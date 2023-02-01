Власти обещают по 800 миллионов на ремонт теплосетей и дорог

В Рыбинске на ремонт тепловых сетей направят 800 млн рублей за два года

С нового года “Рыбинская генерация” перешла под контроль городской администрации. Предприятие возглавила новая команда, в которую вошли специалисты, много лет проработавшие в сфере теплоснабжения, – Евгений Магер, Сергей Сонин, Виктор Тамаров. Теперь им предстоит решить накопившиеся проблемы и наладить работу.

О ближайших и долгосрочных планах речь шла на выездном совещании в главном офисе компании. Участники осмотрели котельную, пообщались с персоналом. Одно из первых и важных решений – кадровые перемены.

– Меньше управленцев, больше рабочих рук. Панируем вернуться к старой системе, когда во многих котельных был дежурный персонал, готовый оперативно выехать на место аварии и принять меры в случае возникновения любой нештатной ситуации, – прокомментировал Иван Дубино, первый заместитель главы – директор департамента ЖКХ, транспорта и связи.

Ощутимые перемены в работе новой командой уже есть. Раньше по инвестиционной программе Рыбинская генерация должна была вложить в ремонт сетей за 10 лет порядка 950 млн рублей. Новая команда планирует выполнить программу за ближайшие два года. В прошлом году на ремонт сетей в микрорайоне Полиграф направлено 100 млн рублей. Еще порядка 270 млн рублей будет выделено в этом году. Сумма вложений по году может вырасти до 400 млн рублей, если будут выполнены все технические условия. За два года суммарно вложения составят 800 млн рублей.

– Прежний собственник рассчитывал на экономическую составляющую в своей работе. Мы акцентируем внимание на системе качества для всего города. Планируем начать с сетей. Получаем поддержку областного департамента. Работы будет много, сейчас идет этап планирования. Смет подготовлено на 270 млн рублей. В следующий отопительный период город войдет более уверенно, – подчеркнул Дмитрий Рудаков, глава города Рыбинска.

Большое внимание будет уделено плановому ремонту в котельных – обслуживанию котлов: чистке, замене теплообменников и задвижек, датчиков и клапанов.

– Нормативный срок работы парового котла 24 года. Большинство этот срок отработали. Сроки эксплуатации продлевают после экспертизы, но разрешения с каждым годом получать все сложнее. Ряд котлов в межотопительный период следует капитально ремонтировать, чтобы обеспечить надежность и необходимую мощность, – отметил советник генерального директора Рыбинской генерации Евгений Магер.

Сейчас технический состав совета директоров объезжает тепловое хозяйство, знакомится с персоналом, оценивает состояние оборудования, планирует будущее работы, определяет их приоритетность.

В Рыбинске разрабатывают более 70 комплектов проектно-сметной документации

Проектно-сметная документация предназначена для ремонта тротуаров, городских дорог, проездов к объектам социальной сферы и благоустройства общественных территорий.

Сроки благоустройства напрямую зависят от своевременной и качественной проектно-сметной документации. Готовиться к новому сезону специалисты Управления городского хозяйства начали в конце прошлого года.

– Поставил задачу – типовые замечания прошлых лет учесть на этапе проектирования, поэтому экспертиза проходит в срок, документы на доработку не возвращаются. Планируем вовремя выйти на торги, определить подрядчиков. Это позволит им до начала активного строительного сезона закупить необходимые материалы: песок, щебень, гравий, бордюрный камень, – объяснил задачу глава города Рыбинска Дмитрий Рудаков.

В планах 2023 года – выполнить ремонт семи проездов к учреждениям социальной сферы и завершить один объект из списка 2022 года. Это подъездные и пешеходные пути к детскому саду №22 на улице Орджоникидзе, проезд к городскому моргу на территории больничного городка, проезд и подход к поликлинике на улице Свободы с обустройством парковки, проезд к больнице №3 по улице Рокоссовского. Также планируется отремонтировать проезды к Дому культуры «Слип», по улице Архитектурной к дошкольным группам школы №36, по улице Олега Кошевого к школам №13 и 43. Завершится также ремонт проезда в районе детского сада №94.

– Подготовлена ПСД на ремонт участков дороги к детскому лагерю «Полянка» и улицы Суворова. Еще в работе – ПСД улицы Радищева от Советской до Пушкина. Ремонт этих дорог планируется выполнить за счет средств Дорожного фонда. Проходит государственную экспертизу проект благоустройства второй части Волжского парка по программе «Решаем вместе», – рассказал Сергей Цепилов, заместитель директора МБУ «Управление городского хозяйства».

В 2023 году продолжится программа по ремонту тротуаров. Проекты подготовлены на 14 объектов в разных микрорайонах города: Северном, Мариевке, Переборах, Запахомовском, на Слипе, в Веретье.

На перспективу разрабатывают проектно-сметную документацию на ремонт 25 дорог на общую сумму более 800 млн рублей.