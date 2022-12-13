В Рыбинске выступил Минин-хор

В Рыбинске прошли гастроли Московского государственного академического камерного хора.

Коллектив с мировым именем побывал в нашем городе впервые, чтобы выступить на концертных площадках XVII Международного хорового фестиваля имени Владислава Соколова.

В Рыбинск Минин-хор пригласил Сергей Шестериков, идейный вдохновитель фестиваля, художественный руководитель творческого объединения «Соколята». Первый художественный руководитель, президент Московского государственного академического камерного хора Владимир Минин являлся учеником маэстро Владислава Соколова, чье имя теперь носит рыбинский фестиваль.

Коллектив привез репертуар из классических произведений, музыку Свиридова и Гаврилина, на которой Минин-хор развивался и сделал себе имя, и современную музыку европейских и северо- и южноамериканских композиторов.

– Чтобы публика могла оценить тот хор Минина, который помнит, который специально приезжали слушать, и показать, куда мы движемся, какие репертуарные надстройки у нас еще есть, – художественный руководитель Московского государственного академического камерного хора Тимофей Гольберг.

За сутки пребывания в Рыбинске Минин-хор исполнил три отделения – большой концерт в «Авиаторе» и небольшое выступление в Спасо-Преображенском соборе, состоящее из духовной музыки Сергея Рахманинова.

От города и зрителей у коллектива Минин- хора остались хорошие впечатления, музыканты высказали готовность стать участками фестиваля в следующем году, порадовав рыбинскую публику полюбившимися и новыми произведениями.

Пресс-служба администрации города Рыбинска