Что не стоит есть перед пением (семечки, орехи, чипсы)

Хотите, чтобы голос всегда звучал чисто? Надоели неприятные ощущения, но вы не знаете, как от них избавиться? Тогда вспомните, что ели перед пением. Некоторые продукты вокалисты не едят перед репетициями или выходом на сцену никогда.

Семечки под запретом

Если присмотреться к хористам или вокалистам, то вы никогда их не увидите с семечками за кулисами. На занятиях им говорят преподаватели о том, что семечки щёлкать перед выступлением нельзя. Даже самая лучшая школа вокала в Ярославле не советует это делать ученикам.

«Почему их щёлкать нельзя» – спросите вы, – «ведь семечки не добираются до голосовых связок?». Правильно, до связок им далеко, но масло и те компоненты, что в них содержатся, раздражают слизистую. Вот почему тот, кто наелся семечек, начинает чувствовать неприятные ощущения, особенно когда пение требует значительной нагрузки. Раздражённая слизистая тут же напомнит о себе желанием откашляться. И, к сожалению, неприятные ощущения после семечек останутся надолго.

Почему не стоит баловаться орешками

Ореховые батончики, сладкие орешки, выпечка манят приятным ароматом, но вокалисты не бегут за ними перед пением. Особенно, если предстоит репетиция, запись голоса или выступление. Кстати, студия вокала поможет выучить и записать любую песню. Но, если съесть перед пением орешки, будет то же раздражение слизистой, что и после семечек, особенно у тех, кто постоянно ими балуется.

При этом не имеет значение, что за орешки, сладкие они или солёные, без добавок или в оболочке. Все они одинаково воздействуют на слизистую, что сильно чувствуется во время пения. В таком состоянии любая песня будет «не такой, как надо», будет хотеться не петь, а кашлять или выпить воды. Так что перед тем, как петь, отложите орешки в сторону. А тем, кто профессионально планирует карьеру, лучше отказаться от них навсегда.

Чем вредны для вокалистов чипсы

Любители картофельных чипсов так же столкнутся с неприятностями, если начнут петь. Жиры, которые в них содержатся, соль и добавки так же вызывают раздражение, мешая петь, как и семечки с орехами. Те, кто заботится о своём голосе, никогда их не едят, особенно перед выступлениями, даже если любят. Позволить себе пакет чипсов они могут только по большим праздникам и то, когда не поют. Хотя такие вещи, скорее, исключение. Вокалисты берегут голос и не позволяют себе то, что нравится их знакомым и друзьям.

Среди певцов редко можно найти тех, кто постоянно ходит с пакетами чипсов, орешками и семечками. Чаще всего такие люди недолго остаются вокалистами, выбирая то, что кажется приятным, да и не имея особого желания петь тоже. Поэтому тем, кто заботится о своём голосе важно обратить внимание на питание и избавиться от перекусов. Это сохранит и фигуру от лишнего веса, и здоровье от вредных веществ, которые там содержатся и, конечно же, голос. Так что берегите его и помните о том, что мешает вокалистам очень сильно. Тогда вы сможете наслаждаться голосом, совершенствовать технику и чаще находить повод для улыбки и радости.