Незабываемое путешествие по Выборгу

Выборг – город, привлекающий многие годы туристов архитектурными уникальными объектами, историческими сооружениями. Сюда ежедневно приезжают отдыхающие, знакомятся с памятными местами, которых достаточно, кстати, и в округе. Извилистые уютные улицы буквально дышат средневековой Европой, в этом наглядно можно убедиться, отправляясь на экскурсии в Выборге .

Запоминающийся отдых

Описываемый город знаменит не только архитектурой, уникальной остается его скульптура с литературой. В них отчетливо ощущается дух древней истории, традиций, национального сплочения. Чего только Выборгский замок, переносящий всех посетителей в средневековую эпоху. Ему насчитывается порядка 700 лет, за которые произошло немало кардинальных изменений. Для туристов:

открыты прогулки по внутренним помещениям;

проводятся в непосредственной близости городские торжества, гуляния;

демонстрируется главный атрибут в виде башни Олафа.

Из природных интересных зон отмечается парк Монрепо с историческими важными памятками. Территория расположена на берегу залива, откуда открываются живописные виды. Парк носит звание музея-заповедника государственного значения. Здесь стоит побывать в скальных гротах, лесных удивительных массивах, посетить усадебные постройки на острове-некрополе. К парку регулярно курсируют автобусы.

Особую значимость имеет Круглая башня, она является наглядным символом города, относится к его древнейшим постройкам. Внутреннее обустройство представлено 3 залами. Один из них Ренессансный, в нем сегодня функционирует ресторан. Из архитектурных рисунков можно рассмотреть отдельные периоды городской жизни.

Настоящей гордостью местные жители оправдано признают библиотеку Аалто. В ней мечтают побывать многие литературоведы. Сооружение в стиле модернизм, но недавно прошло через капитальную реставрацию. Во время экскурсий туристам открываются огромные и просторные помещения с огромным количеством старинных книг. Вблизи библиотеки разбит парк, где можно неспешно прогуляться.

Отдельного внимания заслуживают архитектурные сооружения Выборга. На экскурсиях туристам предлагается посещение самых интересных мест, знакомство со средневековым городом. Удивительный факт, но здесь для строительства новых многоэтажек не сносятся старинные здания, наоборот они хранятся и поддерживаются в идеальном состоянии. Многие петляющие улицы и дорожки выложены из камня, что буквально переносит в старые времена.