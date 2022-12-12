Компактные эллиптические тренажеры: основные преимущества

Компактный эллипсоид – это тренажеры, которые практически ничем не отличаются от профессиональных дорогих моделей, которые устанавливают в фитнес-залах. Компактные орбитреки будут отличным решением для домашних тренировок, если тренажер хочется, а места дома мало. Компактный эллипсоид по эргономике и эффективности ничем не отличается от крупногабаритных тренажеров и отлично помогает улучшить физическое состояние.

Выгодно купить компактный эллипсоид можно в интернет-магазине тренажеров для дома в Москве FitnessLook. В этом гипермаркете всегда честные цены на все, официальная гарантия от производителей и бесплатная доставка до дома. Отличные акции, подарки и предложения со скидкой делают покупки особенно выгодными. Прекрасную репутацию ФитнесЛук подтверждает более 2500 положительных отзывов на одном только Яндекс.Маркете.

Про компактные эллиптические тренажеры можно говорить долго. Эти устройства имеют ряд особенностей, на которые стоит обращать внимание при выборе.

Модель отличается компактными размерами. Этого получается добиться за счет необычного расположения маховика и ряда других технических решений.

В компактных эллипсоидах обязательно обращайте внимание на длину шага и вес маховика. От первого будет зависеть то, насколько вам удобно заниматься, от второго – качество нагрузки и плавность движения педалей.

Производители оснастили тренажер транспортировочными роликами. Они нужны для перемещения тренажера с одного места на другое.

Основные типы

Если возникла необходимость в покупке подобного тренажера, то стоит обратить внимание на многочисленные критерии. Специалисты советуют не спешить и первым делом разобраться, какие виды тренажеров представлены в продаже.

Компактные эллиптические тренажеры можно разделить на следующие группы: