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Медиарейтинги губернаторов за 2022 год

19.01.2023, 18:49, Детали
Теги: , ,

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за 2022 год. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.

В Центральном федеральном округе лидеры – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге

Пере- мещение за год

Персоны

Регион

Кол-во сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

515919

3286344

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

383146

2407225,5

3

3

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

150334

1267949,5

4

7

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

83884

700995,2

5

-2

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

143258

499120,4

6

4

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

89165

482567

7

-3

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

84611

364175,6

8

-3

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

90384

348501,7

9

new

МАЛКОВ Павел Викторович

Рязанская обл.

50801

347606,4

10

8

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

50361

286237,7

11

-3

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

54269

275851

12

-3

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

55265

257863,6

13

3

ЕГОРОВ Максим Борисович

Тамбовская обл.

54709

219802,2

14

3

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

59157

215024,3

15

-3

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

46124

164277,1

16

-3

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович

Смоленская обл.

50493

150098,9

17

-2

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

48343

127084

18

-4

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

30616

102399,6

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на выкупленном в собственность города заводе Renault планируется запустить производство автомобилей российской марки “Москвич”. По его словам, изначально эти автомобили будут с двигателями внутреннего сгорания, но в будущем их модифицируют, чтобы они стали электрическими. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил ковидную амнистию с 1 июня. Сергей Собянин принял решение, что власти столицы компенсируют гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам административные штрафы, уплаченные за несоблюдение требований, введенных для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции.
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил новый флагманский ресторан новой сети быстрого питания “Вкусно – и точка” на Пушкинской площади, заменивший покинувший российский рынок McDonald’s. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, до конца июня планируется открытие около 200 точек по всей стране. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации пожара в бизнес-центре на западе Москвы. Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Луганской городской администрации Манолис Пилавов подписали декларацию, согласно которой российская столица и Луганск стали городами-побратимами.
Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе поездки в Рязанскую область сообщил, что верховой пожар в регионе очень сильный, однако выразил надежду, что его удастся локализовать в течение 1-2 дней. Московские власти помогут Рязанской области в борьбе с лесными пожарами. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении частичной мобилизации в столице. Президент России Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину подключиться к обеспечению координации регионов по взаимодействию с федеральным центром при создании штабов территориальной обороны. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге заявил, что мобилизованным в столице гражданам московские власти будут ежемесячно выплачивать 50 тысяч рублей. Близкие родственники мобилизованных жителей Москвы могут получить за них выплату в качестве адресной соцпомощи, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому семьям граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, будут предоставлены дополнительные меры социальной поддержки.
Мэр столицы Сергей Собянин открыл производство серийной сборки автомобилей на заводе “Москвич”. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил москвичам проголосовать на портале “Активный гражданин” и выбрать формат празднования Нового года в городе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил программу “Новая экономика Подмосковья”. Новый план по развитию экономики разработали в Московской области с учетом новых реалий. На заседании правительства Московской области губернатор Андрей Воробьев обозначил ключевые направления развития региональной экономики в новых условиях. В Московской области запустили новую программу поддержки предприятий обрабатывающей промышленности, заявил губернатор Андрей Воробьев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с правительством региона рассказал о планах по поддержке малого бизнеса.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что держит на контроле ситуацию со взрывом газа в Ступино, также он поручил организовать размещение эвакуированных жильцов. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал сроки восстановления разрушенного дома в Ступино.
В Подмосковье собрали почти 900 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял на личный контроль ситуацию с пожаром на складе Ozon в Истринском районе. До 20 тысяч тонн сыра в год будут производить в “сырной долине” в Дмитровском районе Подмосковья, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Глава региона Андрей Воробьев сообщил, что частичная мобилизация в Московской области завершена. В Подмосковье разработали новую меру поддержки мобилизованных граждан и их семей. Каждый военнослужащий получит единовременную выплату в 200 тыс. рублей. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Министр обороны РФ Сергей Шойгу, губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин проверили условия размещения, питание и медицинское обслуживание мобилизованных в парке “Патриот” в Одинцовском городском округе.
Помимо этого сообщалось, что по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в каждом муниципалитете открыты Центры помощи семьям мобилизованных. Губернатор Московской области Андрей Воробьев привез бойцам 45-й бригады спецназа ВДВ в Кубинке дополнительную экипировку. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Телеграм-канале сообщил о пожаре в ТЦ “МЕГА Химки”, а также о том, что ситуация с пожаром находится под контролем.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что из-за удара с двух вертолетов украинских ВВС на нефтебазе АО “Белгороднефтепродукт” произошел пожар. Он также заявил, что при пожаре пострадали два сотрудника нефтебазы, погибших нет. В тушении пожара на нефтебазе в Белгороде задействовали пожарный поезд. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с территории Украины села Солохи в Белгородском районе. Жителей села Солохи вывезут в безопасное место, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков. Село Журавлевка подверглось обстрелу со стороны Украины, сообщил Вячеслав Гладков. В Белгородской области произошел пожар на объекте Минобороны, об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Вячеслав Гладков отметил, что все оперативные службы работают на месте, принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности.
СМИ сообщали, что в Белгороде создан информационный центр для пострадавших при обстреле со стороны ВСУ.  Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при обстреле поврежден 21 многоквартирный дом и 40 частных. Со стороны Украины 20 июля был произведен обстрел сел Журавлевка и Нехотеевка Белгородской области, сообщил в своем Телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что город Шебекино был обстрелян со стороны Украины, повреждены гражданские объекты. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в результате обстрела ВСУ повреждения получил многоэтажный дом в Белгороде, пострадавших нет. Обстрел со стороны Украины привел к подрыву склада с боеприпасами в Белгородском районе, сообщил в Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков. Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородской областью, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Ярославской области Михаила Евраева (+8) и губернатора Курской области Романа Старовойта (+7).
Художественный руководитель Театра драмы имени Волкова в Ярославле Сергей Пускепалис погиб в автомобильной аварии в Ярославской области, сообщил в Telegram губернатор региона Михаил Евраев. Также СМИ сообщали, что Михаил Евраев, одержавший победу на выборах губернатора Ярославской области, официально вступил в должность.
Губернатор Курской области Роман Старовойт 18 мая заявил об обстреле двух населенных пунктов на границе с Украиной. Нефтенакопитель в районе курского аэродрома загорелся в результате атаки беспилотника, люди не пострадали, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что происшествие с повреждением конструкций моста в регионе оказалось диверсией.

«Новичком» рейтинга (new) стал губернатор Рязанской области Павел Малков.
Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков (“Единая Россия”) победил на выборах главы региона.

Главы регионов в 2022 году:

Место в рейтинге

Пере- мещение за год

Персоны

Регион

Кол-во сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

515919

3286344

2

4

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

201394

2490630,5

3

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

383146

2407225,5

4

35

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

150334

1267949,5

5

-3

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург

210511

1267083

6

-1

АКСЕНОВ Сергей Валерьевич

Крым

131717

1152436,5

7

-3

ХАБИРОВ Радий Фаритович

Башкортостан

129689

869260,9

8

-1

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

Татарстан

114669

794511,7

9

-1

НИКИТИН Глеб Сергеевич

Нижегородская обл.

149148

713879,6

10

50

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

83884

700995,2

11

1

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

Свердловская обл.

119938

674525,4

12

-3

АЗАРОВ Дмитрий Игоревич

Самарская обл.

94331

647615,2

13

new

ПУШИЛИН Денис Владимирович

ДНР

48686

639197,3

14

19

АЛИХАНОВ Антон Андреевич

Калиниградская обл.

68562

591031,3

15

2

НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич

Республика Саха

119072

574661,1

16

-5

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

Челябинская обл.

100164

561868

17

-2

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич

Ленинградская обл.

68721

542763

18

-8

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

143258

499120,4

19

-6

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

131864

494629

20

-6

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

113363

492 199.2

21

28

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

89165

482567

22

22

РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович

Севастополь

64391

479915,7

23

5

ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич

Ростовская обл.

84234

426911,3

24

-2

ТРАВНИКОВ Андрей Александрович

Новосибирская обл.

63022

416024,1

25

10

ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич

Сахалинская обл.

46171

414341,1

26

-3

МООР Александр Викторович

Тюменская обл.

50168

405193,8

27

-7

КОМАРОВА Наталья Владимировна

Ханты-Мансийский АО

51252

393057,8

28

-9

КОБЗЕВ Игорь Иванович

Иркутская обл.

95916

392119,8

29

5

АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич

Ямало-Ненецкий АО

47938

372694,6

30

-14

ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович

Хабаровский край

56295

368618,3

31

-10

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

84611

364175,6

32

0

БУРКОВ Александр Леонидович

Омская обл.

62625

357387,9

33

-8

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

90384

348501,7

34

new

МАЛКОВ Павел Викторович

Рязанская обл.

50801

347606,4

35

-6

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич

Приморский край

56659

343169,2

36

-10

ОРЛОВ Василий Александрович

Амурская область

43499

329737,8

37

-13

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Псковская обл.

51166

324500,4

38

new

БУСАРГИН Роман Викторович

Саратовская обл.

67979

316370,7

39

-1

МАХОНИН Дмитрий Николаевич

Пермский край

64158

313962,5

40

-3

МЕЛИКОВ Сергей Алимович

Дагестан

87626

303607,2

41

11

БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович

Удмуртия

54301

303566,2

42

14

РУССКИХ Алексей Юрьевич

Ульяновская обл.

53189

302369

43

-25

ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич

Кемеровская обл.

67667

296321

44

34

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

50361

286237,7

45

new

САЛЬДО Владимир Васильевич

Херсонская обл.

21875

284855,2

46

1

БОЧАРОВ Андрей Иванович

Волгоградская обл.

87356

278329,9

47

-17

ПАСЛЕР Денис Владимирович

Оренбургская обл.

51101

278024

48

-7

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

54269

275851

49

-22

ЧИБИС Андрей Владимирович

Мурманская обл.

52561

263227,3

50

-2

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

55265

257863,6

51

-6

ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович

Карелия

44809

245162,5

52

-21

МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович

Пензенская обл.

63394

242699,2

53

1

ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич

Бурятия

42842

231458,5

54

-12

СОЛОДОВ Владимир Викторович

Камчатский край

41091

227074,9

55

-19

УСС Александр Викторович

Красноярский край

59397

225367,8

56

5

БАБУШКИН Игорь Юрьевич

Астраханская область

44830

224016,7

57

18

ЕГОРОВ Максим Борисович

Тамбовская обл.

54709

219802,2

58

19

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

59157

215024,3

59

-1

НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич

Чувашия

68569

213910,5

60

2

ШУМКОВ Вадим Михайлович

Курганская обл.

34414

202482,2

61

-11

КУВШИННИКОВ Олег Александрович

Вологодская обл.

41975

200694,5

62

new

ПАСЕЧНИК Леонид Иванович

ЛНР

21542

199453,6

63

-12

УЙБА Владимир Викторович

Коми

42578

195137,3

64

-21

ЗДУНОВ Артем Алексеевич

Мордовия

34261

189980,1

65

new

СОКОЛОВ Александр Валентинович

Кировская обл.

41936

187988,6

66

-7

ОСИПОВ Александр Михайлович

Забайкальский край

38843

178022,9

67

-14

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич

Архангельская обл.

49944

173144,9

68

-4

НИКИТИН Андрей Сергеевич

Новгородская обл.

30902

173004,5

69

-6

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

46124

164277,1

70

-15

МЕНЯЙЛО Сергей Иванович

Северная Осетия – Алания

21147

158585,1

71

new

МАЗУР Владимир Владимирович

Томская обл.

25398

154092,4

72

-26

ТОМЕНКО Виктор Петрович

Алтайский край

38660

153000,7

73

-5

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович

Смоленская обл.

50493

150098,9

74

0

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

48343

127084

75

new

БАЛИЦКИЙ Евгений Витальевич

Запорожская обл.

9960

126823

76

-5

НОСОВ Сергей Константинович

Магаданская обл.

19866

119192,5

77

-8

КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич

Адыгея

27052

112546,5

78

-13

КОНОВАЛОВ Валентин Олегович

Хакасия

29782

107685,6

79

-7

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

30616

102399,6

80

-4

КОКОВ Казбек Валерьевич

Кабардино-Балкария

18559

100436,7

81

0

ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович

Еврейская автономная обл.

19249

92188,7

82

-2

КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович

Ингушетия

19925

90308,4

83

new

ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович

Марий Эл

12505

87670

84

-2

ХАСИКОВ Бату Сергеевич

Калмыкия

18101

74620,9

85

-15

ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич

Карачаево-Черкесия

15114

67855,4

86

-1

БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич

Ненецкий АО

11684

47677

87

-4

ХОРОХОРДИН Олег Леонидович

Республика Алтай

11866

47149,5

88

-9

ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович

Тыва

9576

42832,5

89

-5

КОПИН Роман Валентинович

Чукотский АО

8902

39343,7



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