В Рыбинске капитально отремонтируют школу № 15 имени Н.И. Дементьева

Здание 1937 года постройки в этом году ждет капитальный ремонт. Все работы планируется выполнить в весенне-летний период и завершить к началу нового учебного год.

По федеральной программе «Развитие образование» на ремонт школы выделено порядка 15,0 млн рублей, еще пять миллионов школа получит на обновление материально-технической базы. В учебном учреждении капитально отремонтируют фасад, кровлю, крыльцо, заменят окна, а также поменяют проводку и установят систему пожарной безопасности.

– Участие в федеральной программе – это огромный плюс для школы с большой историей и хорошими традициями. Здесь учится 300 ребят, и хорошая материальная база позволит повысить качество образовательного процесса, – рассказала Светлана Смирнова, первый заместитель директора департамента образования.

В 2022 году в Рыбинске по федеральной программе капитальные ремонтные работы провели в трех школах – №№3, 28 и 30. Ремонт еще в трех учебных учреждениях запланирован на 2024 год, отметили в администрации города Рыбинска.