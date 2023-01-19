Медиарейтинги губернаторов за 2022 год

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за 2022 год. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.

В Центральном федеральном округе лидеры – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге Пере- мещение за год Персоны Регион Кол-во сообщений Медиа Индекс 1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 515919 3286344 2 0 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 383146 2407225,5 3 3 ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович Белгородская обл. 150334 1267949,5 4 7 СТАРОВОЙТ Роман Владимирович Курская обл. 83884 700995,2 5 -2 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 143258 499120,4 6 4 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 89165 482567 7 -3 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 84611 364175,6 8 -3 АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 90384 348501,7 9 new МАЛКОВ Павел Викторович Рязанская обл. 50801 347606,4 10 8 ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич Ярославская обл. 50361 286237,7 11 -3 ШАПША Владислав Валерьевич Калужская обл. 54269 275851 12 -3 ГУСЕВ Александр Викторович Воронежская обл. 55265 257863,6 13 3 ЕГОРОВ Максим Борисович Тамбовская обл. 54709 219802,2 14 3 АВДЕЕВ Александр Александрович Владимирская обл. 59157 215024,3 15 -3 КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 46124 164277,1 16 -3 ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович Смоленская обл. 50493 150098,9 17 -2 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 48343 127084 18 -4 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 30616 102399,6

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на выкупленном в собственность города заводе Renault планируется запустить производство автомобилей российской марки “Москвич”. По его словам, изначально эти автомобили будут с двигателями внутреннего сгорания, но в будущем их модифицируют, чтобы они стали электрическими. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил ковидную амнистию с 1 июня. Сергей Собянин принял решение, что власти столицы компенсируют гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам административные штрафы, уплаченные за несоблюдение требований, введенных для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции.

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил новый флагманский ресторан новой сети быстрого питания “Вкусно – и точка” на Пушкинской площади, заменивший покинувший российский рынок McDonald’s. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, до конца июня планируется открытие около 200 точек по всей стране. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации пожара в бизнес-центре на западе Москвы. Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Луганской городской администрации Манолис Пилавов подписали декларацию, согласно которой российская столица и Луганск стали городами-побратимами.

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе поездки в Рязанскую область сообщил, что верховой пожар в регионе очень сильный, однако выразил надежду, что его удастся локализовать в течение 1-2 дней. Московские власти помогут Рязанской области в борьбе с лесными пожарами. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении частичной мобилизации в столице. Президент России Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину подключиться к обеспечению координации регионов по взаимодействию с федеральным центром при создании штабов территориальной обороны. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге заявил, что мобилизованным в столице гражданам московские власти будут ежемесячно выплачивать 50 тысяч рублей. Близкие родственники мобилизованных жителей Москвы могут получить за них выплату в качестве адресной соцпомощи, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому семьям граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, будут предоставлены дополнительные меры социальной поддержки.

Мэр столицы Сергей Собянин открыл производство серийной сборки автомобилей на заводе “Москвич”. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил москвичам проголосовать на портале “Активный гражданин” и выбрать формат празднования Нового года в городе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил программу “Новая экономика Подмосковья”. Новый план по развитию экономики разработали в Московской области с учетом новых реалий. На заседании правительства Московской области губернатор Андрей Воробьев обозначил ключевые направления развития региональной экономики в новых условиях. В Московской области запустили новую программу поддержки предприятий обрабатывающей промышленности, заявил губернатор Андрей Воробьев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с правительством региона рассказал о планах по поддержке малого бизнеса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что держит на контроле ситуацию со взрывом газа в Ступино, также он поручил организовать размещение эвакуированных жильцов. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал сроки восстановления разрушенного дома в Ступино.

В Подмосковье собрали почти 900 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял на личный контроль ситуацию с пожаром на складе Ozon в Истринском районе. До 20 тысяч тонн сыра в год будут производить в “сырной долине” в Дмитровском районе Подмосковья, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Глава региона Андрей Воробьев сообщил, что частичная мобилизация в Московской области завершена. В Подмосковье разработали новую меру поддержки мобилизованных граждан и их семей. Каждый военнослужащий получит единовременную выплату в 200 тыс. рублей. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Министр обороны РФ Сергей Шойгу, губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин проверили условия размещения, питание и медицинское обслуживание мобилизованных в парке “Патриот” в Одинцовском городском округе.

Помимо этого сообщалось, что по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в каждом муниципалитете открыты Центры помощи семьям мобилизованных. Губернатор Московской области Андрей Воробьев привез бойцам 45-й бригады спецназа ВДВ в Кубинке дополнительную экипировку. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Телеграм-канале сообщил о пожаре в ТЦ “МЕГА Химки”, а также о том, что ситуация с пожаром находится под контролем.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что из-за удара с двух вертолетов украинских ВВС на нефтебазе АО “Белгороднефтепродукт” произошел пожар. Он также заявил, что при пожаре пострадали два сотрудника нефтебазы, погибших нет. В тушении пожара на нефтебазе в Белгороде задействовали пожарный поезд. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с территории Украины села Солохи в Белгородском районе. Жителей села Солохи вывезут в безопасное место, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков. Село Журавлевка подверглось обстрелу со стороны Украины, сообщил Вячеслав Гладков. В Белгородской области произошел пожар на объекте Минобороны, об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Вячеслав Гладков отметил, что все оперативные службы работают на месте, принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности.

СМИ сообщали, что в Белгороде создан информационный центр для пострадавших при обстреле со стороны ВСУ. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при обстреле поврежден 21 многоквартирный дом и 40 частных. Со стороны Украины 20 июля был произведен обстрел сел Журавлевка и Нехотеевка Белгородской области, сообщил в своем Телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что город Шебекино был обстрелян со стороны Украины, повреждены гражданские объекты. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в результате обстрела ВСУ повреждения получил многоэтажный дом в Белгороде, пострадавших нет. Обстрел со стороны Украины привел к подрыву склада с боеприпасами в Белгородском районе, сообщил в Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков. Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородской областью, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Ярославской области Михаила Евраева (+8) и губернатора Курской области Романа Старовойта (+7).

Художественный руководитель Театра драмы имени Волкова в Ярославле Сергей Пускепалис погиб в автомобильной аварии в Ярославской области, сообщил в Telegram губернатор региона Михаил Евраев. Также СМИ сообщали, что Михаил Евраев, одержавший победу на выборах губернатора Ярославской области, официально вступил в должность.

Губернатор Курской области Роман Старовойт 18 мая заявил об обстреле двух населенных пунктов на границе с Украиной. Нефтенакопитель в районе курского аэродрома загорелся в результате атаки беспилотника, люди не пострадали, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что происшествие с повреждением конструкций моста в регионе оказалось диверсией.

«Новичком» рейтинга (new) стал губернатор Рязанской области Павел Малков.

Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков (“Единая Россия”) победил на выборах главы региона.

Главы регионов в 2022 году: