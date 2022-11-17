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Медиарейтинги губернаторов за октябрь

17.11.2022, 16:16, Детали
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«Медиалогия» подготовила рейтинги губернаторов за октябрь 2022 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.

В октябре 2022 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге

Пере- мещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

41 112

294 786,1

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

36 857

274 051,8

3

0

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

21 830

238 323,0

4

0

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

8 017

77 202,0

5

+7

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

7 668

43 342,2

6

+5

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

8 024

41 417,8

7

-1

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

11 589

37 059,0

8

+6

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

4 819

33 765,0

9

0

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

8 709

33 189,0

10

-5

МАЛКОВ Павел Викторович

Рязанская обл.

5 174

28 604,8

11

-3

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

4 529

25 229,9

12

+1

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

4 638

21 697,4

13

+5

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

3 370

18 901,0

14

+2

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

4 465

18 289,0

15

-8

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

4 607

17 553,1

16

-6

ЕГОРОВ Максим Борисович

Тамбовская обл.

4 250

15 326,0

17

-2

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович

Смоленская обл.

4 111

12 933,0

18

-1

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

4 030

11 002,0

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении частичной мобилизации в столице. Президент России Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину подключиться к обеспечению координации регионов по взаимодействию с федеральным центром при создании штабов территориальной обороны. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге заявил, что мобилизованным в столице гражданам московские власти будут ежемесячно выплачивать 50 тысяч рублей. Близкие родственники мобилизованных жителей Москвы могут получить за них выплату в качестве адресной соцпомощи, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому семьям граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, будут предоставлены дополнительные меры социальной поддержки. Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал о работе Центра поддержки семей мобилизованных. В Москве примут все необходимые меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения, сообщил Сергей Собянин в своем блоге. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строящуюся школу на почти 1,2 тысячи мест в составе жилого комплекса “Люблинский парк”. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что запустить завод “Москвич” планируется в декабре.

Глава региона Андрей Воробьев сообщил, что частичная мобилизация в Московской области завершена. В Подмосковье разработали новую меру поддержки мобилизованных граждан и их семей. Каждый военнослужащий получит единовременную выплату в 200 тыс. рублей. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Министр обороны РФ Сергей Шойгу, губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин проверили условия размещения, питание и медицинское обслуживание мобилизованных в парке “Патриот” в Одинцовском городском округе. Также СМИ сообщали, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил мобилизационный центр подготовки в Тверской области. Помимо этого сообщалось, что по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в каждом муниципалитете открыты Центры помощи семьям мобилизованных. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов, где временно размещены приехавшие жители Белгородской области, обеспечить их всем необходимым.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что город Шебекино был обстрелян со стороны Украины, повреждены гражданские объекты. Пожар произошел в результате прямого попадания снаряда на промышленном предприятии в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в результате обстрела ВСУ повреждения получил многоэтажный дом в Белгороде, пострадавших нет. Обстрел со стороны Украины привел к подрыву склада с боеприпасами в Белгородском районе, сообщил в Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков. Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после обстрела ВСУ загорелась подстанция в Белгороде, последствия устраняют оперативные службы.

Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Брянской области Александра Богомаза (+7), губернатора Калужской области Владислава Шапши (+6), губернатора Тульской области Алексея Дюмина (+5) и губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского (+5).
Пожар, возникший в результате обстрела со стороны Украины поселка Белая Березка в Брянской области, локализован, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в регионе был сбит неопознанный беспилотник, пострадавших и ущерба гражданской инфраструктуре нет.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал бойцам 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии снаряжение и технику.
Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским.

Главы регионов в октябре 2022 года:

Место в рейтинге

Пере-мещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во сообщений

Медиа Индекс

1

+1

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

41 112

294 786,1

2

+1

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

36 857

274 051,8

3

-2

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

20 314

266 159,2

4

0

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

21 830

238 323,0

5

new

ПУШИЛИН Денис Владимирович

ДНР

16 050

181 428,3

6

-1

АКСЕНОВ Сергей Валерьевич

Крым

16 889

163 492,4

7

new

САЛЬДО Владимир Васильевич

Херсонская обл.

10 822

138 755,2

8

+23

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

16 026

105 698,3

9

-1

ХАБИРОВ Радий Фаритович

Башкортостан

13 152

104 994,8

10

+34

РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович

Севастополь

10 003

94 915,2

11

-5

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург

15 073

93 112,7

12

+9

АЗАРОВ Дмитрий Игоревич

Самарская обл.

9 457

79 171,1

13

0

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

8 017

77 202,0

14

-2

ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич

Сахалинская обл.

5 024

72 995,0

15

-6

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

Татарстан

8 432

64 614,6

16

+3

КОБЗЕВ Игорь Иванович

Иркутская обл.

10 765

62 490,5

17

0

НИКИТИН Глеб Сергеевич

Нижегородская обл.

10 928

61 769,7

18

+12

ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич

Ростовская обл.

9 320

57 767,5

19

new

БАЛИЦКИЙ Евгений Витальевич

Запорожская обл.

4 393

56 457,0

20

-2

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

Челябинская обл.

9 785

56 285,4

21

+8

ТРАВНИКОВ Андрей Александрович

Новосибирская обл.

6 956

53 859,2

22

+19

БУРКОВ Александр Леонидович

Омская обл.

7 186

52 027,3

23

new

ПАСЕЧНИК Леонид Иванович

ЛНР

6 704

47 043,2

24

-13

НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич

Республика Саха

9 972

46 858,5

25

-9

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич

Ленинградская обл.

5 378

46 306,1

26

-2

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

12 086

45 419,4

27

+22

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

7 668

43 342,2

28

+20

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

8 024

41 417,8

29

+25

МАХОНИН Дмитрий Николаевич

Пермский край

7 251

40 612,6

30

-5

БУСАРГИН Роман Викторович

Саратовская обл.

8 423

38 676,7

31

-3

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

11 589

37 059,0

32

+21

КОМАРОВА Наталья Владимировна

Ханты-Мансийский АО

4 267

36 168,0

33

-1

ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич

Кемеровская обл.

6 312

35 382,3

34

-8

МООР Александр Викторович

Тюменская обл.

3 844

35 048,8

35

+10

БОЧАРОВ Андрей Иванович

Волгоградская обл.

7 887

34 246,2

36

+22

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

4 819

33 765,0

37

+9

ПАСЛЕР Денис Владимирович

Оренбургская обл.

5 331

33 453,5

38

+2

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

8 709

33 189,0

39

-5

ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович

Хабаровский край

5 199

33 182,4

40

+19

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Псковская обл.

4 852

31 744,2

41

-19

МЕЛИКОВ Сергей Алимович

Дагестан

8 735

30 888,1

42

-28

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич

Приморский край

4 914

29 873,3

43

-28

МАЛКОВ Павел Викторович

Рязанская обл.

5 174

28 604,8

44

-11

ОРЛОВ Василий Александрович

Амурская область

3 696

27 307,0

45

-18

АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич

Ямало-Ненецкий АО

3 884

27 184,4

46

-36

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

Свердловская обл.

5 580

26 560,3

47

-40

БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович

Удмуртия

4 355

26 296,2

48

-9

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

4 529

25 229,9

49

+1

РУССКИХ Алексей Юрьевич

Ульяновская обл.

4 516

25 028,1

50

-8

СОКОЛОВ Александр Валентинович

Кировская обл.

5 293

24 075,4

51

+4

БАБУШКИН Игорь Юрьевич

Астраханская область

4 267

23 543,3

52

-15

СОЛОДОВ Владимир Викторович

Камчатский край

3 484

22 374,0

53

+7

ШУМКОВ Вадим Михайлович

Курганская обл.

3 786

21 876,1

54

+12

МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович

Пензенская обл.

4 724

21 700,2

55

-4

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

4 638

21 697,4

56

+1

ЧИБИС Андрей Владимирович

Мурманская обл.

3 979

21 065,6

57

-5

НОСОВ Сергей Константинович

Магаданская обл.

2 606

21 065,1

58

-38

АЛИХАНОВ Антон Андреевич

Калиниградская обл.

3 373

19 842,1

59

-23

ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович

Карелия

3 290

19 802,0

60

+2

НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич

Чувашия

6 188

19 720,7

61

0

КУВШИННИКОВ Олег Александрович

Вологодская обл.

3 618

19 632,1

62

+18

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

3 370

18 901,0

63

+10

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

4 465

18 289,0

64

+10

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич

Архангельская обл.

4 357

17 995,0

65

-27

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

4 607

17 553,1

66

-31

МЕНЯЙЛО Сергей Иванович

Северная Осетия – Алания

2 523

17 396,0

67

-20

МАЗУР Владимир Владимирович

Томская обл.

3 054

16 837,9

68

+1

УЙБА Владимир Викторович

Коми

3 212

16 425,0

69

-26

ЕГОРОВ Максим Борисович

Тамбовская обл.

4 250

15 326,0

70

0

ЗДУНОВ Артем Алексеевич

Мордовия

2 601

15 157,7

71

+1

ТОМЕНКО Виктор Петрович

Алтайский край

3 552

14 225,6

72

-16

НИКИТИН Андрей Сергеевич

Новгородская обл.

2 150

13 841,3

73

-9

УСС Александр Викторович

Красноярский край

6 267

13 040,2

74

-6

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович

Смоленская обл.

4 111

12 933,0

75

-52

ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич

Бурятия

2 765

12 575,7

76

-11

КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич

Адыгея

2 186

11 842,5

77

-6

КОНОВАЛОВ Валентин Олегович

Хакасия

3 052

11 707,3

78

-1

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

4 030

11 002,0

79

-16

ОСИПОВ Александр Михайлович

Забайкальский край

2 244

10 373,0

80

-5

ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович

Еврейская автономная обл.

1 678

8 781,0

81

-5

КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович

Ингушетия

1 719

8 746,0

82

-4

КОКОВ Казбек Валерьевич

Кабардино-Балкария

1 422

7 556,4

83

-1

КОПИН Роман Валентинович

Чукотский АО

1 139

7 001,0

84

0

ХОРОХОРДИН Олег Леонидович

Республика Алтай

1 492

6 583,2

85

-6

ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич

Карачаево-Черкесия

1 333

6 386,0

86

-5

ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович

Тыва

1 210

5 784,0

87

-2

БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич

Ненецкий АО

932

5 701,0

88

-21

ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович

Марий Эл

874

5 334,2

89

-6

ХАСИКОВ Бату Сергеевич

Калмыкия

1 113

4 602,0



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