Медиарейтинги губернаторов за январь
«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за январь 2023 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в январе 2023 года.
В январе 2023 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Главы регионов Центрального ФО:
|
Место в рейтинге
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во сообщений
|
Медиа Индекс
|
1
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
34660
|
237269,2
|
2
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
25634
|
196520,4
|
3
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
13140
|
120222
|
4
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
6088
|
58405
|
5
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
6538
|
38678,5
|
6
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
7193
|
37577
|
7
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
9028
|
36545,1
|
8
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
5371
|
26828,6
|
9
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
3767
|
17582
|
10
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
3200
|
17137,6
|
11
|
МАЛКОВ Павел Викторович
|
Рязанская обл.
|
3304
|
15056,5
|
12
|
ЕГОРОВ Максим Борисович
|
Тамбовская обл.
|
4332
|
14997
|
13
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
3215
|
13633,8
|
14
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
3946
|
12632
|
15
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
3424
|
10727,1
|
16
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
3149
|
9777,1
|
17
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2429
|
9192,2
|
18
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
3183
|
7844
25 января в честь Дня студента в Москве президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин открыли кластер “Ломоносов” – флагман Инновационного научно-технического центра МГУ “Воробьевы горы”. Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поучаствовали в запуске первой линии по производству твердых лекарственных форм на новом заводе “Велфарм-М” в Зеленограде. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл третий участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе и рассказал о дальнейшем строительстве этого транспортного проекта. Московский скоростной диаметр (МСД) соединит скоростные дороги на Санкт-Петербург и Казань, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин открыл флагманский центр НИИ имени Склифосовского, рассказав о новых столичных стандартах экстренной помощи пациентам.
Также сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по реконструированному Старо-Рублевскому путепроводу, который проходит через железнодорожные пути МЦД-1 и новый дублер Кутузовского проспекта. Мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск четырех новых станций БКЛ и поделился планами по дальнейшему развитию столичного метрополитена.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2023 году в регионе подготовили к Крещенским купаниям примерно 220 площадок. Губернатор Андрей Воробьев проверил организацию купаний на одной из наиболее популярных купелей, которая находится на берегу реки Истры рядом с Ново-Иерусалимским монастырем. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин открыли станцию Лесной Городок в Одинцове после реконструкции. Также СМИ сообщали, что ремонт и строительство новых зданий автовокзалов на территории Подмосковья стало одной из тем еженедельного оперативного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководством регионального правительства и главами муниципалитетов. Помимо этого, губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался в Видновской больнице с ранеными в ходе “спецоперации” бойцами. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с послом Республики Беларусь в РФ Дмитрием Крутым вопросы реализации инвестиционных проектов, экономического партнерства и двусторонней торговли.
Президент России Владимир Путин и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на встрече в Кремле обсудили оперативную обстановку, связанную с обеспечением безопасности в Белгородской области.
Помимо этого, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины города Шебекино. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе под обстрел попало несколько сел в Шебекинском городском округе. Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Желтый уровень террористической опасности продлили до 4 февраля в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Главы регионов в январе 2023 года:
|
Место в рейтинге
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во сообщений
|
Медиа Индекс
|
1
|
ПУШИЛИН Денис Владимирович
|
ДНР
|
19433
|
308713,5
|
2
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
34660
|
237269,2
|
3
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
25634
|
196520,4
|
4
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
11264
|
131651,2
|
5
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
13140
|
120222
|
6
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
11931
|
90848,8
|
7
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
16666
|
88957,4
|
8
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
9504
|
77543,7
|
9
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
6088
|
58405
|
10
|
РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович
|
Севастополь
|
6367
|
53115
|
11
|
САЛЬДО Владимир Васильевич
|
Херсонская обл.
|
3790
|
45129
|
12
|
АЗАРОВ Дмитрий Игоревич
|
Самарская обл.
|
6183
|
44809,8
|
13
|
БАЛИЦКИЙ Евгений Витальевич
|
Запорожская обл.
|
3160
|
41380,1
|
14
|
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Республика Саха
|
8687
|
39737,4
|
15
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
6538
|
38678,5
|
16
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
7193
|
37577
|
17
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
6592
|
37217,2
|
18
|
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|
Новосибирская обл.
|
4253
|
36792,3
|
19
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
9028
|
36545,1
|
20
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
10501
|
36503,1
|
21
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
4424
|
36078
|
22
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
6526
|
35884,3
|
23
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
8799
|
35336,4
|
24
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
5257
|
33268,3
|
25
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская обл.
|
6165
|
32629,1
|
26
|
КУВШИННИКОВ Олег Александрович
|
Вологодская обл.
|
3786
|
32044
|
27
|
БУРКОВ Александр Леонидович
|
Омская обл.
|
4544
|
31417,4
|
28
|
ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|
Кемеровская обл.
|
5540
|
31005,9
|
29
|
КОМАРОВА Наталья Владимировна
|
Ханты-Мансийский АО
|
4706
|
30017,6
|
30
|
БУСАРГИН Роман Викторович
|
Саратовская обл.
|
6638
|
29674,5
|
31
|
ПАСЕЧНИК Леонид Иванович
|
ЛНР
|
4019
|
28701
|
32
|
ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич
|
Ростовская обл.
|
6119
|
28677,5
|
33
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
5371
|
26828,6
|
34
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
6734
|
23651
|
35
|
ОСИПОВ Александр Михайлович
|
Забайкальский край
|
3205
|
23021,3
|
36
|
КОБЗЕВ Игорь Иванович
|
Иркутская обл.
|
6560
|
21798,1
|
37
|
РУССКИХ Алексей Юрьевич
|
Ульяновская обл.
|
3916
|
21454,4
|
38
|
МАХОНИН Дмитрий Николаевич
|
Пермский край
|
4602
|
20620,8
|
39
|
УСС Александр Викторович
|
Красноярский край
|
4255
|
20608,5
|
40
|
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|
Ямало-Ненецкий АО
|
2584
|
20487,1
|
41
|
СОКОЛОВ Александр Валентинович
|
Кировская обл.
|
5088
|
19327,7
|
42
|
ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович
|
Хабаровский край
|
3467
|
19220,5
|
43
|
ПАСЛЕР Денис Владимирович
|
Оренбургская обл.
|
3401
|
18613,2
|
44
|
МООР Александр Викторович
|
Тюменская обл.
|
2526
|
18604,4
|
45
|
МЕЛИКОВ Сергей Алимович
|
Дагестан
|
7236
|
18564,1
|
46
|
ОРЛОВ Василий Александрович
|
Амурская область
|
2967
|
18367,1
|
47
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
3767
|
17582
|
48
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
3200
|
17137,6
|
49
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
Приморский край
|
3099
|
16937
|
50
|
МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович
|
Пензенская обл.
|
4685
|
16629,2
|
51
|
ШУМКОВ Вадим Михайлович
|
Курганская обл.
|
2836
|
16419
|
52
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская обл.
|
2911
|
16398,6
|
53
|
ЗДУНОВ Артем Алексеевич
|
Мордовия
|
2364
|
15515,3
|
54
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
2378
|
15331
|
55
|
МАЛКОВ Павел Викторович
|
Рязанская обл.
|
3304
|
15056,5
|
56
|
ЕГОРОВ Максим Борисович
|
Тамбовская обл.
|
4332
|
14997
|
57
|
БАБУШКИН Игорь Юрьевич
|
Астраханская область
|
2937
|
14673,1
|
58
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
3215
|
13633,8
|
59
|
ЧИБИС Андрей Владимирович
|
Мурманская обл.
|
3075
|
13188,1
|
60
|
НИКИТИН Андрей Сергеевич
|
Новгородская обл.
|
1905
|
13084,7
|
61
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
3946
|
12632
|
62
|
АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|
Калиниградская обл.
|
2231
|
12578,3
|
63
|
ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич
|
Архангельская обл.
|
4039
|
12447,1
|
64
|
НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич
|
Чувашия
|
4694
|
12343,3
|
65
|
ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|
Сахалинская обл.
|
2185
|
12241,1
|
66
|
МЕНЯЙЛО Сергей Иванович
|
Северная Осетия – Алания
|
2032
|
11320,1
|
67
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
2674
|
10805,1
|
68
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
3424
|
10727,1
|
69
|
ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич
|
Карачаево-Черкесия
|
1958
|
9873,8
|
70
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
3149
|
9777,1
|
71
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2429
|
9192,2
|
72
|
КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович
|
Ингушетия
|
2309
|
9183
|
73
|
БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич
|
Ненецкий АО
|
1302
|
9060
|
74
|
УЙБА Владимир Викторович
|
Коми
|
2214
|
8426
|
75
|
ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич
|
Бурятия
|
1917
|
7949,4
|
76
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
3183
|
7844
|
77
|
КОКОВ Казбек Валерьевич
|
Кабардино-Балкария
|
1153
|
7093
|
78
|
КОНОВАЛОВ Валентин Олегович
|
Хакасия
|
1918
|
6951,4
|
79
|
ТОМЕНКО Виктор Петрович
|
Алтайский край
|
1772
|
6781,4
|
80
|
СОЛОДОВ Владимир Викторович
|
Камчатский край
|
1794
|
6475,2
|
81
|
ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович
|
Марий Эл
|
908
|
6015,2
|
82
|
МАЗУР Владимир Владимирович
|
Томская обл.
|
1937
|
5632,1
|
83
|
ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович
|
Еврейская автономная обл.
|
1060
|
3988
|
84
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
1340
|
3646,1
|
85
|
НОСОВ Сергей Константинович
|
Магаданская обл.
|
856
|
3167,8
|
86
|
ХОРОХОРДИН Олег Леонидович
|
Республика Алтай
|
624
|
2530
|
87
|
КОПИН Роман Валентинович
|
Чукотский АО
|
639
|
2444
|
88
|
ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович
|
Тыва
|
681
|
1848
|
89
|
ХАСИКОВ Бату Сергеевич
|
Калмыкия
|
676
|
1767
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