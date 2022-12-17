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Котики 2022 года

17.12.2022, 11:29, Детали
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Рейтинг самых популярных котов в СМИ и социальных сетях составила российская компания «Медиалогия».

На первом месте оказался кот Ларри из Бугингемского дворца. На втором и третьем – российские коты. Украинский кот Степан, получивший в Каннах награду лучших инфлюэнсеров 2022 года, вполне ожидаемо в ТОП не попал.

Степан из Харькова с хозяйкой несколько месяцев жили во Франции, куда им пришлось эвакуироваться в середине марта 2022 года, но в сентябре они вернулись на родину. Сразу после возвращения на родину, владелица Степана объявила о сборе средств на помощь животным Украины пострадавшим в результате «специальной военной операции» в Украине, которая началась 24 февраля 2022 года.

Кот Степан прославился фотографиями, на которых он сидит, облокотившись на стол, на фоне коктейлей и других алкогольных напитков.

ТОП-10

Место в рейтинге

Кото-событие

Заметность события

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