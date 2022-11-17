В Рыбинске состоялась осенняя сессия Регионального молодежного креативного конкурса «Блиц Марафон Идей» ✓ Новости Рыбинска и не только
 

В Рыбинске состоялась осенняя сессия Регионального молодежного креативного конкурса «Блиц Марафон Идей»

17.11.2022, 10:10, Новости
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Участниками конкурса стали восемь команд — студенты РГАТУ и РПЭК, учащиеся школ №№ 43, 20, 27, 32 и 36.

В Рыбинске в «Точке кипения» РГАТУ состоялась осенняя сессия Регионального молодежного креативного конкурса «Блиц Марафон Идей». Организаторами мероприятия выступили кураторы программы «Открытое производство».

— Молодежный креативный конкурс — это возможность вовлечь школьников и молодежь в активное решение задач, которые стоят перед предприятиями Ярославской области. Проект направлен на информирование молодого поколения нашего региона об образовательных и карьерных возможностях, предоставляемых в области, — рассказали организаторы конкурса.

Перед участниками конкурса были поставлен ряд задач. Так, специалисты администрации Рыбинска предложили ребятам разработать программы привлечения молодежи в город. РГАТУ – подумать над развитием студенческого сообщества. По заданию холдинга «Севермаш» участникам надо было создать бренд технопарка и программу профориентационных мероприятий для предприятия. Завод Дорожных машин попросил подготовить вопросы интерактивного обучения дилерской сети. Программа «Открытое производство» предложила школьникам и студентам разработать экскурсионные маршруты, включающие не только достопримечательности Рыбинска, но и предприятия.

Победителями осенней сессии Регионального молодежного креативного конкурса «Блиц Марафон Идей» стала команда «TIAB» школа № 20. Второе место заняла команда «Искра» из школы № 32, третье место — команда «БЭМС» школы № 36, четвертыми стали «Вездесущие» из Рыбинского промышленно-экономического колледжа.

Пресс-служба администрации Рыбинска




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