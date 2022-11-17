Медиарейтинги губернаторов за октябрь
«Медиалогия» подготовила рейтинги губернаторов за октябрь 2022 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.
В октябре 2022 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Главы регионов Центрального ФО:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во сообщений
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
41 112
|
294 786,1
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
36 857
|
274 051,8
|
3
|
0
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
21 830
|
238 323,0
|
4
|
0
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
8 017
|
77 202,0
|
5
|
+7
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
7 668
|
43 342,2
|
6
|
+5
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
8 024
|
41 417,8
|
7
|
-1
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
11 589
|
37 059,0
|
8
|
+6
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
4 819
|
33 765,0
|
9
|
0
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
8 709
|
33 189,0
|
10
|
-5
|
МАЛКОВ Павел Викторович
|
Рязанская обл.
|
5 174
|
28 604,8
|
11
|
-3
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
4 529
|
25 229,9
|
12
|
+1
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
4 638
|
21 697,4
|
13
|
+5
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
3 370
|
18 901,0
|
14
|
+2
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
4 465
|
18 289,0
|
15
|
-8
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
4 607
|
17 553,1
|
16
|
-6
|
ЕГОРОВ Максим Борисович
|
Тамбовская обл.
|
4 250
|
15 326,0
|
17
|
-2
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
4 111
|
12 933,0
|
18
|
-1
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
4 030
|
11 002,0
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении частичной мобилизации в столице. Президент России Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину подключиться к обеспечению координации регионов по взаимодействию с федеральным центром при создании штабов территориальной обороны. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге заявил, что мобилизованным в столице гражданам московские власти будут ежемесячно выплачивать 50 тысяч рублей. Близкие родственники мобилизованных жителей Москвы могут получить за них выплату в качестве адресной соцпомощи, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому семьям граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, будут предоставлены дополнительные меры социальной поддержки. Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал о работе Центра поддержки семей мобилизованных. В Москве примут все необходимые меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения, сообщил Сергей Собянин в своем блоге. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строящуюся школу на почти 1,2 тысячи мест в составе жилого комплекса “Люблинский парк”. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что запустить завод “Москвич” планируется в декабре.
Глава региона Андрей Воробьев сообщил, что частичная мобилизация в Московской области завершена. В Подмосковье разработали новую меру поддержки мобилизованных граждан и их семей. Каждый военнослужащий получит единовременную выплату в 200 тыс. рублей. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Министр обороны РФ Сергей Шойгу, губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин проверили условия размещения, питание и медицинское обслуживание мобилизованных в парке “Патриот” в Одинцовском городском округе. Также СМИ сообщали, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил мобилизационный центр подготовки в Тверской области. Помимо этого сообщалось, что по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в каждом муниципалитете открыты Центры помощи семьям мобилизованных. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов, где временно размещены приехавшие жители Белгородской области, обеспечить их всем необходимым.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что город Шебекино был обстрелян со стороны Украины, повреждены гражданские объекты. Пожар произошел в результате прямого попадания снаряда на промышленном предприятии в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в результате обстрела ВСУ повреждения получил многоэтажный дом в Белгороде, пострадавших нет. Обстрел со стороны Украины привел к подрыву склада с боеприпасами в Белгородском районе, сообщил в Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков. Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после обстрела ВСУ загорелась подстанция в Белгороде, последствия устраняют оперативные службы.
Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Брянской области Александра Богомаза (+7), губернатора Калужской области Владислава Шапши (+6), губернатора Тульской области Алексея Дюмина (+5) и губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского (+5).
Пожар, возникший в результате обстрела со стороны Украины поселка Белая Березка в Брянской области, локализован, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в регионе был сбит неопознанный беспилотник, пострадавших и ущерба гражданской инфраструктуре нет.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал бойцам 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии снаряжение и технику.
Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским.
Главы регионов в октябре 2022 года:
|
Место в рейтинге
|
Пере-мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во сообщений
|
Медиа Индекс
|
1
|
+1
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
41 112
|
294 786,1
|
2
|
+1
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
36 857
|
274 051,8
|
3
|
-2
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
20 314
|
266 159,2
|
4
|
0
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
21 830
|
238 323,0
|
5
|
new
|
ПУШИЛИН Денис Владимирович
|
ДНР
|
16 050
|
181 428,3
|
6
|
-1
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
16 889
|
163 492,4
|
7
|
new
|
САЛЬДО Владимир Васильевич
|
Херсонская обл.
|
10 822
|
138 755,2
|
8
|
+23
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
16 026
|
105 698,3
|
9
|
-1
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
13 152
|
104 994,8
|
10
|
+34
|
РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович
|
Севастополь
|
10 003
|
94 915,2
|
11
|
-5
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
15 073
|
93 112,7
|
12
|
+9
|
АЗАРОВ Дмитрий Игоревич
|
Самарская обл.
|
9 457
|
79 171,1
|
13
|
0
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
8 017
|
77 202,0
|
14
|
-2
|
ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|
Сахалинская обл.
|
5 024
|
72 995,0
|
15
|
-6
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
8 432
|
64 614,6
|
16
|
+3
|
КОБЗЕВ Игорь Иванович
|
Иркутская обл.
|
10 765
|
62 490,5
|
17
|
0
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская обл.
|
10 928
|
61 769,7
|
18
|
+12
|
ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич
|
Ростовская обл.
|
9 320
|
57 767,5
|
19
|
new
|
БАЛИЦКИЙ Евгений Витальевич
|
Запорожская обл.
|
4 393
|
56 457,0
|
20
|
-2
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
9 785
|
56 285,4
|
21
|
+8
|
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|
Новосибирская обл.
|
6 956
|
53 859,2
|
22
|
+19
|
БУРКОВ Александр Леонидович
|
Омская обл.
|
7 186
|
52 027,3
|
23
|
new
|
ПАСЕЧНИК Леонид Иванович
|
ЛНР
|
6 704
|
47 043,2
|
24
|
-13
|
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Республика Саха
|
9 972
|
46 858,5
|
25
|
-9
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
5 378
|
46 306,1
|
26
|
-2
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
12 086
|
45 419,4
|
27
|
+22
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
7 668
|
43 342,2
|
28
|
+20
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
8 024
|
41 417,8
|
29
|
+25
|
МАХОНИН Дмитрий Николаевич
|
Пермский край
|
7 251
|
40 612,6
|
30
|
-5
|
БУСАРГИН Роман Викторович
|
Саратовская обл.
|
8 423
|
38 676,7
|
31
|
-3
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
11 589
|
37 059,0
|
32
|
+21
|
КОМАРОВА Наталья Владимировна
|
Ханты-Мансийский АО
|
4 267
|
36 168,0
|
33
|
-1
|
ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|
Кемеровская обл.
|
6 312
|
35 382,3
|
34
|
-8
|
МООР Александр Викторович
|
Тюменская обл.
|
3 844
|
35 048,8
|
35
|
+10
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
7 887
|
34 246,2
|
36
|
+22
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
4 819
|
33 765,0
|
37
|
+9
|
ПАСЛЕР Денис Владимирович
|
Оренбургская обл.
|
5 331
|
33 453,5
|
38
|
+2
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
8 709
|
33 189,0
|
39
|
-5
|
ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович
|
Хабаровский край
|
5 199
|
33 182,4
|
40
|
+19
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская обл.
|
4 852
|
31 744,2
|
41
|
-19
|
МЕЛИКОВ Сергей Алимович
|
Дагестан
|
8 735
|
30 888,1
|
42
|
-28
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
Приморский край
|
4 914
|
29 873,3
|
43
|
-28
|
МАЛКОВ Павел Викторович
|
Рязанская обл.
|
5 174
|
28 604,8
|
44
|
-11
|
ОРЛОВ Василий Александрович
|
Амурская область
|
3 696
|
27 307,0
|
45
|
-18
|
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|
Ямало-Ненецкий АО
|
3 884
|
27 184,4
|
46
|
-36
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
5 580
|
26 560,3
|
47
|
-40
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
4 355
|
26 296,2
|
48
|
-9
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
4 529
|
25 229,9
|
49
|
+1
|
РУССКИХ Алексей Юрьевич
|
Ульяновская обл.
|
4 516
|
25 028,1
|
50
|
-8
|
СОКОЛОВ Александр Валентинович
|
Кировская обл.
|
5 293
|
24 075,4
|
51
|
+4
|
БАБУШКИН Игорь Юрьевич
|
Астраханская область
|
4 267
|
23 543,3
|
52
|
-15
|
СОЛОДОВ Владимир Викторович
|
Камчатский край
|
3 484
|
22 374,0
|
53
|
+7
|
ШУМКОВ Вадим Михайлович
|
Курганская обл.
|
3 786
|
21 876,1
|
54
|
+12
|
МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович
|
Пензенская обл.
|
4 724
|
21 700,2
|
55
|
-4
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
4 638
|
21 697,4
|
56
|
+1
|
ЧИБИС Андрей Владимирович
|
Мурманская обл.
|
3 979
|
21 065,6
|
57
|
-5
|
НОСОВ Сергей Константинович
|
Магаданская обл.
|
2 606
|
21 065,1
|
58
|
-38
|
АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|
Калиниградская обл.
|
3 373
|
19 842,1
|
59
|
-23
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
3 290
|
19 802,0
|
60
|
+2
|
НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич
|
Чувашия
|
6 188
|
19 720,7
|
61
|
0
|
КУВШИННИКОВ Олег Александрович
|
Вологодская обл.
|
3 618
|
19 632,1
|
62
|
+18
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
3 370
|
18 901,0
|
63
|
+10
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
4 465
|
18 289,0
|
64
|
+10
|
ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич
|
Архангельская обл.
|
4 357
|
17 995,0
|
65
|
-27
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
4 607
|
17 553,1
|
66
|
-31
|
МЕНЯЙЛО Сергей Иванович
|
Северная Осетия – Алания
|
2 523
|
17 396,0
|
67
|
-20
|
МАЗУР Владимир Владимирович
|
Томская обл.
|
3 054
|
16 837,9
|
68
|
+1
|
УЙБА Владимир Викторович
|
Коми
|
3 212
|
16 425,0
|
69
|
-26
|
ЕГОРОВ Максим Борисович
|
Тамбовская обл.
|
4 250
|
15 326,0
|
70
|
0
|
ЗДУНОВ Артем Алексеевич
|
Мордовия
|
2 601
|
15 157,7
|
71
|
+1
|
ТОМЕНКО Виктор Петрович
|
Алтайский край
|
3 552
|
14 225,6
|
72
|
-16
|
НИКИТИН Андрей Сергеевич
|
Новгородская обл.
|
2 150
|
13 841,3
|
73
|
-9
|
УСС Александр Викторович
|
Красноярский край
|
6 267
|
13 040,2
|
74
|
-6
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
4 111
|
12 933,0
|
75
|
-52
|
ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич
|
Бурятия
|
2 765
|
12 575,7
|
76
|
-11
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
2 186
|
11 842,5
|
77
|
-6
|
КОНОВАЛОВ Валентин Олегович
|
Хакасия
|
3 052
|
11 707,3
|
78
|
-1
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
4 030
|
11 002,0
|
79
|
-16
|
ОСИПОВ Александр Михайлович
|
Забайкальский край
|
2 244
|
10 373,0
|
80
|
-5
|
ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович
|
Еврейская автономная обл.
|
1 678
|
8 781,0
|
81
|
-5
|
КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович
|
Ингушетия
|
1 719
|
8 746,0
|
82
|
-4
|
КОКОВ Казбек Валерьевич
|
Кабардино-Балкария
|
1 422
|
7 556,4
|
83
|
-1
|
КОПИН Роман Валентинович
|
Чукотский АО
|
1 139
|
7 001,0
|
84
|
0
|
ХОРОХОРДИН Олег Леонидович
|
Республика Алтай
|
1 492
|
6 583,2
|
85
|
-6
|
ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич
|
Карачаево-Черкесия
|
1 333
|
6 386,0
|
86
|
-5
|
ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович
|
Тыва
|
1 210
|
5 784,0
|
87
|
-2
|
БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич
|
Ненецкий АО
|
932
|
5 701,0
|
88
|
-21
|
ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович
|
Марий Эл
|
874
|
5 334,2
|
89
|
-6
|
ХАСИКОВ Бату Сергеевич
|
Калмыкия
|
1 113
|
4 602,0
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