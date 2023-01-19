Медиарейтинги губернаторов за 2022 год
«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за 2022 год. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.
В Центральном федеральном округе лидеры – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Главы регионов Центрального ФО:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за год
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во сообщений
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
515919
|
3286344
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
383146
|
2407225,5
|
3
|
3
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
150334
|
1267949,5
|
4
|
7
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
83884
|
700995,2
|
5
|
-2
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
143258
|
499120,4
|
6
|
4
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
89165
|
482567
|
7
|
-3
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
84611
|
364175,6
|
8
|
-3
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
90384
|
348501,7
|
9
|
new
|
МАЛКОВ Павел Викторович
|
Рязанская обл.
|
50801
|
347606,4
|
10
|
8
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
50361
|
286237,7
|
11
|
-3
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
54269
|
275851
|
12
|
-3
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
55265
|
257863,6
|
13
|
3
|
ЕГОРОВ Максим Борисович
|
Тамбовская обл.
|
54709
|
219802,2
|
14
|
3
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
59157
|
215024,3
|
15
|
-3
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
46124
|
164277,1
|
16
|
-3
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
50493
|
150098,9
|
17
|
-2
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
48343
|
127084
|
18
|
-4
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
30616
|
102399,6
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на выкупленном в собственность города заводе Renault планируется запустить производство автомобилей российской марки “Москвич”. По его словам, изначально эти автомобили будут с двигателями внутреннего сгорания, но в будущем их модифицируют, чтобы они стали электрическими. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил ковидную амнистию с 1 июня. Сергей Собянин принял решение, что власти столицы компенсируют гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам административные штрафы, уплаченные за несоблюдение требований, введенных для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции.
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил новый флагманский ресторан новой сети быстрого питания “Вкусно – и точка” на Пушкинской площади, заменивший покинувший российский рынок McDonald’s. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, до конца июня планируется открытие около 200 точек по всей стране. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации пожара в бизнес-центре на западе Москвы. Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Луганской городской администрации Манолис Пилавов подписали декларацию, согласно которой российская столица и Луганск стали городами-побратимами.
Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе поездки в Рязанскую область сообщил, что верховой пожар в регионе очень сильный, однако выразил надежду, что его удастся локализовать в течение 1-2 дней. Московские власти помогут Рязанской области в борьбе с лесными пожарами. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении частичной мобилизации в столице. Президент России Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину подключиться к обеспечению координации регионов по взаимодействию с федеральным центром при создании штабов территориальной обороны. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге заявил, что мобилизованным в столице гражданам московские власти будут ежемесячно выплачивать 50 тысяч рублей. Близкие родственники мобилизованных жителей Москвы могут получить за них выплату в качестве адресной соцпомощи, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому семьям граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, будут предоставлены дополнительные меры социальной поддержки.
Мэр столицы Сергей Собянин открыл производство серийной сборки автомобилей на заводе “Москвич”. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил москвичам проголосовать на портале “Активный гражданин” и выбрать формат празднования Нового года в городе.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил программу “Новая экономика Подмосковья”. Новый план по развитию экономики разработали в Московской области с учетом новых реалий. На заседании правительства Московской области губернатор Андрей Воробьев обозначил ключевые направления развития региональной экономики в новых условиях. В Московской области запустили новую программу поддержки предприятий обрабатывающей промышленности, заявил губернатор Андрей Воробьев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с правительством региона рассказал о планах по поддержке малого бизнеса.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что держит на контроле ситуацию со взрывом газа в Ступино, также он поручил организовать размещение эвакуированных жильцов. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал сроки восстановления разрушенного дома в Ступино.
В Подмосковье собрали почти 900 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял на личный контроль ситуацию с пожаром на складе Ozon в Истринском районе. До 20 тысяч тонн сыра в год будут производить в “сырной долине” в Дмитровском районе Подмосковья, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Глава региона Андрей Воробьев сообщил, что частичная мобилизация в Московской области завершена. В Подмосковье разработали новую меру поддержки мобилизованных граждан и их семей. Каждый военнослужащий получит единовременную выплату в 200 тыс. рублей. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Министр обороны РФ Сергей Шойгу, губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин проверили условия размещения, питание и медицинское обслуживание мобилизованных в парке “Патриот” в Одинцовском городском округе.
Помимо этого сообщалось, что по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в каждом муниципалитете открыты Центры помощи семьям мобилизованных. Губернатор Московской области Андрей Воробьев привез бойцам 45-й бригады спецназа ВДВ в Кубинке дополнительную экипировку. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Телеграм-канале сообщил о пожаре в ТЦ “МЕГА Химки”, а также о том, что ситуация с пожаром находится под контролем.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что из-за удара с двух вертолетов украинских ВВС на нефтебазе АО “Белгороднефтепродукт” произошел пожар. Он также заявил, что при пожаре пострадали два сотрудника нефтебазы, погибших нет. В тушении пожара на нефтебазе в Белгороде задействовали пожарный поезд. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с территории Украины села Солохи в Белгородском районе. Жителей села Солохи вывезут в безопасное место, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков. Село Журавлевка подверглось обстрелу со стороны Украины, сообщил Вячеслав Гладков. В Белгородской области произошел пожар на объекте Минобороны, об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Вячеслав Гладков отметил, что все оперативные службы работают на месте, принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности.
СМИ сообщали, что в Белгороде создан информационный центр для пострадавших при обстреле со стороны ВСУ. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при обстреле поврежден 21 многоквартирный дом и 40 частных. Со стороны Украины 20 июля был произведен обстрел сел Журавлевка и Нехотеевка Белгородской области, сообщил в своем Телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что город Шебекино был обстрелян со стороны Украины, повреждены гражданские объекты. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в результате обстрела ВСУ повреждения получил многоэтажный дом в Белгороде, пострадавших нет. Обстрел со стороны Украины привел к подрыву склада с боеприпасами в Белгородском районе, сообщил в Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков. Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородской областью, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Ярославской области Михаила Евраева (+8) и губернатора Курской области Романа Старовойта (+7).
Художественный руководитель Театра драмы имени Волкова в Ярославле Сергей Пускепалис погиб в автомобильной аварии в Ярославской области, сообщил в Telegram губернатор региона Михаил Евраев. Также СМИ сообщали, что Михаил Евраев, одержавший победу на выборах губернатора Ярославской области, официально вступил в должность.
Губернатор Курской области Роман Старовойт 18 мая заявил об обстреле двух населенных пунктов на границе с Украиной. Нефтенакопитель в районе курского аэродрома загорелся в результате атаки беспилотника, люди не пострадали, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что происшествие с повреждением конструкций моста в регионе оказалось диверсией.
«Новичком» рейтинга (new) стал губернатор Рязанской области Павел Малков.
Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков (“Единая Россия”) победил на выборах главы региона.
Главы регионов в 2022 году:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за год
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во сообщений
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
515919
|
3286344
|
2
|
4
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
201394
|
2490630,5
|
3
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
383146
|
2407225,5
|
4
|
35
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
150334
|
1267949,5
|
5
|
-3
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
210511
|
1267083
|
6
|
-1
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
131717
|
1152436,5
|
7
|
-3
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
129689
|
869260,9
|
8
|
-1
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
114669
|
794511,7
|
9
|
-1
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская обл.
|
149148
|
713879,6
|
10
|
50
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
83884
|
700995,2
|
11
|
1
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
119938
|
674525,4
|
12
|
-3
|
АЗАРОВ Дмитрий Игоревич
|
Самарская обл.
|
94331
|
647615,2
|
13
|
new
|
ПУШИЛИН Денис Владимирович
|
ДНР
|
48686
|
639197,3
|
14
|
19
|
АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|
Калиниградская обл.
|
68562
|
591031,3
|
15
|
2
|
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Республика Саха
|
119072
|
574661,1
|
16
|
-5
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
100164
|
561868
|
17
|
-2
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
68721
|
542763
|
18
|
-8
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
143258
|
499120,4
|
19
|
-6
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
131864
|
494629
|
20
|
-6
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
113363
|
492 199.2
|
21
|
28
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
89165
|
482567
|
22
|
22
|
РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович
|
Севастополь
|
64391
|
479915,7
|
23
|
5
|
ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич
|
Ростовская обл.
|
84234
|
426911,3
|
24
|
-2
|
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|
Новосибирская обл.
|
63022
|
416024,1
|
25
|
10
|
ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|
Сахалинская обл.
|
46171
|
414341,1
|
26
|
-3
|
МООР Александр Викторович
|
Тюменская обл.
|
50168
|
405193,8
|
27
|
-7
|
КОМАРОВА Наталья Владимировна
|
Ханты-Мансийский АО
|
51252
|
393057,8
|
28
|
-9
|
КОБЗЕВ Игорь Иванович
|
Иркутская обл.
|
95916
|
392119,8
|
29
|
5
|
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|
Ямало-Ненецкий АО
|
47938
|
372694,6
|
30
|
-14
|
ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович
|
Хабаровский край
|
56295
|
368618,3
|
31
|
-10
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
84611
|
364175,6
|
32
|
0
|
БУРКОВ Александр Леонидович
|
Омская обл.
|
62625
|
357387,9
|
33
|
-8
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
90384
|
348501,7
|
34
|
new
|
МАЛКОВ Павел Викторович
|
Рязанская обл.
|
50801
|
347606,4
|
35
|
-6
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
Приморский край
|
56659
|
343169,2
|
36
|
-10
|
ОРЛОВ Василий Александрович
|
Амурская область
|
43499
|
329737,8
|
37
|
-13
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская обл.
|
51166
|
324500,4
|
38
|
new
|
БУСАРГИН Роман Викторович
|
Саратовская обл.
|
67979
|
316370,7
|
39
|
-1
|
МАХОНИН Дмитрий Николаевич
|
Пермский край
|
64158
|
313962,5
|
40
|
-3
|
МЕЛИКОВ Сергей Алимович
|
Дагестан
|
87626
|
303607,2
|
41
|
11
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
54301
|
303566,2
|
42
|
14
|
РУССКИХ Алексей Юрьевич
|
Ульяновская обл.
|
53189
|
302369
|
43
|
-25
|
ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|
Кемеровская обл.
|
67667
|
296321
|
44
|
34
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
50361
|
286237,7
|
45
|
new
|
САЛЬДО Владимир Васильевич
|
Херсонская обл.
|
21875
|
284855,2
|
46
|
1
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
87356
|
278329,9
|
47
|
-17
|
ПАСЛЕР Денис Владимирович
|
Оренбургская обл.
|
51101
|
278024
|
48
|
-7
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
54269
|
275851
|
49
|
-22
|
ЧИБИС Андрей Владимирович
|
Мурманская обл.
|
52561
|
263227,3
|
50
|
-2
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
55265
|
257863,6
|
51
|
-6
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
44809
|
245162,5
|
52
|
-21
|
МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович
|
Пензенская обл.
|
63394
|
242699,2
|
53
|
1
|
ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич
|
Бурятия
|
42842
|
231458,5
|
54
|
-12
|
СОЛОДОВ Владимир Викторович
|
Камчатский край
|
41091
|
227074,9
|
55
|
-19
|
УСС Александр Викторович
|
Красноярский край
|
59397
|
225367,8
|
56
|
5
|
БАБУШКИН Игорь Юрьевич
|
Астраханская область
|
44830
|
224016,7
|
57
|
18
|
ЕГОРОВ Максим Борисович
|
Тамбовская обл.
|
54709
|
219802,2
|
58
|
19
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
59157
|
215024,3
|
59
|
-1
|
НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич
|
Чувашия
|
68569
|
213910,5
|
60
|
2
|
ШУМКОВ Вадим Михайлович
|
Курганская обл.
|
34414
|
202482,2
|
61
|
-11
|
КУВШИННИКОВ Олег Александрович
|
Вологодская обл.
|
41975
|
200694,5
|
62
|
new
|
ПАСЕЧНИК Леонид Иванович
|
ЛНР
|
21542
|
199453,6
|
63
|
-12
|
УЙБА Владимир Викторович
|
Коми
|
42578
|
195137,3
|
64
|
-21
|
ЗДУНОВ Артем Алексеевич
|
Мордовия
|
34261
|
189980,1
|
65
|
new
|
СОКОЛОВ Александр Валентинович
|
Кировская обл.
|
41936
|
187988,6
|
66
|
-7
|
ОСИПОВ Александр Михайлович
|
Забайкальский край
|
38843
|
178022,9
|
67
|
-14
|
ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич
|
Архангельская обл.
|
49944
|
173144,9
|
68
|
-4
|
НИКИТИН Андрей Сергеевич
|
Новгородская обл.
|
30902
|
173004,5
|
69
|
-6
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
46124
|
164277,1
|
70
|
-15
|
МЕНЯЙЛО Сергей Иванович
|
Северная Осетия – Алания
|
21147
|
158585,1
|
71
|
new
|
МАЗУР Владимир Владимирович
|
Томская обл.
|
25398
|
154092,4
|
72
|
-26
|
ТОМЕНКО Виктор Петрович
|
Алтайский край
|
38660
|
153000,7
|
73
|
-5
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
50493
|
150098,9
|
74
|
0
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
48343
|
127084
|
75
|
new
|
БАЛИЦКИЙ Евгений Витальевич
|
Запорожская обл.
|
9960
|
126823
|
76
|
-5
|
НОСОВ Сергей Константинович
|
Магаданская обл.
|
19866
|
119192,5
|
77
|
-8
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
27052
|
112546,5
|
78
|
-13
|
КОНОВАЛОВ Валентин Олегович
|
Хакасия
|
29782
|
107685,6
|
79
|
-7
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
30616
|
102399,6
|
80
|
-4
|
КОКОВ Казбек Валерьевич
|
Кабардино-Балкария
|
18559
|
100436,7
|
81
|
0
|
ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович
|
Еврейская автономная обл.
|
19249
|
92188,7
|
82
|
-2
|
КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович
|
Ингушетия
|
19925
|
90308,4
|
83
|
new
|
ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович
|
Марий Эл
|
12505
|
87670
|
84
|
-2
|
ХАСИКОВ Бату Сергеевич
|
Калмыкия
|
18101
|
74620,9
|
85
|
-15
|
ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич
|
Карачаево-Черкесия
|
15114
|
67855,4
|
86
|
-1
|
БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич
|
Ненецкий АО
|
11684
|
47677
|
87
|
-4
|
ХОРОХОРДИН Олег Леонидович
|
Республика Алтай
|
11866
|
47149,5
|
88
|
-9
|
ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович
|
Тыва
|
9576
|
42832,5
|
89
|
-5
|
КОПИН Роман Валентинович
|
Чукотский АО
|
8902
|
39343,7
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