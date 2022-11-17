Медиарейтинги губернаторов за октябрь

«Медиалогия» подготовила рейтинги губернаторов за октябрь 2022 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.

В октябре 2022 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге Пере- мещение за месяц Персоны Регион Кол-во сообщений Медиа Индекс 1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 41 112 294 786,1 2 0 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 36 857 274 051,8 3 0 ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович Белгородская обл. 21 830 238 323,0 4 0 СТАРОВОЙТ Роман Владимирович Курская обл. 8 017 77 202,0 5 +7 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 7 668 43 342,2 6 +5 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 8 024 41 417,8 7 -1 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 11 589 37 059,0 8 +6 ШАПША Владислав Валерьевич Калужская обл. 4 819 33 765,0 9 0 АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 8 709 33 189,0 10 -5 МАЛКОВ Павел Викторович Рязанская обл. 5 174 28 604,8 11 -3 ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич Ярославская обл. 4 529 25 229,9 12 +1 ГУСЕВ Александр Викторович Воронежская обл. 4 638 21 697,4 13 +5 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 3 370 18 901,0 14 +2 КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 4 465 18 289,0 15 -8 АВДЕЕВ Александр Александрович Владимирская обл. 4 607 17 553,1 16 -6 ЕГОРОВ Максим Борисович Тамбовская обл. 4 250 15 326,0 17 -2 ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович Смоленская обл. 4 111 12 933,0 18 -1 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 4 030 11 002,0

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении частичной мобилизации в столице. Президент России Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину подключиться к обеспечению координации регионов по взаимодействию с федеральным центром при создании штабов территориальной обороны. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге заявил, что мобилизованным в столице гражданам московские власти будут ежемесячно выплачивать 50 тысяч рублей. Близкие родственники мобилизованных жителей Москвы могут получить за них выплату в качестве адресной соцпомощи, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому семьям граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, будут предоставлены дополнительные меры социальной поддержки. Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал о работе Центра поддержки семей мобилизованных. В Москве примут все необходимые меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения, сообщил Сергей Собянин в своем блоге. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строящуюся школу на почти 1,2 тысячи мест в составе жилого комплекса “Люблинский парк”. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что запустить завод “Москвич” планируется в декабре.

Глава региона Андрей Воробьев сообщил, что частичная мобилизация в Московской области завершена. В Подмосковье разработали новую меру поддержки мобилизованных граждан и их семей. Каждый военнослужащий получит единовременную выплату в 200 тыс. рублей. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Министр обороны РФ Сергей Шойгу, губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин проверили условия размещения, питание и медицинское обслуживание мобилизованных в парке “Патриот” в Одинцовском городском округе. Также СМИ сообщали, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил мобилизационный центр подготовки в Тверской области. Помимо этого сообщалось, что по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в каждом муниципалитете открыты Центры помощи семьям мобилизованных. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов, где временно размещены приехавшие жители Белгородской области, обеспечить их всем необходимым.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что город Шебекино был обстрелян со стороны Украины, повреждены гражданские объекты. Пожар произошел в результате прямого попадания снаряда на промышленном предприятии в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в результате обстрела ВСУ повреждения получил многоэтажный дом в Белгороде, пострадавших нет. Обстрел со стороны Украины привел к подрыву склада с боеприпасами в Белгородском районе, сообщил в Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков. Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после обстрела ВСУ загорелась подстанция в Белгороде, последствия устраняют оперативные службы.

Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Брянской области Александра Богомаза (+7), губернатора Калужской области Владислава Шапши (+6), губернатора Тульской области Алексея Дюмина (+5) и губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского (+5).

Пожар, возникший в результате обстрела со стороны Украины поселка Белая Березка в Брянской области, локализован, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в регионе был сбит неопознанный беспилотник, пострадавших и ущерба гражданской инфраструктуре нет.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал бойцам 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии снаряжение и технику.

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским.

Главы регионов в октябре 2022 года: