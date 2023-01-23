Ремонт моста и расселение школы

Вопрос организации движения транспорта на период ремонта Волжского моста стал центральным на аппаратном совещании главы города Рыбинска.

По итогам совещания с компанией ЕКС названа дата введения реверсивного движения – 1 марта. Также на повестке дня – итоги проверки качества уборки снега и льда с кровель зданий.

Масштабная подготовка к ремонту моста идет с начала зимы. Сейчас специалисты разрабатывают схему движения на обоих берегах. Она должна минимизировать неудобства горожан. С 5 марта планируется введение полного ограничения движения по мосту в ночные часы. Информация об этом и схема проезда дополнительно будет размешана на информационных конструкциях при въезде на мост.

Кроме того, с этой недели для учащихся и педагогов СОШ 24 Рыбинска перевели в другие здания, сообщили в администрации города. Начальную школу – в помещения дошкольных групп, среднюю и старшую параллели – в школу №29. В самом здании школы № 24 начались профилактические работы по ремонту потолков в холле второго этажа с последующим комплексным обследованием помещений на этаже.

Причиной вынужденного переезда стало отслоение куска штукатурки с потолка в одном из кабинетов. Инцидент произошел неделю назад. Специалисты управления строительства обследовали помещения в здании. Составили акт выявленных визуальных дефектов на потолке. В кабинете, где отошла штукатурка, уже завершен ремонт. В настоящее время работы идут в холле второго этажа.

– Школа старая, 1953 года постройки, дефекты возникли вследствие длительной эксплуатации, временных явлений, усталости материала, – рассказал Алишер Рустамов, заместитель главы по архитектуре и градостроительству. – В холле, где интенсивность движения детей большая, принято решение отбить слой штукатурки для обследования специализированной организацией конструкций перекрытий. Визуальный и инструментальный осмотр показал, что балка перекрытий находится в хорошем состоянии. Никаких критических моментов не наблюдается. Балку оставим в том виде, в котором она есть без разбора перекрытий. Разгрузим конструкцию за счет устройства подвесного потолка.

Заключение о состоянии помещений даст специализированная организация после обследования здания. На время проведения ремонтных работ учебный процесс прерываться не будет.

– Учащиеся с 1 по 4 класс в полном составе переведены в помещения дошкольных групп детского сада, входящего в состав школы. Для учащихся с 5 по 11 класс учебный процесс с 24 января временно будет организован в соседней школе – №29. Уроки будут проходить во вторую смену, с 14 часов. Вести их будут педагоги 24 школы, – пояснила директор департамента образования Римма Брядовая.

Ремонтные работы планируется провести в течение двух недель, после чего старшеклассники смогут вернуться в свою школу.