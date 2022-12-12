Компактные эллиптические тренажеры: основные преимущества
Компактный эллипсоид – это тренажеры, которые практически ничем не отличаются от профессиональных дорогих моделей, которые устанавливают в фитнес-залах. Компактные орбитреки будут отличным решением для домашних тренировок, если тренажер хочется, а места дома мало. Компактный эллипсоид по эргономике и эффективности ничем не отличается от крупногабаритных тренажеров и отлично помогает улучшить физическое состояние.
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Про компактные эллиптические тренажеры можно говорить долго. Эти устройства имеют ряд особенностей, на которые стоит обращать внимание при выборе.
Модель отличается компактными размерами. Этого получается добиться за счет необычного расположения маховика и ряда других технических решений.
В компактных эллипсоидах обязательно обращайте внимание на длину шага и вес маховика. От первого будет зависеть то, насколько вам удобно заниматься, от второго – качество нагрузки и плавность движения педалей.
Производители оснастили тренажер транспортировочными роликами. Они нужны для перемещения тренажера с одного места на другое.
Основные типы
Если возникла необходимость в покупке подобного тренажера, то стоит обратить внимание на многочисленные критерии. Специалисты советуют не спешить и первым делом разобраться, какие виды тренажеров представлены в продаже.
Компактные эллиптические тренажеры можно разделить на следующие группы:
- Механические – самый простой вариант тренажера, который пользуется огромным спросом. Механизм приходит в действие только после того, как спортсмен приложит усилие. Устройства легкие и их с легкостью можно перевести с одного места на другое. Но есть одно «но». Все дело в том, что настроить такие тренажеры не просто. И если заниматься на ненастроенном, то можно повредить суставы.
- Магнитные – модели, которые появились в продаже относительно недавно, но быстро стали популярными. Их выбирают по той причине, что они могут похвастаться плавным ходов. Модель дорогая, но она стоит потраченных денег.
- Электрические – тренажеры, которые не всегда бывают компактными. Они весят немного больше, чем другие варианты. Но если сделать выбор в сторону такого устройства, то можно быть уверенным в своем комфорте и не переживать, что в процессе тренировок могут возникнуть какие-то проблемы.
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