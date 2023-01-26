Что нужно знать об акриловых красках?

Первые акриловые краски отличились повышенной вязкостью и не имели в составе обширного набора специальных растворяющих веществ, что делало их достаточно сложными при использовании без возможности получить определенный оттенок.

Сегодня акриловые краски широко используют как новички и любители, так и профессиональные художники. Их главной особенностью является связующее вещество, в роли которого выступают смола и вода. После высыхания такие краски будут максимально долго находиться на холсте, что делает их долговечными. Но это относится только к качественным краскам, которые предлагают надежные и проверенные производители. Приобрести хорошие акриловые краски можно на сайте https://zvetnoe.ru/shop/akrilovye-kraski/ .

Особенности акриловых красок

Широкий диапазон цветов акриловых красок позволяет удовлетворить даже требовательных художников. Среди ассортимента можно найти как обычные оттенки, так и с наличием блесток, позолоты, неона и другие.

Главной особенностью акриловых красок является их экологическая безопасность и быстрое высыхание, что нельзя сказать о масляных. Те художники, кто предпочитают работать с маслом, отлично знают, что оно отличается неравномерностью высыхания. Что касается акриловых, то они способны высыхать очень быстро и равномерно, независимо от выбранного цветового оттенка. Это позволяет на один слой можно спокойно наносить следующий, не боясь его испортить.

После высыхания акриловых красок полотно с нарисованной картиной можно без опасений сворачивать в рулон и хранить в тубусе, не боясь, что они размажутся или потрескаются, став ломкими. С помощью акриловых красок появляется возможность расписывать как бумагу, так и стекло, ткань, древесину и другие поверхности.

Ученические и художественные акриловые краски

Чтобы добиться более жидкого состава, акриловые краски принято разбавлять водой в определенном соотношении. Чем больше количество используемой воды, тем более светлого оттенка можно добиться. Если требуется нарисовать плотный слой, то воду лучше вообще не добавлять.

Акриловые краски можно условно разделить на 2 группы:

ученические;

художественные.

Первые отлично подходят для начинающих художников, которые недавно взяли в руку кисть. Художественные краски — выбор профессионалов. Еще одним отличием ученических акриловых красок является количество оттенков и использование более простых красящих пигментов.

Наиболее популярными цветами акриловых красок являются белый и черный. Приобрести краски можно в тюбиках (20-200 мл) или банках (60-950 мл). В тюбиках краски более густые и насыщенные, чем в банках.