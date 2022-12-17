Котики 2022 года
Рейтинг самых популярных котов в СМИ и социальных сетях составила российская компания «Медиалогия».
На первом месте оказался кот Ларри из Бугингемского дворца. На втором и третьем – российские коты. Украинский кот Степан, получивший в Каннах награду лучших инфлюэнсеров 2022 года, вполне ожидаемо в ТОП не попал.
Степан из Харькова с хозяйкой несколько месяцев жили во Франции, куда им пришлось эвакуироваться в середине марта 2022 года, но в сентябре они вернулись на родину. Сразу после возвращения на родину, владелица Степана объявила о сборе средств на помощь животным Украины пострадавшим в результате «специальной военной операции» в Украине, которая началась 24 февраля 2022 года.
Кот Степан прославился фотографиями, на которых он сидит, облокотившись на стол, на фоне коктейлей и других алкогольных напитков.
ТОП-10
|
Место в рейтинге
|
Кото-событие
|
Заметность события
|
1
|
Кот Ларри, “переживший” уже четвертого премьера Британии, “прокомментировал” новость об отставке Лиз Трасс в Твиттере
|
196,16
|
2
|
Кот по кличке Пузик спас жителей пятиэтажного дома в Саратове, предупредив своего хозяина о начавшемся в квартире пожаре
|
48,22
|
3
|
В Ленинградской области пропал старший мяучный сотрудник Выборгского замка кот Филимон
|
37,27
|
4
|
В Таиланде молодая женщина-ветеринар заразилась от кошки коронавирусной инфекцией. Предполагается, что ветеринар заразилась от кошки, когда та чихнула ей в лицо, говорится в опубликованном исследовании ученых
|
32,56
|
5
|
Кошка по кличке Флосси из Великобритании, которой более 26 лет и 330 дней, признана самой старой в мире представительницей семейства кошачьих и внесена в Книгу рекордов Гиннесса
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30,29
|
6
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Эрмитажный кот Ахилл предсказал результат финального матча футбольной Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге
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24,84
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7
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Эрмитажные коты попали в американскую настольную игру “Cultures of tde world”
|
18,42
|
8
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Петербургские кошки-близнецы Абис и Айрис с разноцветными глазами признаны самыми красивыми в мире
|
16,7
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9
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Кошку с мефедроном в ошейнике поймали на территории исправительной колонии в Казани
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15,85
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10
|
Шотландский вислоухий кот Броша выжил после получасового пребывания в работающей стиральной машине
|
14,65
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