ХОРОХОРДИН Олег Леонидович

Республика Алтай

624

2530

87

КОПИН Роман Валентинович

Чукотский АО

639

2444

88

ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович

Тыва

681

1848

89

ХАСИКОВ Бату Сергеевич

Калмыкия

676

1767



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